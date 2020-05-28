Рост ВВП упал до отрицательных значений

Нигмат РАМАЗАНОВ Условия функционирования отечественной экономики изменились в конце марта – начале апреля текущего года. Меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, начали действовать во второй половине марта, поэтому оказали лишь умеренное влияние на показатели первого квартала. В апреле внешние и внутренние условия резко ухудшились, в результате темпы роста экономики по результатам четырех месяцев ушли в минус, сложились значительно хуже, чем в первом квартале. Первый квартал текущего года под воздействием эпидемии и ценовой войны ознаменовался высокой волатильностью мировых цен на энергоносители. Котировки нефти на Лондонской товарной бирже в январе в моменте превышали 70 долларов, в феврале держались преимущественно выше отметки 50 долларов, а в марте в силу известных причин опускались до отметки 20 долларов за баррель. Цены на наш основной экспортный товар сложились ниже показателя соответствующего периода прошлого года. Ухудшение ценовой конъюнктуры на углеводороды в отчетном периоде сопровождалось увеличением объема добычи нефти. Указанные факторы в совокупности сказались на замедлении темпов роста экономики по сравнению с первым кварталом 2019 года. В этих условиях в первом квартале наблюдался рост физических объемов промышленного производства на 5,8% против 3,2% годом ранее. Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 2,5%, объемов строительства – на 11,7%. Темпы прироста инвестиций в основной капитал по сравнению с первым кварталом прошлого года составили 5,1%. При этом несколько снизились показатели роста в отдельных секторах сферы производства услуг. Темпы роста краткосрочного экономического индикатора по итогам первого квартала составили 4,3%. Судя по предварительным данным, опубликованным на прошлой неделе, валовой внутренний продукт (ВВП) в реальном измерении в первом квартале вырос на 2,7% (против 3,8% в январе-марте 2019 года). Объем ВВП в текущих ценах увеличился более чем на 8,5%, превысил 14,3 трлн. тенге. При этом ВВП в долларовом измерении сложился в районе 36,7 млрд. долларов, увеличился по сравнению с первым кварталом прошлого года почти на 2 млрд. долларов США. Повышение объема экономики в долларовом измерении было обусловлено как ростом ВВП в номинальном измерении, так и сравнительно умеренным повышением курса доллара по отношению к национальной валюте в среднем за первый квартал текущего года. Темпы прироста производства товаров в целом за первый квартал составили 3,2% против 3,7% в январе-марте прошлого года. В сфере услуг темпы роста снизились до 0,8%, в то время как в первом квартале прошлого года составили 3,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года несколько изменилась структура произведенного ВВП. Доля производства товаров составила 36,7%, доля производства услуг в структуре ВВП сложилась в 56,0%. Доля налогов на продукты снизилась до 7,3%. Изменения структуры экономики были обусловлены как повышением или понижением цен на товары и услуги, так и динамикой роста в реальном измерении. Что касается результатов первого квартала в других сферах деятельности, по которым данные представляются на месяц позже, то они выглядят следующим образом. Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-марте (без учета неорганизованной торговли) несколько превысил 21 млрд. долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,7%. Стоимостные объемы экспорта выросли на 4,2% и составили около 13,91 млрд. долларов. При этом объемы импорта, напротив, снизились на 0,1% до уровня менее 7,1 млрд. долларов. В результате положительное сальдо торговли повысилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составило порядка 6,8 млрд. долларов США. Напомним, что темпы прироста ВВП на текущий год планировались правительством на 4,1%, исходя из мировой цены на нефть в 55 долларов за баррель и сокращения объема добычи нефти до 90 млн. тонн. Однако в результате эпидемии вируса, падения мировых цен на нефть, показатели на текущий год были пересмотрены правительством в сторону резкого ухудшения. Так, прогноз мировой цены на нефть эталонной марки был снижен до 20 долларов за баррель, а падение ВВП запланировано до уровня минус 0,9%. Фактический результат по мировым ценам на нефть в первом квартале сложится значительно выше 20 долларов за баррель, несмотря на падение в марте. Заметно выросла также добыча нефти, что наряду с другими факторами способствовало в отчетном периоде сохранению динамики отечественной экономики в положительной зоне. Экономический рост сменился в апреле падением Нефтяной рынок в апреле пережил один из самых драматических дней в своей истории. Котировки нефти на Лондонской товарной бирже упали до многолетних минимумов. Цена майского фьючерса на нефть марки WTIвпервые в истории рухнула до отрицательных значений. Для сравнения: годом ранее на Лондонской бирже цены на нефть достигали отметки в 70 долларов, а в отдельные дни приближались к рубежу 74-75 долларов за баррель. В результате в среднем за апрель прошлого года котировки сложились выше уровня 70 долларов за бочку. Карантинный режим, снижение мировых цен на сырьевые товары, падение внешнего и внутреннего спроса негативно повлияли на показатели апреля. Ухудшение внешних и внутренних условий отразилось в первую очередь на показателях сферы услуг, малого бизнеса. По словам министра национальной экономики Руслана Даленова, в апреле по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года сектор услуг снизился на 17,5%. Услуги торговли и транспорта упали на треть, административного обслуживании – на 22,5%, операций с недвижимым имуществом – на 9,9%. Апрельское падение было частично компенсировано за счет показателей первого квартала. За январь-апрель темпы падения производства услуг составили 4%. Объемы услуг на транспорте снизились на 11%, торговле – на 8,9%, административном обслуживании – на 4%, операциях с недвижимым имуществом – на 2,7%. В то же время услуги связи за отчетный период увеличились на 9,6%, отметил министр на селекторном заседании правительства, на котором рассматривались итоги развития страны за четыре месяца. При этом производство товаров в целом за январь-апрель выросло на 5,8%, отметил г-н Даленов. Рост в этом секторе был обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающей промышленности на 7%, горнодобывающей – на 6%, строительства – на 5,5% и сельском хозяйстве – на 2,2%. Судя по этим показателям, влияние эпидемии коронавируса на физические показатели роста основных отраслей реального сектора оказалось минимальным, Похоже, большинство из них в апреле продолжало деятельность в нормальном режиме. Так, промышленное производство в отчетном периоде увеличилось на 5,9%. Добыча сырой нефти и газового конденсата выросла на 5,9% (до 31,3 млн. тонн), увеличилась добыча природного газа, металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, нефтепереработки. Высокие темпы роста сохранились в машиностроении и фармацевтике (соответственно более и почти на четверть), производстве стройматериалов и легкой промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 16 регионах республики. Снижение было зафиксировано лишь в Кызылординской области. Темпы прироста выпуска промышленной продукции в натуральном измерении в апреле не только не сократились, а даже несколько повысились по сравнению с первым кварталом. Однако резкое падение мировых цен на нефть негативно отразилось на объеме продукции в действующих ценах. Значение этого показателя в апреле упало ниже 1,85 трлн. против порядка 2,3 трлн. тенге в среднем за месяц в первом квартале. В результате объем продукции в действующих ценах за четыре месяца составил 8,72 трлн. тенге, по сравнению с показателем января-апреля 2019 года сократился на 6,2%. Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам четырех месяцев составил в текущих ценах 701,6 млрд. тенге, увеличился в реальном измерении на 2,2%. Объем строительно-монтажных работ по результатам января-апреля сложился в 666,1 млрд. тенге, увеличился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ввод жилья в эксплуатацию за январь-апрель сократился до уровня 3,1 млн. против порядка 3,5 млн. кв. метров в аналогичном периоде прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал за январь-апрель составил 3020,3 млрд. тенге. Темпы прироста в реальном измерении снизились до 0,9%. По информации министра Национальной экономики, рост инвестиций продемонстрировали 13 регионов. Наибольшее увеличение отмечено в Туркестанской, Акмолинской областях и в городе Нур-Султане. Снижение объема инвестиций в основной капитал зафиксировано в Атырауской и Кызылординской областях, городах Шымкент и Алматы. Карантинный режим в апреле затронул в основном сферу услуг, малый и средний бизнес, что отразилось на росте показателей в целом за четыре месяца. Согласно официальной информации, объем розничной торговли в январе-апреле сократился на 11,8% без учета оборота общественного питания, составил порядка 2,87 трлн. тенге. Падение грузооборота за четыре месяца составило 2,3%, пассажирооборот снизился за отчетный период более чем на четверть (на 25,9%). Падение объемов в сфере услуг отрицательно сказалось на основных индикаторах экономики. Краткосрочный экономический индикатор, который рассчитывается по изменению индексов выпуска продукции по базовым отраслям, по итогам четырех месяцев продемонстрировал рост на 1,2% против 4,3% по итогам первого квартала. В результате, по предварительной оценке правительства, в январе-апреле ВВП страны снизился на 0,2% против 2,7% роста в первом квартале. Резкое падение объема производства услуг было лишь частично компенсировано ростом производства товаров. В обновленном прогнозе Евразийского банка развития ожидается, что под влиянием новых условий ВВП нашей страны в текущем году сократится на 1%. Эта цифра практически совпадает с ожиданиями казахстанских властей. В отчете же Европейского банка реконструкции и развития прогнозируется, что в условиях более низких цен на сырье, запланированного сокращения объемов добычи нефти и воздействия мер по изоляции падение ВВП Казахстана в 2020 году составит 3%. Реализуется один из указанных вариантов, или другой сценарий роста экономики, зависит во многом от того, насколько продолжительным будет влияние эпидемии вируса на экономику, какими сложатся мировые цены на нефть. Пока они, несмотря на падение в последнее время, остаются значительно выше обновленных прогнозов нашего правительства. Негативную роль может сыграть падение внешнего и внутреннего спроса в результате эпидемии коронавируса. К сожалению, обстановка с заболеваниями не улучшается. Число зараженных в мире на этой неделе превысит пять миллионам человек, антирекорды по приросту заболевших отмечены в последнее время и в Казахстане.