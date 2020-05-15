Cобака на казы

Чиновники тихо усиливают бюрократическую нагрузку на бизнес «В слышащем государстве каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и защищенным от любых проявлений самодурства и некомпетентности со стороны чиновников. От таких чиновников мы будем решительно отказываться, избавляться». Касым­Жомарт Токаев, президент Казахстана ЕСЛИ посмотреть на список членов Международной конфедерации профсоюзов (International Trade Unions Confederation), то среди 332 членских организаций из 163 стран только один участник отмечен словом: «Suspended». Это означает, что членство этого профсоюза в МКФ приостановлено. А участник этот - Федерация профсоюзов РК. В этом списке от Казахстана есть еще один член - Конфедерация независимых профсоюзов РК, но ее еще в 2017 году ликвидировали в самом Казахстане решением суда. Таким образом, фактически, Казахстан с конца 2018 года, когда было решение приостановить членство Федерации профсоюзов (причем это было сделано путем голосования делегатов IV конгресса МКФ), никак не представлен в ведущей международной профсоюзной организации. Причина же этого казуса проста - потеря этой общественной организацией независимости от властных структур. Но Бог с ними, с профсоюзами. Проблема утраты независимости от государства теперь встает перед еще одной отраслью - аудиторской, за которой под излишнее регулирование могут попасть также бухучет, оценка и консалтинг. Причем, происходит это не в соответствии с продекларированными первым и вторым президентами планами, но в противоречие им! Оттого, наверное, процесс принятия таких поправок происходит максимально быстро и скрытно от общества. Потому что именно оно - то есть все мы, казахстанцы - в итоге, проиграем от инициативы чиновников министерства финансов. И вот - почему. Благодаря цифровизации сегодня в Казахстане более или менее налажена процедура обсуждения законопроектов, которые государство публикует на сайте legalacts - «Открытые НПА», дающем возможность оставлять свои комментарии любому казахстанцу в рамках публичного обсуждения. В результате, когда какой-либо законопроект не проходит эту процедуру, это автоматически вызывает вопросы и сомнения. На этой неделе на подобный документ обратил внимание советник президента Токаева Олжас Худайбергенов. На странице его аккаунта в Facebook перепощена публикация с сайта «Профессиональный бухгалтер», где и выражается обеспокоенность и сомнения по поводу того, что принятый на обсуждение в период карантина законопроект «Об аудиторской деятельности», превращает независимых аудиторов в зависимых от министерства финансов исполнителей. Если поискать простейшее определение самого термина «аудит», то вот что выдаст нам Google: «Проверка финансовой и хозяйственно-экономической деятельности учреждения, предприятия, проводимая независимыми специалистами». И ключевое слово тут именно «независимыми», поскольку это своего рода краеугольный камень этого рода деятельности. Утрата его, как и в случае с профсоюзами, который мы привели выше, приведет к выхолащиванию самого принципа этого важного института рыночной экономики. Именно об этом говорят сегодня критики законопроекта «Об аудиторской деятельности». Что же смущает аудиторов в этом документе? Прежде всего, появление нового органа под названием «профессиональный совет», который не только станет новой строчкой в расходах потребителей услуг аудита, но также получит широчайшие полномочия, в том числе и часть функций уполномоченного государственного органа. При этом, предложенная формула его формирования вскрывает простую истину: чиновники посредством этого «совета» не сокращают свои возможности регулировать рынок, а, наоборот, расширяют! «Несмотря на то, что учредителями «профессионального совета» являются ПАО (профессиональные аудиторские организации - «ДН»), аудиторы не могут влиять на его деятельность, ведь в его составе большая доля принадлежит представителям государственных органов (МФ РК, Нацбанк) и квазигосударственного сектора (KASE, МФЦА), т.е. сам профсовет — квазигосударственная организация, - отмечает автор анализа законопроекта, Данияр Нурсеитов, председатель правления ПАО «Коллегия аудиторов». - Здесь возникает противоречие с Указом Президента Республики Казахстан «О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора» от 3 июля 2019 года ¹ 51. Ответственность и подчиненность этого органа в проекте отсутствует… Учитывая перечень функций, передаваемых органу, напрашивается вывод о создании дополнительного административного барьера. ..Сейчас Министерство финансов наделено 18 регулирующими и контрольными функциями в отношении аудиторских организаций и ПАО, то с проектом общее количество контрольных функций стремится к 30. К функциям органа отнесено утверждение требований к аудиторским организациям, которые проводят аудит публичных организаций, а также контроль качества таких организаций. Из этого следует, что для допуска к аудиту публичных организаций, потребуется соответствовать требованиям и пройти дополнительный контроль одновременно. То есть, одного контроля будет недостаточно, нужно будет еще соответствовать требованиям. В концепции проекта не приведен ни один объективный довод в пользу введения дополнительного административного барьера. При том, что опасность этой идеи и минусы его реализации настолько очевидны, что в будущем придется говорить лишь о минимизации негативных последствий». О чем же идет речь в смысле последствий? Прежде всего, то что «наделенный контрольными, а по сути - карательными функциями, орган будет иметь существенное влияние на мнение аудиторов». Иными словами, появление «совета» может заставить аудиторов делать свои заключения «под диктовку государственных органов» и, в итоге, «о принципе независимости, как главном принципе аудита, можно забыть». Ну, а что означает тотальный переход контроля над аудитом в руки чиновников, подробно объяснять, наверное, не нужно: государственный аппарат в нашей стране, мягко говоря, крайне подвержен коррупции, взяточничеству и прочим бедам, проистекающим от того, что власть излишне концентрируется в руках откровенных временщиков. Руководители государства это прекрасно понимают и ратуют за снижение административных барьеров, излишнего контроля, за саморегулирование рынка, однако по факту исполнители в лице бюрократического аппарата наоборот это все усиливает и ужесточает. В итоге, по мнению руководителя аудиторской организации, «вхождение на рынок аудиторских услуг для местных компаний» может еще более затрудниться, а затем и оказаться просто невозможным. Следствием создания «профессионального совета», формируемого в основном чиновниками, будет «полное отстранение ПАО от какой-либо возможности влиять на регулирование аудиторской деятельности» и «их существование в принципе лишается смысла», итогом чего автоматически становится «риск полного передела рынка». «Совет» сможет просто вытеснять из рынка неугодных, искусственно повышая требования к аттестации или деятельности частных организаций. «Аудиторская деятельность является предпринимательской как самостоятельная, инициативная деятельность юридических лиц, направленная на получение чистого дохода. Значит закон не о развитии аудита, а об ограничении предпринимательской деятельности. Как итог: аудит будет полностью подконтролен чиновникам, начиная с получения разрешения на занятие аудитом и заканчивая проведением самого аудита. Это приведет к монополизации аудиторского рынка независимыми на словах, но фактически ангажированными аудиторскими организациями», - заключает Данияр Нурсеитов. Не на пустом месте появилась поговорка про то, что когда человека становится акимом, его родственники немедленно оказываются талантливыми бизнесменами. И, как полагает представитель «Коллегии аудиторов», итогом такого намеренно разбалансированного, но упорно лоббируемого Минфином уже 6 лет закона станет то, что «выгоду получит узкий круг лиц, связанных с чиновниками». «На примере аудита мы наблюдаем завуалированную попытку передела рынка с усилением административных позиций, что не только противоречит законодательству и политике государства, но и лишает его основной идеи - демократизации общества через делегирование гражданским институтам государственных полномочий в соответствии с 97 шагом Плана нации», - напоминает Нурсеитов. Он также опасается, что планы «реформаторов» не остановятся на аудите. «Понятно, что после того как «профессиональному совету» станет тесно в аудите, под удар попадут бухгалтерский учет, оценочная деятельность, налоговое консультирование и т.д. Минфин никогда этого не скрывал - изначально предполагалось, что «профессиональный совет» будет регулировать и бухгалтерский учет. Критика Минфином саморегулирования оценочной деятельности тоже должна наводить на определенные мысли. При этом, действия Минфина явно не стыкуются с политикой, определенной первыми лицами государства. Например, 97 шаг Плана нации предусматривает переход на саморегулирование и передачу несвойственных государственных функций в конкурентную среду. Вместо прямого исполнения Плана нации, минфин предпочитает использовать собственную поверхностную трактовку «международной практики», - отмечает глава «Коллегии аудиторов». То, что работа над столь важным и потенциально деструктивным документом ведется без должной общественной огласки, в спешке, а также ситуации, когда карантин банально ограничивает возможности участия независимых аудиторских организаций в обсуждении законопроекта в самом парламенте, не может не беспокоить общественность. Сегодня, когда экономика страны находится в жесточайшем стрессе из-за пандемии COVID-19, когда неясно какой процент предпринимателей просто переживет экономический кризис и запреты карантина, создание дополнительных бюрократических препон, ужесточение ограничений для участников свободного рынка выглядит совсем небезобидно и больше походит на банальный саботаж. Сегодня, пока еще не поздно, независимые аудиторы просят руководство страны, членов правительства и парламента, отозвать скандальный законопроект, установить нормальный диалог между чиновниками и бизнесом, чтобы просто помочь выжить целой отрасли, имеющей ключевой значения для рыночной экономики.