Неожиданная нота

Казахстан выразил протест Китаю ДН В СЕРЕДИНЕ апреля произошло чрезвычайно редкое событие: Казахстан направил Китаю ноту протеста. Недовольство внешнеполитического ведомства нашей страны, представитель которого встретился с послом Китая в республике, вызвали не репрессии против казахского национального меньшинства в СУАР КНР, а статья на одном из известных китайских пабликов. Ее автор рассуждал об исторических правах Пекина на казахстанскую территорию, а также о том, что внутри нашей страны якобы есть силы, которые хотели бы «вернуться» в состав Китая. Необычность ситуации заключается в том, что Нур-Султан традиционно избегал каких-либо осложнений двусторонних отношений с КНР, всячески смягчая ситуацию вокруг тех же лагерей политического перевоспитания в Синьцзяне, куда попадали не только граждане КНР, но и наши тоже, хотя это является именно политикой китайского государства. Почему, вдруг, наши власти начали реагировать на то, что является частной точкой зрения, непонятно… О том, что Казахстан выразил свое неудовольствие Китаю, стало известно из коротенького сообщения министерства иностранных дел РК, озаглавленная подчеркнуто мягко: «В МИД Казахстана прошла встреча с Послом Китая». Впрочем, в самом тексте все же говорится следующее: «В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча с Послом КНР в РК Чжан Сяо, в ходе которой казахстанской стороной был выражен протест по поводу статьи на китайском сайте www.sohu.com под названием «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай». Послу Китая было отмечено, что публикация подобного содержания не соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства, отраженного в Совместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, подписанном Главами государств 11 сентября 2019 года. Стороны договорились тесно взаимодействовать в области распространения информации и СМИ. Также Посольством РК в Пекине направлена соответствующая нота в МИД КНР». Новостные сообщения об этом стали настоящим «хитом» в соцсетях, на время отодвинув на второй план даже информацию о коронавирусе. Это связано с тем, что посол КНР в РК с недавних пор тоже стал активным пользователем Facebook (несмотря на то, что в самом Китае он по-прежнему недоступен), где пишет язвительные и острые посты против критиков его державы. Больше всех достается американским властям и тем, кто публикует информацию о политике преследования национальных и религиозных меньшинств в СУАР КНР. Подобную критику посол Чжан Сяо называет ложью и провокациями, что вызывает новые гневные комментарии казахстанцев под его постами, которые дипломат (или его подчиненные, которым поручено ведение аккаунта) немедленно удаляют и жалуются на их авторов в администрацию Facebook. На этом фоне казахстанские сегменты соцсетей, естественно, активно комментировали ноту протеста, которую Нур-Султан передал послу Сяо, в том смысле, что «давно пора». «Вызов посла или направление ноты протеста - особый случай для Казахстана и Китая, которые не часто критикуют друг друга. Когда западные страны и международные организации сообщали, что «в политических лагерях», созданных в китайском регионе Синьцзян, может насильно удерживаться около миллиона мусульман, включая этнических уйгуров и казахов, казахстанские власти не делали никаких масштабных официальных заявлений. Нур-Султан пока так и не высказал четкой позиции относительно политики Пекина в Синьцзяне», - так оценивает происшедшее сайт «Азаттык», финансируемый Государственным департаментом США. Среагировали на происшедшее и представители политического поля. Демократическая партия «Ак жол» также распространила заявление по этому поводу. «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» выражает свое возмущение по поводу недавних провокационных публикаций в китайских СМИ и присоединяется к соответствующей ноте Министерства иностранных дел Республики Казахстан», - говорится в письме, направленном партией в посольство КНР. «Мы считаем недопустимыми подобные измышления. Смею заверить, что Независимость и национальная государственность Республики Казахстан являются высшей ценностью для Демократической партии «Ак жол» и миллионов граждан нашей страны. Считаем, что высказывания, подобные указанным публикациям, наносят огромный вред отношениям добрососедства и доверия между нашими народами», – отмечается в письме за авторством лидера партии – Азата Перуашева. О чем же говорится в скандальной статье? Официальных переводов ее, естественно, не существует. Составить общее впечатление можно благодаря автоматическим сервисам по переводу или неофициальным версиям, сделанным отдельными активистами или СМИ. Ее автор вспоминает историю. В период династии Тан Китай действительно сумел закрепиться на части территории современного Казахстана, однако затем утратил свои западные владения. Очень путанный текст рассказывает, как Китай затем также едва не захватил наши земли, но под давлением обстоятельств не смог их удержать. Однако, это не новости, мы и сами прекрасно знаем историю. Новостью в статье является утверждение о том, что некоторые «казахи считают, что имеют частично ханьское происхождение», якобы даже есть в Казахстане некий городок, жители которого считают себя потомками Ли Бо (Ли Бай), известного поэта времени династии Тан, а также в нашей стране есть некоторые, кто «стремятся вернуться обратно в Китай» Согласно информации крупного сайта, занимающегося переводами иностранных СМИ на русский язык inosmo.ru, медиа-портал sohu.com, на котором размещена эта статья, является популярным поисковиком и «крупнейшим информационным брендом в китайском интернет-пространстве». Также, по информации сайта, на этом ресурсе «китайские интернет-пользователи публикуют материалы на различные темы: от политики до событий из повседневной жизни», и хотя «большая часть авторов - непрофессиональные журналисты, тем не менее, и такие издания, как «Синьхуа» и «Хуаньцю шибао» также публикуют на портале свои материалы». По информации некоторых активистов (ссылка, ведущая к ней, уже не работает), после ноты МИД РК статья была удалена, однако, таких материалов, где частное мнение авторов выражается по поводу того, что границы Китая должны быть шире, чем сейчас, в китайском сегменте интернета, на самом деле, довольно много. Понятно, что сам официальный Пекин не поддерживает такие заявления, однако, с учетом того, насколько он может контролировать доступную ему часть всемирной сети (например, вплоть до блокировки отдельных слов и изображений, которые просто будет невозможно найти через китайских провайдеров), ясно, что он, как минимум, не считает нужным «зачищать» подобного рода информацию. О том, насколько далеко в КНР готовы идти в деле цензуры интернета, можно судить хотя бы тому, что с некоторых пор все посты и изображения, где упоминается или изображается герой произведения Александра Милна Винни-Пух, блокируются «Великим китайским файерволом». Причина этого – внешнее сходство между председателем КНР Си Цзиньпинем и каноническим диснеевским изображением сказочного персонажа, на которое обратили внимание китайские блогеры. С учетом же коронавирусной пандемии, как отмечают эксперты, уровень цензуры в китайском интернете возрос в разы. На этом фоне интересно, что по информации кыргызской службы «Азатык», американского «Радио «Свобода», на другом сайте - toutiao.com в апреле также вышла статья под названием «Кыргызстан был землями Китая». В ней также утверждается, что Кыргызстан был веками в составе Китая. Журналисты издания отмечают, что в отличие от казахстанского МИД, кыргызские дипломаты никаких нот протеста китайской стороне не передавали. И эти две публикации – не единственные спорные моменты между Китаем и его соседями в последние месяцы. По информации индийских и тайваньских СМИ, в официальном сервисе электронных карт государственного бюро геодезии и картографии КНР, спорные территории между Индией и Китаем в штате Аруначал-Прадеш были включены в состав Поднебесной. Обострились отношения Пекина и с Вьетнамом: 19 апреля Пекин создал на спорных Парасельских островах и архипелаге Спратли (Сиша и Наньша по-китайски) два новых административных округа, чем вызвали протест вьетнамского МИДа. Его представитель - Ле Тхи Тху Хан - заявил, что «этот шаг еще больше осложняет ситуацию в Южно-Китайском море и не способствует дружественным отношениям между странами». Таким образом, мы видим, что территориальный вопрос неожиданно встал ребром в отношениях Китая сразу с 4 его соседями: Казахстаном, Индией, Вьетнамом и Кыргызстаном. И если в случае с анонимными публикациями по поводу стран Центральной Азии еще можно говорить о том, что это может быть «сторонняя провокация», то в случае с Индией и Вьетнамом речь идет об обдуманной политике Пекина. В своем аккаунте посол Китая в Казахстане крайне сдержанно прокомментировал казахстанский протест. «14 апреля в конструктивной атмосфере состоялась встреча посла КНР в РК Чжан Сяо с первым замминистра иностранных дел Ш.Нурышевым. Была подчеркнута важность очистить инфопространство от различных фейков для создания благоприятных условий во благо развития отношений двух стран. Посол отметил необходимость грамотно подать молодежи объективную историю в интересах дальнейшей передачи традиционной дружбы и добрососедства из поколения в поколение». Впрочем, ситуация оказалась действительно крайне необычной, и спустя несколько дней посол Китая сделал еще два поста. В первом он сообщил, что «дипломаты двух стран продолжают работать в интересах здорового развития китайско-казахстанских отношений», а в посольство РК в КНР была отправлена, видимо, ответная нота МИД Китая. Затем, товарищ Сяо решил еще раз дезавуировать текст статьи. «Утверждать, что автор анонимной статьи - китаец и к этому причастно китайское правительство, только потому что она написана на китайском языке и размещена на китайском интернет-ресурсе, разве это не слишком поспешно?», - написал он в своем аккаунте. «Всем известно, что сегодня доступ к различным сайтам свободный, любой злоумышленник может воспользоваться этим доступом для достижения своих неблаговидных целей. Неудивительно, что сегодня в мире существует немало кликбейтов, которые используют сенсационные заголовки для привлечения публики, а для некоторой элиты в отдельных случаях – чтобы заработать себе полит-очки. Это, скорее всего, побочный продукт информационной эпохи. Понятно, что подобного рода вброс – это явная провокация, только вопрос в том: с чьей подачи и в чьих интересах. Скорее всего, этот вопрос не требует долгого расследования, рано или поздно правда всплывет. Китай позитивно настроен на укрепление сотрудничества со всеми», - написал посол. Кроме этого, оценки произошедшего были размещены в китайской ежедневной газете на английском языке Global Times, которая как отмечает сайт «Азаттык», « специализируется на освещении международных событий и является подразделением издания «Жэньминь Жибао», принадлежащего Коммунистической партии Китая». В статье этого издания посол Чжан Сяо «охарактеризовал встречу с Шахратом Нурышевым - во время которой, по словам казахстанской стороны, был заявлен протест - «обычной и рутинной». «Встреча «прошла в непринужденной и дружелюбной обстановке», говорит Чжан Сяо, обвиняя отдельные СМИ в использовании «преувеличенной лексики» в стремлении «раздуть событие». Посол утверждает, что на встрече в стенах МИДа, во время которой обсуждались китайско-казахстанские отношения и помощь Пекина соседней стране в борьбе с коронавирусом, Нурышев лишь «упомянул» появившуюся на китайском сайте статью и «выразил надежду», что Пекин «сможет принять меры по устранению негативного влияния», вызванного публикацией. По словам посла, некоторые западные издания сообщили о событии как о «протесте», организованном казахстанской стороной», - передает содержание материала сайт «Азаттык». «Любому опытному дипломату понятно: протест уместен только тогда, когда отношения между двумя странами переживают серьезный кризис и когда одна сторона наносит серьезный ущерб основным интересам другой», - цитирует дипломата Global Times. Кроме этого в материале официального китайского издания, со ссылкой на Сяо, сообщается, что «этот инцидент нужно рассматривать «лишь как тривиальный эпизод», который «вообще не влияет на китайско-казахстанские отношения». «Комментируя спорную статью на китайском сайте, Чжан Сяо подчеркнул, что «она не представляет позицию китайского правительства по данному вопросу, а работает против конструктивного продвижения развития отношений между двумя странами и укрепления взаимного доверия», - пишет «Азаттык». Вполне очевидно, что подобные статьи не смогут сильно повлиять на казахстано-китайские взаимоотношения. Слишком большие средства Пекин уже инвестировал или занял властям нашей страны. Вместе с тем, совпадение в виде подобных публикаций и стремления Пекина корректировать в свою пользу спорные пограничные линии должно вызывать озабоченность и вопросы в Казахстане. Удар, который нанесла китайской экономике пандемия коронавируса, гипотетически может вызывать желание Пекина отвлечь свое население от обсуждения жесткости и последовательности мер в борьбе с вирусом в сторону тем, связанных с «национальной гордостью» и эмоциями по этому поводу. С учетом того, что на международном уровне многие политические лидеры стран Запада уже обвиняют Китай в сокрытии данных по эпидемии, преуменьшении ее масштабов, для китайских властей изоляционизм, пускай даже в форме некого анонимного присутствия в информационном пространстве, может стать более востребованной темой в политической повестке. По крайней мере, именно так воспринимает изменения в китайской политике американское издание Foreign Policy, которое пишет в статье под заголовком «Почему китайские посольства перешли к агрессивной дипломатии», что последние комментарии китайских дипломатов воспроизводят «агрессивную модель», а усилия Пекина направлены на то, чтобы «изобразить остальной мир как погружающийся в хаос и даже обвинить другие страны в распространении коронавируса».