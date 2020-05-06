Минимальный рост

по шкале авторитарных режимов ДН ВЧЕРА американская неправительственная организация Freedom House распространила свой очередной доклад по индексу демократических преобразований в 29 странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в прошлом относившихся к соцлагерю или бывших в составе СССР. Авторы «рейтинга авторитаризма» разделили эти государства на 5 групп: «консолидированная демократия», «полуконсолидированная демократия», «транзитное правительство или гибридный режим», «полуконсолидированный авторитарный режим» и «консолидированный авторитарный режим». Казахстан попал в последнюю группу, вместе с 7 другими государствами, в числе которых Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Россия, Азербайджан и Беларусь. Находимся мы на 5-м с конца месте, между Таджикистаном и Беларусью, ниже России и Кыргызстана. Впрочем, аналитики Freedom House отметили небольшой рост Казахстана в сторону демократии в области гражданского общества. Теперь демократия в нашей стране обозначена на уровне 5%... «Индекс хода демократических изменений, рассчитываемый международной организацией Freedom House, у Казахстана впервые с 2010 года пополз вверх, прибавив 0,03 балла, или примерно 2,27%. Страна возглавляет пятерку последних в рейтинге и по-прежнему относится к числу «консолидированных авторитарных режимов» наряду с четырьмя другими странами Центральной Азии, а также Азербайджаном, Беларусью и Россией», - так прокомментировали итоги ежегодного исследования на сайте «Азаттык». Сам основной посыл исследования пессимистичен, что следует из его названия: «Страны переходного периода. Сбрасываядемократическийфасад» (Nations in Transit 2020. Dropping the Democratic Facade). В интервью «Азаттыку» Майкл Смельцер, соавтор отчета и аналитик Freedom House, так охарактеризовал основное настроение авторов: «Средний показатель демократии в «транзитных» странах снижался 16 лет подряд. Число демократических стран находится на самом низком уровне за всю историю отчета. За последнее десятилетие число демократий сократилось на треть: с 15 до 10. В то же время число гибридных режимов увеличилось более чем втрое: с 3 до 10. Институты либеральной демократии, которые оценивает Nations in Transit, подвергаются натиску по всем направлениям, и это происходит уже достаточно долгое время. Выборными механизмами во многих странах, которые мы отслеживаем, манипулируют с тем, чтобы неправомерное преимущество получали действующие должностные лица, как это происходит в Венгрии и Албании. Парламенты перестали быть демократическими институтами в Сербии, Болгарии и Грузии. Средства массовой информации и гражданское общество продолжают принимать удары в авторитарных странах Евразии, и также сталкиваются с растущими проблемами в более демократических условиях в Центральной Европе. Одним словом, политические лидеры во всем регионе перестали притворяться, что играют по правилам демократии». Что касается Казахстана, то Смельцер особо не выделил нашу страну среди соседей: «В отчет Nations in Transit 2020 года все пять государств Центральной Азии классифицируются как консолидированные авторитарные (КА) режимы. Согласно нашей методологии, КА-режимы характеризуются как «закрытые общества, в которых диктаторы предотвращают политическую конкуренцию и плюрализм, несут ответственность за повсеместные нарушения основных политических, гражданских прав и прав человека». В КА[-режимах] власть чрезмерно централизована, часто персонализирована, а выборы проводятся для укрепления власти диктаторов. Национальные и местные органы власти не являются ни демократическими, ни подотчетными народу. Гражданское общество регулярно сталкивается с чрезмерными ограничениями и репрессиями со стороны властей, а свобода выражения мнений подавляется». Впрочем, он также объяснил, за что нашей стране все же немножко повысили оценку: «Freedom House в конечном итоге решила прибавить по одному баллу Казахстану и Узбекистану. В Казахстане наши аналитики отметили относительное открытие гражданского пространства, в том числе первую с 2007 года санкционированную властями акцию протеста; появление нового разнообразного класса гражданских активистов и невмешательство полиции в некоторые протесты, формально не санкционированные властями». При этом смену власти в Казахстане в прошлом году авторы отчета оценили, как «половинчатую». Один из главных акцентов нового исследования – отслеживание роста влияния Китая в бывших соцстранах, обозначенного как «долговая дипломатия». «Одна тревожная тенденция, которую мы определили в нашем докладе, - это геополитический сдвиг, происходящий на фоне разрушающегося глобального порядка, в котором на смену демократическому консенсусу пришло соперничество держав. Китай, в частности, все активнее использует институциональные слабости [других стран], проникая в коррумпированные политические и экономические структуры. В нашем исследовании влияния Китая в Центральной Азии мы сосредоточились на двух методах, а именно: на импорте технологий слежки, особенно через соглашения о [программе] Safe City («Безопасный город». - Ред.) и похожих проектах, а также на так называемой «долговой дипломатии», - рассказал Смельцер. В красочной диаграмме, где отмечаются три параметра: технологии слежения, «долговая дипломатия» и «компании по влиянию». По нашей стране отмечен только один параметр, в то время, как у соседнего Кыргызстана и Таджикистана – два.