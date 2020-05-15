Зреет нарыв?

Кыргызстан может выйти из карантина в анархию Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК НА ЭТОЙ неделе известный в Кыргызстане политолог Марс Сариев выступил с несколькими заявлениями, которые вскрыли почти все слабые места действующей власти. Он предрек ей скорый крах, отметив, что это может негативно сказаться на ситуации во всем регионе. Причина возможных неурядиц проста: власть сегодня бездействует, не имеет четкой концепции развития, на фоне чего вновь буйным цветом цветет трайбализм, непотизм, регионализм и коррупция. Кроме этого, по словам Сариева, борьба правительства с коронавирусом больше смахивает на попытку под благовидным предлогом заставить сидеть людей по домам, гася недовольство некомпетентностью при помощи чрезвычайных мер. На этом фоне происходит не ужесточение, а ослабление «вертикали» - местные власти на уровне областей тоже используют карантины для «закрытия» своих регионов от соседей и начинают уподобляться полевым командирам. Все вышеперечисленное может привести к обострению ситуации уже этой осенью, когда должны состояться очередные выборы в парламент. На этот же период времени может быть перенесено голосование в местные органы власти. Впрочем, некоторые пророчат реактивные события уже в этом месяце и на этой неделе… Начнем с более детального разбора слов Марса Сариева. И с вопроса почему вообще он вдруг обозначил эти проблемы. Свое выступление в прессе и на телевидении эксперт построил вокруг явления, которое набирает силу в последнее время в политической жизни Кыргызстана. Он отметил, что «нарастающие протестные настроения», «выступления ультрарадикальных активистов против олигархической элиты» и затянувшийся карантин могут обернуться «опасными последствиями для страны». В том числе, вплоть до превращения Кыргызстана в «страну полевых командиров». Эти слова подогреваются слухами о том, что в ближайшие пять - семь дней в стране ожидаются сразу несколько акций протеста. В число причин этих возможных митингов вошли, по мнению местных жителей, «неадекватная борьба с коронавирусом», а также ее последствия - стремительное ухудшение социально-экономической ситуации в стране, резкое обнищание большого количества населения. Все это, на взгляд Сариева, уже сегодня всерьез угрожает государственности Кыргызстана. «Я бы задался вопросом: почему [недавно] были переброшены дополнительные [военные] силы в Нарынскую область, где недавно народ вышел на акцию протеста, но не усиливают войска на границе с Таджикистаном, где вспыхнул очередной конфликт? Я бы неоднозначно оценил действия властей Таласской и Иссык-Кульской областей, направленные якобы на закрытие границ регионов. Мы понимаем, что в рамках общей стратегии борьбы с коронавирусом это является вынужденной мерой. Но не стоит забывать, что мы живем в условиях регионализма. Талас в этом смысле ведет себя как Беларусь, внутри которой жизнь продолжается [без ограничений]. Иссык-Куль с его недавними протестами и прошедшими митингами в поддержку Садыра Жапарова тоже обращает на себя внимание», - подчеркнул политолог. Все это, на его взгляд, становится той почвой, на которой взрастают ростки новых политических игрищ. Сегодня на слуху персона некоего Сыймыка Жапыкеева, одного из лидеров движения «Чон Казат». Этот бывший сотрудник прокуратуры времен Курманбека Бакиева, который известен тем, что защищал в судах деятельность канадских инвесторов золоторудного месторождения «Кумтор». После свержения второго президента сотрудник надзорного органа остался без работы. Но это не мешает ему самому быть владельцем элитной квартиры в центре Бишкека ценой более сотни тысяч долларов. Кроме того, известно, что он активно катался по загранице - более 50 стран за последние 4-5 лет. И вот недавно Жапыкеев «вышел в народ». Последние полтора года он пытался поднимать тему коррупции в социальных сетях. Но вот именно этой весной к нему пришло вдохновение или же он, наконец, обзавелся надежными покровителями. Теперь Жапыкеев примеряет на себя роль Робин Гуда уже на общереспубликанском уровне. Теперь с ним в команде - в движении «Чон казат» - многие профессиональные юристы. Своей первой целью они выбрали бывшего премьер-министра конца 1990-х годов, сегодняшнего депутата Кубанычбека Жумалиева. Того самого, чьим покровителем когда-то был первый президент Аскар Акаев. Члены движения подняли вопрос о законности происхождения богатств Жумалиева, обвинив его в том, что он скрывает доходы и фирмы, нарушая тем самым законы о запрете для парламентариев заниматься коммерческой деятельностью. Своими публичными атаками «робин гуды» довели нардепа до белого каления: Жумалиев вынужден был оправдываться в эфире одного из СМИ, взяв в руки томик Корана, чтобы поклясться в своей добропорядочности. Сариев отмечает, что подобные чонказатовцам люди подхватывают лозунги о коррумпированности власти, но, по сути, «являются лишь инструментом для окончательного разрушения государственности Кыргызстана». «Появившиеся в нынешних условиях «народные робин гуды» в лице бывших сотрудников прокуратуры в отсутствие государственной идеологии опираются на народный кодекс кочевника — «Адилет», то есть справедливость, призывая при этом начать расправляться с олигархами по заранее подготовленному списку. В нем около 20 человек и он уже был опубликован в прессе и социальных сетях. При этом, большая часть пользователей интернета отреагировали в духе «ату их, олигархов», рассказывает политолог. Эксперт отметил, что не зря сейчас ведется атака именно на олигархические группы, ведь сама ситуация благоволит этому: массовое возвращение мигрантов в КР, скачок заболеваемости коронавирусом, иссякшая подпитка бюджета республики в виде $1,5 миллиарда денежных переводов отечественных гастарбайтеров, снижение товарооборота с Китаем и отсутствие контрабанды. В условиях товарного и финансового голода, падения уровня жизни в режиме ЧС , у страны практически не остается других ресурсов, кроме внутренних. «Этим пользуются ультрареволюционеры. Сейчас легче всего поднять народ, подкидывая ему такие понятные и простые лозунги, как «грабь богатых», разжигая в них ненависть и практически указывая пальцем на врага. Но все это приведет сначала к локальным конфликтам, так как за каждым олигархом стоят его род, клан, земляки, а потом к общей дестабилизации. Есть и внутриэлитный раскол, потому что республике нужно где-то изыскивать ресурсы — под прицел попадает часть олигархических групп, против которых выступают такие же, но уже из других групп. Но главным проигравшим здесь окажется действующая власть. К тому же в условиях пандемии и социального напряжения Запад играет с Кыргызстаном в свою игру. Мы находимся внутри проекта, но не можем мыслить проектно, потому что у нашей элиты нет системного мышления. Почему Запад в лице МВФ, ВБ и АБР вдруг расщедрился Кыргызстану на транши общей суммой почти в $500 миллионов? Потому что мы выполняем их условия. Но, поскольку нет внутриэлитного мышления, власти не понимают, что среди населения назревают протестные настроения. Этими протестами в преддверии выборов в жогорку кенеш (ЖК) могут воспользоваться третьи государства и политические силы. Но играть с озлобленным населением, живущим по традиционным адатам, очень опасно. Если мы будем следовать указаниям МВФ и других глобальных структур, которые сидят под управлением Запада, действующая власть, которая получает транши, рискует получить страну полевых командиров…», - предрек Марс Сариев. «Я понимаю мотивы новоявленных робин гудов, но, по сути, они являются отработанными технологиями Запада для управления народными массами в условиях пандемии. Действующая власть не понимает, что находится в многослойной игре, что разрабатываются различные схемы антроподрома», - вот главная мысль политолога. Стоит заметить, что почти все время чрезвычайной ситуации глава государства Сооронбай Жээнбеков не выступает на публике, не дает четких объяснений, своего видения ситуации. Сегодня в медиа-пространстве солируют чиновники из Минздрава и МЧС, но их слова, как и действия, не вызывают у населения ничего кроме раздражения. А депутаты, лишь после того, как Сариев популярно все объяснил, к чему все идет, вдруг озаботились и дали поручения Госкомитету нацбезопасности (ГКНБ), Министерству внутренних дел и Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) проверить деятельность Жапыкеева. А заодно - и самого страдальца-депутата. Но в стране уже стали шептаться, что «Чон казат», с его желанием «раскулачить» олигархов под молчание силовиков, являются проектом самой власти - «чтобы отвлечь внимание людей в преддверии выборов и конституционных реформ». Если весь народный гнев сфокусируется на богатых кыргызстанцах, то им придется либо договариваться с президентом и принести новые доказательства своей лояльности, либо сесть за решетку. Ведь в Кыргызстане нет сроков давности за коррупционные или экономические преступления. Другая возможная цель проекта этих «робин гудов» - это перекрыть возможность финансирования оппозиции олигархами, которым все больше не нравится наблюдаемый передел сфер влияния в стране. Не зря ведь информационные атаки на Жумалиева велись с сайтов СМИ, подконтрольных одиозному клану Матраимовых. А один из них - Искендер «совершенно случайно» является зятем действующего президента и также заседает в парламенте. Тем временем, вышел формальный срок по обсуждению законопроекта об усилении полномочий президента Кыргызстана, который был выставлен в интернет 1 апреля. Власти пока хранят молчание, когда этот документ получит свое движение. Зато на этом фоне, правительство решило секвестировать бюджет, хотя доноры и согласились подбросить внезапно еще $121 миллион. Таким образом, только за счет «короны» в казну страны поступило почти $700 миллионов, чего спонсоры и доноры не делали уже давным-давно. По этим или другим причинам, парламент Кыргызстана все же 14 мая одобрил отчет правительства за прошлый год с оценкой «удовлетворительно». Еще пару недель назад казалось, что жогорку кенеш готовится снимать правительство, однако теперь парламентарии сменили свои планы, фактически, разделив ответственность с кабмином всю критику, которая в последние месяцы обрушивается на все ветви власти. Действующий премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев совершенно неожиданно стал «долгожителем» на этой должности, ведь обычно в Кыргызстане главы кабмина менялись чуть ли не ежегодно. А был случай, когда один из премьеров просидел всего полтора месяца. Явным минусом в копилке властей Кыргызстана стал очередной конфликт на границе с Таджикистаном. Точнее, рядом с его анклавом Чорку, что в Баткенской области. Вечером 8 мая случилась перестрелка между кыргызскими и таджикскими пограничниками. Последние первыми открыли огонь из автоматов и, что особенно важно, из минометов. Кыргызская сторона уверена, что последнее означает, что соседи готовились к событиям заранее, ведь этот вид оружия по горам запросто не перенесешь. В результате было ранено четверо пограничников Кыргызстана. Двое - в тяжелом состоянии, один из них скончался после операции парой дней позже. Ответным огнем были ранены трое таджикистанских «зеленых фуражек». После чего, как водится, стороны обменялись нотами протеста и сели за стол переговоров. Формальная причина конфликта - земельный вопрос. Другой возможной причиной могли стать действия известного в годы гражданской войны в Таджикистане полевого командира Искендера Шоха. До 8 мая он занимал должность руководителя ОВД города Исфары. В прессе появились данные, что он с середины прошлого года занят «своими делами», которые идут вразрез с официальной позицией Душанбе. У него под командованием, якобы, находятся несколько мобильных групп вооруженных людей, у которых не только легкое стрелковое вооружение, но и более тяжелое - гранатометы и минометы. Эти молодчики якобы должны заниматься провокациями с жителями кыргызских сел и всячески нагнетать обстановку. На следующей день после инцидента Шох был освобожден от занимаемой должности. Поэтому эксперты задаются вопросами, что именно побудило бывшего полевого командира пролить кровь в священный для мусульман всех мира месяца Рамазан? Какие-то тайные приказы Эмомали Рахмона, заинтересованного в передаче власти своему сыну в текущем году? Или личные интересы самого Искендера, которого называют одним из крестных отцов контрабанды и наркотрафика?