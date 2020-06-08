Реформа не туда

у Верховного суда ДН НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ судебная власть стала одной из основных ньюсмейкеров: в сенате рассматриваются поправки в ГПК, касающиеся работы судов, а правоохранительные органы отчитались о ряде уголовных дел против служителей Фемиды. Судя по всему, система восстановления справедливости в нашей стране остается тем же самым органом, которым она была все последние годы - Ахиллесовой пятой. А это значит, что пришедший в Верховный суд под флагом необходимости скорых перемен Жакип Асанов либо не смог, либо не захотел что-то менять к лучшему. На этой неделе депутаты сената парламента РК приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек», направленный на «совершенcтвование судебной системы». Вот только ощущение от некоторых предлагаемых норм совсем не оптимистичное. И хотя председатель сената Маулен Ашимбаев говорит о положительном эффекте от изменений, такой же уверенности по этому поводу у простых граждан не наблюдается. «Поправки в Гражданский процессуальный кодекс разработаны по поручению Главы государства. Принятые изменения и дополнения будут способствовать дальнейшей модернизации судебной системы и снижению излишних судебных процедур.Это также позволит внедрить современные электронные услуги и повысить доверие населения к судебной системе страны. Уверен, что поправки к Кодексу обеспечат эффективность и действенность правосудия и окажут положительное влияние на дальнейшее развитие судебной системы»,- сказал спикер. Официально сообщается, что «принятый документ направлен на дальнейшее совершенствование формата работы судов в современных условиях, развитие примирительных процедур, цифровизацию гражданского процесса, оптимизацию процессуальных действий, которые заключаются в рассмотрении судом несложных вопросов без вызова сторон, сокращении избыточных процессуальных действий и судебных актов». Однако, нетрудно предположить, что сам по себе принцип рассмотрения судом несложных вопросов без вызова сторон, предполагает определенные проблемы, ибо если «очное» правосудие вызывает в нашей стране многочисленные нарекания, но «заочное» будет вызывать еще большую критику. «Предусматриваемая законопроектом обновленная модель роли суда в гражданском процессе заключается в его праве по собственной инициативе принимать любые предусмотренные законом меры по выяснению обстоятельств дела и проверке обоснованности доводов сторон. Законопроект содержит в себе нормы, направленные на оптимизацию процессуальных действий, которые заключаются в рассмотрении судом несложных вопросов без вызова сторон», - говорится в заключение сената по законопроекту. Понятно, что суды пытаются снизить нагрузку на судей, но любая из недовольных сторон может указать, что именно такая «заочность» решения не позволила ей донести свою точку зрения или возразить на аргументы визави, и вся та же нагрузка вновь будет лежать на судьях, но уже не районного, а городского уровня. Кроме того, «заочный» формат - это форма непрозрачности суда, что вкупе с другой предлагаемой нормой, может судить о новой тенденции - на рост закрытости судебной власти. Речь идет о том, чтобы исключить предоставление копии видеозаписи процесса его участникам, заменив ее на аудиозапись, что, конечно, сильно снижает эффективность ее использования для работы участников процесса. А с учетом того, что какие-то дела могут проходить вообще без участия сторон, то аудио-протокол и вовсе может превратиться в фикцию - одни и те же дежурные фразы между судьей и секретарем можно дублировать в записях бесконечно, а без картинки и присутствия участников это даже проконтролировать никак нельзя. Естественно, это автоматически снизит доверие к судебным решениям, поскольку снижается их прозрачность. Ну, и не будем забывать, как суды пытались наказать адвокатов, посмевших обнародовать видео-кадры со своего процесса. Из-за этого скандального дела указанная норма выглядит, как слабо прикрытое стремление исключить саму вероятность ознакомления общественности с происходящим в зале судебного заседания. Ну, и что говорить о доверии, когда судьи демонстрируют крайне невысокий уровень гражданской сознательности и честности. К примеру, на этой неделе стало известно, что в Алматы вынесен приговор судье Наурызбайского района за взятку в 850 тысяч тенге. «Приговором районного суда Медеуского района Алматы к четырем годам лишения свободы осужден судья Наурызбайского районного суда Алматы Батырханов Б.Е. (…) Батырханов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе», - цитирует агентство «КазТАГ» сообщение антикоррупционной службы. Это же ведомство сообщило о том, что к коррупции могут быть причастны не только «низовые» сотрудники, но и члены Верховного суда. «Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении председателя коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда по факту получения взятки. Следствием совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда РК установлены факты грубого нарушения Кодекса судебной этики со стороны двух судей Верховного суда Республики Казахстан и судей Шымкента и Северо-Казахстанской области, входящих в состав комиссии», - заявили силовики. Антикоррупционщики сообщили, что, «находясь в служебной командировке в городе Туркестан при полном обеспечении государством, они получили материальные блага от своих коллег с области»: Судьи Верховного суда обедали и ужинали в VIP кабинках престижного ресторана города Туркестан за счет встречающих областных судей, а также получили от них подарки в виде книг. Более того, пользуясь своим вышестоящим положением, они использовали автотранспорт встречающих лиц для своих личных целей». И тут уже даже сами сотрудники антикоррупционной службы вынуждены указывать: «указанные нарушения Кодекса судебной этики со стороны судей Верховного суда… безусловно наносят ущерб авторитету судебной системы и репутации судьи». Все эти вещи персонально бьют по имиджу Жакипа Асанова, который обещал народу страны улучшение работы судов, как по качеству, так и по справедливости. Усиление закрытости судов и продолжение скандалов с коррупцией в судах показывают, что глава ВС либо до сих пор не преодолел сопротивление системы, которую обещал поменять, либо даже не старался этого делать.