Холодная война по соседству

Американо-китайские отношения продолжают ухудшаться ДН НА ЭТОЙ неделе США приняли сразу два документа, которые вызывают гнев в Пекине. В среду Госдеп отправил в конгресс уведомление о том, что Гонконг больше не имеет достаточно широкой автономии от КНР, в результате чего гонконгские чиновники могут быть подвергнуты санкциям за нарушения прав человека. В этот же день палата представителей Конгресса США приняла «Уйгурский акт», подразумевающий введение санкций против лиц, причастных к преследованию мусульман СУАР КНР. Таким образом, США усиливают свое давление на Пекин, который также последовательно ужесточает свой контроль над Восточным Туркестаном и бывшей британской колонией, играющей роль «экономических ворот» Китая. Упомянутые выше американские документы могут теперь в какой-то мере играть роль поправки Джексона-Вэника времен Холодной войны или акта Магницкого в санкционной войне между Россией и Западом, начавшейся после аннексии Крыма. Для Нур-Султана это противостояние, судя по всему, станет одной из объективных постоянных, которые мы должны учитывать в трансформации формулы своей внешней политики и торговли. Ибо на таком фоне можно превратиться, как в поле для противостояния (как Корея, Вьетнам или Афганистан), так и в извлекающее прибыль от своей нейтральности государство (как, например, Финляндия). «Уйгурский акт», принятый на этой неделе большинством голосов в палате представителей конгресса США, перед этим прошел одобрение также и в сенате, и теперь ляжет на стол президенту Дональду Трампу. Несмотря на крайне напряженные отношения республиканцев с демократическим спикером Конгресса Нэнси Пелоси, законопроект, защищающий права мусульманских меньшинств в СУАР КНР, крупнейшим из которых являются уйгуры, получил поддержку от обеих основных партий США. В Сенате за него проголосовали единогласно, а в палате представителей - подавляющим большинством (413 против 1). «Варварские действия Пекина по отношению к уйгурскому народу являются оскорблением коллективной совести всего мира», - так обосновала необходимость принятия данного документа г-жа Пелоси, а президент Трамп заранее сообщил, что намерен рассмотреть этот законопроект (из парламента он поступает на подпись главе исполнительной власти). Согласно законопроекту, чиновники, виновные в организации системы так называемых лагерей перевоспитания, куда местных мусульман отправляли для идеологической обработки, отъеме детей у родителей, закрытии мест поклонений и разрушении кладбищ могут подвергнуться персональным санкциям. Один из наиболее известных деятелей в этом списке - руководитель партийного комитета Китайской коммунистической партии в Синьцзяне Чэнь Цюаньго, которого называют главным вдохновителем создания лагерной системы. Ранее США также составили черный список компаний, замешанных в преследовании жителей Восточного Туркестана, куда вошли 9 компаний, с которыми теперь гражданам и юридическим лицам из США, фактически, нельзя иметь никаких отношений, кроме как по особому разрешению Белого дома. По заявлению американского министерства торговли, указанные компании «замешаны в нарушениях прав человека и злоупотреблениях, совершенных в ходе кампании репрессий в Китае, массовых произвольных задержаниях, принудительном труде и высокотехнологичной слежке за уйгурами, этническими казахами и другими представителями групп мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». Кроме них в черном списке оказались еще 24 китайских частных и государственных организации «за участие в действиях, противоречащих национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов». Естественно, в Пекине принятие «Уйгурского акта» расценивается как грубое вмешательство в его внутренние дела и покушение на суверенитет. К примеру, еще в конце прошлого года заместитель секретаря парткома КПК в СУАР КНР, формально руководитель региона, Шохрат Закир назвал «Уйгурский акт» «серьезным нарушением норм международного права и грубым вмешательством во внутренние дела Китая». Официальная позиция Пекина заключается в том, что все предпринимаемые в Восточном Туркестане меры направлены на борьбу с терроризмом. Как сообщает сайт «Радио Азаттык», «Пекин ранее обещал США возмездие за любые меры, связанные с ситуацией с правами человека в Синьцзяне, что, по заявлениям Пекина, расценивается им как вмешательство во внутренние дела». Впрочем, СУАР - не единственный «фронт» заочного противостояния между Вашингтоном и Пекином. Еще более важным участком этой конфронтации является Гонконг, население которого в последние годы все более активно выступает против законодательных инициатив, усиливающих вмешательство КПК в управление и дела автономного острова, переданного Великобританией Китаю под обязательство сохранять там широкую внутреннюю автономию и демократический характер управления до 2047 года. Последняя крупная акция местной оппозиции началась более года назад - против закона об экстрадиции из Гонконга в континентальный Китай. Пропекинской администрации не удалось окончательно подавить протесты, в которых принимали участие до миллиона человек, несмотря на крайне жесткие меры, применяемые полицией против демонстрантов, чьи сторонники в итоге сумели завоевать много голосов на местных выборах. Как раз на этой неделе Пекин принял закон, развязывающий ему руки для непосредственного подавления оппозиционных настроений в Гонконге. Вчера Всекитайское собрание народных представителей одобрило новое законодательство «о национальной безопасности для борьбы с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и иностранным вмешательством» в специальном административном районе Сянган (второе название Гонконга). Официально же пакет законов называется довольно нейтрально: «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга». «Закон может ослабить особый правовой статус Гонконга, поставив под вопрос особый экономический статус территории, согласно американскому законодательству», - сообщает о нем агентство Reuters. В ответ, как сообщает сайт «Радио Азаттык», госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Гонконг более не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, так как не поддерживает высокую степень автономии от Китая». Принятый парламентом Китая документ глава внешнеполитического ведомства США охарактеризовал, как «последний пункт в череде событий, которые подрывают автономию Гонконга и его свободы». «В прошлом году конгресс и президент США Дональд Трамп приняли закон, который обязывает государственный департамент не менее раза в год подтверждать, что бывшая британская колония сохраняет достаточно независимости, чтобы оправдывать особые благоприятные торговые условия для нее со стороны Вашингтона и поддерживать статус одного из мировых финансовых центров. Также по этому закону официальные лица Гонконга, ответственные за нарушения прав человека, могут быть подвергнуты санкциям — включая запрет на выдачу виз и заморозку финансовых активов», - сообщает сайт «радио Азаттык». В самом автономном острове, одном из главным мировых финансовых центров, планы Пекина вызвали новую волну протестов против «эрозии демократии». «Оппозиция опасается, что он будет означать уголовное преследование и длительные тюремные сроки за критику лидеров КНР и участие в протестах, - сообщает сайт Би-Би-Си. - Законом вводится уголовная ответственность за сепаратизм, призывы к отделению от Китая, подрыв власти или авторитета центрального правительства, терроризм и иностранное вмешательство. Закон также дает Пекину право создавать собственные спецслужбы в Гонконге. Администрация автономии поддерживает закон и заявляет, что он принимается для борьбы с терроризмом, а мирным жителям бояться нечего». Впрочем, еще в прошлом году пекинское Управление по делам Гонконга и Макао заявило, что действия протестующих в Гонконге «стали носить признаки терроризма», то есть опасения гонконгской оппозиции явно не беспочвенны. В условиях продолжающейся эскалации в американо-китайских отношениях для Казахстана жизненно важно не стать жертвой, не превратиться в поле для выяснений отношений, но продолжать извлекать выгоду от отношений с обеими странами. Также крайне важно блюсти и свой собственный интерес, который, помимо экономики и инвестиций, заключается в защите прав наших соплеменников в СУАР КНР и расширении масштабов возвращения наших кандасов в Казахстан. В прошлом месяце сенатор Мурат Бахтиярулы, в частности, заявил по этому поводу: «Мы должны поддержать желание миллиона соотечественников вернуться на историческую родину и возобновить переселение казахов. По результату соцопроса, проведенного по поручению Фонда соотечественников, из-за рубежа желают вернуться в РК 1,5 млн. этнических казахов на ПМЖ. К тому же за последние восемь лет поток репатриантов составил всего 10 тысяч человек». В этом месяце президент Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов», в рамках которого репатрианты не только получили новое название (кандас - вместо оралман), но также были убраны и некоторые бюрократические барьеры. Так, к примеру, теперь они могут «одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства». «Кроме того, в целях предоставления комплекса социальных услуг по размещению, трудоустройству и адаптации переселенцев будут расширены функции центров по оказанию адаптационных и интеграционных услуг не только оралманам, но и переселенцам», - сообщает об этом агентство «КазИнформ». Сейчас, по некоторым данным, лагерная система в СУАР КНР постепенно демонтируется и ожидаются послабления в отношении меньшинств. Если Нур-Султан сумеет договориться с Пекином, чтобы в его рамках все желающие смогли переехать в Казахстан, это станет историческим достижением для политического руководства страны.