Помоги мне! Помоги мне?

Во всем мире люди просят помощи у государства, но не везде ее получают. Почему? Юрий Сигов, вашингтон Да, мало кто мог себе представить еще пару месяцев назад весь тот хаос и бардак, который нынче наступил на нашей планете в результате нашествия неведомого ранее вируса. Его якобы всепроникновение, заражение всех, кто попадет ему под руку, и главное - всемирный его охват посеял такую панику, с которой не сравнятся никакие угрозы войн, нашествия саранчи или наводнений с землетрясениями. Все вокруг говорят только о вирусе, его проклинают, а заодно и всех без исключения правителей, которые в вирусном режиме работают якобы из рук вон неважно и принимают в этой борьбе исключительно нелепейшие решения. Интересно, что медицинские аспекты проблемы давно уже отошли чуть ли не на десятый план. Сколько там, каких вентиляторов, масок, перчаток, халатов и бутылок с дезинфицирующим раствором надо обеспечить волнует, крайне незначительную часть мирового населения. Куда важнее большая вирусная политика. Вот ее конкретно и по косточкам разбирает каждый вменяемый и не очень гражданин нашей планеты. Возмущается, ропщет, требует справедливости и желает знать прямо здесь и сейчас, когда же все это безобразие закончится. Причем все чаще звучат обвинения в том, что вирусная история вообще так по всему миру закрутилась в отношении именно мировых чиновников - президентов, премьеров, мэров и губернаторов, даже маленьких начальничков небольших поселковых администраций. Дескать, они ни на что не годны, все проспали, не увидели реальной, а не мнимой угрозы. А теперь вот обычным людям приходится за все происходящее вполне конкретно расплачиваться (ну, а когда было по-другому?) Именно поэтому с этих самых чиновников и спрашивают люди принципиально: раз вы все прошляпили, а теперь запретили нам и работать, и доходы иметь, и заперли по домам да квартирам, значит будьте добры компенсировать все наши потери. Поскольку вы (то есть чиновники) живете исключительно на народные средства, за счет каждого отдельно взятого обычного гражданина, ничего не производите, а посему и верните нам часть вами же награбленного в той или иной материально- осязаемой форме. Молиться на Америку - удел бездельников, пустобрехов и лжецов. Но пока никак и никому от подобного не удается излечиться Разумеется, сама тема получения помощи от государства в трудную минуту для рядовых граждан просто изначально не может не быть политизирована. Вопрос, что считать каким-то «концом света», или какую конкретно сумму денег государство «должно» выдать своим гражданам, чтобы им хотя бы немного по жизни с расходами «полегчало», не имеет реально осознанного ответа нигде - ни в самой процветающей, ни в полностью забитой и отсталой стране. Кому-то 100 долларов или тысяча тенге покажутся достаточными. Кто-то будет недоволен тысячами и миллионами других денежных знаков, а сами чиновники так и вовсе уверены, что никому и ничего давать «за просто так» не имеет смысла. Как один «умник» в российском руководстве недавно цинично заявил: «все равно простой народ тут же деньги потратит - сколько не дай». И тем не менее, помощь от государства в трудную минуту своим гражданам - тема очень тонкая, чисто политическая, и от того, как она решается, зависит конкретно дальнейшее существование самого государства, и тех, кто его населяет. Так вот - самым ходовым примером помощи государства гражданам все эти недели остается то, что делает государство под названием Соединенные Штаты Америки. Так уж сложилось по жизни, что именно на Америку равняются все, кому ни лень: и те, кто и без нее вполне прилично живет, и те, кто в силу умственной неполноценности собственного руководства из кожи лезет, чтобы все у себя дома построить-наладить исключительно по-американски. Это ничего, что мало что на данном нелегком пути получается. Главное, что все ближе подбираемся (так кажется) к Америке. Как говаривала одна солидная дама из популярного сериала «я переехала из Москвы в Калугу, чтобы быть поближе к Лос Анжелесу». И вот случился вирусный обвал по всему свету. Ну на кого прикажите равняться? На Белоруссию с КНДР? Или Швецию, где вроде как всему свобода, а счастья безвирусного как не было, так и не предвидится. Тогда посмотрим на то, какую помощь гражданам оказывает реально американское правительство, и попытаемся (а желающих таких - полным полно) нечто подобное повторить и у себя дома. И здесь стоит сказать, что большего бреда по поводу помощи американского правительства своим гражданам, который упорно, и не исключаю, что умышленно, распространяется СМИ и в России, и в интернете, разного рода «очевидцами на местах» (то есть теми, кто находится сейчас в Америке, и все якобы знает и понимает с места событий), и теми, кто при любом раскладе будет вас убеждать, что лучше, чем в Соединенных Штатах жизни нигде нет, и быть не может. Вот и пара девчушек-хохотушек закидала весь ютуб своими счастливыми картинками с полными сумками продуктов, вкусняшками-творожками с булочками, покрытыми глазурью. И причитаниями, что это все может получить в Америке любой, совершенно бесплатно, от всеми ими любимого государства. И даже якобы сети супермаркетов каждую неделю только и занимаются тем, что полные сумки продуктов отправляют всем, кто еще горами ананасов, рябчиков и спаржи под майонезом не накушался за время карантина. А еще упоминается о каких-то баснословных суммах в долларах, которые люди «за просто так» в Америке получают, и уже даже и на работу возвращаться не планируют. Потому как за счет помощи от государства начинают потихоньку привыкать к весьма сытной «халяве». И если карантин продлится еще месячишко-два, то желающих в Соединенных Штатах поработать на благо родины и вовсе не найдешь. Кроме, может быть, бездокументных мигрантов, но которым тоже кроме бесплатной еды что-то надо будет посущественнее предложить. Подключили к этой примитивной кампании обожествления американского государства, которое помогает своим гражданам в трудные времена, и целый ряд бывших советских ученых-пенсионеров, которые по Скайпу рассказывают российским телезрителям о том, как в Америке здорово, как об их благосостояние заботится лично президент Д.Трамп. И сколько чеков с нулями на конце они уже от правительства США получили в качестве материальной поддержки в вирусные непростые времена. Думаю, что подобное воспевание Америки за ее пределами - не особо полезное занятие для тех, кто имеет во главе собственных государств полностью некомпетентных и ворующих направо-налево индивидуумов. Но и в том, что касается Соединенных Штатов и взаимоотношений государства и граждан в этот период много натуральной лжи и умышленного обмана обывателей (тем более тех, кто в Америке не живет и не особо вникает, где ложь, а где - полуправда). Так вот: деньги - по 1200 долларов на работающего и платящего налоги и по 500 - на ребенка до 18 лет, получают только граждане США и имеющие в стране разрешение на работу, а не все подряд. И даже в этой категории многие не получают ничего. К примеру, студенты, которые числятся иждивенцами в налоговой декларации своих родителей. Или те, у кого нет номера социального страхования. Или те, кто зарабатывал в последний год более 75 тысяч долларов на человека. Они настоящие американцы, но им никакая помощь от государства не положена. Не получают еще никакой помощи все те, у кого нет разрешений на работу, номера социального страхования, и чьи счета в банке не привязаны к номеру налогового ведомства. То есть те же миллионы бездокументных латинов работают годами в Америке, с них регулярно снимают налоги, но им не положено от государства ничего, потому что не положено. И решение это не президента США, а американского Конгресса. Который считает, что помогать надо только «своим», а не тем, кто не пойми, что делает в стране, как туда пробрался, но хотел бы претендовать на материальную помощь от американского правительства. Деньги можно и не печатать. А просто посчитать своих граждан «своими» Не стоит забывать при этом, что Соединенные Штаты могут рассылать таких чеков по 1200 и больше долларов номиналом хоть каждой семье и хоть каждую неделю. Потому как это ничем не обеспеченные кусочки зеленой бумаги, ровно нарезанные и красиво внешне оформленные. Вот только бумажки эти принимаются к оплате по всему миру в отличии от валют национальных очень многих иных государств. И все те, кто сегодня что в Астане, что Уагадугу с Челябинском хранит в заначке несколько сотен этих самых американских долларов, на самом деле как раз обеспечивают безболезненность оказания финансовой помощи американским государством своим гражданам. В других же странах правительства по-своему также решают вопрос выдачи «просто так» неких сумм своим подданным. Так поступает ряд государств Европы, Канада, Австралия, даже в Африке (к примеру, в Тунисе всем гражданам правительство раздало по 60 евро - вроде немного, но тем не менее для кого-то и эта сумма имеет значение). Главное же здесь не только то, что какое-то правительство напечатало для «бесплатной раздачи» деньги (что теоретически может привести к усилению инфляции в стране), сколько демонстрация понимания власти: если граждане будут и дальше материально страдать, то они просто свергнут правителей и вытрясут последнее из тех, кто все эти карантины придумал. Также стоит иметь в виду, что выдачей адресной помощи в виде денег гражданам, государство оказывает на основании практически везде введения чрезвычайного положения. Не военного, а именно чрезвычайного, в результате которого затронуты оказываются основы всей государственной системы и каждого отдельно взятого гражданина. А если нет чрезвычайного положения (как в России), то и денег выдавать у государства вроде как нет причин. Пусть граждане крутятся, как могут, ведь сами чиновники себя ни откуда не увольняли, свои зарплаты не отменяли, а напротив - только под любым предлогом повышают. Помимо этого, как из всех щелей повылезали «финансовые эксперты», члены правительства, банкиры и прочие, им подобные. Которые в один голос «вдруг» стали твердить: нельзя якобы давать простым гражданам никакой финансовой помощи от государства. То есть ту часть денег, которую у этих граждан уже отняли и расходуют на содержание чиновников, ни в коем случае нельзя трогать. Ведь если что-то вернуть несмышленым рядовым гражданам, то они могут пойти в магазин, и купить себе продуктов, заплатить за квартиру, свет и воду. Ну как такое можно допустить (ведь на этом тем, кто деньги раздаст, ничего нельзя будет наварить!) И в этой связи стоило бы, на мой взгляд, вообще в стороне оставить сам факт сумм и формы выдачи в той или иной стране материальной помощи обычным, рядовым гражданам, которые сегодня что в Тунисе, что США страдают намного больше разного рода «удачных» политиков, бизнесменов или тех же спортсменов-профессионалов, отказывающихся снизить свои зарплаты, которые для любого простого человека кажутся кощунственно раздутыми. Власть можно и модно не любить. Ее можно и не уважать. Но обязательно требуется считать ее «своей». А иначе - бунт Так в чем же дело? В суммах денег, которые то или иное государство в состоянии выплатить своим гражданам, чтобы поддержать их в трудную минуту и лично, и их частному и иному бизнесу? Или все-таки совершенно в ином? Думаю, что принципиален момент самой природы взаимоотношений между государством и населяющими его гражданами. И там, где эти отношения построены по-человечески, с уважением и пониманием роли каждого и всех вместе, и можно достичь позитивного результата. Вне зависимости от объема выделяемых из бюджета денег в виде помощи. Ведь что получается на практике. Очень модно и в Европе, и в России с Китаем постоянно пинать Америку за то, что она там полностью разделена, демократы как собаки с кошками грызутся с республиканцами, Трампа чуть ли не поголовно все в США ненавидят, и вот-вот свергнут. Однако во всем этом нет ничего более далекого от того, что есть в Америке на самом деле. Да, безусловно врагов - и личных, и в плане идеологии у нынешнего американского руководителя много. Большая часть из них - люди идеологически одурманенные, с капитально промытыми мозгами, и они на самом деле могут пойти в ноябре на президентские выборы и против него проголосовать. Кто-то власти в целом, а не только Д.Трампа не уважает, считает его случайным человеком в Белом доме, а кто-то и конгрессменов ни в грош не ставит. Верит, что это сборище миллионеров, которым проблемы простого народа Америки - по боку. Однако когда наступает некий проблемный момент, кризис, что-то угрожает безопасности, процветанию и благополучию США, так сразу же все эти еще вчера политики и даже политиканы становятся для рядового американца «своими». То есть людьми, которые облечены властью самим народом (а кроме президента страны все остальные - от мэров до конгрессменов избраны прямым голосованием рядовыми гражданами). Соответственно им поручено именно от имени народа решать проблемы и в народе есть абсолютная уверенность в том, что проблемы решены будут. А посему можно опять-таки что-то по отдельности критиковать, чему-то, может быть, не особо доверять. Но власть «наверху» для американцев - своя, избранная ими снизу доверху. И не верить ей (не говоря уже о том, чтобы как таковую ненавидеть) они ни за что не станут. Или посмотрите на Китай, Южную Корею, Японию, Сингапур с Индонезией. Что власть говорит - люди не просто выполняют, но и реально ей доверяют: именно так и нужно делать, потому что во власти «не дураки», и эти люди полностью подотчетны населению. Вот и нет никакой необходимости в этих странах позорно ловить по улицам бабушек и дедушек, вышедших подышать воздухом или проверять по часу на въезде в город электронные пропуска у водителей автомобилей с иногородними номерами. Зато прямо противоположный пример - Россия, где меры, предпринимаемые теми же властями Москвы, подавляющему большинству населения кажутся не просто нелепейшими, но и умышленно вредительскими. Разгром городской экономики, ранее разгром системы здравоохранения, с одной стороны - пропуска для выхода из дома местных жителей (чего не было даже во время Великой Отечественной войны), а с другой - разрешение на продолжение строительства жилых высоток на продажу тем же иногородним, которые возводят тысячи наемных работников из Центральной Азии. И которые по 200-300 человек работают на стройках без всяких защитных приспособлений и прочего, что требуют власти города от коренных горожан. Что в итоге? Никакого доверия властям - ни местным, ни центральным. Тихая затаенная злоба, которая может привести к очень опасному социальному взрыву, полная уверенность людей в том, что власть такая - против них, вредящая именно их интересам. И тут даже раздача денег из бюджета для «финансовой поддержки» мало что в подобном отношении может изменить. А уж когда представители этой самой власти внушают людям, что лучше жить без денег, чем иметь их много, как они сами , так это прямой путь к хаосу и беспорядкам. В какой-то степени много здесь зависит и от первого лица государства. Какое бы не было у американцев отношение к Д. Трампу, они его видят на пресс-конференциях каждый день. Без маски, уверенным в себе, и объясняющим гражданам что и как он собирается делать дальше сам, что будут делать его министры, губернаторы на местах, и что конкретно уже сделано, чтобы ситуацию как можно скорее вернуть в нормальное русло. Точно также ведет себя руководитель КНР и целый ряд других первых лиц в мировой политике. И полно примеров, когда первые лица по-настоящему напуганы, не могут принять вообще никаких решений, перекладывают ответственность на других. И по сути дела ждут, что вся эта вирусная песня как-то сама собой рассосется. То ли с наступлением теплой погоды, то ли с отъездом основной части населения из городов на село, то ли просто потому, что не может быть такой длительной и опасной заразы, как нынешняя. И опять-таки, кому в этой ситуации поверят граждане, а к кому будут относиться, мягко говоря, скептически? Заштатные и записные экономисты всех мастей каждый день ругаются между собой, и выясняют: раздавать деньги из бюджета - это спасение для населения, или это полный крах «правильной экономики»? Но это лет 50 назад никто в мире не знал, по сколько получают из казны американские граждане, а по сколько - тунисцы. И кто не получает совсем ничего. И это, если хотите, как раз та самая лакмусовая бумажка, которая и демонстрирует: как относится к своим гражданам государство и власть, существующая на отобранное у граждан богатство, и как к этой власти соответственно относятся сами граждане. Которые все чаще просто не считают ее «своей», заслуживающей доверия, уважения, и уж тем более - даже минимальной поддержки.