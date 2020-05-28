Демарш Токаева

в режиме видеоконференции «Политик думает о следующих выборах; государственный деятель ­ о грядущем поколении». Джон Бейтс Кларк, американский экономист СОБЫТИЕМ недели стало заседание Высшего евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Вопреки предварительным планам, на этом заседании не был принят документ «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». Руководители стран, входящих в ЕАЭС не просто отложили под сукно (до момента очных встреч) некое соглашение, происшедшее выглядит, как зримое торможение интеграционных процессов, вызванное очевидным неудовольствием некоторых участников союза тем, как он функционирует. Самым любопытным стал тот факт, что демарш в режиме видеосвязи произвел не традиционный «евразоскептик» Александр Лукашенко, нередко критиковавший ситуацию внутри ЕАЭС, но - совершенно неожиданно - наш президент Касым-Жомарт Токаев, ранее пользовавшийся репутацией последовательного сторонника интеграции с РФ. Глава государства довольно дипломатично, однако довольно твердо продемонстрировал некое разочарование Нур-Султана ситуацией в ЕАЭС, а также, видимо, подвел черту, за которой экономическое объединение оборачивается сокращением политического суверенитета. Это не могло не вызвать активный отклик в казахстанском обществе, которое, в целом, активно поддержало новую линию Токаева, а также плохо скрытое недоумение, которое читалось на лицах его иностранных коллег. Что же это было: евразийский скептицизм (в соцсетях даже начали поговаривать про «казахсит») или маневр, призванный завоевать доверие внутри страны за счет популистских высказываний в духе изоляционизма? Попробуем разобраться. Итак, что же, собственно, произошло? Благодаря тому, что формат видеоконференции довольно демократичен, прошедшее «в экранах» заседание Высшего евразийского экономического совета ЕАЭС привлекло куда больше зрителей, чем прошлые, содержание которых просто потом кратко рассылалось через пресс-службы. Возможно, и раньше участники переговоров довольно жестко ставили вопросы друг перед другом, но это оставалось за скобками скупых пресс-релизов, но то, что многие казахстанцы увидели своими глазами, вызвало живейшую реакцию. Центральным высказыванием Касым-Жомарта Кемелевича стало предложение притормозить с углублением евразийской интеграции, которая подразумевалась в упомянутом выше документе. «В целом поддерживая идею принятия этого документа, тем не менее, полагаю, что существуют некоторые вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения и проработки. Видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять в ходе очной встречи. Рано или поздно мы ведь увидимся друг с другом», - заявил президент Токаев. Чтобы обосновать свою позицию, глава Казахстана привел ряд моментов, которые не устраивают Нур-Султан. «Предлагаемая в стратегии гармонизации и унификации национальных законодательств в части установления правовой ответственности в ряде отраслей, речь идет о таможенном деле, о техническом регулировании, защите прав потребителей, на наш взгляд, пока не отвечает принципу разумной достаточности. А это приведет к отторжению стратегии национальным общественным мнением, поскольку она ограничивает суверенные права Правительств и Парламента… Поэтому рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию. Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций евразийской экономической комиссии может существенно поменять ее экономическую направленность, другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года», - сказал, в частности, Касым-Жомарт Токаев. Тут ключевой момент, на наш взгляд, это апеллирование Токаева к национальному общественному мнению, что не может не радовать: когда еще руководство страны само прислушивалось к мнению граждан в важных политических делах? Не говоря уже о том, чтобы предугадывать его до того, как оно будет, так или иначе, высказано, а не после, как это было в случае с земельным вопросом, «закрытие» которого стало следствием беспрецедентных в истории страны митингов 2016 года. Тот факт, что наши чиновники предполагают его негативным в отношении «углубления интеграции», показывает, что они все же читают и считают - негативные последствия интеграции внутри бывшего СССР стали очевидными после того, как Россия жестко поссорилась с Западом, вмешавшись в дела Украины в 2014-м году. Второй ключевой момент - опасения Казахстана насчет того, что союз может «поменять… экономическую направленность», что будет «противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года». Здесь мы видим очевидное желание Нур-Султана остаться в рамках экономических соглашений - без политической составляющей, которая последовательно продвигается из Москвы. И не мудрено - политический курс Владимира Путина уже завел Россию в ситуацию жесткого противостоянию с Западом, с экономическими и политическими санкциями. Это уже негативно (еще до пандемии) повлияло на экономику Казахстана, и усиливать это бремя в Нур-Султане, естественно, не хотят. Но вернемся к словам Токаева. Он сосредоточил свою критику на роли наднациональных институтов, рост возможностей которых возможен только за счет сокращения институтов национальных, суверенных. «Предоставление [евразийской экономической] комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами требует дополнительного изучения. Вообще очень трудно представить, как это будет происходить на практике - на двусторонних переговорах присутствует представитель комиссии? Сфера торговли услугами и инвестиции являются национальной компетенцией, так как не затрагивают интересы других стран. Необходимость отвлечения человеческих и финансовых ресурсов комиссии на эту работу нам, откровенно говоря, не понятна», - заявил второй президент Казахстана. Все эти слова крайне дипломатичны, но при этом довольно твердо демонстрируют негативное отношение руководства нашей страны к навязыванию обязательств извне. В результате Токаев еще раз упирает чиновникам ЕАЭС за то, что они слишком навязчиво продавливают свою повестку дня главам государств: «Представители комиссии на днях уже анонсировали принятие главами государств стратегии. Я думаю, что это неуместное забегание вперед. Президентам надо дать возможность обсудить и самостоятельно решить, будем ли мы принимать этот документ или нет. Но бывают такие случаи, когда проявляется чрезмерное честолюбие некоторых представителей евразийской экономической комиссии, дескать, мы подготовили документ, а дело президентов - принять, но я думаю, мы должны воспользоваться правом обсудить этот документ, для того, чтобы не допустить впредь ошибок». В итоге, как сообщили в пресс-службе президента, «…документ «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» был одобрен в основном, но не принят», а «правительствам стран-участниц и комиссии поручено доработать стратегию». Еще одно заметное событие - буквально на следующий день после заседания произошла встреча президента РК с послом РФ в Нур-Султане, по итогам которой Ак орда и посольство выпустили несколько различные сообщения для прессы. Если в релизе от дипломатического представительства подчеркивается, что «подтверждена твердая приверженность России и Казахстана развитию и укреплению интеграционных связей в рамках ЕАЭС», то в президентской версии говорится лишь про рассмотрение «актуальных вопросов региональной и международной повестки дня». ЕАЭС в сообщении из администрации Токаева упоминается только в контексте «дальнейшего наращивания взаимодействия в условиях пандемии коронавируса». При этом, в тот же день, Ак Орда также дала официальное разъяснение позиции Токаева на переговорах по ЕАЭС, фактически расширив список претензий к тому, как этот союз функционирует сегодня. «Президент высказал ряд комментариев к этому проекту («О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года»). В первую очередь, он полагает необходимым на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений, поэтапно строить единый рынок услуг в согласованных сторонами секторах, готовиться к общему энергетическому и финансовому рынкам», - говорится в сообщении. Что значит оговорка «на практике» - критику того, что прописанные на бумаге взаимовыгодные вещи не исполняются. На руках Токаева в этой ситуации важный козырь - коронавирус. В ситуации, когда, как он заявил, «практически все ресурсы стран ЕАЭС брошены на стабилизацию работы и сохранение рабочих мест», «исполнение отдельных, наиболее затратных решений органов Союза, таких как введение обязательной маркировки на некоторые группы товаров, не является насущной необходимостью в условиях кризиса». То есть на возможные возражения против его позиции на притормаживание союзной интеграции со стороны коллег из других стран он как бы сразу же отвечает: «не до жиру, быть бы живу». Что мы видим в итоге? Как совершенно справедливо отмечает политолог Досым Сатпаева, «Токаев в какой-то степени озвучил те тезисы, которые в течение достаточно долгого времени имеют хождение внутри Казахстана» из-за чего у него «возникает такое ощущение, что вчерашнее его выступление в большей степени рассчитано на внутреннюю казахстанскую аудиторию». При этом, к примеру, известный финансовый аналитик Расул Рысмамбетов прочит не дальнейшее отдаление от интеграционных процессов, но их переформатирование в более справедливом для всех участников варианте: «В выступлении нашего президента я увидел спокойную уверенность и позитивный настрой на сотрудничество по нашим, консенсусным правилам. Мне кажется, что после этого выступления, Касым-Жомарт Кемелевич сделал уверенный шаг полной стопой в сторону неформального лидерства в СНГ». Диссонансом звучит мнение Асылбека Бисенбаева, бывшего пресс-секретаря президента и экс-замглавы аналитических центров в АП и СБ. Он считает, что демарш Токаева «это просто провал», потому что «когда [Токаев] делает удивленный вид, не совсем корректен», ведь «он должен был видеть этот документ заранее и еще на подступах наложить на него свое вето», а «теперь его демонстрация означает демарш в отношении РФ и В. Путина». «Все это надо было делать в кулуарах. И после прочтения документа увидев проблемные для страны пункты дать команду исполнителям не допускать документ на совет глав. А махать шашкой, и раздражать коллег по совету да еще «дружеских» государств, по моему дипломатический провал. Или хорошая мина при плохой игре», - считает Бисенбаев. Иными словами, человек, знающий кухню таких решений, подводит к тому, что демарш был специально запланирован для огласки, и не обязательно диктуется реальным разворотом Нур-Султана в отношении ЕАЭС. Это возвращает нас к варианту с поиском властями страны неких струн, игра на которых усилит ее авторитет и электоральную привлекательность. В этом плане и фигура нового спикера сената Маулена Ашимбаева, также имеющего репутацию «евразоскептика», выглядит поиском путей привлечения национально ориентированного электората и активистов. В условиях, когда экономика находится в нокауте от коронавируса, обострены социальные противоречия, а лишних средств на традиционную «заливку проблем деньгами» просто нет, властям страны приходится думать об альтернативных вариантах своей повестки дня на скорых будущих парламентских выборах. Первоначально все ожидали их этой весной, но пандемия внесла свои перемены, и они отложены. Но тоже ненадолго - официальный срок их проведения - февраль 2021-го, что означает, что компания должна начаться уже этой осенью. Кстати, на осень же назначено новое заседание Высшего евразийского экономического совета. Тогда, видимо, и станет окончательно ясно - занимается ли Нур-Султан лоббированием национальной экономики или, в первую очередь, ищет популярности у электората.