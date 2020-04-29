На карандаше у США

за религиозную несвободу Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Всеобщая декларация прав человека, статья 18 ОЧЕРЕДНОЙ отчет о свободе вероисповедания, выпущенный на этой неделе американской Комиссией по международным религиозным свободам (USCIFR), поставил «неуд» обстановке в этой области в Казахстане. Авторы отчета рекомендовали Государственному департаменту США поместить нашу страну в специальный наблюдательный список «за участие или терпимость к грубым нарушениям свободы вероисповедания в соответствии с Международным законом о свободе вероисповедания (IRFA)». Это происходит на фоне того, что еще недавно запрещенные для верующих вещи в одежде и обучении стали из-за карантина обязательными для всех. Также в глаза бросается тот факт, что даже жесткие меры за религиозные высказывания касаются далеко не всех: в то время как одни сажаются в тюрьмы за какие-то старые аудиозаписи в интернете или мессенджере, другие совершенно безнаказанно и открыто высказывают нетрадиционные религиозные взгляды. Предваряя вопрос «А судьи кто?», процитируем определение USCIFR с сайта «Радио «Азаттык», где указано, что она является «независимой организацией, учрежденной конгрессом США для мониторинга, анализа и отчетов об угрозах религиозным свободам за рубежом». Мониторинг нашей страны она ведет с 2008 года «и впервые поместила Казахстан в категорию нарушителей в 2013 году». В своем отчете авторы доклада по свободе религии отметили, как положительный момент отказ Казахстана принимать поправки по законодательству о религии, уже прошедшие через обе палаты парламента. Одним из наиболее критикуемых моментов в этом законопроекте были попытки регулировать внешний вид граждан, запретив им выглядеть, как представители расплывчато описанных «деструктивных течений». Речь, в частности, шла о том, что было запрещено носить предметы, закрывающие лицо, а также – возможно – длинные бороды, определенный крой одежды. Также в тот момент активно обсуждался запрет целых течений в исламе, которые уже были отнесены к «нетрадиционным» или «деструктивным». В итоге, то ли из-за общественной критики, то ли из-за давления извне, законопроект в феврале 2019 года был отозван. Вместе с тем, за последние годы практически все основные идеологи «нетрадиционалистов» были посажены в тюрьмы, кроме тех, кто признал пропагандируемые им взгляды ошибочными. По данным некоторых правозащитников, во время обсуждения этого законопроекта тогда еще Астана была предупреждена Вашингтоном, что в случае «вопиющих нарушений свободы вероисповедания» против Казахстана могут быть введены санкции. Для самих верующих последние годы прошли под знаком отстаивания прав религиозных девочек на образование. Приказами министерства образования головной платок был полностью запрещен, также нежелающим снимать платки было отказано в переходе на удаленное образование, простое непосещение учебного заведения каралось штрафами и угрозами лишения родительских прав. Теперь же в частных разговорах представители религиозных семей посмеиваются: то, что было запрещено их дочерям, теперь из-за пандемии коронавируса стало обязательным для всех. И действительно, уже почти полгода все дети страны обучаются дистанционно (о том, как учеба возобновится в сентябре, чиновники предпочитают не говорить), на улице все обязаны носить закрывающие пол-лица маски, а также рекомендуется прикрывать волосы. В докладе о свободе вероисповедания 2019 год в целом оценивается положительно: наметилось движение в «положительном направлении». Кроме отмены скандального законопроекта также в докладе отмечается снижение количества административных дел, связанных с религией: с 284 в 2017 году до 160 в 2019 году. Отдельно на вид теперь уже Нур-Султану ставится в вину хладнокровие, с которым руководство Казахстана взирает на ситуацию с нарушением религиозных свобод мусульман в СУАР КНР, где проживает крупная казахская диаспора. Казахстан традиционно отказывает в предоставлении убежища беженцам из Китая. Вместе с тем, судебные решения по подобным делам избегают депортации беглецов обратно в КНР. Впрочем, внутри РК активисты, поднимающие эти вопросы (например, Серикжан Биляш), также подверглись давлению и преследованию. «Большую часть года власти страны сопротивлялись попыткам противостоять Китаю и активно преследовали активистов, которые поднимали эту проблему», - скрупулезно отметили авторы исследования. В целом же оценка нашей страны американской Комиссии по международным религиозным свободам остается неудовлетворительной. Отмечается, что в этой сфере остаются «значительные проблемы», и власть в Казахстане «ищет пути контроля религии, которую оно рассматривает как потенциально дестабилизирующую силу». «В докладе подвергнут критике закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, действующий с 2011 года, в том числе установленные им правила регистрации религиозных организаций и обязательная «экспертная» оценка учредительных документов и религиозной литературы. После принятия закона в стране резко снизилось число зарегистрированных религиозных групп — с 48 до 16», - цитирует документ сайт радио «Азаттык». Также в отчете не остался незамеченными факт того, что «десятки людей были осуждены за свои религиозные взгляды, среди которых: девять осужденных по делу о «пропаганде терроризма» за общение в онлайн-чате; 24 предполагаемых последователя запрещенной в стране экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», а также осужденные заочно находящиеся за рубежом три бывших пастора из религиозного объединения «Новая жизнь». «В Казахстане, говорится в докладе, также продолжают различными способами преследовать представителей религиозных групп, а в распоряжении властей есть база данных об «основателях» религиозных организаций», - отмечается в докладе. При этом в список самых жестких нарушителей права на свободу вероисповедания Казахстан все же не попал. В списке государств, допускающих «систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения» свободы религии USCIRF 14 стран: Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Индия, Нигерия, Россия, Сирия и Вьетнам. В «специальном наблюдательном списке», куда был включен Казахстан, есть еще 14 стран: Куба, Никарагуа, Судан и Узбекистан, а также Афганистан, Алжир, Азербайджан, Бахрейн, Центральная Африканская Республика (ЦАР), Египет, Индонезия, Ирак, Малайзия и Турция. На основании своего отчета USCIRF рекомендовала Казахстану отменить или изменить правила регистрации религиозных организаций и снизить необходимое число членов для создания такой организации до 10 человек. Также предложено отказаться от обязательной экспертной оценки учредительных документов и религиозной литературы или «существенно реформировать процесс», а также прекратить задержание и помещение в тюрьму за «мирное религиозное выражение». Предложение обеспечить альтернативную воинской службе программу для лиц, которые отказываются служить в армии по религиозным соображениям, наверное, является наиболее легкой для исполнения рекомендацией. Пока, согласно нашему законодательству, от воинской службы освобождены только священнослужители. Если наши власти действительно озаботятся положением страны в этом рейтинге, то они, скорее всего, первым делом примут именно какие-то подобные варианты. Ожидать полного отказа властей от попытки ручного регулирования религиозной сферы пока не приходится…