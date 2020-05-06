Половинчатая мера

не решит проблемы свободы слова «Наказание не должно внушать больше отвращения, чем проступок». Карл Маркс, немецкий философ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ Мажилис одобрил поправки, согласно которым состав статьи 130 Уголовного кодекса РК («Клевета») был переведен в Кодекс «Об административных правонарушениях» РК. Таким образом, наказание автоматически смягчается (иначе это называется «гуманизация»), ибо самым тяжким наказанием в этом своде законов является 45 суток административного ареста (статья 50, пункт 1, КоАП РК), хотя наиболее частым остается штраф. Максимальный размер штрафа по КоАП - 200 МРП (статья 44, пункт 2), размер МРП с начала апреля возрос до 2,778 тенге, соответственно, речь идет о верхней границе в 555,600 тенге. Ранее, по статье 130 УК РК наказание могло быть до трех лет лишения свободы. В принципе, это, конечно, прогресс или, как говорят наши чиновники, «последовательное выполнение рекомендаций ООН». Однако, прогресс этот - частичный, ибо в Уголовной кодексе остается статья 274 («Распространение заведомо ложной информации»), по которой по-прежнему можно «загреметь» в места не столь отдаленные до 7 (!) лет. В чем разница между «распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию» (определение «Клеветы») и «распространением заведомо ложной информации, создающей опасность… причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан…» (определение из статьи 274 УК РК)? Казалось бы, это «опасность причинения существенного вреда», но его определение в том же Уголовном кодексе подразумевает и «нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина», а согласно статье 17 Конституции РК «достоинство человека неприкосновенно». Таким образом, покушение на достоинство («клевета») тоже подходит под определение «существенного вреда», что и создает ситуацию, когда именно от воли следователя, прокурора или судьи зависит, что применить при таком разбросе наказания за одно и тоже действие - от адмштрафа до семи лет тюрьмы. В итоге же все это означает, что границы свободы слова в Казахстане по-прежнему «подперты» угрозой тюрьмы. Примерно также - частично - власти страны пошли навстречу просьбам общественности отменить уголовные дела против активистов, возбужденные в последние недели по статье 274 УК РК. Наиболее громкое из ряда уголовных дел - против бывшего руководителя телеканала «КТК» Армана Шораева - было прекращено «за отсутствием состава уголовного правонарушения». Против другого известного общественного активиста - Альнура Ильяшева - дело продолжается, он остается в СИЗО, а его адвокатам пришлось подписать расписку о неразглашении, чтобы ознакомится с материалами следствия. О судьбе менее громких дел по этой статье мы ничего сообщить не можем, но предполагаем не самое лучшее. К Всемирному дню свободы печати, отмечаемому 3 мая, Казахстан приходит без особых успехов. Между тем, именно в эти дни не только правозащитники, но уже и генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш обратился к властям всех стран мира с просьбой «гарантировать журналистам возможность выполнять профессиональный долг», и не наказывать их за то, что они просто делают свою работу. «Журналисты и сотрудники СМИ оказывают нам огромную помощь в принятии обоснованных решений. В условиях, когда мир борется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, эти решения могут иметь жизненно важное значение», - заявил он. Коллегу поддержала также Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, которая отметила, что «в период пандемии COVID-19, повергшей мир в состояние тревоги и неопределенности, свободное распространение информации имеет крайне важное значение», и именно «достоверная информация помогает понять и осмыслить происходящее и в конечном итоге преодолеть кризис». По словам г-жи Азуле, «в последнее время участились попытки заставить журналистов замолчать». По словам главы ЮНЕСКО, кроме прямого политического давления и преследований, СМИ страдают также и от экономических последствий пандемии и экономических кризисов. Падают доходы от рекламы, основной источник прибыли для медиа, вынуждая их сокращать или вовсе прекратить свою деятельность. «А это значит, что люди лишатся возможности познакомиться с иным взглядом на мир и получить доступ к глубокому анализу», - беспокоится Одрэ Азуле. «В мире, степень взаимозависимости которого так наглядно показал сегодняшний кризис, любые угрозы или нападки на плюрализм и свободу прессы, на самих журналистов, касаются нас всех», - подчеркнула глава ЮНЕСКО. К словам международных чиновников присоединился и государственный секретарь США Майк Помпео, призвавший немедленно остановить цензуру и освободить оказавшихся за решеткой журналистов. «В условиях продолжающейся пандемии крайне важно позволить профессиональным журналистам и другим пишущим людям свободно сообщать о том, что они видят и слышат, и открыто выражать свое мнение», - отметил глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, в то время как официальные лица должны защищать независимые медиа, некоторые правительства намеренно распространяют дезинформацию, подвергают цензуре точные и полезные сведения и «агрессивно ограничивают» журналистов в их работе на благо общества. Причем, журналисты могут быть и вовсе неповинны в «дезинформации» или «распространении заведомо ложной информации», как, например, на этой неделе, когда в заблуждение общественность ввели официальные представители МВД. Иначе, ведь, и не скажешь! Вначале официальный представитель Департамента полиции по Алматы Салтанат Азирбек заявила следующее: «В черте города разрешено свободное передвижение, даже если человек не занесен в базу (портал infoalmaty.kz). Однако не стоит забывать о гигиене и других мерах защиты от коронавирусной инфекции». Естественно, такие слова, переданные через СМИ, немедленно распространились по всем социальным сетям и мессенджерам, так как жители крупнейшего мегаполиса Казахстана банально устали сидеть по домам. Однако, затем ее непосредственный начальник, глава Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов, заявил прямо противоположное: «В связи с послаблением карантинного режима, а также возобновлением деятельности большого количества объектов функционирование заградительных постов, дислоцированных в черте города, прекращено. Но это не значит, что карантин отменен. Условия и правила остались прежними: гулять и ездить по городу без особой надобности нельзя… Мы призываем жителей и гостей города неукоснительно соблюдать правила карантина и санитарно-эпидемиологические нормы. Все эти меры - гарантия безопасности вашего здоровья и жизни». В полиции опять подчеркнули, что «передвижение разрешается только тем, кто был внесен в специальную базу Оперативного штаба, в том числе работникам объектов, возобновивших свою деятельность 4 мая». И вот теперь будет интересно - накажут ли чиновницу за «распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникации» да еще и в период чрезвычайного положения? Что-то нам подсказывает, что никаких проблем ей ее же коллеги по МВД не доставят, и эпизод так и останется в памяти граждан, как печальное «раздвоение сознания», которое, правда, не могло не расстроить полтора миллиона горожан. А вот, если бы, кто-то из «неофициальных лиц» сказал , что можно уже выходить на улицу, то никто бы не удивился , если бы к нему вежливо постучались и предъявили нарушение закона. Как это уже стало принято - «своим все, а остальным - закон». Или по 274-й и 130-й статьям у нас хоть раз был осужден действующий чиновник? Не припомним такого. И при этом сказать, что они кристально честны, тоже не получается. Вспомнить хотя бы бывшего главу Нацбанка, который сказал, что узнал о девальвации в ночью ее проведения, а потом сообщали, что все готовили еще за полгода до того. Распространил «заведомо ложную информацию»? Да. Понесли ли люди по этой причине ущерб? Еще как! Был ли наказан? Нет. Работает ли по-прежнему на высоких должностях? Да. Вот так-то… Следствием таких случаев стало недоверие не к слухам и неподтвержденной информации, а к представителям власти. Даже на ролики, где «вежливых полицейских» граждане-нарушители карантина обзывают самыми последними словами, не сильно поднимают рейтинг силовиков. Как недавно сказал по этому поводу один популярный сетевой персонаж, «мы не знаем, что было между этими людьми до этого, что не попало на выложенные видео». Вот такой вот у нас уровень доверия официальным лицам. И жестоко наказывая журналистов или зажимая свободу печати, этот вопрос не решить. Если традиционные СМИ оказываются не в состоянии освещать все, что хотелось бы, то эта ниша немедленно заполнится анонимными Телеграмм-каналами. И их, несмотря на часто откровенно «помойное» содержание, все равно будут читать. Кто останется в проигрыше? Все. И граждане, и журналисты, и власти. Изменить это будет крайне сложно, но чтобы начать, нужно хотя бы последовательно отменить все зажимающие свободу слова статьи УК, а не только одну, оставив при этом другую.