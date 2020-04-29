Тест на выживание

Нигмат РАМАЗАНОВ Пандемия коронавируса оказывает влияние на все стороны жизни населения и экономику всех стран без исключения. Удар, который наносит вирус по отдельным отраслям, предприятиям и регионам, отличается в зависимости от множества факторов. Страны, экономика которых подвержена сырьевой зависимости, оказались под двойным ударом. Давление на их экономику оказывают не только пандемия и кризис, но и падение спроса и цен на сырьевые товары, связанные с торможением мировой экономики, снижением потребления, стагнацией в области туризма и передвижения граждан. Коронавирус продолжает оставаться темой номер один. Воздействие вируса еще далеко не закончилось и понятно, что экономические и социальные последствия пандемии будут очень тяжелыми. Кроме того сохраняется неопределенность на рынке нефти, поэтому пока рано говорить о масштабах влияния вируса на развитие мировой экономики, общества, уровня жизни населения. Вместе с тем эта тема активно обсуждается и сегодняшние представления экспертов и аналитиков об экономических последствиях коронавируса могут представлять интерес для читателей. В обновленном прогнозе Евразийского банка развития (ЕАБР) говорится, что восстановление экономической активности стран ЕАЭС начнется во второй половине текущего года и продолжится в последующие два года. В банке считают, что поддержку экономикам «окажут широкомасштабные меры властей в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики». Что их реализация позволит сгладить негативные экономические последствия пандемии вируса и создать условия для нормализации экономической активности. Аналитики банка выделяют две основные группы каналов влияния коронавируса на экономики стран союза. Первая связана с осложнением внешнеэкономической конъюнктуры, что проявляется в ослаблении спроса на экспорт, сокращении доходов от поставок сырьевых товаров вследствие падения их цен, уменьшении объемов денежных переводов, ухудшении настроений бизнеса, а также ужесточении финансовых условий. По оценкам банка, потери ВВП стран союза от действия внешних факторов могут составить в текущем году около 2%. Вторая группа каналов связана с внутренними ограничительными мерами, введенными для сдерживания заболевания. Их действие проявится в снижении производственных показателей большого количества секторов экономик, в первую очередь относящихся к сфере услуг. Потери годового ВВП стран союза от месяца самоизоляции оценивается аналитиками банка в размере около 1,5-2%. Отмечается, что под влиянием указанных факторов ВВП стран ЕАЭС сократится в 2020 году на 2,2%, Казахстана – на 1%. Ослабление национальных валют в первом квартале окажет давление на стоимость импортируемых товаров, что послужит ключевым фактором ускорения инфляции в текущем году, утверждают эксперты банка. Вместе с тем прогнозируемое ослабление внутреннего спроса и снижение роста цен в странах, являющихся основными торговыми партнерами, будут оказывать значимое дезинфляционное влияние, говорится в новом прогнозе банка. Казахстанское правительство в апреле также пересмотрело прогнозы социально-экономического развития с учетом пандемии коронавируса. В худшую сторону были пересмотрены большинство показателей на текущий год. Наиболее значительной корректировке подверглись мировые цены на нефть, которые были снижены с 55 до 20 доллара за баррель, а объемы добычи нефти и газового конденсата – до 86 млн. тонн. Для сравнения: Всемирный банк в конце апреля понизил свой прогноз по средней цене нефти до 35 доллара, что на 43% ниже показателя 2019 года (61 доллара за баррель). Резкое снижение котировок нефти наряду с ожидаемым сокращением добычи скажется, естественно, на стоимостных объемах экспорта. Согласно оценкам правительства, этот показатель может упасть до 35,1 млрд. против более 57,7 млрд. долларов в 2019 году. При этом ожидается, что объемы импорта снизятся с уровня 38,4 млрд. в предыдущем году до 26,6 млрд. долларов в текущем. При таком раскладе профицит баланса внешней торговли в этом году упадет до уровня порядка 8,5 млрд. долларов. Значительной корректировке подверглись также показатели роста цен на потребительские товары и курса тенге к доллару в среднем за 2020 год. Ожидаемый уровень инфляции повышен до 9-11% против планируемых ранее 4-6%. Как было отмечено выше, на скачок роста потребительских цен основное влияние может оказать падение курса национальной валюты. По оценкам правительства и Национального банка, курс основной пары составит порядка 440 тенге за 1 доллар в среднем за год, что связывается с обвальным снижением котировок нефти, сокращением экспортной выручки. Прогнозируемое ухудшение внешних и внутренних условий отразилось и на других показателях развития страны, которые были пересмотрены правительством в сторону ухудшения. Можно рассчитывать, что мировые цены на нефть не обвалятся до 20 долларов за баррель, а сложатся в полтора-два раза выше. Тем не менее, понятно, что котировки на нефть будут значительно ниже фактического уровня предыдущих лет. В этих условиях высока вероятность того, что отечественная экономика, скатится в рецессию. Потери мировой экономики в конце февраля оценивались экономистами на уровне 0,5-1 трлн. долларов, снижение уровня глобального ВВП могло составить 0,5-1,3% по сравнению с предыдущими прогнозами. Через месяц они уже констатировали, что рецессия уже наступила в экономиках США, еврозоны и Японии, на которых приходится треть мирового ВВП. МВФ заявило, что в текущем году высока вероятность глобальной рецессии, перспективы роста оценивались как отрицательные. Прогнозы и ожидания экономистов ухудшаются по мере нарастания пандемии вируса и будут во многом определяться тем, насколько долго вирус будет оказывать давление на экономику. В оценке сроков продолжительности инфекции коронавируса сохраняется неопределенность. По мнению одних пандемия может завершиться через несколько месяцев, другие настроены не столь оптимистично и говорят, что мир может оставаться в этом состоянии в течение одного-двух лет. Насколько верны такие прогнозы и ожидания экспертов касательно сроков и последствий пандемии, покажет время. Тем временем казахстанская экономика, как и других стран с высокой сырьевой зависимостью, оказалась под двойным ударом: пандемии коронавируса и падения мировых цен на сырьевые товары. Несмотря на это, влияние вируса на отечественную экономику в первом квартале было сравнительно умеренным. Очевидно, это объясняется тем, что условия функционирования начали меняться в конце марта – начале апреля. На этом фоне по итогам квартала сохранились высокие темпы прироста в сфере промышленного производства (5,8%), строительства (11,7%) и связи (10,5%). Положительная динамика наблюдалась в сфере сельского хозяйства и инвестиций в основной капитал, где показатели роста составили 2,5 и 5,1% соответственно. Отрицательный рост был зафиксирован на транспорте, темпы роста розничной торговли снизились до 0,8%. Темпы прироста ВВП за первый квартал, по оперативным данным, составили 2,7% против, более 3% в январе и феврале. Пандемия коронавируса и связанное с этим и ценовой войной обвальное падение мировых цен на нефть отразились на стоимости сырьевых валют, в том числе тенге. Биржевой курс доллара в марте вырос более чем на 66 тенге, девальвация тенге к доллару США на конец квартала составила 17%. По отношению к единой европейской валюте курс тенге снизился почти на 16,2%. При этом официальный курс тенге к российскому рублю вырос без малого на 8,7%. Ухудшение внешних условий сказалось и на рынке государственных ценных бумаг. Объем краткосрочных нот Национального банка в марте снизился более чем на 700 млрд. до уровня 3,42 трлн. тенге. Произошло это, надо полагать, в результате снижения избыточной ликвидности банков второго уровня. При этом объем облигаций Минфина в обращении, напротив, вырос за месяц более чем на 230 млрд., составил около 7,43 трлн. тенге. Рост объема внутреннего долга правительства происходит, как правило, в связи с необходимостью финансирования дефицита республиканского бюджета. Что касается других показателей монетарной политики, то в марте они даже выросли, что, помимо прочего, могло быть обусловлено курсовой переоценкой. Чистые золотовалютные резервы Национального банка выросли за квартал почти на 3,6% (до 29,49 млрд. долларов), несмотря на валютные интервенции регулятора на внутреннем рынке. Согласно информации Нацбанка, связано это с увеличением остатков валюты на корреспондентских счетах банков второго уровня в Национальном банке. При этом активы Национального фонда за квартал сократились на 6,9% до уровня 57,46 млрд. долларов США. Положительную динамику в первом квартале продемонстрировали денежные агрегаты. Денежная база в широком определении в марте расширилась сразу на 35,3% (с начала года на 25,5%), превысила 8,65 трлн. тенге. Денежная база в узком выражении выросла соответственно на 21,1 и 19,2%. Более скромные темпы прироста показала денежная масса, объем которой вырос с начала года на 8,6%, составил около 22,58 трлн. тенге. Выросли в марте также объемы депозитов и кредитов банков экономике, чему в немалой степени способствовала курсовая переоценка валютных депозитов и кредитов. В результате объем депозитов увеличился за первый квартал на 6,6%, составил около 20,28 трлн. тенге. Более скромные показатели роста наблюдались на рынке кредитования, в том числе и из-за невысокой доли кредитов в иностранной валюте. Так, объемы кредитования экономики банками выросли за квартал на 3,2%, составили около 14,31 трлн. тенге. Судя по этим данным, влияние эпидемии на отечественную экономику в начале года оказалось сравнительно ограниченным. Основной удар, похоже, придется на второй квартал. Экономические и социальные последствия влияния вируса нарастают. Число подхвативших опасную инфекцию продолжает расти как в мире, так и в Казахстане. Во второй половине марта была приостановлена работа в сфере услуг и ограничительные меры продлены на первую декаду мая. В апреле мировые цены на нефть упали до многолетних минимумов, что еще больше осложняет условия для развития экономик стран с высокой сырьевой зависимостью, к числу которых относится и Казахстан. Карантины и ограничительные меры привели к тому, что многие предприятия в мире оказались на грани банкротства, а граждане остались без работы и источников дохода. Согласно прогнозу ООН, во втором квартале останутся без работы 195 млн. человек, а уровень безработицы и бедности может стать «историческим». В сложившихся условиях власти принимают различные меры по ослаблению негативного влияния пандемии. В случае, если ситуация с распространением коронавируса и связанных с ним ограничений затянется на продолжительное время, то понадобятся дополнительные средства для поддержки населения и экономики. Тест на выживание легче выдержат те страны, которые располагают финансовыми и материальными резервами.