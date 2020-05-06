Испытание продолжается

Нигмат РАМАЗАНОВ Экономические последствия коронавируса больно ударили по нефтяной отрасли. Спрос на углеводороды резко снизился, котировки нефти обвалились до многолетних минимумов. Сокращение притока экспортной выручки от продажи нефти негативно отразилось на стоимости сырьевых валют, в том числе тенге, что в свою очередь привело к ускорению роста цен на потребительские товары и услуги. Поддержку рынку нефти в начале апреля оказывали ожидания участников рынка касательно мер по стабилизации ситуации со стороны экспортеров. На этом фоне мировые цены на нефть сорта Brent повысились с уровня порядка 25 долларов до 33 долларов за баррель. После достижения договоренности о дополнительном сокращении добычи на 9,7 млн. баррелей в сутки котировки нефти указанной марки в конце первой декады выросли до отметки 35 долларов за бочку. Однако прилив оптимизма на фоне новой сделки ОПЕК+ оказался недолгим. Уже 10 апреля цены поползли вниз, через несколько дней опустились ниже 30 долларов, а в начале третьей декады – ниже 20 долларов за баррель. 22 апреля стоимость эталонной марки в моменте опускалась даже ниже 16 долларовой отметки. В оставшиеся дни апреля европейская нефть торговалась в коридоре 20-24 доллара за баррель. А в последний день месяца котировки повысились до 26 долларов и выше, что стало реакцией на данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, а также, возможно, ожиданий участников рынка стимулирующих мер от ФРС США. Динамика цен позволяет констатировать, что ситуация на рынке нефти в апреле развивалась по наиболее негативному сценарию. Котировки нефти несколько раз обновляли многолетние минимумы на фоне тяжелых экономических последствий коронавируса. В среднем за месяц цены на рынке европейской нефти сложились несколько выше прогноза казахстанского правительства, пересмотренного в сторону снижения до 20 долларов за баррель, но оказались в разы ниже фактического значения апреля 2019 года. Еще более драматично развивались события на американском рынке. 20 апреля на торгах Нью-Йоркской товарной биржи цена майских фьючерсов на североамериканскую нефть WTI сначала упала до нуля за баррель, а затем ее котировки ушли в минус – впервые в истории! Цена нефти в моменте обваливалась до минус 40 долларов за баррель, продавцы контрактов доплачивали покупателям. Главной причиной, как отмечалось в СМИ, стало падение спроса на нефть из-за антикоронавирусного простоя мировой экономики и существенное сокращение резервных мощностей для хранения нефти. Примечательной особенностью минувшего месяца стало то обстоятельство, что в условиях падения цен на нефть национальной валюте в апреле удалось не только удержать свои позиции по отношению к основным мировым валютам, но и вернуть существенную часть потерь предыдущего месяца. Повышение курса тенге, надо полагать, не было связано с фундаментальными факторами. Возможно, было обусловлено, с одной стороны, увеличением объема продаж долларовых активов Национального фонда на внутреннем валютном рынке, с другой – резким падением спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения. Как бы то ни было, первая половина апреля на рынке характеризовалась устойчивым снижением стоимости американской валюты. Средневзвешенный биржевой курс доллара на утренних торгах 15 апреля упал до 424,72 тенге, в то время как в начале месяца значение пары достигало 448,52 тенге за 1 доллар. В первой декаде апреля поддержку тенге могло оказывать повышение цен на нефть, а затем тенге, скорее, следовал за динамикой курса доллар/рубль. Дело в том, что за первую половину месяца стоимость доллара на российском валютном рынке снизилась с уровня порядка 79 до 73 рублей. Вторая половина месяца на внутреннем валютном рынке отличалась разнонаправленными изменениями курса основной пары. 22 апреля вслед за падением котировок нефти до уровня 16 долларов за баррель и ослаблением рубля к американской валюте биржевой курс доллара повысился до 435,60 тенге. Затем стоимость доллара вновь начала снижаться, 29 числа упала до 429,41 тенге. Месяц завершился на мажорной ноте. На вечерних торгах 30 апреля средневзвешенный биржевой курс доллара снизился еще почти на 5 тенге до 424,57 тенге. Темпы девальвации тенге к доллару снизились до уровня около 11% против 17% в конце марта. Ослабление доллара на внутреннем рынке аналогичным образом сказалось на стоимости единой европейской валюты. Официальный обменный курс евро по состоянию на 20 апреля снизился до 461,37 тенге против 491,36 на начало месяца. Затем курс евро, как и американской валюты, изменил направление движения и пошел вверх, 29 числа превысил отметку 469 тенге. Официальный курс, установленный регулятором на последний день апреля, составил 466,08 тенге. Темпы девальвации тенге по отношению к евро снизились за месяц с уровня порядка 16,2 до 9,2%. Обратная картина в апреле наблюдалась по паре рубль/тенге. Национальная валюта потеряла часть позиций в результате того, что рубль по отношению к доллару США в минувшем месяце укрепился более значительно, чем тенге. Официальный курс пары на последний день апреля был установлен в 5,83 тенге против 5,64 на аналогичную дату марта. Темпы укрепления тенге по отношению к российской валюте снизились за месяц с 8,7 до 5,5%. Ослабление тенге к основным мировым валютам, разумеется, сказывается на рынке потребительских товаров и услуг, ускорение роста инфляции отмечается второй месяц подряд. По информации Комитета по статистике, инфляция в апреле составила 0,9% против 0,5% годом ранее. Цены на продовольственные товары выросли за месяц на 1,9%, непродовольственные товары – на 0,3% и платные услуги населению – на 0,1%. Это данные официальной статистики, фактический рост, скорее всего, оказался выше этих цифр. Накопленный уровень инфляции за четыре месяца повысился до 3,2% против 1,8% в январе-апреле 2019 года. Наиболее сильно в отчетном периоде повысились цены на продовольственные товары (на 5,5%), рост цен на непродовольственные товары составил 1,7%, а цены и тарифы на услуги населению выросли на 1,5%. Самое значительное повышение цен за четыре месяца (почти на четверть) отмечено на свежие овощи. Подорожали также большинство других продуктов питания: сахар, фрукты, крупы, мясо, макаронные изделия, булочные и мучные изделия. Снижение цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано лишь на рис и пшено. В группе непродовольственных товаров повышение цен наблюдалось не только на импортные товары. Выросли цены на лекарство, товары личного пользования, моющие и чистящие средства, автомобили, бытовые приборы, что естественно в условиях падения стоимости национальной валюты. Но, как это ни странно, Комитет по статистике сообщает о повышении цен на 4,1% на бензин, несмотря на резкое падение спроса на ГСМ и мировых цен на нефть в последние два месяца. Похоже, снижение покупательной способности населения не отразилось и на динамике цен в сфере услуг. Так, уровень цен на правовые услуги и страхование личных транспортных средств вырос сразу на 10%. Менее низкими темпами росли цены на услуги детских дошкольных учреждений, кабельного телевидения, здравоохранения, доступа к сети Интернет, проезд городским транспортом. При этом тарифы на отдельные жилищно-коммунальные услуги повысились на 6,2-1,8%. Повышение уровня накопленной инфляции аналогичным образом отразилось на показателе цен в годовом выражении. За последние 12 месяцев инфляция составила 6,8% против 4,9% в апреле прошлого года. Цены на продовольственные товары выросли на 10,4%, непродовольственные – 5,4%, платные услуги населению – на 3,5%. Основным фактором влияния на инфляцию остается опережающий рост цен на продовольственные товары. Не исключено, что в дальнейшем ускорится также рост цен и на непродовольственные товары в связи с падением стоимости тенге и высокой доли импорта этих товаров. На положение дел на рынке потребительских товаров и услуг в этом году, как и прежде, основное влияние будет оказывать изменение курса тенге по отношению к валютам основных торговых партнеров. Сдерживающими факторами являются падение платежеспособного спроса населения в условиях эпидемии вируса, более низкий уровень инфляции в странах основных торговых партнерах Казахстана. Однако ситуация складывается таким образом, что инфляция выйдет далеко за пределы целевого коридора 4-6%, запланированного властями ранее. Так, по последним прогнозам правительства и Национального банка инфляция в текущем году ожидается в интервале 9-11%. Что касается изменения других показателей монетарной политики в перспективе, судить об этом пока сложно. Число зараженных и смертей в мире продолжает расти пугающими темпами. Так что, скорее всего, только после завершения месяца, который может стать еще более мрачным, об апреле можно будет вспомнить как об еще относительно светлой полосе. Или же, возможно, май окажется более светлым, чем предыдущий месяц. Испытание вирусом продолжается. И здесь многое зависит от нежелающей пока ослаблять хватку мировой пандемии, заявляют эксперты. В мае, как известно, начало действовать соглашение о дополнительном сокращении добычи нефти, принятое экспортерами в апреле. Реальное выполнение принятых обязательств о сокращении с 1 мая добычи на 9,7 млн. баррелей в день будет способствовать достижению в перспективе баланса спроса и предложения. Поддержку этому должны оказать и ожидаемые ослабления карантинных мероприятий. Так, у нас с этой недели начали работать отдельные предприятия и организации с соблюдением определенных ограничительных мер. Снятие ограничений естественным образом оживит мировую экономику и увеличит спрос на нефть. Вопрос только в том, насколько длительным окажется влияние эпидемии. Если этот процесс будет очень медленным и затянется надолго, то до балансировки дело дойдет не скоро. К сожалению, все еще сохраняется неопределенность с распространением коронавируса. Количество заразившихся и жертв эпидемии в Казахстане и в мире продолжает расти, и пока эти показатели не продемонстрируют положительную динамику, вряд ли можно рассчитывать на существенные подвижки с точки зрения улучшения внешних и внутренних условий для развития отечественной экономики и финансового рынка. Ситуация на внешних рынках и внутреннем рынке в начале мая мало изменилась по сравнению с апрелем. Некоторые страны заявили о снятии ряда ограничений, ослаблении карантинного режима. Но инвесторы нервничают, по-прежнему ежедневно фиксируются тысячи заражений. Заявления американского президента о возможности новых санкций в отношении Китая, вновь актуализировали тему торговой войны между странами. На этом сложном фоне торги нефтью в Лондоне начались в районе 26 долларов за баррель, затем протестировали отметку 28 долларов за баррель. Биржевой курс доллара на внутреннем рынке в первый рабочий день мая сложился в районе 425 тенге, на утренних торгах 5 мая снизился еще примерно на полтора тенге.