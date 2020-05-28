Почва для выборов

подготовлена законодательно ДН НА ЭТОЙ неделе в парламенте Казахстана были одобрены сразу 3 законопроекта: поправки в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан», в закон «О политических партиях», а также «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». В последнем случае нижняя палата - мажилис - просто приняла все исправления, внесенные сенатом, после чего, как было заявлено, законопроект считается принятым и, соответственно, уходит на подпись к президенту. Таким образом, казахстанцы, видимо, в ближайшие недели получат полное обновление законодательной базы для будущих парламентских выборов, которые, судя по всему, рассматриваются властями страны, как суровое испытание для правящей партии «Нур Отан». Возможно, поэтому кардинальных перемен в том, как быть избранными и вести политическую борьбу, мы и не получили. О перипетиях вокруг митингового законодательства «ДН» писала в прошлом номере (¹13 (1370) от 15 мая 2020 года) в материале под заголовком «Дебют Ашимбаева или цугцванг Нур-Султана?», где поставили вопрос о том, что таится за возвращением законопроекта из сената обратно в мажилис, на доработку? Также мы интересовались, является ли «отворот» законопроекта по митингам инициативой и самостоятельным шагом нового спикера Маулена Ашимбаева или это такой способ для более высокого руководства страны «отыграть назад», «сохраняя лицо», чтобы отступить не под давлением общественной критики, а по внутреннему регламенту парламента? Ну, и самым важный вопрос: является ли возврат документа в мажилис знаком пересмотра принципиальных недостатков новой редакции регулирования общественной политики или все закончится просто декоративными изменениями? Теперь мы имеем некоторые ответы. Содержание законопроекта после сенатских поправок больше не изменится. То есть главное противоречие, когда «уведомление» о митинге, фактически, означает обязанность получить «разрешение» на его проведение от местных властей, не устранено. Как пояснил мажилисмен Канат Мусин, поправки сената «не меняют концепцию содержания законопроекта, одобренного мажилисом, и направлены на улучшение отдельных его норм». «Проект закона считается принятым парламентом и направляется на подпись президенту. Закон вступит в силу, если его подпишет президент. Правозащитные организации ранее неоднократно призывали власти отозвать проект закона и направить его на экспертизу в Совет экспертов БДИПЧ/ОБСЕ по свободе собраний, в Управление верховного комиссара ООН по правам человека или в Венецианскую комиссию Совета Европы», - комментирует происшедшее сайт CentralAsian.org. Как уже говорилось ранее, сенаторы внесли 16 в целом малозначительных поправок, отметив, правда, огромное количество грамматических ошибок (422!). На этой неделе Министерство информации и общественного развития распространило информацию, в которой «хотело бы внести ясность относительно заявления об ошибках, обнаруженных в тексте законопроектов о мирных собраниях». По заверениям чиновников, «информация о выявленных ошибках касается первоначальной версии проектов законов о мирных собраниях, все эти ошибки до внесения законопроектов в парламент были устранены». Непонятно, правда, почему сенаторы указали этот факт. Объяснение о том, что эта информация содержалась в материалах научно-лингвистической экспертизы, довольно слабое, ведь предполагает, что сенаторы банально не знают регламенты работы парламента с министерством. Впрочем, это, конечно, меньшее из зол. Куда более важно то, что новое законодательство о мирных собраниях по-прежнему позволяет местным властям максимально жестко контролировать и пресекать любые попытки организации нежелательных митингов в стране. Между тем, митинги остаются важнейшим инструментом публичной политики, особенно в период избирательной кампании. О том, что тут есть возможная связь, мы можем судить по тому, что параллельно законопроекту о митингах парламент быстро принял поправки в законодательство о выборах. Они в новой редакции тоже немного либерализовались, но ключевое слово тут «немного», которое можно даже читать, как «слегка». На этой неделе сенат рассмотрел и принял поправки в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан», в закон «О политических партиях», инновации в которых прямо скажем не революционные. Требование к количеству членов партии при регистрации, сниженное с 40 тысяч до 20 тысяч выглядит оптимистично разве что с точки зрения абстрактной математики. Реально мы понимаем, что никакое протестное движение в последние годы не набирало в свою поддержку открыто даже сколько-нибудь близкого числа активистов. Гендерные и возрастные нормы нового законодательства, прописывающие обязательный процент женщин и молодежи в партийных списках, это больше подходит «для галочки» в отчетах ООН или международных рейтинговых организаций, которые должны отмечать любые изменения. Демократизировать страну путем «административного» инкорпорирования молодежи и женщин в политическую жизнь можно было бы, наверное, только в африканской стране, где уровень культуры просто не выпускал матерей, жен и дочерей за пределы родных деревень. В Казахстане вопросы гендера или молодежи остаются не первостепенными по сравнению с проблемой закрепления принципов реального политического плюрализма и участия оппозиционно настроенных кругов в управлении государством с целью стимулирования здоровой конкуренции за власть и ее прозрачности. Прохождение в парламент только по партийным спискам, жесткие требования к регистрации партии практически исключили появление в парламенте независимых активистов или «остро оппозиционных» организаций. Впрочем, власти страны уверены, что новая, более свободная и прогрессивная политическая эра уже почти стартовала, и снижение численности членов партий, вкупе с квотированием для женщин и молодежи сыграет важную роль. «Это предложение облегчает порядок создания политических партий... В целом эти законодательные инициативы окажут позитивный эффект на активном участии женщин и молодежи в политической жизни общества, а также на процессе дальнейшего формирования многопартийной системы», — в частности, заявила исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Пан. «Предлагаемая норма обяжет политические партии более активно работать с разными социальными группами и учитывать их интересы в своей деятельности. Активное вовлечение женщин и молодого поколения в решение политических вопросов в стране позволит качественно обновлять избирательные списки новыми кандидатами», - вторил ей депутат сената Владимир Волков. Критики обоих законопроектов указывают на такой немаловажный факт, как то, что обсуждение их прошло в условиях карантина, когда активисты законодательно ограничены в том, чтобы выражать свою позицию или несогласие с их нормами. К призывам рассмотреть эти вещи позднее парламент оказался глух. Возможно, потому что такие законы действительно легче принимать в таком режиме, либо речь идет о каких-то временных рамках, в которые нужно укладываться. В прошлом году, после президентских выборов, речь шла о том, чтобы максимально быстро провести также и выборы парламентские, но в итоге этого не произошло. Причина - пандемия, которая заморозила любую политическую активность. Теперь сообщается, что парламентские выборы намечена на февраль 2021 года, а это значит, что официальная регистрация участников и старт избирательной кампании должны пройти уже в этом году. Но выборы важно не просто провести, но и получить желаемый результат, который только законодательные рамки обеспечить не в состоянии. Но, то, что и с ними так торопятся, показывает: времени на подготовку фаворита тоже остается впритык…