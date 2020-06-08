Долг памяти

перед жертвами репрессий «Вера ­ то, ради чего умирают; идеология ­ то, ради чего убивают». Энтони Бенн, британский депутат В КОНЦЕ прошлой недели президент Токаев объявил о создании специального органа, который будет заниматься памятью жертв тоталитарной системы, хотя и несколько сузил это понятие в названии. «Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша независимость», - заявил глава государства. При этом Касым-Жомарт Кемелевич все же достаточно четко обрисовал, кто относится к этой категории: «Политические репрессии 20-50-х годов XX века - печальная страница в истории нашего народа. Все мы помним, какой колоссальный урон нанес «большой террор» народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского союза… Скорбным символом жестокости и цинизма тех лет стал Акмолинский лагерь жен изменников родины (АЛЖИР), куда этапировали близких родственников, жен и детей политических заключенных. Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации, либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около трех миллионов человек». Появление нового органа означает не только слова, но и дела, причем, довольно многочисленные. Согласно казахстанскому законодательству, реабилитация предполагает еще и возмещение вреда, в том числе и морального, в том числе и наследникам. При этом, в Мажилисе РК, наконец, заговорили и о реабилитации исторической - путем расстановки новых политических акцентов и признания преступлений тоталитаризма на международном уровне. Несмотря на то, что в независимом Казахстане сразу же расставили акценты в деле признания репрессированных в большинстве своем безвинными жертвами сталинизма, реально в деле изучения происшедшего казахстанская историческая наука не сильно продвинулась. Мы более-менее подробно знаем лишь список жертв-алашординцев, поскольку они были своего рода звездами народного просвещения, грамотности, политического активизма, но есть довольно безликие и разрозненные списки приговоренных «тройками» по разным регионам республики, плюс часть расстрельных реестров шла непосредственно из центра, плюс качество заполнения анкетных данных было чрезвычайно низким. Что касается жертв расправ с откочевщиками, басмачами или умерших от голода, то тут нет ни имен, ни даже точных чисел - лишь оценочные суждения, основанные на данных переписей населения, прошедших до Октябрьского переворота, а затем - в 30-е годы XX века. Нет не только точных данных и имен, но даже представления о местах захоронения тех, кто умер в результате переселения народов в Казахстан. По-прежнему не до конца открыты архивы по репрессированным, даже те, что все же остались в Республике, а не были эвакуированы в РФ. До сих пор встречаются жалобы на то, что даже существующие дела на репрессированных родственникам не отдают, ссылаясь на «секретность»! Какая тут может быть тайна, если давно нет уже того государства, которое ее установило?! Это показывает нам, что окончательной политической реабилитации все еще не произошло, если нынешние чиновники считают себя обязанными прошлому режиму и закрывая доступ к делам прошлого, фактически, демонстрируют лояльность этому прошлому. Полагаем, именно это вызывало обращение представителей Демократической партии «Ак жол» в адрес вице-премьера Ералы Тугжанова. В нем они положительно отзываются об инициативе Токаева, но идут дальше и просят признать голод 20-30 годов, очень сильно уменьшивший численность казахского населения в Казахстане, геноцидом, а также, наконец, законодательно закрепить вину в этом за политической идеологией тоталитарного режима. «…В целях исторической справедливости, Демократическая партия «Ак жол» призывает дать организованному тоталитарной властью большевиков на казахской земле Великому голоду (Ашаршылык) правовую оценку, как факту геноцида против нашего народа, - пишут авторы обращения. - Для сравнения - признанный мировым сообществом Голодомор в Украине унес жизни 3 миллионов 900 тысяч человек, тогда как по недавним публикациям самих украинских исследователей, они оценивают жертвы голода в Казахстане более чем в 4 миллиона жизней, а потери нашего народа - в 70%. Как пишет известный поэт Казыбек Иса, «Колын жайып нан сураган сэбилер, О дуниеде дуга сурап жур элi…» («Дети, умиравшие с просьбой о хлебе, Все так же тянут к нам руки, прося о молитве [за их невинные души]»). И пока мы не признаем их гибель тем, чем это было на самом деле - наш долг перед безвинно замученными душами еще не исполнен. В этой связи полагаем необходимым Министерству иностранных дел начать работу по признанию Ашаршылык фактом геноцида на международном уровне, включая ООН, ОБСЕ, Конгресс США, Европарламент и др». Также представители парламентской оппозиции подняли вопрос о политической и фактически реабилитации (хотя бы через установление мест захоронения) участников восстаний против советской власти и беглецов от нее (откочевщиков), тысячи которых были расстреляны карательными органами и пограничниками СССР. «Не случайно до сих пор не оправданы и те сотни героев, которые не пожелали безучастно наблюдать за гибелью своих аулов и своего народа, брались за оружие и выступали против тоталитарной, людоедской власти, - констатируют представители ДПК «Ак жол». - На них по-прежнему висит издевательское клеймо «басмачей». По данным историков, в годы страшного голода произошло более 300 восстаний казахов в разных концах Великой степи. В памяти народа еще живы предания о героях Саркандского, Балхашского, Казалинского, Каракумского, Иргизского, Атбасарского, Сарысуского, Сузакского, Адайского, Шубартауского, Бостандыкского и многих других восстаний. По дошедшим до нас рассказам стариков, регулярные войска большевиков расстреливали посмевших поднять голову казахские роды из артиллерии, бомбили уходившие аулы с аэроплана, а застигнутые на границе кочевья беженцев косили из пулеметов вместе с женщинами и детьми, как бессловесный скот. Так, хотя жива народная молва в Восточном Казахстане о событии, называемом «Ак-найман кыргыны» («гибель целого рода Ак-найман») на границе с Китаем - официально оно никем не признано, а сама пограничная застава до последнего времени носила имя красного командира, командовавшего этим расстрелом. В 2012 году, при строительстве пограничного перехода «Карасу», на берегу реки Чу были обнаружены останки группы женщин и детей, по рассказам местных стариков, расстрелянных в 30-е годы при бегстве из родных краев. Наверное их тоже посчитали «бунтовщиками». И такие страшные тайны хранят не только Иртыш и Чу, но и земли Семиречья, Сырдарьи, Каспия…» Очень важно, что представители парламентской оппозиции не делят жертв тоталитаризма по национальности. Они считают «нужным отметить, что точно так же жертвами голода и репрессий становились мирные граждане и прогрессивная интеллигенция всех этносов Казахской Республики, включая русских, украинцев, узбеков, уйгуров, татар, киргиз и т.д». «Пришло время раскрывать имеющиеся документы о таких преступлениях, сделать открытыми и доступными для исследователей, а тысячам их известных и безымянных жертв вернуть запоздалую справедливость, - предлагают акжоловцы. - Вместе с тем, как можно видеть, в последние годы, некоторыми «деятелями» делаются попытки напротив, мифологизировать и пропагандировать сталинизм. В этой связи Демократическая партия «Ак жол» считает, что принцип де-коммунизации должен стать составной частью государственной политики». Последнее - очень важно. Без четкого осуждения побудительных причин репрессий, таившихся в идеологической сфере, мы можем вновь столкнуться с угрозой повторения этого зла. В свое время последовательная политика де-нацификации превратила ФРГ в совершенно новое общество, в котором никогда не повторится Холокост, а в постсоветских странах, где идеология сталинизма не получила должной оценки, вновь начали появляться истуканы усатого вождя, ныне позиционируемого, как «эффективный менеджер». И радует, что политические партии в Казахстане отстаивают необходимость идеологического осуждения преступной политики, одновременно, отделяя ее от тех людей, которые по инерции унаследовали эти убеждения. «Мы с уважением относимся к убеждениям и взглядам старшего поколения, выросшего на десятилетиях коммунистической пропаганды; высоко ценим их огромный вклад в трудные годы нашего Отечества. Но повестку дня нынешнего Казахстана должно определять поколение Независимости, сверяющее часы с общечеловеческой цивилизацией, а не с тоталитарной идеологией. Только полностью осмыслив события голода и репрессий 30-х годов ХХ века, мы сможем завершить работу, начатую Первым Президентом Н.Назарбаевым в 1993 году по реабилитации жертв той трагедии», - резюмировали авторы обращения. Нам же остается только присоединиться к инициативе депутатов и попросить руководство страны дать гражданам понять, что обращение это услышано и будет поддержано на деле.