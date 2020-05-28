граждане бунтуют против карантина Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК Прибывшие из российского городка Соль - Илецка трудовые мигранты крупно насолили властям Кыргызстана. Своим бунтом они показали всем, что можно нахрапом ломать все карантинные мероприятия. Угроза распространения приевшегося коронавируса по стране вновь возросла. Вместе с этим не спадает градус и в политической сфере страны. Еще в конце апреля на границе России и Казахстана стали скапливаться группы кыргызских трудовых мигрантов, которые собрались домой, в Кыргызстан, чтобы там пересидеть пандемию. Из-за закрытых границ им пришлось ночевать в чистом поле. Начались обращения к властям, с накруткой ситуации в социальных сетях: на снимаемых видео люди буквально плакали. Мол, помогите, нашему правительству нет дела до нас и т.п. Возмущение людей в Кыргызстане не заставило себя долго ждать. В итоге, пришлось главе государства Сооронбаю Жээнбекову давать поручения, чтобы добиться от властей Казахстана пропуска этой группы мигрантов домой. В общей сложности, сухопутным путем до Бишкека добралось немногим более пятисот человек. По прибытии их сразу разместили на территории бывшего американского Центра транзитных перевозок (ЦТП). Сегодня эта огороженная территория более чем в 5 га отошла Национальной гвардии. В наследство от американцев там осталось несколько десятков довольно комфортных двухэтажных строений, где имеется горячая и холодная вода, санузлы, двух и четырехместные номера с кондиционерами. В этом специализированном месте всех прибывших подвергли тестам на коронавирус. Сразу выявили более семидесяти человек с положительным анализом. В числе заболевших оказались и женщины с грудными детьми. В итоге всех поместили на обсервацию. Время от времени выявляли новых заболевших. И все бы хорошо, но люди отказывались сидеть взаперти. Первые попытки сбежать были зафиксированы еще 10 мая. Пресекать их удавалось без обострений. Но в группе из Соль - Илецка был близкий родственник депутата парламента Нурбека Тотонова. В первый раз у него был отрицательный результат теста на коронавирус. В итоге человеку сидеть в изоляции смертельно надоело, и старший брат «волевым решением» вытащил его домой. Однако счастливое воссоединение депутатской семьи стало триггером последовавших событий. Остальные не захотели оставаться взаперти после освобождения депутатского родственника и устроили бунт. Первым досталось, как водится, медицинским сотрудникам - их избили, порвали защитные костюмы, забросали камнями кареты скорой помощи. Что удивительно, правоохранительные органы не отреагировали, хотя интернет и соцсети вели прямые трансляции с места событий. На место событий был вынужден выехать замминистра здравоохранения Усенбаев. Под крики толпы он пообещал бунтарям, что всех, у кого отрицательные результаты, отпустят под домашний карантин с соответствующим письменным обещанием. Таким образом, примерно треть въехавших проехала и осталась в Бишкеке - в новостройках, где живут в своем большинстве внутренние мигранты. Остальные разъехались по домам. И на этом фоне отличилась Таласская область, которая в отношении коронавируса остается самой безопасной в Кыргызстане - до сих не выявлено ни одного больного. Туда, на свою малую родину приехало чуть более пятидесяти человек. Но, земляки и родственники снова научили их «Родину любить»: без всяких разговоров их отправили еще раз в обсервацию. Те, кто пытался качать права - были избиты сразу на месте. Мол, «это вам не Бишкек и не Россия». Теперь эти бунтари, которым в столице оставалось досидеть в обсервации всего 3-4 дня, будут еще полмесяца находиться взаперти в нескольких шагах от своих отчих домов. А губернатор региона строго заявил, что ни с кем церемониться не будет. Стоит ли говорить, что он сразу попал в поле зрения общественности как «решительный и умелый руководитель, который умеет решать проблемы». В других регионах не стали прибегать к столь жестким мерам, но это может обернуться новыми заражениями. Даже вышеупомянутый брат депутата Тотонова, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор, все же «загремел» в Джалал-Абадскую областную больницу с диагнозом «коронавирус». Пока один парламентарий своей неуклюжей заботой о родственнике спровоцировал скандал и угрозу новой волны заражения COVID-19, его коллеги продолжают раскачивать ситуацию. В парламенте Кыргызстана не прошло требование ряда политических партий и неправительственных организаций о снижении проходного порога на предстоящих выборах в жогорку кенеш с 9% до 7% или даже 5%. Депутаты действующего созыва посчитали не существенными доводы сторонников снижения проходного порога. Таким образом, действующая олигархическая элита пытается себя законсервировать во власти, чтобы не делиться ни с кем, считают критики. Высокий порог и запрет на создание региональных партий, по сути, не дают шанса никому из новых лиц появиться во власти, уверены они. В социальных сетях же уверены: шансы продолжить карьеру на высоком уровне появляется лишь у аффилированных с действующими депутатами/министрами лиц или их родственников. Другие депутаты - бишкекские, столичного городского совета, - под шумок пандемии и действующих запретов санитарного плана, вместе с чиновниками подготовили документ о признании почти полторы тысячи многоэтажных жилых домов собственностью городских властей. К слову, эти строения уже давно приватизированы владельцами квартир и коммерческих помещений, их права зарегистрированы в госрегистре. Формально, на страже их прав стоят Конституция и всякого рода юридические кодексы. Но для столичных чиновников и депутатов, это, видно, они не указ. Больше половины из них - это представители различных строительных компаний, которые ищут «новые возможности для развития собственного бизнеса» в наши непростые времена. Можно сразу сказать, что много кто из бишкекчан готовы выйти на митинги протеста против таких действий чиновников, покушающихся на их законное жилье. И дело может дойти до настоящих баталий, правда, после того, как карантин отменят. Возможно, именно по этой причине с этим в Бишкеке никто не торопится. На этой неделе было весьма жарко и в суде, на котором рассматриваются обстоятельства событий в селе Кой-Таше 7-8 августа прошлого года. Тогда напомним, спецназ Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) попытался принудительно доставить на допрос экс-президента Алмазбека Атамбаева. Но спецназовцы были обезоружены, захвачены в заложники и избиты сторонниками бывшего главы государства. Командир группы спецназа ГКНБ Усенбек Ниязбеков был убит из огнестрельного оружия. Операцию на следующий день завершили уже бойцы спецназа МВД Кыргызстана. Правда, особого сопротивления уже не было, так как все понимали, во что оно может вылиться в итоге. Так вот, дело дошло до поиска ответа на вопрос - кто же стрелял в командира спецназа? Адвокат ссылается на показания спецназовцев ГКНБ, согласно которым, в помещение, где они находились в качестве заложников, с отобранным у них автоматом АК-74 зашел кто-то из сторонников Атамбаева и с расстояния двух метров выстрелил в начальника. Основываясь на этих показаниях, адвокат делает вывод о невиновности Атамбаева в смерти Ниязбекова. Генпрокуратура утверждает, что силовика застрелил сам бывший президент, и в качестве одного из доказательств приводит заключение экспертизы, в котором указано, что входное и выходное пулевые отверстия на теле погибшего подполковника оставлены от пули калибра 7,62 мм. «Остатки от пули на его бронежилете и одежде, содержащие свинец, свидетельствуют, что выстрел был произведен из охотничьего ружья, т.е. СВД», принадлежащего Атамбаеву, говорят прокуроры. Автомат АК-74 имеет калибр 5,45 мм и тяжесть ранения мягких тканей от пули, выпущенной из него, может быть выше, чем у калибра 7,62 мм. Ниязбеков получил сквозное ранение от пули 7,62 мм, которую, судя по этой информации, обнаружить так не удалось. Сторона обвинения настаивает именно на том, что пуля была выпущена из личного оружия экс-президента, о чем он сам и говорил еще 8 августа, перед началом второго штурма. Если суд докажет вину экс-президента, то это будет сильным ударом по образу Атамбаева, преследуемого властями, поскольку низведет политика до убийцы. В завершение обзора хочется вернуться в парламент Кыргызстана, который продолжает удивлять. Так, в четверг, 21 мая необычным способом отметил свой день рождения один из самых опытных депутатов - сын последнего генерального секретаря Компартии Киргизской ССР Исхак Абсаматович Масалиев. В этот день на пленарке он принял поздравления от коллег, а затем заявил о том, что сдает мандат и прекращает быть парламентарием. Позже, он объяснил прессе свои мотивы. «Никакого давления на меня никто не оказывал. Это просто невозможно, и никто не просил. Такова жизнь. Есть немного принципов, и я решил поэтому уйти. Я тоже несу полную ответственность, за те проблемы, которые образовались в нашем государстве…Мне хотелось бы чтобы работа парламента немного изменилась. Я не смог убедить правительство по некоторым вопросам», - отметил Масалиев. Он добавил, что совершил поступок, которым гордится. «Пойду ли я на выборы в октябре, и по списку [от] какой партии, не знаю. Посмотрим, но я готов трудиться на любой другой должности для пользы страны», — подчеркнул уже экс-депутат. Между тем, Масалиев пользуется репутацией одного из самых «дальнозорких» политиков, который умудрился за время пребывания в парламенте находить общий язык с любыми президентами. Он мог сказать и правду в лицо, и не подвергаться репрессиям. Теперь же он вдруг так срочно уходит из власти. Такие поступки в год Крысы выглядят весьма символично.