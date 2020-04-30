Вопросы по списку

Проект «Реестра системообразующих предприятий» вызвал критику депутатов и бизнеса ДН ВОПРОСЫ государственной поддержки бизнеса стали причиной острой дискуссии в обществе и профессиональных сообществах, а также в парламенте. Составленный министерством национальной экономики (МНЭ) «Реестр системообразующих предприятий» вызвал критику не только со стороны тех, кто в него не попал, но и тех, кто попал. Также свое недоумение критериями отбора выразили представители национальной палаты «Атамекен» и отраслевые ассоциации. А руководитель парламентской партии «Ак жол» Азат Перуашев уже обратился к премьер-министру Аскару Мамину с предложением текущий вариант списка МНЭ полностью отозвать и сформировать его заново. Проблема с этим списком начинается с того, что официально его нигде не презентовали, хотя разговор об этом идет с начала недели. На сайте премьер-министра говорится лишь о том, что на заседании государственной комиссии по модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассматривались меры государственной поддержки системообразующих предприятий РК. «Проект соответствующего реестра системообразующих предприятий представил министр национальной экономики Р. Даленов. В перечень вошли 361 предприятие в сфере строительства, транспорта, энергетики, торговли, аренды недвижимости, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности», - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Вошедшим в список предлагается ряд мер государственной поддержки – «предоставление госгарантий по кредитам, доступа к льготной ликвидности, налоговых отсрочек, упрощение и ускорение процесса возврата НДС, ускорение предоставления всех разрешительных документов и государственных услуг». Впрочем, и с «реестровых» тоже должен быть особый спрос: «Встречными обязательствами системообразующих предприятий станут сохранение оплачиваемых рабочих мест, закупка товаров и услуг у отечественных производителей (при наличии), раскрытие информации, обеспечение своевременных платежей в рамках действующих договоров, отмена дивидендных выплат и бонусов топ-менеджменту за 2019-2020 гг». На сайте МНЭ данный реестр найти не удалось. Зато там есть пресс-релиз про то, что «Вопрос формирования реестра системообразующих предприятий обсужден на площадке Республиканского общественного совета по поддержке предпринимательства при партии «NUR-OTAN». Утверждается, что в этом заседании «приняли участие депутаты мажилиса парламента РК, представители министерства национальной экономики и НПП «Атамекен». В указанный реестр, по заверению вице-министра национальной экономики РК Мадиева, «войдут предприятия значимые для экономики с точки зрения занятости, налоговой базы, выпуска и других», а «критерии отбора будут выработаны совместно с отраслевыми госорганами, акиматами и НПП «Атамекен». Указанный чиновник сообщил, что «в настоящее время Министерством совместно с профильными комитетами Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и бизнес сообществом продолжается работа по формированию реестра системообразующих предприятий». При этом, простейший поиск через Google дает возможность найти pdf-файл, в котором 361 предприятие уже указано. В итоге получается, что 24 апреля у главы МНЭ уже был проект списка для презентации правительству, а 28 апреля его заместитель сказал, что еще только будут вырабатываться критерии отбора в реестр. Впрочем, у такого кульбита есть объяснение проще, чем завихрения времени и пространства. Просто после того, как Даленов заявил о наличии Реестра, и в сети появился, очевидно, сам этот список, его начали активно критиковать. К примеру, 27 апреля, в понедельник, выступил Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов, который попросил Министерство нацэкономики объяснить появившийся в Сети список предприятий. «Вызвало недовольство то, что опубликовали конкретные списки, в которых оказались какие-то группы компаний. Акционеры этих групп компаний на меня тоже выходили... Они тоже не подавали и недоумевают, почему. Чтобы их тоже не обвиняли в каком-то лоббизме», - указал Мырзахметов, приведя в пример Нурлана Смагулова, который, по его словам, не просил о включении своих компаний в Реестр в то время как они там оказались. В итоге предпринимательский староста просто попросил Министерство национальной экономики «разобраться в ситуации». «Эксперты, которые готовили из своих рабочих материалов, должны дать пояснения, а не прятаться. Если даже кто-то нарочно или не нарочно снял - принять соответствующие дисциплинарные меры. К сожалению, эти эксперты, вместо того чтобы внятно выйти объяснить, что это рабочий документ, они начали скриншоты переписок по заполнению анкет с нашими экспертами выставлять, передавать определенным блогерам и пытаться стрелки перевести на «Атамекен». Это просто недопустимо», - сказал глава «Атамекена». О некорректности проекта Реестра МНЭ заявил и лидер «Ак жола» Азат Перуашев. В своем депутатском запросе на имя Мамина он пишет: «…Жесткую критику в обществе и Парламенте вызвало недавнее предложение министра нацэкономики Руслана Даленова, представившего Госкомиссии по ЧП проект Реестра системообразующих предприятий. В партию «Ак жол» обратились множество предпринимателей с вопросами, почему в Реестр не попало ни одно предприятие из сельского хозяйства и сельхозпереработки, ни одного предприятия по производству продуктов питания, одежды, детских, медицинских и гигиенических товаров и индивидуальных средств защиты, т.е. полностью отсутствуют производители товаров первой необходимости. Проект Реестра демонстрирует отсутствие комплексного понимания экономических процессов у профильного министерства. По факту – это скорее список отраслевых монополистов, причем, за минусом их конкурентов». По словам главы парламентской фракции, «обществу непонятно, какими критериями руководствовалось министерство, отбирая предприятия, помимо личных предпочтений?». Подробно разобрав недочеты подхода при составлении проекта Реестра МНЭ, Азат Перуашев ставит вопрос ребром: «Учитывая ограниченность ресурсов, нужно определиться с иерархией ценностей: что важнее для государства, поддержать доходы монополий, или защитить от нищеты миллионы граждан? В аналогичной ситуации США и европейские страны спасают не корпорации, они спасают малый и средний бизнес, потому что он и есть средний класс, он и есть общество». Он указывает, что «общественный резонанс вокруг проекта Реестра снова показал, что не только экономика, но и страна, общество стали другими» и «это уже реальность, с которой госорганам и министрам придется считаться». Переходя к встречным предложениям глава «Ак жола» предложил снять с обсуждения проект МНЭ, заново сформировать Реестр в соответствии с критериями и поручениями первого и второго президентов РК, взяв за основу «предложения от регионов». Кроме этого Перуашев предложил пересмотреть перечень встречных обязательств бизнеса и «рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц Министерства нацэкономики, за недобросовестную подготовку вышеуказанного документа». На момент выхода этого номера правительство никак не прокомментировало скандальный проект Реестра системообразующих предприятий, если не считать уже указанного выше пресс-релиза, в котором МНЭ делает вид, что никакого списка в прошлую пятницу у министра Даленова и не было. «ДН» будет продолжать следить за развитием этой ситуации.