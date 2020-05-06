Тонкая тема

привлекает больше чиновников ДН ДЕНЬ единства народа Казахстана прошел в стране под знаком карантина, но, как оказалось, не без «подарка». Правда, не народу, а его слугам: в министерстве информации и общественного развития (МИОР) было создано новое подразделение - комитет по развитию межэтнических отношений. И хотя пока власти страны не объяснили, что это за новая бюрократическая единица, для чего она необходима в период, когда президент Токаев требует от чиновников сокращать расходы бюджета. Тем более, что даже из самого названия комитета кажется, что новорожденный комитет может дублировать функции, которые уже есть у Ассамблеи народа Казахстана. Никаких подробностей не дает официальное постановление правительства, размещенное на сайте министерства юстиции РК. В нем лишь указано, что «правительство Республики Казахстан постановляет» «образовать комитет по развитию межэтнических отношений министерства информации и общественного развития», а также «ликвидировать республиканское государственное учреждение «Центр религиоведческой экспертизы» того же самого ведомства. Остальные пункты постановления - просто производные: «утвердить прилагаемые изменения и дополнения», «принять меры, вытекающие из… настоящего постановления». Вот и все. Больше никаких подробностей. Даже не очень понятно, как связаны между собой новый комитет и распущенный центр религиоведческой экспертизы. Судя по названию, они вроде как про разные вещи, но почему тогда появление одного ознаменовано кончиной второго? Непонятно. Согласно положению о департаменте межэтнических отношений (то есть организации, существовавшей в структуре министерства до преобразования в комитет - «ДН»), доступному на официальном ресурсе МИОР, основная его задача это «…реализация основных направлений государственной политики по укреплению и сохранению общественного согласия и общенационального единства в Республике Казахстан». Таким образом, выходит, что комитет должен заниматься развитием межэтнических отношений, вот только один орган, который занимается «реализацией государственной национальной политики, обеспечением общественно-политической стабильности в Республике Казахстан и повышением эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений» и называется он Ассамблея народа Казахстана (АНК). Согласно официальному определению, это «консультативно-совещательный орган при президенте Республики Казахстан, задачей данного органа заявлено способствование разработке и реализации государственной национальной политики». И если раньше это была, фактически, общественная организация, то с 2007 года АНК получила конституционный статус, право избирать в мажилис девять депутатов и теперь полноценно «способствует созданию благоприятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического согласия, толерантности в обществе и единства народа». Вполне естественно, что обоснованность подобного шага вызвала реакцию общественности. К примеру, известный экономист Меруерт Махмутова в своем аккаунте в Фейсбуке так прокомментировала происшедшее: «В условиях кризиса и падающих доходов бюджета правительство создает комитет по развитию межэтнических отношений в министерстве информации и общественного развития. Это называется мобилизационной экономикой? На мой взгляд, антикризисным решением было бы упразднение самого министерства. Ассамблея народов должна заниматься изучением межэтнических отношений, в ее структуре есть такой центр. Но миллиарды тенге, ежегодно выделяемые на содержание Ассамблеи не впрок. Означает ли создание нового комитета, что Ассамблею народов решили упразднить? Президент и правительство, думает, завтра нефть опять будет 70 долларов за баррель?». Дополнительную остроту вопросам о необходимости новой бюрократической единицы придает кадровая перестановка в самом министерстве информации и общественного развития, откуда ушел Даурен Абаев и пришла Аида Балаева. Теперь непонятно - чьим решением считать комитет - ушедшего или пришедшего министра? Понятно, что, фактически, мы имеем просто «повышение» департамента до комитета, но ведь это не просто действие по смене табличек, но также расширение штатов, увеличение ответственности и появление всех прочих вещей, которые тоже стоят денег. Возможно, повышение статуса департамента до комитета может быть связано с усилением внимания Нур-Султана к диаспорам казахов за пределами страны. Такое можно предположить на основании таких функций бывшего департамента, как «мониторинг и анализ положения соотечественников, проживающих за рубежом этнических казахов» и «выработка предложений по совершенствованию механизмов поддержки соотечественников, проживающих за рубежом». Как известно, президент Токаев предложил реформы в этой сфере, однако пока это отразилось лишь в замене термина для обозначения репатриантов с «оралман» на «кандас». Однако, странно, почему в таком случае преобразование не прокомментировал твиттер Токаева, который мог бы записать в свой актив хотя бы пару слов, коль скоро он уделяет этой теме такое внимание. И опять же, это сняло бы вопрос - почему новые бюрократические единицы появляются в тот момент, когда сам Токаев требует от подчиненных жесткой экономии и сокращения лишних расходов бюджета. Возможно, мы действительно имеем дело с недоработкой информационного освещения политики властей, что довольно странно, с учетом столь пристального внимания к этой теме. При этом, нужно отметить, что сама тема межэтнического согласия не утратила своей актуальности. События начала года в Жамбылской области, в селе Масанчи, показали, что национальная тематика была использована провокаторами, которые устроили погромы. При этом в общественном пространстве нашей страны нашлись активные адвокаты происшедшего, успевшие обвинить всю дунганскую общину в «недостатке патриотизма», что, по их мнению, стало чуть ли не основной причиной погрома. Они даже начали требовать у властей отчета по поводу количества выходцев из этих сел в вооруженных силах (чтобы подтвердить свое мнение о «непатриотичности» жителей «этнического анклава»). Как ни странно, но никакие вопросы к таким деятелям со стороны правоохранительных органов, которые в других случаях активно используют статью 174 УК РК («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»), не возникли. Но, может быть, усиление работы государства по этому направлению теперь вылилось в повышение департамента МИОР до комитета? Тут, правда, куда эффективнее было бы доскональное освещение процесса по событиям в Масанчи, но из судов приходят весьма скупые новости, которые пока и близко не вынудили апологетов погромов осознать свои заблуждения.