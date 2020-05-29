Весенний расклад

Нигмат РАМАЗАНОВ Эпидемия коронавируса, падение мировых цен на нефть, разумеется, оказывают влияние на показатели денежно-кредитной политики. Однако воздействие этих факторов на параметры монетарной политики Казахстана не столь масштабны, как можно было ожидать. Во всяком случае, пока, если судить по результатам четырех месяцев, опубликованных регулятором. Формирование параметров монетарной политики в этом году происходит под воздействием новых реалий, связанных с пандемией, резким падением мировых цен на энергоносители, снижением внешнего и внутреннего спроса, экономической активности в целом. Эти факторы, безусловно, окажут негативное влияние на развитие отечественного финансового рынка и реального сектора экономики. Вместе с тем пока ситуация на внутреннем рынке и ценовой сфере выглядит сравнительно неплохо, учитывая резкое ухудшение внешних условий. Наиболее показательно с этой точки зрения выглядит динамика курса тенге по отношению к валютам основных торговых партеров в апреле и мае. В марте, вслед за падением мировых цен на сырьевые товары, стоимость тенге по отношению к основным мировым валютам резко снизилась. Так, тенге к доллару США девальвировал на 17% (почти до 448 тенге), стоимость евро на внутреннем валютном рынке превысила 495 тенге, повысилась более чем на 16%. При этом заметно укрепилась позиция тенге по отношению к российскому рублю. В апреле ценовая конъюнктура на энергоносители не только не улучшилась, а продолжала постепенно ухудшаться. Однако национальная валюта проигнорировала это обстоятельство. По словам главы Национального банка, в апреле ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась. Национальная валюта укрепилась на 5,2% до 424,57 тенге за доллар. Он отметил, что с учетом карантина многие предприятия функционировали в ограниченном режиме, это отразилось на снижении спроса на иностранную валюту. Объем торгов парой тенге/доллар снизился вдвое, с 3,46 млрд. до 1,72 млрд. долларов. Спрос полностью компенсировался предложением, формируемым экспортерами, продажами валюты из Национального фонда с целью выделения гарантированных трансфертов, а также обязательной продажей части валютной выручки квазигосударственными предприятиями, отметил глава регулятора. Судя по всему, влияние этих факторов наряду с другими причинами продолжало оказывать влияние на формирование биржевого курса основной пары и в мае. Во всяком случае – в первой и второй декаде месяца. За первые три рабочих дня мая средневзвешенный биржевой курс доллара снизился более чем на 4 тенге до отметки ниже 421 тенге по состоянию на 6 число. В следующую неделю, с 11 по 15 мая, биржевой курс основной пары на фоне стабилизации мировых цен на нефть менялся в интервале 420,23 – 422,40 тенге. По мере роста нефтяных котировок тенге продолжил движение вверх. В понедельник прошлой недели, 18 мая, доллар подешевел еще примерно на 3 тенге, его биржевой курс сложился несколько выше 417 тенге. Ослабление доллара продолжилось и в последующие три дня. На дневных торгах в четверг стоимость доллара опустилась до 413,03 тенге. На следующий день, 22 мая, на фоне снижения цен на нефть стоимость американской валюты повысилась более чем на 1 тенге. Вслед за долларом на внутреннем рынке падала и стоимость евро. Официальный курс единой европейской валюты 19 мая опускался ниже 451 тенге, в то время как в конце апреля стоимость евро превышала 466 тенге. Официальный курс пары рубль/тенге менялся в мае разнонаправлено. В середине первой декады месяца стоимость рубля заметно упала, а в начале третьей декады курс рубля существенно вырос. Повышению стоимости российской валюты в этот период способствовало его укрепление по отношению к доллару США. Так, биржевой курс доллара на российском рынке опускался в моменте ниже 71 рубля против порядка 75 в начале месяца. Резкое ослабление национальной валюты в марте оказало давление на стоимость импортируемых товаров, что стало ключевым фактором ускорения инфляции в Казахстане. Накопленный уровень инфляции за четыре месяца повысился до 3,2%, несмотря на то, что в апреле тенге вернул существенную часть мартовских потерь. В то же время усиление позиций тенге в апреле и мае наряду с падением покупательной способности населения должно в дальнейшем препятствовать ускорению роста цен на потребительские товары и услуги. Что касается изменения других показателей в последние месяцы, в марте произошло сокращение международных резервов Национального банка, а в апреле запасы регулятора выросли. Согласно официальной информации, чистые резервы в апреле увеличились почти на 2,5% (с начала года – на 5,5%), превысили 30 млрд. долларов США. При этом активы в золоте выросли за январь-апрель более чем на 5,8% до уровня более 20,8 млрд., а резервы в свободно конвертируемой валюте сократились на 390 млн. до 9,69 млрд. долларов США. Увеличение резервов регулятора было обусловлено преимущественно повышением цены на драгоценный металл. Первый квартал года в условиях ухудшения ценовой конъюнктуры и спроса завершился сокращением активов Национального фонда почти на 4,3 млрд. до уровня порядка 57,46 млрд. долларов. В апреле часть потерь была компенсирована. Активы фонда превысили 58,54 млрд. долларов, увеличились за месяц почти на 1,1 млрд. или 1,9%. Рост активов, по словам главы Нацбанка, произошел в основном за счет инвестиционного дохода (1,5 млрд. долларов) в результате частичного восстановления рынка акций после мартовского падения. Повышательная динамика в отчетном периоде наблюдалась на рынке государственных ценных бумаг. Правда, это не тот случай, чтобы радоваться росту. Он был обусловлен повышением внутреннего долга правительства, связанного с необходимостью финансирования дефицита бюджета. Объем облигаций Минфина в обращении вырос за четыре месяца более чем на 730 млрд., превысил 7,74 трлн. тенге. При этом объем краткосрочных нот Национального банка снизился примерно на 390 млрд. до уровня около 3,03 трлн. тенге. Связано это, очевидно, с падением излишней ликвидности БВУ. В результате суммарный объем ГЦБ в обращении по состоянию на начало мая составил 11,14 трлн. против порядка 10,64 трлн. тенге на начало года. В марте произошел значительный рост объемов на депозитном и кредитном рынке, денежных агрегатов. Так, объем депозитов увеличился за месяц почти на 1,7 трлн., составил около 20,28 трлн. тенге, темпы прироста по сравнению с началом года повысились до 6,6%. Денежная база в широком определении выросла за месяц более чем на треть (!), а с начала года – более чем на четверть (на 25,5%). При этом существенно более низкими темпами сопровождался рост кредитного рынка и объема денежной массы. Значительную роль в ускорении роста депозитов и денежной базы сыграло падение курса национальной валюты к основным мировым валютам, курсовая переоценка депозитов в иностранной валюте. В апреле тенге вернул существенную часть мартовских потерь, курсовая переоценка оказала обратное влияние на объемы депозитов, кредитов и денежных агрегатов. Объем депозитов в банках второго уровня в апреле сократился более чем на 626 млрд. до уровня около 19,65 трлн. тенге. Темпы прироста депозитов за четыре месяца снизились до 3,3% против 6,6% по результатам первого квартала. Наиболее значительно снизился объем депозитов в иностранной валюте, что во многом было обусловлено их курсовой переоценкой. Объемы кредитования экономики банками в апреле сократились почти на 254 млрд. до 14,05 трлн. тенге. Темпы прироста снизились с 3,2 до уровня около 1,4% по результатам 4 месяцев. Влияние курсовой переоценки на объемы кредитования было менее значительным. Кредиты в иностранной валюте уменьшились за месяц менее чем на 90 млрд., а в национальной валюте - примерно на 166 млрд. тенге. Курсовая переоценка отразилась и на объеме денежных агрегатов. Так, денежная база в широком определении в апреле сжалась почти на 370 млрд. до 8,28 трлн. тенге. Представленные цифры позволяют утверждать, что показатели монетарной политики по результатам четырех месяцев выглядят неплохо, учитывая новые реалии. Насколько они изменятся в мае, покажет время. Между тем ситуация на внешних рынках в конце прошлой недели несколько ухудшилась. На котировках это пока не сильно отразилось, но настроения участников рынка, похоже, изменились. Эксперты объяснили это тем, что инвесторы постепенно осознают глубину экономического кризиса, вызванного пандемией, чему свидетельством являются плохие макроэкономические данные практически по всем параметрам. Но и это еще не все. Масла в огонь вновь подлил президент США. Напряженность в отношениях между США и Китаем нарастает на глазах. Началось с того, что США обвинили Пекин в сокрытии фактов распространения коронавируса на начальном этапе, что привело к мировой пандемии. Затем последовал законопроект Сената об ограничении доступа на американские биржи китайских эмитентов. Китай, как водится, нанес ответный удар, хотя он вроде бы был нанесен не в сторону американцев, и непосредственно не касается США. Впрочем, эти новости и негативная статистика по распространению вируса вызвали лишь локальное снижение цен нефти, принципиально не поменяли позитивную картину рынка. Цена нефти в начале текущей недели оставалась на относительно высоком уровне в районе 35 долларов за баррель, а в минувший вторник достигла месячного максимума, приблизилась к отметке 37 долларов за бочку. Чему, по версии экспертов, способствуют ожидания сохраняющихся перспектив восстановления спроса, а также ребалансировка рынка, способствующая сокращению добычи ведущими игроками. Кроме того, весомым фактором является оптимизм покупателей, связанный со сверхмягкой монетарной политикой ведущих центробанков. Выбрасываемые на рынок деньги подогревают интерес к покупкам нефти и других биржевых активов. Как бы то ни было, обстановка на нефтяном и внутреннем валютном рынке в мае выглядит неплохо. Биржевой курс тенге в минувший понедельник оставался на прежних позициях, а на дневных торгах на следующий день, 26 мая, стоимость американской валюты вплотную приблизилась к месячному минимуму, снизилась до 413,12 тенге. Можно предполагать, что котировки американской валюты в настоящее время достигли локального дна, и при ценах на нефть ниже 40 доллара за баррель курс пары какое-то время будет оставаться вблизи текущих значений.