Вроде ложь, но в ней ­ намек

Почему мировые СМИ умышленно вводят в заблуждение рядовых граждан по поводу таинственного вируса и его распространения по планете? Юрий Сигов, вашингтон Вот уже больше двух месяцев, с утра до вечера страницы абсолютно всей прессы, эфиры радио и телевидения, а также всепроникающий и всепоглощающий интернет заполонены сообщениями о набившем уже оскомину чудо-вирусе. То ли все это замутили китайцы, то ли американцы, то ли матушка-природа, обидевшись на все потерявшее стыд и совесть человечество. Но факт остается фактом: такое создается впечатление, что вся жизнь на нашей планете где-то с начала марта разом остановилась. И ничего иного, кроме освещения вируса и его проделок миллиардам людей не сообщают. Обратите внимание, что в самой беде как таковой, разного рода мутациях неведомой прежде заразы, ее проникновении даже на могучие авианосцы да в соединения стратегических ракет обвиняют всех, кого только можно. От политиков-президентов, конгрессменов и депутатов разных до уже всем надоевшей ВОЗ, медиков, не имевших ни средств защиты, ни достоверных знаний о случившемся. Но почему-то никто не обсуждает очень даже очевидного виновного во всей этой всемирной драме коллективного сумасшествия - средства мировой массовой информации. Согласитесь, что и как подает СМИ, о чем они пишут или вещают - дело вкуса, политической ангажированости, в конце концов, некоего таланта да способностей тех, кто той самой информацией по роду службы или для собственного развлечения занимается. Разумеется, и читатели- телезрители на каждую газету, канал или программу реагируют соответственным образом. Кому что нравится - тот то и сморит, слушает, и по тем или иным интернет-сайтам «прогуливается». Но то, что происходит в мировых СМИ с наступлением «вирусной эпохи» не поддается никакому логическому объяснению. Создается впечатление, что либо все СМИ коллективно выжили из ума и с каким-то помутневшим рассудком каждый Божий день «кормят» читателей и телезрителей откровенной туфтой. Либо в мире действительно кто-то в плане властных полномочий имеется куда повлиятельнее всяких там президентов США да премьер-министров стран Европы, Японии или государства Вануату. Так в чем же дело? Даже в начале 20-го века происходившие в далекой Южной Африке сражения между британской армией и отрядами коренных жителей этих мест - буров было известно всему «прогрессивному человечеству» благодаря работе журналистов. Что уж тут говорить о последующих важнейших мировых событиях, включая мировые войны, полет человека в космос и многое другое. А уж когда появилось телевидение, и тем паче - интернет, весь мир просто буквально утонул в информационных потоках. Многие из которых, однако, приносят и по сей день людям куда больше вреда, чем полезной и нужной информированности. Страх, неуверенность, полная неизвестность. А журналистам-то зачем это все? Во все времена средства массовой информации вне зависимости от своей политической направленности стремились привлечь внимание аудитории к тому, что они печатают или передают. Совершенно без разницы, скандал ли это низкопробный, какая-то серьезного содержания сенсация или вдумчивый и грамотный репортаж о теме, которая волнует всех и каждого. Главное - чтобы было в информации самое привлекательное, сенсационное, шумно обсуждаемое - и по возможности то, с чем можно выйти на страницы и экран и завтра, и на многие дни наперед. Подвернувшаяся тематика вируса (если, конечно, не рассматривать вариант некоего информационного заговора теневого «мирового правительства») дала возможность всем СМИ на нашей планете не просто раскручивать выгодную всем тему, но и гарантировано сделать ее «долгоиграющей». К ней каждый день можно подвязывать (что СМИ успешно и делают) все, что душе угодно. И то, что было «до вируса», и что происходит сейчас, и как и что со всей планетой будет «после отмены изоляций и карантинов». Соответственно и тематика вируса становится с каждым днем не просто всепроникающей и агрессивно-навязываемой (как будто ничего на свете больше нет и быть не может), но и уже идеологически-ориентированной. Ведь если каждое утро начинается с того, что еще натворил вирус в самых различных странах, какие кошмары наблюдаются вокруг него по всему свету - от Италии до Бразилии, то даже самый психологически крепкий человек начинает очень даже сомневаться в своем «светлом будущем». Сколько бы у него не было денег в кошельке, и какие бы еще его проблемы не обуревали. Но как, и в каком формате подается вот уже два месяца вся эта вирусная эпопея? Все телеканалы начинают выпуски новостей с чуть ли не кричащего надрыва: «все пропало», «скончалось за прошедшие сутки столько-то», «заразилось еще больше», а число стран с распространившейся заразой и вовсе охватило всю планету. При этом рядом с ведущей новостей демонстрируются какие-то накручивающие обстановку графики, заумные схемы, таинственные таблицы - и с каждым словом все больше идет нагнетание страха, неопределенности и кошмара, что на сегодняшний, что как минимум на завтрашний день. Затем появляются откуда не возьмись врачи - специалисты по всем мыслимым болезням, вирусам, пандемиям и академиям. Называются для пущей важности их титулы (что прошлые, что какие-то странные нынешние). Все эти люди, о существовании которых еще вчера никто не ведал, согласно схеме работы журналистики по всему свету, должны обязательно подкрепить все эти страхи и кошмары новостных программ своим «профессиональным взглядом». И еще больше по возможности запугать и замордовать рядового потребителя информации, который уже и так загнанный в карантин-изоляцию не знает, что делать и куда еще от всего информационного селя спрятаться. Показательно, то сначала все эти «эксперты» и «много чего знающие врачи» говорили одно, через некоторое время – прямо-противоположное, еще через пару недель - вновь возвращаются к тому, что думали раньше. А сегодня смотришь - и снова они как хамелеоны перекрашиваются согласно генеральной линии той самой не пойми для чего существующей ВОЗ. Откуда идут все это время совершенно нелепые рекомендации и инструкции, которые никто не соблюдает, но на которые каждый, кому ни лень, из вежливости ссылается. Интересно и то, что сами журналисты с самого начала вирусного кризиса в основном напирали именно на уникальность создавшегося положения, хотя и вирус этот давно специалистам известен, и лечить его уже пробовали, и даже кое в чем преуспевали. Но ключевой посыл - напугать, причем всем в комплекте - неизведанностью, опасностью, высоким уровнем якобы смертности оставался при подаче информации неизменным. А рядовым читателям и телезрителям действительно уже через неделю-другую от такого освещения проблемы становилось страшно. Потому как не пойми, где правда, а где - явная подтасовка. А когда тебе в замедленных съемках показывают военные грузовики, которые якобы заполнены были под завязку трупами стариков в Италии или братские могилы, куда скидывают якобы пачками безымянные трупы американских бездомных, то поневоле начинаешь думать: о Боже, какой же ужас, да неужели все так и есть на самом деле в мире ? И тогда уже не надо ничего ставить под сомнения - все как один будут сидеть по домам и ждать, когда весь этот караул в конечном итоге завершится. Никаких сомнений! Власти все делают правильно! Профессиональные психологи давно заметили, что если человеку изо дня в день внушать, что вокруг него творятся ужасы да кошмары, а на самом деле все не так уж плохо, то все равно начинаешь верить именно в плохое. Думаешь, что просто тебе какие-то детали не совсем понятны и известны. А раз об этом все время говорят СМИ, то ситуация на самом деле вроде как безысходная, и спасаться надо только так, как то советуют те самые власти, которым не особо и до вируса было доверие. Но тут вот какое дело. С самого начала вирусной истерики возникли тысячи вполне конкретных вопросов, на которые те же телезрители и читатели хотели бы получить ответы. Причем если все с ног на голову переворачивали умышленно «эксперты», а также полностью не владевшие темой политики, то неких журналистских расследований, и выражения четкой и конкретной позиции тех или иных изданий люди явно ждали. Однако все, что им подавали по официальным каналам СМИ, полностью шло в поддержку действий правительств и местных властей. Соответственно со всеми этими запугиваниями и ужасами читателей и телезрителей все меньше доверяли именно журналистам и официальной информационной пропаганде. Да, на ютубе и в отдельных частных блогах называющие себя журналистами имевшие доступ к компьютеру личности выражали большие сомнения относительно того, что делали власти, какие ограничения и для чего вводили, и оценивали, к чему в конечном итоге вся эта вакханалия вокруг вируса может привести. Особенно показательно в этом плане было освещение деятельности ВОЗ. То, что эта организация не просто беспомощна, но и совершенно не предназначена для работы в кризисной ситуации, было ясно даже тем, кто в медицине вовсе не разбирается. Но вот парадокс: в тех же Соединенных Штатах журналисты ведущих американских СМИ встали на защиту действий ВОЗ и ее руководства (которое со всей очевидностью продемонстрировало - причем не в первый раз - свою полную некомпетентность). Почему? Да потому, что ВОЗ резко критикует Д. Трамп. А его переизбрания на президентский пост в США нельзя никак допустить в ноябре. Поэтому все, что для него плохо - на деле очень даже наоборот. В России же власти продолжают твердить, будто ВОЗ все делает правильно и настойчиво следуют всем рекомендациям этой полностью провалившей «вирусный тест» организации. Зато журналисты хотя и пишут о полной профнепригодности руководства ВОЗ, но при этом, тем не менее, считают, что раз ничего другого «медицинского» ООН не имеет, то так или иначе, но надо бы с этой конторой поддерживать отношения. И хотя всеми своими рекомендациями ВОЗ попадает фактически пальцем в небо, на ее оценки и предложения по-прежнему предлагается именно СМИ равняться и им следовать. К тому же под шумок нашествия вируса все мировые СМИ вольно или невольно, но уводили внимание рядовых граждан от целого ряда важных политических решений местных правительств. Которые в обычное, «невирусное» время вызывали бы открытое недовольство и протест. А тут пока все только и думают о том, как изолироваться и «оставаться дома» можно и закон о полномочиях полиции переписать, и не вводя чрезвычайного положения «ограничить» собственных сограждан похлеще любой чрезвычайщины военного времени. При этом подавая до 90 процентов всей имеющейся информации потребителям исключительно «под соусом» коронавируса, СМИ умышленно играли и играют на руку, прежде всего тем, кто всю эту очень даже неслучайно возникшую всемирную эпопею задумал. Просто так получилось, что даже самым большим скептикам правдивости происходящего так и или иначе, но откуда-то надо получать информацию. А предоставляли ее практически отовсюду совершенно одинаковую. И человек, даже неплохо подкованный и соображающий что к чему, начинал во все, что видит и слышит, реально верить. А будут ли журналистские расследования о том, кто же всю эту вирусную вакханалию в мире организовал? И здесь вот о чем хотелось бы в отношении роли СМИ в раздувании вирусной паники отметить. По происшествию уже более двух месяцев всемирного сумасшествия, вызванного якобы неведанной ранее болезни, от журналистов люди ждут не столько пересказывания официальной информации, озвучиваемой теми, кто явно не очень понимает саму тему обсуждаемого, а реальных, доведенных до конкретного результата расследований. Наверняка кто-то возразит, что расследовать что-либо должны следователи, а журналисты только пишут о результатах их работы. Но, как показывает практика, именно журналистские расследования приводили и к смене правительств, и к отстранению от власти наиболее одиозных фигур, принимавших, мягко говоря, спорные решения. Да и сам статус журналиста может вознести в саму власть любого (вспомним массовый призыв журналистов в парламент РСФСР в 1990 году, потому что народ не верил тогда ни одному политику, а вот журналистам - как раз напротив: верили чуть ли не всем поголовно), кто не просто пишет или передает что попало, а думает над тем, какая информация попала ему или ей под руку, и что за ней на самом деле скрывается. Так вот: еще в конце февраля по телеканалам транслировали многочисленные интервью с целым рядом «экспертов» - американских, британских, канадских, которые твердили, что еще месяц - и по всей планете будут миллионы погибших от неведомого никому вируса. И где эти миллионы погибших? Смертность от коронавируса в процентном соотношении к числу заболевших ниже, чем от обычного ОРЗ, причем в разы. Тогда кто и зачем пугал весь мир, что наступает вирусный конец света? Сегодня все американские газеты заполнены сообщениями, что к медицине и вирусной проблеме творящееся на планете не имеет по сути дела никакого отношения. А идет якобы натуральный передел собственности, чему вирусная вакханалия только в помощь. При этом правды - кто и зачем из буквально ничего раздул всю эту вирусную истерию, никто не говорит - ни политики, ни медики, ни разного рода «знающие ситуацию эксперты». Тогда что мы сейчас наблюдаем? Сговор политических лидеров ведущих мировых держав, и кто вообще навязал всей планете все эти изоляции и карантины? Обратите внимание, что лишь 4-5 руководителей государств (Белоруссия, Швеция, Вьетнам, Япония) отправили в мусорный бачок все эти «рекомендации» ВОЗ с запретами, ограничениями и прочим бредом, разваливающим экономику целых континентов, а не то, что стран. Так почему бы не выяснить, как такое могло вообще случиться - чтобы все руководители других стран словно по единой команде, начали дружно громить свои собственные государства, от чего уже сейчас выкарабкиваться придется годами! Или посмотрите на вроде как заболевших: то премьер-министр Великобритании, то России, какие-то министры, спортсмены, артисты. О том, что они где-то чихнули-кашлянули, и главное - «у них коронавирус» трубят мировые СМИ в первых строках новостей каждый день. А зачем? А чтобы показать рядовым гражданам, что таинственная болезнь проникает везде, и никто от нее не может защититься. А раз заболел «не пойми чем» даже премьер-министр, значит можно с завтрашнего дня усиливать до полнейшего абсурда любые ограничения, изоляции, и тем самым добивать всю мировую экономику, а не только устраивать крах на местном уровне. Неплохо бы расследовать журналистам и сам факт той медийной паники, в которой мир до сих пор живет. Кто и когда всю эту истерию начал? Кто именно через СМИ фактически манипулирует всем миром, и открыто оболванивает людей - причем в первую очередь интеллигенцию (обычные крестьяне и рабочие с мелкими торговцами вообще на счет всех этих расследований не станут заморачиваться)? И ведь вся эта чертовщина не стихает: в Соединенных Штатах нормальная жизнь по оценкам специалистов не восстановится до конца лета, в Канаде - до середины осени, а в России вообще сидят-считают в правительстве как восстановить экономику от февраля нынешнего года только к концу года следующего! А ведь под вирусным «соусом» повсеместно идет насильственное внедрение всего, чего только можно придумать в электронном формате. Вроде бы для защиты людей от вируса, но на самом деле для того, чтобы полностью разъединить их, сделать своего рода приложением к компьютерам и прочей электронной технике (перевод только образования на он-лайн формат аукнется всему человечеству полным оболваниванием и невежеством целых будущих поколений). И все это, заметьте - только самые видимые и важнейшие, на мой взгляд, темы, в которых мировым СМИ любопытно было бы покопаться. И желательно, с тем же усердием, как они с утра до вечера долбят по мозгам рядовых обывателей сообщениями о кошмарах и ужасах вируса. Который никто никогда не видел, и который, как оказалось, в половине населения мира вообще если и обитает, то бессистемно и без каких-либо видимых последствий. В этой связи на ближайшие пару месяцев будет, думаю, очень важно проследить, в какую все-таки сторону будут «дуть информационные ветры», и как вирусную тему будут освещать (если будут вообще) ведущие мировые СМИ. Ведь если они и дальше будут продолжать сеять панику, истерически вещать о «конце света» с вирусной начинкой, то значит верить им перестанут даже те, кто сегодня еще иногда включает телевизор и хотя бы раз в неделю читает популярную еще вчера газету.