ЗДОРОВОМУ ТЕЛУ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ?

Получается, что вся мировая медицина в кризисной ситуации ни на что не годна. Тогда что с ней дальше делать? Юрий Сигов, Вашингтон Вы уже, наверное, наизусть выучили имена и фамилии разного рода медицинских и «около врачебных» экспертов и знатоков, которые ежедневно мелькают на экранах телевизоров и страницах газет. Что в Америке, что в любой другой стране они чего только нам всем по поводу всепроникающего вируса не обещают: и «вот-вот» конец света, и «чуть ли не завтра полного выздоровления», и даже открытия всего и повсюду или к лету, или к осени (непонятно пока, правда, какого точно года?) Что интересно: все вдруг как по мановению волшебной палочки стали разбираться «от и до» в вирусологии, пандемиях с эпидемиями, разных вирусах и их производных. Все, оказывается, врачи предсказывали еще давно, видели ситуацию насквозь, куда-то наверх политикам об этом вроде как сигнализировали. Но вот на деле - все получилось так, как получилось. И как бы не было хуже еще (а, может быть, и лучше станет - врачи и такое могут легко предсказать). На мой же взгляд (медиком по профессии не являюсь, в вирусах не разбираюсь и никогда к этому не стремился) проблема здесь с одной стороны чисто экономическая, а с другой – морально-этическая. И никакой именно медицины здесь нет. То есть она имеется в том виде, что дело касается больниц, болезней, лекарств и врачебной деятельности. Но все это - лишь внешняя оболочка, потому как «дело вируса» с медициной как таковой связано лишь опосредованно. А вот что со всем этим дальше будет - так давайте дальше и посмотрим. Вирус жил, вирус жив, вирус будет жить. И что, по этому поводу прикажете удавиться? Прежде всего отмечу, что ни в какие «китайские» , «американские» и иные вирусные заговоры я не верю. Как и никогда не был сторонников поиска каких-то таинственных комбинаций то мировой закулисы, то каких-то Соросов с Гейтсами. Есть некие реалии, то, что существует в мире на самом деле, а не в воспаленном мозгу искателей врагов и заговорщиков. А посему именно от этого давайте и будем отталкиваться. Так вот я лично не считаю вирус, прозванный СOVID-19, какой-то надуманной, и из пальца высосанной опасностью. Да, это - самый неожиданный и страшный вызов человечеству за последние минимум лет 40-50, и ничего «умнее», как тотальную самоизоляцию и жесткий карантин правители подавляющего большинства стран своим народам, к сожалению, предложить не смогли. Между тем отталкиваясь от элементарной логики, все эти карантины по всему миру придется отменять независимо от реального хода пандемии в ближайшие несколько недель. Потому как всемирное убийство экономики не спасает людей от вируса – и для того, чтобы это понять не надо вовсе быть вирусологом и заканчивать медицинские институты. Зато, если вовремя не остановиться со всеми этими ограничениями, штрафами и беганием полицейских за бабушками, вышедшими в соседний парк на прогулку, приведет к сотням миллионам жертв от голода и других болезней – причем не только в нищих и неразвитых, а очень даже прилично живущих государствах. На мой взгляд, если не остановить, то карантинное безумие, которое творится сейчас и в ряде городов Америки, и в Европе, и в России с Казахстаном – причем в ближайшие несколько недель, то люди в массовом порядке начнут прекращать его сами. Просто потому, что смерть от голода ничем не лучше смерти от вируса. А с потерей работы, повальными увольнениями и закрытиями предприятий желающих просто плюнуть на всю эту вирусную запретиловку будет намного больше числа желающих «сидеть дома и не высовываться». Любопытна и сама логика верящих свято в карантины и «работу в удаленном режиме». Считается почему-то, что жесткий карантин затормозит скорость распространения болезни и позволит местным врачам лучше подготовиться к возможному (подчеркиваю это слово!) наплыву тяжелых больных. Чем пугают? Ну, конечно, Италией и Испанией – вы же не хотите, чтобы у вас было так, как у них? Ну, и дополнительно пример Китая – там ввели карантин и победили вирус. Значит, все в Китае было сделано правильно, значит и нам надо делать то же самое. Вот только так ли это? Судите сами. Пока нет никаких подтверждений тому, что в Китае реально покончили с вирусом. Китай просто прекратил тестирование на вирус и лечит только тех, кто имеет реально подтвержденные признаки болезни. А ведь экономическое в феврале падение промышленного производства в КНР составило 13,5%, то есть по факту это - чуть ли полная государственная экономическая катастрофа. Тут надо отметить, что китайские власти быстро поняли, что если всех вокруг посадить на карантин и запереть по домам, то миллионы людей элементарно умрут с голоду. А на одних штрафах за нарушение карантина (тоже всеобщее мировое поветрие, которое просто с маниакальной настойчивостью применяется нынче в Москве) экономику не спасешь. Потом отдельно взятые специалисты от медицины стали дружно твердить, что надо подождать (якобы) до разработки спасительной вакцины, которая уж точно всех оградит и от эпидемии, и от того, если она вдруг посмеет к осени-зиме нынешнего года вернуться. Плюс уверяли, что надо обеспечить больным достаточно мест в больницах, а также закупить побольше аппаратов ИВЛ. Но даже не имея медицинского образования можно уверенно сказать, что подобные ссылки - чистая демагогия. Как справиться с вирусом никто до сих пор не знает, и в ближайшие месяцы вряд ли узнает. Вакцину по самым оптимистическим прогнозам не видать и через год, да и ни от одного из коронавирусов, которых медицине современной известны ( а их около 40), никаких вакцин так и не было создано. Кушать хочется. Причем всем и повсюду Тогда что – держать весь мир на карантине целый год, чтобы нигде и ничего не работало, кроме продуктовых магазинов и аптек? Бред какой-то. Но вот подишь ты: более ста стран мира продолжают именно подобными действиями заниматься, разрушая собственную экономику и словно умышленно уничтожая свои собственные государства. Да, в Америке народ живет сравнительно богато и имеет запасы по деньгам и всему остальному на несколько месяцев - как минимум. Но вот в России, например, нет никаких сбережений более чем у 56 процентов населения (и это только согласно официальной статистике). А ведь даже самые щедрые правительства на длительном карантине платить деньги из госказны народу не станут. И бесплатную еду всем желающим и якобы нуждающимся никто доставлять из только лишь чувства милосердия не рискнет. Приходилось уже слышать, будто жесткий карантин вводится исключительно «для блага людей». Власти дают понять: ну, посидите пару-тройку недель дома, сами живы-здоровы будете и старики ваши вместе с вами. Но кто и как будет решать, когда отменять карантин и почему именно сейчас, а не еще через месяц-два? А если после открытия границ начнется вторая волна вирусной атаки? Это определят известные миру врачи? Так они уже столько наошибались (просто потому, что все это впервые случилось в мировой практике именно в таких масштабах), что их предсказания смело можно делить на три, пять и даже десять. А есть еще такая лавочка, как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). Ее сам факт существования и полной беспомощности неоднократно был доказан целым рядом и опасных эпидемий, которые эксперты ВОЗ «проспали», и многими другими примерами. Так может быть послушать их представителей? Они уж точно пальцем в небо ткнут – и ничего им за это не будет. Потому как ни за что реально все эти представители не отвечают. Как и посаженный во главу этой структуры бывший министр здравоохранения Эфиопии, за которым тянется целый шлейф коррупционных скандалов еще со времен его работы в собственной стране. Кстати, практически все врачи-профессионалы, так или иначе сталкивавшиеся ранее с заразными болезнями, уверены, что любая искусственная изоляция для борьбы с пандемией на деле бессмысленна. Потому как у подавляющего большинства людей эта болезнь пройдет совершенно бессимптомно, а почти восьми миллиардам жителей планеты сделать тесты на коронавирус просто невозможно. Каждый человек - это вирусоноситель. Тогда надо избавляться от всех людей на планете. А как иначе? Замечу, что ведь медики говорят о том, что каждый человек является своего рода ходячим собирателем различных вирусов. Поэтому любой карантин без всеобщего тестирования не остановит никакую пандемию (которой, кстати, по всем данным элементарной математики и практической медицины нет даже в помине), плюс не забывайте, что всеобщее тестирование невозможно просто физически. При этом человеку можно заразиться, высунувшись подышать воздухом из окна, живя на нижних этажах. Можно заразиться чем угодно в магазине, в аптеке, у того, кто вам оставил продукты в пакете под дверью квартиры. Да мало ли других возможностей, которые просто все нереально предусмотреть? Да, в путешествия пока лучше не отправляться (как минимум до конца нынешнего года, чтобы там не обещали с высоких трибун политики-демагоги). Но в остальном можно – и нужно смело жить и работать как прежде. Потому как невозможно победить болезнь, от которой нет лекарства и даже минимальных представлений о том, как она на самом деле передается. А сидя дома и читая всякий бред по этому поводу в интернете здоровее точно не станешь. Есть предположения, что вирусная зараза окажется сезонной и исчезнет к середине лета, а это значит, что нам тогда всем крупно повезет. Но тут опять кто и как все эти жертвы коронавируса будет подсчитывать. В той же Италии - вроде бы шокирующие цифры жертв, но учтите: там считали количество человеческих смертей с коронавирусом, а не от него. То есть человек умирал от чего-то другого, но у него обнаруживали и коронавирус – а отчет от медиков шел так, как будто скончался пациент именно от коронавируса. А ведь при вскрытии умершего (в Нью Йорке это выявлялось практически при первых же летальных исходах) невозможно доказать, что он скончался именно от коронавируса. И получается, что мировые СМИ торжественно объявят о том, что пандемия закончится. Но только тогда, когда захотят – или того пожелают известные в Америке или Европе врачи. Или ВОЗ, которая любит что-то постоянно заявлять и «рекомендовать». Согласно последним данным (они все время меняются, так что не буду опираться на какой-то один источник) от вируса (или с вирусом от чего-то другого, ведь, как уже понятно, статистику смертности разные страны ведут по-разному) за все время пандемии в мире скончалось 62 тысячи человек. При этом «в обычной жизни» в мире каждый день умирают 150 тысяч человек. Так конец ли это света и угрожает ли это исчезновением всего нашего человечества? Сами делайте выводы. Кто не умрет, тот точно доживет до конца года. Что с вирусом, что без него Недавно два американских ученых вирусологов заявили, что в ближайшие два года от коронавируса умрет около десяти миллионов человек. Но тут же добавили: это «не точно», потому что никто по-прежнему не знает, как, когда и чем закончится эта эпидемия. Зато по голоду статистика весьма имеется точная и хорошо подсчитанная. Так вот если всемирный карантин с разрушением национальных экономик продлится еще 4-6 недель максимум, то угроза голода будет висеть над миллиардом жителей нашей планеты. Так что, как выдумаете, опаснее и ужаснее? Никакому, даже самому опасному вирусу такого разрушения нашей планеты ни за что не добиться как то, что люди делают своими же собственными руками. В итоге тому же президенту США Д.Трампу весьма авторитетные в стране специалисты каждый день кладут на стол красноречивые экономические доклады. А именно: карантин и закрытие экономики даже до середины мая - полнейшее безумие со всех точек зрения. Ведь достаточно изолировать уже заболевших, членов их семей и стариков, обеспечивая их всем необходимым – а всю остальную экономику и людей оставить в работе. Запрещать общественный транспорт и внутренние перевозки — тоже полнейшее безумие. И это уже не говоря о самом полностью ошибочном посыле так называемой «тотальной изоляции» полностью социально- устроенных, живущих именно в контакте друг с другом особей человеческого рода. Чушь, которые несут по всему миру правители насчет того, что «изоляцией мы пытаемся выиграть время, чтобы лучше подготовиться к пандемии» просто не выдерживает никакой критики (повторюсь, что для этого не надо обучаться в мединститутах). Ведь даже несколько месяцев жизни любой страны без нормально функционирующей экономики, приведут к тому, что при появлении вакцины лечить будет некого и некому. Совершенно очевидно, что никакая изоляция не гарантирует никому, что он не заразится, выйдя после месяца сидения дома на улицу, или не заразит по какой-то неведомой никому причине других. А посему никакие постоянно переносимые сроки отмены карантина не гарантируют ни одной стране и ни одному городу, что пандемия завершилась, и не вернется нынешней осенью или зимой второй или третьей волной.