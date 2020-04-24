Статус: «Все сложно»

Свобода прессы в Казахстане не на высоте и может еще ухудшиться на карантине Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить» Английская писательница Эвелин Холл,из книги «TheFriendsofVoltaire» НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ международная правозащитная организация Reporters Without Borders опубликовала свой очередной рейтинг свободы слова по странам мира. И хотя Казахстан и поднялся на 1 ступеньку, наша страна по-прежнему осталась в группе стран, где со свободой прессы «сложная ситуация». Куда более показателен в этом плане такой факт: нас в этом году обогнал даже Узбекистан. И хотя понятно, что пока это больше итог административных мер, которые наша страна прописывала в своем законодательстве уже давно, чем реального рассвета независимости СМИ у соседей, ясно, что наша страна по-прежнему буксует в области простейших свобод. С приходом к власти Касым-Жомарта Токаева были сделаны ряд шагов, которые вроде бы должны будут получить положительные отзывы у иностранных наблюдателей: декриминализована клевета (бывшая статься 130 УК РК), заменены формулировки в статье 174 УК РУ (впрочем, поменяли лишь термин «возбуждение» на «разжигание»). Однако, иная формулировка клеветы («распространение заведомо ложной информации»), содержащаяся в статье 274 УК РК по-прежнему присутствует в списке уголовных. Более того, в последние недели во время карантина в Казахстане ее начали активно применять для возбуждения уголовных дел против общественных и оппозиционных активистов. Не секрет, что Нур-Султан всегда достаточно ревностно относился к положению страны в различных международных рейтингах и активно работал над тем, чтобы повысить его. Впрочем, в значительной степени речь идет о действиях административного характера и формальной стороны дела. Но, если в каких-то областях у нас еще есть чем-то гордиться, то в области свободы СМИ мечтать о первой «тридцатке» без изрядной доли безрассудства пока не выходит. Судите сами, сейчас мы находимся на 158-й строчке из 180-ти. И нельзя сказать, чтобы иностранные наблюдатели вовсе не заметили перемен в стране, где прошли президентские выборы (рейтинг отражает прошлогодние показатели), они просто не слишком пока верят в либеральную риторику Ак-Орды. «Президентские выборы в июне 2019 года, казалось, ознаменовали собой начало перехода к большей свободе выражения мнений: гражданское общество организовало беспрецедентные акции протеста, улучшилось качество новостей в Интернете, возросло число их читателей. Власти, в свою очередь, пошли на небольшие уступки, заявив о проведении реформ. Но казахстанские власти модернизировали свои методы репрессий и, в частности, усилили контроль над Интернетом. Сейчас усилен контроль над новостными сайтами, социальными сетями и мессенджерами, которые часто блокируются. Блогеров заключают в тюрьмы или психиатрические клиники», - пишут авторы доклада про Казахстан. «Хотя новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о реформе, власти попытались установить онлайн-мониторинг в режиме реального времени. Летом прошлого года пользователям пришлось загрузить и установить «сертификат безопасности», чтобы не потерять доступ в Интернет. Позднее обязательная установка «пробного» сертификата была отменена, но «сертификаты», которые не были удалены, все еще могут действовать как [инструменты] шпионажа», - считают правозащитники. Ну, и нынешние события - пандемия коронавируса - тоже нашли отражение в докладе. Правозащитники уже обратили внимание, что во время действия карантинных мер давление на тех, кто распространяет информацию, возросло - особенно в авторитарных странах. «Есть те, кто использовал борьбу с пандемией коронавируса для борьбы со свободой прессы. Китай (177-е место) и Иран (173-е место) подвергли цензуре информацию о коронавирусе в стране. Власти Ирака (162-е место) приостановили действие лицензий Reuters на три месяца в связи с тем, что агентство поставило под сомнение официальную статистику по коронавирусу в стране», - цитирует доклад Reporters Without Borders русскоязычный сайт «Азаттык», принадлежащий «Радио Свобода». Буквально на днях мы стали свидетелями того, как в нашей стране по 274-1 статье был задержан оппозиционный активист Альнур Ильяшев и общественный деятель Шураев. Последний, видимо, признав вину, был отпущен под домашний арест (но дело не закрыто), а первый, отказавшийся повиниться, был оставлен в СИЗО. И эти люди просто довольно хорошо известны в социальных сетях, а реально уголовных дел по этой статье куда больше. Как следствие, например, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис уже указал в интервью агентству КазТАГ: «Вопрос о статье 274 УК РК и ее применении в русле того, что мы сейчас наблюдаем - это классический пример того, как эта статья, которую международное сообщество призывало изменить, дает крайне негативные последствия для свободы выражения и мнения, и распространения информации. То, как она сейчас начала применяться, позволяет преследовать людей с отягчающими обстоятельствами - то есть в рамках чрезвычайного положения». Прессозащитная организация «Эдiл соз» также распространила заявление-обращение к властям страны, в котором отмечает ««серьезную тревогу наметившейся кампанией обвинения журналистов и гражданских активистов в распространении заведомо ложной информации, совершенном в условиях чрезвычайного положения». «Если с 2014 по 2019 год, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, по статье 274 УК РК были осуждены 14 лиц, то за месяц с небольшим, что в стране действует чрезвычайное положение, уже возбуждено несколько досудебных расследований, которые сопровождались задержаниями, обысками и арестами. Часть 4 статьи 274 УК РК устанавливает наказание до семи лет лишения свободы. Даже во время Великой Отечественной войны, согласно Указу президиума Верховного Совета СССР, уголовная ответственность за распространение в военное время «ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения», была гораздо мягче - 5 лет», - говорится в письме на имя генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. Иными словами, не будет ничего удивительного в том, что в следующем году в рейтинге свободы СМИ у нас не будет даже микроскопического прогресса, а, наоборот, будет зафиксирован откат в этой области. Нас, конечно, может спасти ситуация в других странах - многие правительства сегодня начали активно давить на свободу распространения информации, пытаясь обуздать панику по поводу вируса или чтобы «завернуть зайки» ради пресловутой политической стабильности. Впрочем, пока очередная волна дел «по 274-й» только началась, у властей страны есть еще шанс защитить достижения демократии и прекратить их. Все-таки, на фоне рухнувших цен на нефть каждая позиция в международных рейтингах завтра будет стоить уже не только не нервов у чиновников и журналистов, а конкретных денег в бюджете страны. Мы видим, что принципиальная позиция верхов уже вызвала отставки некоторых чиновников - как в здравоохранении, так и в правоохранительных и иных органах. Мы прекрасно понимаем, что это происходит именно на фоне карантина, и в другое время вряд ли кого-то наказали бы за беспрепятственное прохождение через блок-посты, за бардак с больницами и распитие алкоголя в банях. Но вот именно в таком «ручном режиме», который сегодня демонстрирует Нур-Султан, было бы крайне полезно поддержать и свободу СМИ, свободу слова. И речь не идет о каких-то случаях реальной дезинформации, которые по мессенджерам передавали пьяные люди, а о делах именно против журналистов и активистов. Как часто в эти дни власти страны пытаются убедить нас, что теперь, в случае с пандемией, мы все «в одной лодке», и вот теперь у них есть прекрасный способ доказать это, защитив право казахстанцев иметь, высказывать и защищать свое альтернативное мнение без того, чтобы рисковать оказаться на нарах…