Воронка недоверия

затягивает МВД после ДТП на блокпосту «Горе земле, в которой подчиненные, начальники и суды, а не законы управляют гражданами и делами! Всякий из них считает себя мудрецом в высшей степени, и от сего «у семи нянек дитя без глазу». Михаил Кутузов, русский полководец СИТУАЦИЯ вокруг ДТП на блокпосту в Алматы, в котором погибли 2 полицейских, развивается совершенно скандальным образом. Заявления официальных лиц по нему вызывают лишь новые вопросы, а обнаруживаемые нестыковки становятся поводом для ожесточенной критики со стороны общественности. И даже сделанные «оргвыводы» - с выговорами и отстранением нескольких должностных лиц - лишь раззадорили критиков. В итоге, министерство внутренних дел Казахстана оказалось в ситуации «идеального шторма» - жесточайшего кризиса доверия, наподобие той ситуации, что возникла из-за убийства Дениса Тена в центре города среди бела дня. И самое неприятное для чиновников в погонах - это то, что скандальные разоблачения в этом деле, судя по всему, еще не закончились. Чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для своего имиджа, властям страны понадобится пойти на совершенно нестандартные шаги. Либо смириться с продолжающим падением уровня поддержки и доверия, что опять же может быть чревато новыми инцидентами… Итак, сама история в двух словах: - МВД сообщило, что пьяный водитель устроил ДТП на блокпосту, погибли 2 полицейских, еще один полисмен попал в больницу в тяжелом состоянии; - в социальных сетях пошли слухи, что убийца - тоже полицейский. Были опубликованы его фотографии, на одной из которых он виден в форме сотрудника МВД, а на второй - после своего задержания - в, очевидно, исподнем, из-за чего многие решили, что водителя специально раздели, чтобы скрыть униформу; - представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек опровергла это, заявив, что находившийся за рулем - не сотрудник МВД и никогда не был им. Также она заявила, что кто угодно может купить униформу полиции; - однако, вдова погибшего полицейского написала в своем аккаунте в социальных сетях, что знает убийцу ее мужа, и он работал вместе с ним, то есть, как минимум являлся сотрудником МВД; - на следующий день руководство полиции Алматы признает, что за рулем был бывший сотрудник полиции (не сообщив, правда, когда именно он уволился), а глава МВД снимает с должностей нескольких руководителей алматинского департамента полиции, другим объявляется выговор; - подруги Салтанат Азирбек в социальных сетях начинают кампанию в ее поддержку и против «травли» в ее адрес. Утверждается, что у нее просто не было доступа к правдивой информации, зато были приказы говорить определенные слова; - вскоре после этого обнародуется интервью с отцом водителя-убийцы (пенсионером МВД), который вновь заявляет, что его сын - действующий сотрудник полиции, только недавно получивший поощрение и очередное звание. Параллельно в соцсетях пишут, что в салоне автомобиля с ним были спутницы, судьба которых также скрывается. Итак, что вызывает особенное возмущение общества? В первую очередь, даже не само преступление. Ежегодно на дорогах страны погибают и калечатся тысячи людей, в числе которых и сотрудники МВД. Больше всего вопросов вызывает попытка отрицать принадлежность преступника к полиции. Оправдания представителей МВД по поводу того, что прояснение этого факта не имело для следствия никакого значения, а также, что базы данных по действующим и бывшим сотрудникам оказались недоступны, доверия у общества не вызвали. Не понравилось также то, что после того, как опровержение самим себе было сделано, никто не принес никаких извинений общественности, введенной в заблуждение должностным лицом. И недовольство вызывает даже не факт отсутствия раскаяния у чиновника, который брал на себя ответственность за, как оказалось, не соответствующие действительности утверждения, а безнаказанность этого человека. Еще месяц назад в министерстве внутренних дел отчитывались о своей жесткой реакции за «распространение заведомо ложной информации» во время карантина, в поисках которой полицейские серфят социальные сети и мессенджеры. На конец апреля было возбуждено аж 26 уголовных дел по статье 274 («Распространение заведомо ложной информации»), в числе обвиняемых по которым проходят или уже прошли довольно известные общественные деятели и активисты: Руслан Жанпеисов, Альнур Ильяшев и Арман Шораев. Все эти лица на тот или иной период лишились свободы - Ильяшев второй месяц сидит в СИЗО, Шораева задержали, но потом отпустили и закрыли дело, а Жанпеисов отсидел несколько недель под административным арестом, а затем вышел и принес публичные извинения руководству МВД, кроме чего пообещал больше никогда не критиковать полицию. Также мы были свидетелями случаев, когда к уголовной ответственности привлекались авторы сообщений по WhatsApp, которым также надевали наручники, и они на камеру каялись в своем преступлении. Вот на таком фоне простой выговор официальному лицу, которое вольно или невольно (по чужой вине), но точно также распространило ложную информацию через СМИ, без официальных извинений, разъяснений или отставок, выглядит, как подтверждение того, что за одни и те же действия у нас разные люди могут получать разные наказания. В свое время в истории разных народов такой подход, когда преступление наказывалось по-разному, диктовался наличием разных сословий - социальных групп с разными правовым положением, разными привилегиями и обязанностями. Там, где, к примеру, крестьян еще секли, дворян могли наказать просто арестом или штрафом. Официально у нас ничего этого нет, в Конституции РК написано, что все граждане равны перед законом (статья 14), но в статье 174 УК РК существует определение «сословной розни», за «возбуждение» которой по ней можно уйти в места «не столь отдаленные» на срок до 7 лет. Поэтому вот столь явное различие в подходах к соблюдению закона у полиции в отношении обычных граждан и своих коллег - в глазах общественности это тоже очень похоже на проявление недопустимой «сословности». Причем, мы были свидетелями того, что это уже не первая «оговорка» официального представителя департамента полиции за время карантина в Алматы. В начале мая она сказала, что горожанам уже можно свободно гулять по городу, а ее непосредственный шеф после этого заявил, что нельзя. Можно только предполагать, стали бы их коллеги предпринимать какие-то действия против любого иного человека, который бы в карантин распространил в соцсетях или СМИ слова про то, что можно свободно гулять по улицам, но вероятность этого довольно высока. Еще в прошлом месяце сообщалось о более чем двух сотнях лиц, привлеченных к ответственности за нарушения режима карантина. Если сейчас вновь выяснится, что полицейские «ошиблись», и за рулем автомобиля, убившего их коллег, сидел не бывший, а действующий сотрудник МВД, то и отставок с выговорами будет совершенно недостаточно. Пока мы имеем лишь слово против слова - вдова покойного полицейского и отец лихача (кстати, ветеран полиции) говорят, что он все еще работал в полиции на момент ДТП, а глава департамента полиции города настаивает на том, что он уже был уволен (но опять же - без даты). Однако, теперь по справедливости либо одна сторона, либо другая должна быть признана виноватой в распространении ложной информации. Если же опять никто не будет «виноват», общественность опять будет считать, что у лиц, так или иначе «причастных» к МВД, есть иммунитет перед законом. А это может иметь далеко идущие последствия. Сейчас Казахстан пребывает в крайне сложной ситуации из-за пандемии, экономика находится в развалинах, растет бедность, безработица. И в этой ситуации руководство страны призывает к консолидации, единению общества, что понятно и правильно: иначе нам просто не встать после «нокдауна» от COVID-19. Но вот такие ситуации, когда чиновники показывают, что они выше закона, подобные усилия подрывает просто на корню. И тут вопрос даже не о репутации МВД, каковая сейчас едва ли станет еще хуже, а о доверии ко всему государству, как к системе, которая должна гарантировать порядок и законность. Если общество решит, что оно перестало это делать, то никакие усилия сверху не смогут восстановить нашу экономику. Чтобы отстроить все заново, доверия нужно не в пример больше, чем когда все, более - менее, отстоялось и работает. В таких случаях, как этот, сама будущность государства может оказаться заложницей у ложно понимаемой «чести мундира», и мы думаем, что вправе ожидать реакции на самом высоком уровне, а также ее последствий - в виде прозрачности расследования и строгих санкций против тех, кто пытается что-то скрыть.