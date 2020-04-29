Рука помощи

Волонтерство и благотворительность на фоне карантина



РЕЖИМ карантина стал испытанием для всех казахстанцев. Врачи, полицейские, военные находятся на переднем крае борьбы с пандемией, жители крупнейших городов страны сидят взаперти, чтобы остановить ее распространение. Всем тяжело. Но некоторым – тяжелее других. Люди с тяжелым материальным положением, социально незащищенные, старики, инвалиды, сироты, многодетные – большинство из них вряд ли может рассчитывать на государственные средства поддержки в виде 42,500 тенге, ну, а социальной помощи от властей не хватает на растущие в цене продукты. На помощь таким нашим согражданам приходят добровольцы-волонтеры, которые разносят по домам граждан продуктовые наборы, собираемые на свои или спонсорские средства. Такая работа – без копейки оплаты, с риском заболеть, часто без сочувствия со стороны тех, кто не понимает, что такое волонтерство вообще – это призвание. И занимаются ею чаще всего те, кто давно причастен к благотворительности или привычен к социальной нагрузке. Ибо недостаточно только желания помочь, в условиях полной остановки экономики и режима карантина нужно еще заслужить доверие тех, кто разрешает передвигаться по улицам, а также – что зачастую еще сложнее – тех, кто готов тратить деньги на поддержку нуждающихся. На своей странице в Фейсбуке Аружан Саин, наверное, наиболее известный в нашей стране человек, занимающийся благотворительностью, пишет: «…Я знаю сотни людей, которые в разных городах, много лет реально помогают людям. Без бюджетов, без красивых «презентаций», напечатанных альбомов, пакетов, брендированных коробок, без помпы. Эти люди пользуются доверием и уважением. К ним идут, когда хотят быть уверены, что помощь точно дойдет до тех, кто нуждается. Но как-то не замечают их часто именно официальные лица. И знаете, зачастую даже «Спасибо» не скажут, хотя это так просто, и так естественно - проявить уважение и благодарность за реальные дела. Не говорю уже о том, что есть волонтеры, которых давно стоило наградить за бесценный вклад в помощь людям и развитие гражданского общества. Но это, конечно, неважно для волонтеров. Для искренних, честных, настоящих людей. Я тоже волонтер. С 2005 года мы объединились с единомышленниками, и, в итоге, получился наш фонд ДОМ. Сейчас я, как уполномоченный по правам ребенка, работаю тоже как волонтер. И очень хочу, чтобы ушло все напускное, декоративное, искусственное. Ну, или хотя бы не называли платные услуги людей и организаций волонтерством, не путали понятия. Волонтер, это не красивые, стерильные кадры фото и роликов. Это самый разнообразный и постоянный труд. Грузить, возить, собирать/разбирать помощь, откапывать дома после селя или наводнения, разыскивать пропавших в самых непроходимых и ужасных местах, это помогать и постоянно общаться с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями, с дцп, аутистами (а для этого надо учиться самому и знать многое о диагнозе), готовить еду голодному, помогать и ухаживать за больными и раненными животными. И как сейчас - помогать людям пережить эту эпидемию. Это то, что люди делают по велению СЕРДЦА».

Сейчас Саин, как и раньше, тоже активно занимается волонтерством. «Прошу прощения, что мало присутствую в этот период в социальных сетях, физически не успеваем освещать работу, - пишет она. - Сейчас наш фонд помимо основной постоянной деятельности, в том числе и по работе уполномоченного по правам ребенка, занимается организацией помощи детям, которые по причине ситуации в мире с короновирусом сталкиваются с рядом проблем связанных с обеспечением расходных материалов, лекарств и т.д. Также, мы занимаемся организацией и помощью врачам в виде средств индивидуальной защиты, организации питания, приобретении оборудования. Все это возможно исключительно благодаря партнерам фонда. Наш подход помогает сделать процесс организации помощи полностью прозрачным и обоснованным в плане обоснования необходимости каждой конкретной помощи напрямую в клиники, в регионы Казахстана, обоснованности причин необходимости помощи, например детям с конкретными диагнозами, прозрачности финансовых потоков, передачи помощи и полной бухгалтерской отчетности, учета/передачи и последующего использования по назначению переданной помощи».

Вообще, определение слова волонтер, происходящего от латинского voluntaris - добровольный, обычно звучит кратко: «То же, что и доброволец». Впрочем, это определение, конечно, неполное. Сейчас это слово скорее обозначает тех, кто в западном понимании «добровольчества» готов «заниматься общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе». В этом смысле волонтерство сродни филантропии, бескорыстного дарения в пользу нуждающихся. Отличие лишь в том, что «классический филантроп» - это богатый человек, меценат и благотворитель, а волонтер кладет на алтарь общества не деньги (хотя иногда и их!), а свои время, здоровье и силы. Кстати, 2020-й год в нашей стране был объявлен «годом волонтера», и сделано это было еще когда никто и не думал ни про какие коронавирусы – в августе 2019 года. И теперь, по совпадению, в условиях пандемии и карантина в Казахстане именно волонтерская деятельность стала своего рода мерилом гражданской зрелости казахстанцев.

Да, сейчас в эпицентрах карантина волонтеров, работающих каждый день, не так много. Так, глава одного из крупнейших объединений гражданской помощи (он не любит слово «волонтер», называя его «социумом единомышленников») «Я – алматинец» Константин Авершин сказал «ДН», что на ежедневной развозке продуктовых наборов в Алматы у него в «мобильной группе» около 50 экипажей из «троек», то есть около 150 человек. Еще 40-50 человек занимается фасовкой продуктов, поступающих от спонсоров. Еще 4 человека – в оперативном штабе и 2 координатора. Этими силами «алматинцы» сегодня выполняют основные задачи в рамках запущенного ими флешмоба «Кто, если не я». Казалось бы, это весьма небольшое число людей, но оно ограничено правилами карантина – волонтерам требуется разрешение на передвижение по городу, защитные и санитарные средства, транспорт. Всего же, по словам Константина Авершина, в его движении по всей стране около 16 тысяч человек, «которые выйдут на улицы, когда ограничения будут сняты» и будут помогать нуждающимся и дальше, поскольку проблемы после отмены карантина не кончатся, и станут более явными.

Сам Авершин не только общественник, но и депутат маслихата города и поэтому ему легче находить общий язык с исполнительными властями. Он старательно избегает критики, но не скрывает, что пандемия обнажила множество проблем в стране. «У нас большой опыт по работе с чрезвычайными ситуациями, на моем счету это девятое ЧП. Такое масштабное, конечно, первое, но в целом, общее понимание некоего подразделения внутри общественного движения, которое грамотно и умело действует в рамках любой катастрофы, [у нас отработано], - говорит сам Авершин. – Сложностей много. Первое, это определенная несогласованность действий есть, потому что никто не ждал [таких масштабов проблем], что будет все так сложно, что будут так быстро развиваться события. Сложности – системные. Сложности есть в том, что действовать «для галочки» именно в рамках организации помощи в чрезвычайной ситуации нельзя. Сейчас это все ярко видно, [но] в принципе алгоритм [работы по-новому] настраивается. В первые три недели было действительно очень тяжело. Мы спали максимум по 3-3,5 часа, а то и вообще без сна». Движение «Я – алматинец» открыли лендинговую страницу, где они собирают средства для покупки продуктовых наборов (через него, по словам Авершина, было собрано около 4 миллионов тенге), а также получают спонсорскую помощь от крупного бизнеса – главным образом, ритейлеров и индустриальных организаций, пожертвовавших на продовольствие для нуждающихся в общей сложности около 30 миллионов тенге.

Всего по Алматы развозит продукты около 200 волонтеров, то есть «алматинцы» - это три четверти от этого числа. В Нур-Султане эту роль играет объединение «Клуб добряков Астаны». Координатор волонтеров от этой организации, Динара Бекмагамбетова, сказала «ДН», что их работа построена на несколько иной системе. Они не принимают деньги, а берут у желающих продовольствие для раздачи: «Мы не ведем сбор [денег], мы принимаем только продуктами». «Клуб добряков» - это площадка, где люди, которые хотят помочь, могут найти контакты проверенных семей, которые нуждаются в помощи, - рассказывает Бекмагамбетова. – С начала карантина по сегодняшний день (28.04. – «ДН») помощь благодаря неравнодушным людям получили около двух тысяч семей. Несколько раз мы выезжали в поселки близлежащие [к Нур-Султану]. Буквально в пятницу мы объявили сбор продуктов для помощи поселкам, которые находятся за блок-постами. Там ситуация очень критическая – продукты закончились, все запасы, потому что люди, которые работали в городе [Нур-Султан], остались без работы. Они обратились к нам – был крик о помощи. Мы на него отреагировали и, соответственно, готовим сбор продуктов именно для этих поселков». Количество людей, задействованных в развозке продуктов координатор «добряков» назвать затруднилась. Оно и понятно, ведь существует «текучка», выходят одни, потом – другие. По оценкам национальной волонтерской лиги в открытых источниках, обычное ежедневное число таких волонтеров – около 50 человек. Сами «добряки» имеют один микроавтобус, но чаще всего предлагают желающим помогать непосредственные координаты «проверенных семей», кому нужна помощь, чтобы те могли самостоятельно отвозить продукты. Главный источник информации для «добряков» - это страница в Instagram с привязанным к ней номером WhatsApp.

Многие волонтеры не случайно часто оговариваются: «проверенные семьи». К сожалению, встречаются ситуации, когда за продуктовыми наборами обращаются не те, кто находится в ситуации выживания, а вполне состоятельные люди. Бывают ситуации, когда какие-то продукты не нравятся людям, готовым чуть ли не в лицо бросать эти «подачки». В этой связи добровольцы пересылают по социальным сетям историю из Индии, где болливудский актер объявил о раздаче всего по одному килограмму муки, и многие посчитали, что нет смысла куда-то идти ради такой маленькой помощи. Пришли лишь те, кто реально оказался на пороге голода, и каково же было их удивление, когда они обнаружили в пакетах с мукой еще и 15 тысяч рупий (около $200), которые актер подложил так, чтобы они достались именно нуждающимся, а не «охочим до халявы».

Приходится волонтерам отбиваться и от обвинений в показухе: коей некоторые пользователи соцсетей считают их фото-отчеты, размещаемые после раздачи продуктов. Волонтер с ником Karlygash Issabekova в посте в Фейсбуке, где она отметила Аружан Саин, отвечает таким «умникам». «Если не делать фотоотчеты, то такие же «умники» потом пишут, что никакой помощи не оказывалось, лица замазали, потому что люди подставные, все для галочки и лохотрон. Волонтёры помогают из последних сил, рискуя собой, выделяя личное время, некоторым волонтёрам порой самим бы помощь была не лишней, но они думают о тех, кому ещё тяжелее. Вам не показывают, сколько им приходится преодолевать, чтобы добраться с помощью. И они заслужили вот такие указания, как и что делать от человека, кто, похоже, не знаком с благотворительной деятельностью? В случае с общественным объединением «Я - Алматинец», то там прежде спрашивают разрешение на съемку и публикацию. Отчеты перед обществом были и будут публиковаться, прежде всего, вот для таких «умников» и чтобы все видели гражданскую позицию людей, кому не безразлична судьба страны». «Деньги, привлеченные от граждан, требуют отчетности до копейки. Раньше такие сборы мы особо не пропагандировали, но в этот раз ситуация особая и мы запустили [сбор средств в интернете]», - говорит по этому поводу сам лидер «алматинцев».

«Люди, которые с нами работают, они идут за идею, - рассказывает Константин Авершин. – Они не идут за какими-то призрачными моментами. У нас в составе [рабочей группы] есть психолог, очень мощный тренер. Когда начинается эмоциональное выгорание, есть такое специальное понятие «эмоциональное выгорание волонтера», она подтягивает нам эти моменты, советует. И работы идет очень мощно. У нас нет ни копейки государственных денег, мы работали вначале на деньги моей компании Red Dragon, но потом пошли огромные масштабы в рамках города и республики; всего по стране 14 городов уже поддержали наш челлендж «Кто, если не я». Тут уже нас начали поддерживать крупные предприятия, такие как Magnum, Efes, «Амиран». Кроме нуждающихся на дому, «алматинцы» развозят продовольствие по больницам, хосписам, домам престарелых, детским домам, семейным детским домам. Судя по открытым данным национальной волонтерской лиги, только по Алматы в волонтерской базе для распределения помощи – около 3 тысяч адресов.

Среди тех, кто активно работает, есть не только уже давно зарекомендовавшие себя люди и организации, но и относительные «новички». Так, к примеру, жительница Алматинской области Азиза Утегенова, известная в Алматы, как организатор краудфандинга (группового финансирования на различные цели), а также сборов на благотворительные цели, организовала сеть волонтеров в пригородах южной столицы Казахстана. Оставшись за пределами карантинной зоны (она проживает в селе Жандосово), Азиза не смогла пройти мимо бед соседей. Ни для кого не секрет, что закрытие Алматы стало огромной проблемой для окружающих мегаполис сел: ежедневно на работу в город приезжали около полумиллиона человек, которые теперь враз остались без доходов. Вначале Азиза озаботилась проблемами одиноких пенсионеров, с которыми не могли связаться оставшиеся в городе дети, затем втянулась и бросила клич в Фейсбуке. К ней присоединились более десятка местных жителей-волонтеров, после чего закипела работа, о которой Азиза скрупулезно отчитывается на своей странице в соцсети.

Ее «сельские волонтеры» распределяют продуктовые наборы на деньги, пожертвованные самими волонтерами и теми, кто откликнулся на их призыв. Кроме продовольствия «сельские волонтеры» оказывают и адресную помощь особенно нуждающимся семьям. «Мы охватили Карасайский район [Алматинской области], и частично Илийский, - рассказала Азиза Утегенова «ДН». - Итого 268 домов отработано, на сумму 1 251 100тг. Дополнительно организовали двум больницам Карасайского и Жамбылского районов через фонд «Ак Журек» 500 противочумных костюмов. В нашей команде 12 волонтеров. Деньги были собраны физлицами, и 350 000 [тенге было получено] от юрлица. Чаще всего это обычные люди и бизнес ниже среднего. Маленькие компании».

Кроме светских активистов, в волонтерстве традиционно активны и верующие. При центральной мечети Алматы существует благотворительное общество «Ихлас», которое также активно оказывает поддержку нуждающимся. Возможности верующих в текущей ситуации сильно сокращены: из-за закрытия на карантин мечетей снизился поток пожертвований, однако, судя по инстаграм-аккаунту общественного фонда «Ыкылас-2050», благотворительной организации при Центральной мечети, раздача помощи в религиозной среде продолжается. Кроме «централизованной» помощи значительные средства передаются в частном порядке в связи с наступлением священного мусульманского месяца Рамадан. Пост в этот раз получается без ежевечерних коллективных молитв таравих, но зато никто не мешает раздавать верующим саадака (милостыню) или фидию-садака (искупительная милостыня за невозможность держать пост), что они и делают. В социальных сетях пересылаются координаты и обращения нуждающихся, которым пересылаются на карточки пожертвования от единоверцев.

На странице «Я – алматинец» в Фейсбуке написано: «День за днем, адрес за адресом...Наши возможности, конечно нельзя сравнивать с возможностями, которыми обладает государство и его организации, но мы делаем все возможное чтобы помочь тем, кто обратился к нам за помощью. Хотелось бы конечно помочь всем и сразу, но пока это, к сожалению, невозможно. Но мы сделаем все от нас зависящее, что бы помощь в рамках акции добра «Кто, если не я?» была доставлена тем, кому сейчас тяжело. Работа ведётся каждый день. Посмотрите по сторонам. Возможно, именно сейчас вашим соседям нужна ваша помощь». Своим примером казахстанские волонтеры вдохновляют всех граждан проявить лучшие качества в самой сложной обстановке. Для этого не нужно иметь каких-то больших денег, ни каких-то особых связей, не зря еще более тысячи лет Пророк Мухаммед сказал: «Еды двоих хватит и на троих, а еды троих хватит и на четверых».





