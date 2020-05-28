День с победой?

Почему каждое 9 мая не столько отмечают праздник, cколько все со всеми вдрызг ругаются? Юрий Сигов, вашингтон Отшумевшие в нынешнем году очень скромно и малозаметно с точки зрения повышенной политической помпы торжества по случаю 75-летия Победы советского народа над фашизмом до сих пор остаются в центре споров и разноголосий всех тех, кто к этой дате хотя бы частично причастен. Что интересно: ветераны в этом споре давно уже все для себя решили. Они по сегодняшней жизни мало что могут изменить, и уже рады, что хотя бы раз в году об их существовании вообще кто-то вспоминает. С другой же стороны все то, что уж не первый год происходит вокруг отмечания годовщины 9 мая со стороны выглядит каким-то неслыханным абсурдом и всеобщим сумасшествием. Ведь сам по себе праздник - день памяти великой Победы, вокруг чего, казалось бы, нечего и некому спорить и конфликтовать. Но как дата эта приближается, так все вокруг только и делают, что «искажают историю», «подпевают фашистским прихвостням» или «идут на услужение кремлевской пропаганде». Причем споры-ругань идут повсеместно - между Америкой и Россией, отдельными европейскими странами между собой и опять-таки с РФ, между некоторыми постсоветскими странами в их отношении ко Дню Победы. А отношение это существенно разнится в зависимости от того, на кого молится сегодня правящая команда той или иной республики, или от того, у кого из тамошних руководителей чуть побольше оказывается в запасе совести, самоуважения и элементарной человечности. Также показательно, что чем дальше от нас исторически уходят те майские дни 1945 года, тем больше не просто напряжения, но и откровенной вражды и ненависти возникает между странами. Которые еще вчера вроде бы были в одном «морально-этическом измерении», а сегодня - уже непримиримые враги, готовые не только глотки драть с оскорблениями друг друга, но и чуть ли не с кулаками бросаться на оппонента в борьбе за «настоящую правду». Парад, смирно! Равнение на трибуну с первым лицом во главе... Много нынешним 9 мая было споров и откровенных насмешек по поводу военных парадов, которые проводились в столицах постсоветских стран (таких было два - в Минске и Ашхабаде) и КНДР. Во всех остальных республиках были другие мероприятия, или их не было вовсе в том понимании, в котором они по идее должны были бы проводиться. И тут вот какие бы замечания хотелось бы сделать. Естественно, таинственный заморский вирус внес во всю нашу жизнь довольно существенные коррективы, многое чего поменял и закрыл, во многом создал действительно какие-то просто изуверские помехи и ограничения для нормальной жизни нормальных, обычных людей. И, тем не менее в Белоруссии и Туркменистане парады, причем именно военные, провели, а в других постсоветских странах их не было по разным причинам. Почему? Да, прежде всего потому, что все они теперь- самостоятельные, по своим законам и правилам живущие государства. Можно сколько угодно смеяться, иронизировать, и даже надменно цедить сквозь зубы, что все те - «полу-состоявшиеся страны», которые за 30 лет независимости от СССР так и не стали некими «серьезными международными игроками». Так вот, таким критикам всегда можно ответить самым рациональным и доходчивым образом: что получилось, то и имеет каждый у себя дома. И не посторонним на эту тему дискутировать и указывать, кому и что в своей собственной национальной квартире делать, и какими правилами жизни руководствоваться. Вот провела военный парад на 9 мая Белоруссия. Какова была на это реакция со стороны не только самих граждан республики, но и нынешних независимых стран постсоветского пространства? По всем подсчетам даже крайне ангажированной публики 99 процентов людей не просто поддерживали сам факт парада, но и прямо-таки пели оды восхваления белорусскому президенту. Причем больше всего (что и понятно) подобных дифирамбов было в адрес А. Лукашенко со стороны граждан России. Которые сравнивали его со своим собственным руководителем (причем в очень даже нелестных тонах), и высказывали желание у себя дома иметь именно такого лидера, а не того, кто правит у них. Точно также - с оценкой парада в столице Туркменистана. Сначала та же российская пресса посмеивалась над конницей туркмен, и очередными «странностями» тамошнего президента Г. Бердымухамедова. А потом «вдруг» выяснилось, сколько туркмен воевало на фронтах Великой Отечественной, о судьбах дедов и бывшего, и нынешнего туркменских президентов - и в адрес туркменских властей от простых людей, что с Сахалина, что с Шымкента с Киевом пошли электронные поздравления и благодарность за то, что «помнят» и «чтят героев в День Победы». Да, кто-то проводил шествие Бессмертного полка, кто-то не проводил (к примеру, его не проводят из принципа в Белоруссии), кто-то возлагал венки к памятникам героям войны, а кто-то явно от морального скудоумия чествовал в этот день фашистских прихвостней из числа собственных граждан и самих гитлеровцев. И опять: да, разделили сами бывший СССР, побросали в «свободное плавание» бывшие соцстраны - так чего руки теперь выламывать себе, и предаваться стенаниям, что якобы «все пропало» и «как им не стыдно?» Долго еще будут идти споры о том, а надо ли было в условиях никому не ведомого вируса рисковать якобы жизнями людей, и устраивать парады как таковые? И не проще ли устроить все эти торжества тогда, когда «вирус сойдет на нет», и «ситуация будет более для парадов благоприятной»? Но белорусский президент правильно отметил: а где гарантия, что благоприятная обстановка вообще когда-нибудь теперь будет? Кто это может гарантировать? Вирус? Или его вторая - третья волна? Если на это ориентироваться, то тогда все праздники надо переносить на тогда, когда это удобнее, приятнее, с лучшей погодой, гарантиями массового присутствия (или без такового). И какой смысл ссылаться на 9 мая, если то же самое можно провести и через два, и через четыре месяца? А можно еще послушать «единую Европу» и отмечать День Победы 8 мая, а если согласиться с подходом США, то окончание Второй мировой войны перенести на 3 сентября вместо 2, когда Япония капитулировала перед советской армией? А еще белорусского и туркменского президентов опять-таки все больше российская пресса пинали за то, что они все сделали на парадах якобы «по-советски», с маршами военнослужащих, боевой техники и даже партизан, в колоннах которых шли правнуки тех, кто в годы Великой Отечественной именно в партизанских отрядах боролся против фашистов. Но тут уж извините: как считают нужным, так и проводят, как видят у себя необходимость помнить о Дне Победы, так и устраивают мероприятия по своим, независимым ни от кого правилам. Конечно, тем же американцам вообще не понять, зачем в День Победы устраивать военные парады, что в постсоветских странах, что в КНДР с Китаем (в Америку никогда за всю историю страны с разрушениями не приходил внешний враг). Правда, нынешний президент Д.Трамп один «вроде парад» уже устраивал в день высадки англо-американских войск в Нормандии. Но его тут же обвинили в политическом самовосхвалении и стремлении использовать американский патриотизм исключительно в своих избирательных целях. Кстати, точно такие же обвинения за проведенные парады на 9 мая последовали в адрес А. Лукашенко и Г. Бердымухамедова. С чего бы это? Отношение к окончанию Второй мировой войны, это лакмусовая бумажка морального здоровья любого общества Но если парады в честь Дня Победы, это некая видимая, и многими лично воспринимаемая составляющая отношения к окончанию Второй мировой войны, то официальное переписывание истории, ее искажение, дело уже никак не сиюминутное, а чисто поколенческое. Как, и в какой форме это сегодня подается в учебниках начальной и средней школы (если вообще подается) - так от этого будет зависеть уже и отношение к этому сегодняшних детей, а завтра, уже новых хозяев жизни. Так вот здесь как раз под 9 мая всегда, и каждый год со все более видимым и ожесточенным напором разгорается спор о том, кого считать победителем в той войне, кто на самом деле «невиновная жертва», кто кому был, вроде бы, как союзником, и кто кому принес то ли освобождение, то ли порабощение. Ясно, что чем дальше мир уходит от 1945 года, тем переписывающих историю не просто становится в разы больше, но и этим неблагодарным делом (белое объявлять красным, а черное - серо-буро малиновым) занимаются все больше, прежде всего политиков (а также те, кто действует с ними в одной морально-этической команде). Не забудьте, что почти всегда к 9 мая ожесточается еще одна борьба - с памятниками той Второй мировой. Причем в центре внимания обычно оказываются памятники советским воинам, полководцам Красной армии, освободителям от фашистов того или иного, что тогда еще единого советского, что европейского города-поселка. А как только с памятником что-то происходит (обычно снос или повреждение), так начинаются шумные межгосударственные разборки, со все теми же темами для дискуссий - кто, кого, и от чего конкретно то ли освобождал, то ли завоевывал. Правда, ровным счетом ни до чего конкретного в таких спорах договориться не удается. Причем по совершенно очевидной причине. Те, кто памятники ставил, должны были бы четко понимать, что стоят они до той поры, пока территория вокруг памятников (в государственном, а не местничковом масштабе) тобой же и контролируется. А как все побросали, территории разбазарили с щедростью неслыханной, войска домой вернули, да еще умудрились чуть ли не покаяться перед «освобожденными народами» по поводу того, что «не совсем так, как надо, освободили) - так какое вы хотели бы отношение - что к вам, что к вами поставленным военным памятникам? Вообще-то надо отметить, что периодические межгосударственные конфликты по поводу сноса памятников воинам освободителям в том или ином ныне независимом государстве (не важно, как оно конкретно именуется - Украина или Чехия) ведутся больше для какого-то садистского развлечения, прежде всего политиками, которым на жизнь обычных граждан, и их душевное состояние глубоко наплевать. Но так было всегда, а не только под 9 мая - и тогда чему этот самый народ поражается? Или прямо под этот день какую-то очередную умышленную гадость по поводу Советского Союза и Красной армии выдает американский Госдепартамент (то бишь, тамошний МИД). Однако, чего это его российские «стратегические партнеры» так уж сильно подобному возмущаются? Это что - в первый раз? Или все эти 75 лет кто-то иной, а не этот «верный союзник» во Второй мировой войне - единственный, кто угрожал раньше СССР, а теперь ее правоприемнице стереть таковую с лица земли? Жизнь вокруг разная, страны - тем более. Так как можно одинаково им свою историю воспринимать? Много нынче говорится и спорится о крахе так называемой глобализации. То есть все, что пытались нам какие-то «глубинные государства» и правительства навязать, заставить делать то, что хочется не тебе, а кому-то невидимому и таинственному (хотя с коронавирусом разве не так?) - теперь вроде бы само собой вынуждено будет отмереть. А именно - каждый и дальше будет жить только сам по себе, бороться с любой напастью сам за себя. Все международные организации как никому не нужные и ни с чем не справляющиеся будут распущены, а вместо них будут гордые и полностью от всего независимые 193 государства (или на 20-30 больше, если какие-то большие страны под внешним влиянием не сумеют сохранить свою территориальную целостность). А все эти сообщества, союзы, объединения и прочее - на свалку истории, и забыть об этой глобальной эпохе как о страшном сне. Однако… При всей проблемности самой глобализации в ее экономическом, бизнес-торговом, культурном и спортивном измерении никуда не деться от неких единых для всех хомо-сапиенс морально-этических норм. Причем замечу: придумали их вовсе не в американском Госдепартаменте и уж никак не коварные китайцы из окрестностей города Ухань. А сформировались они на протяжении всей сознательной жизни человечества. И от того, как те или иные морально-этические нормы либо сохраняются из поколения в поколение, либо безжалостно разрушаются, и зависеть будет ли то самое человечество по утру просыпаться, или почить богатырским беспробудным сном полнейшего безразличия и циничного презрения к самому святому и дорогому для себя. Так вот есть очень большие сомнения, что именно это самое, морально-этическое начало, именно современным обществом будет, что при вирусе, что после него сохраняться. И дело не только в том, что большая часть именно давних, традиционных, и, казалось бы, еще 20-30 лет назад незыблемых постулатов и правил общечеловеческого бытия, поставлены под вопрос. Нет, их настойчиво разрушают, расшатывают, дают крепкого пинка при любом удобном случае. И если получается, то валят памятники, стирают с карты мира названия городов и поселков, и просто переворачивают все с ног на голову. Убеждая, что жизнь, мол, нынче такая, никто ведь не знает, где у какого события и правды реально голова, а где- то, на что она опирается. Тех же, кто пытается во всей этой моральной кутерьме разобраться, объявляют либо сумасшедшими, либо агентами то Кремля, то, как теперь в той же Америке принято, Запретного города из коммунистического Пекина. Принято почему-то считать, что всю эту вакханалию по поводу «другой истории» Второй мировой войны, пересмотра самой сути праздника Победы 9 мая и тому подобное мутят каждый год какие-то невидимые никому силы в лице каких-то отмороженных политиков, заблуждающихся западных политологов, и да, откровенных ненавистников СССР, а в ее лице - России. Думаю, что подобные суждения крайне примитивные, и не касаются самой сути происходящего, прежде всего в головах тех, кто реально, а не по результатам очередных выборов решает, кому какой памятник то ли поставить, то ли отвезти на ближайшую свалку. Проблема же в том, что большая часть нынешних переиначивающих историю Второй мировой войны и недовольная тем, что в постсоветских странах, пусть и в каждой по-своему и с разным масштабом, но , тем не менее, празднуют 9 мая как день именно Победы советского народа над фашизмом - это люди равняющиеся на совершенно иные моральные ориентиры. И уж тем более не считающие ту победу, именно советского народа, каким-то важным историческим событием (про континентальную Европу не упоминаю умышленно, потому как кроме Сербии и Греции все остальные ее государства вместе с Гитлером воевали во Вторую мировую как раз против СССР - все до единой). Да, страны нынче - все сплошь разные, каждая, сама себе независимая, историю свою горазда писать так, как считает нужным для себя, а не для какой-то «нашей общей истории». Посему и к 9 мая каждый год будет все более радикально-поляризированное и иногда просто клиническое отношение. Главное, думаю, в этой ситуации самому себе не изменять. Все-таки за всю историю человечества не самые ошибочные были сформулированы и выработаны ключевые принципы нормальной, действительно человеческой, а не ублюдочной морали. И если им следовать, то и День Победы, как именно таковой мы будем и дальше отмечать, и с презрением и жалостью относиться к тем, у кого с морально-этическим воспитанием по жизни были проблемы. В конечном итоге никакой вирус, и ни какая «всеобщая удаленка» человека во что-то другое превратить не смогут. По крайней мере, на это по-прежнему хотелось бы надеяться.