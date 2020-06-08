Профессор Свеанор:

«Меры по ограничению альтернатив сигаретам часто оправдывают защитой здоровья, но в действительности они защищают лишь традиционный сигаретный бизнес» Активное обсуждение поправок в «Кодекс о здоровье», касающихся альтернатив традиционному табакокурению, которое новым законодательством фактически приравнивается к последнему, заставило нас обратиться к третьей стороне. Эксперту, признанному на международном уровне в качестве ведущего научного специалиста в области табака, Председателю Консультативного комитета Центра права, политики и этики в области здравоохранения Университета Оттавы, профессору юридического факультета Оттавского университета Дэвиду Свеанору. Он любезно согласился ответить на вопросы «ДН». - Уважаемый доктор Свеанор! Почти год назад на Глобальном форуме по никотину в Варшаве вы сказали, что в странах, где люди переходят на альтернативные никотинсодержащие продукты, процент курильщиков уменьшается. В частности, вы привели следующую цифру: «За два года, прошедшие с момента появления на рынке систем нагрева табака, продажи сигарет в Японии сократились на 27%». Что-то изменилось за год в этом плане? - Продажи сигарет в Японии продолжали падать намного выше исторических показателей. Я являюсь соавтором рецензируемого исследования, которое было опубликовано по этой теме на прошлой неделе. Продажи сигарет снизились на треть по сравнению с уровнем, существовавшим в 2015 году, за год до появления нагревающихся табачных изделий. Вы можете процитировать академическую статью, соавтором которой я являюсь, и в ней есть график, который очень хорошо иллюстрирует динамику. Общий рынок табака продолжал снижаться такими же общими темпами после появления альтернативных табачных изделий, а продажи сигарет резко упали, поскольку потребители в большом количестве переключились на нагреваемый табак с традиционного курения. Это невероятно важно, поскольку именно вдыхание дыма, а не никотина, является причиной огромного количества болезней, вызываемых курением сигарет. - На том же Форуме были приведены данные из Глобального доклада о состоянии снижения вреда от табака за 2018 год: около 62 стран регулировали продажи электронных сигарет также как табачные продукты. Как обстоят дела сегодня? - Мы видим, как страны движутся в разных направлениях. Очень многие страны ЕС наблюдают быстрый рост доли рынка альтернативных никотинсодержащих продуктов. Например, в материалах раскрытия информации об инвесторе PMI за апрель 2020 года представлены национальные данные об увеличении доли рынка IQOS, а также данные по крупным городам. Как можно видеть, в нескольких крупных городах нагреваемый табачный продукт уже занял десятую часть рынка, потеснив более вредные традиционные «горючие» сигареты. Россия является особенно интересным рынком, о чем подробно говорится в прилагаемом отчете компании Piper Jaffray с Уолл-стрит: «IQOS в России занял 6,5% национального рынка, увеличившись на 3,4 п.п. против 3,1%, год тому назад. Траектория его раннего роста очень точно совпадает с японской, но общий рынок сигарет в России в 1,5 раза больше, чем в Японии». В то же время есть страны, которые, как и ваша, стремятся запретить или сильно затруднить использование сигарет с низким уровнем риска. В Индии, где около 300 миллионов потребителей токсичных табачных изделий, запретили альтернативы с низким уровнем риска. Это привело к очень большой прибыли на фондовом рынке для их национальных сигаретных компаний. Эти меры по ограничению альтернатив сигаретам часто оправдывают защитой здоровья, но в действительности они защищают лишь традиционный сигаретный бизнес. Новые технологии представляют огромную угрозу для традиционного сигаретного бизнеса, и транснациональные сигаретные компании уже потеряли сотни миллиардов долларов рыночной стоимости, поскольку те же нагреваемые табачные изделия стали жизнеспособными альтернативами для людей, которые в противном случае курили бы сигареты. Я уже ранее упоминал о том, что в условиях монопольного положения на рынке нескольких крупнейших компаний вводимые нормативные барьеры только препятствуют конкуренции, обеспечивая безопасность их бизнесу. Но так же, как картельная политика ОПЕК стимулировала альтернативные источники энергии, а картели такси создали возможность для Uber, рынок никотина теперь тоже подвергся риску разрушения, появлению настоящей конкуренции. Мировой рынок сигарет - это ежегодно более $800 млрд. - огромные размеры прибыли, выглядит, как заманчивая цель. На этом фоне новые правила регулирования, общественная дезинформация, действия самозванных антитабачных групп и технологические проблемы только защищают позиции картеля табачников. Но там, где эта защита больше не гарантируется, покупка акций крупнейших табачных ТНК начинает выглядеть как покупка медальонов такси в Нью-Йорке перед запуском Uber. Между тем, именно появление альтернативных табачных изделий открывает дорогу для небольших технологичных компаний, которые могли бы подвинуть традиционных больших игроков. Крупные игроки, как правило, забюрократизированы и не склонны к риску, ведь и им есть что терять, если они допустят ошибки. Им, как правило, не хватает опыта в новых технологиях, и их сдерживают те, кто в компании придерживается статус-кво. Именно благодаря альтернативным способам потребления табака сегодня многие начинающие компании могут конкурировать за развивающийся рынок с небольшими потерями, но с огромным потенциалом роста. Коневоды не стали доминировать ни в тракторном бизнесе, ни в конных экипажах. Также IBM упустила программное обеспечение, а Microsoft проиграла, не придав значение социальным сетям, «Желтые страницы» уступили поиску в Интернете, и, наконец, владельцы медальонов такси в Нью-Йорке не смогут их использовать в Uber. Вспомните производителей телефонов с поворотным набором, подобными Motorola, которые были побеждены продукцией Nokia, которая затем проиграла смартфону BlackBerry, уступившему, в свою очередь, нынешним ведущим производителям - Samsung и Apple. Если бы крупнейшие табачные производители действительно хотели бы облегчить быстрый переход на продукты с низким уровнем риска, они бы действовали совсем по-другому. В конце концов, они обладают самой лучшей рыночной информацией. Они знают, что происходит, когда нагреваемые табачные продукты конкурируют непосредственно с сигаретами. Они знают, сколько курильщиков будут серьезно пытаться переключиться, если будут должным образом информированы об относительных рисках, и они знают, как такие вещи, как пропорциональное регулированию риска и налогообложение, могут повлиять на рынки. Но они остаются довольно тихими. Я думаю, что можно провести параллель между традиционным Табачным картелем с противостоящим ему альтернативным никотином и Саудовской нефтяной монополией, подрываемой альтернативами ископаемому топливу. Существует очень долгая и успешная история замены продуктов, услуг и моделей с высоким уровнем риска на их альтернативу с низким уровнем риска. Это уже приводило к революциям в области общественного здравоохранения за последние полтора столетия, что, в свою очередь, дало нам огромное увеличение продолжительности жизни. Теперь у нас есть возможность с помощью новых технологий заменить традиционные «горючие» сигареты и, таким образом, предотвратить ежегодно около 8 миллионов смертей, вызванных вдыханием табачного дыма. Это может быть одним из самых больших достижений общественного здравоохранения всех времен. - Это приводит нас к тому, что является, возможно, одним из самых противоречивых вопросов в дискуссиях о здоровье сегодня - отличается ли вред от употребления обычных сигарет от употребления альтернативных табачных изделий, в частности, IQOS? Существуют ли всеобъемлющие и признанные на международном уровне исследования по этой теме, которые могли бы дать определенный ответ? - Мы знаем, по крайней мере, с момента публикации новаторской работы профессора Майкла Рассела в 1970-х годах, что люди курят никотин, но умирают от дыма. Общественное здравоохранение Англии и Королевский колледж врачей в Великобритании (самый престижный медицинский орган в мире) очень четко заявили, что именно дым смертелен. История применения жевательного табачного изделия - снюса - в Швеции и Норвегии показывает, что сигареты могут быть заменены продуктами с небольшой долей риска. Это согласуется с историей более безопасных продуктов питания, фармацевтических препаратов, автомобилей, рабочих мест и самолетов. Там, где мы находим риск, мы стремимся уменьшить его. Известный британский ученый и консультант правительства Соединенного Королевства по вопросам защиты общественных интересов в сферах энергетики, экологии, здравоохранения, программы снижения вреда в области здравоохранения Клайв Бейтс дает превосходный обзор по вопросам, включая относительный риск употребления разных табачных изделий. На вопрос «Являются ли электронные сигареты менее вредными, чем сигареты?», он четко отвечает: «Да. Вне всякого разумного сомнения, электронные сигареты гораздо менее вредны: на один-два порядка менее опасны. Почти весь вред, наносимый сигаретами, возникает из-за дыма. Человек вдыхает продукты высокотемпературного сгорания высушенного и отвержденного табачного листа. Дым - это липкие частицы горения и горячие токсичные газы, которые попадают в легкие. Электронные сигареты не производят дыма, потому что там нет горения, и не горят органические материалы, а только разогреваются крошечные капли жидкости, несущей никотин. Горение является ключевым отличием, и это создает совершенно разные физические, химические и биологические эффекты». - Не так давно вы сказали запомнившуюся фразу - что при определении подхода к разным никотиновым продуктам важно обеспечить пропорциональное регулирование рисков. Ваше мнение как юриста и председателя наблюдательного совета Центра права, политики и этики здравоохранения при Университете Оттавы - как должны регулироваться альтернативные продукты - электронные сигареты, системы нагревания табака и др.? - Я, проработав юристом в течение четырех десятилетий, пытаясь уменьшить количество ужасных болезней, связанных с курением сигарет, и думаю, что мы можем обобщить проблему всего тремя простыми словами: «Это дым». Когда мы можем предотвратить вдыхание дыма, мы спасаем жизни. Регулирование и налогообложение должны быть пропорциональны риску. Самые вредные продукты должны быть в наиболее неблагоприятном положении на рынке. Я соавтор статьи об этой концепции в Медицинском журнале Новой Англии. В ней мы подчеркиваем, что цель регуляторов должна состоять в том, чтобы сделать более безопасный выбор более легким для потребителей. Быстрая эволюция рынка никотиновых продуктов предполагает, что пришло время переосмыслить идею о том, что подобные налоги являются наилучшей практикой. Мы считаем, что разработчикам политики на национальном, государственном и местном уровнях следует рассмотреть подход, предусматривающий дифференцированное налогообложение никотиновых продуктов, чтобы максимально стимулировать потребителей табака переходить с наиболее вредных продуктов на наименее вредные. Значительные преимущества для общественного здравоохранения могут быть получены в результате перехода нынешних курильщиков сигарет на негорючие продукты, включая никотин-заместительную терапию (поскольку один тип никотинового продукта доказал свою безопасность, никотин-заместительная терапия не должна облагаться никаким акцизным налогом). То, как будет реализована система дифференцированного налогообложения, будет определять ее эффективность в качестве стратегии снижения вреда. Чтобы снять опасения, что низкие цены на альтернативные табачные изделия с меньшим риском могут стимулировать распространение их среди молодежи, налоги на такие продукты могут быть установлены достаточно высокими, чтобы препятствовать инициации. В то же время налоги на горючие продукты могут быть дополнительно увеличены, чтобы повысить их цены относительно менее вредных негорючих продуктов. Такая стратегия максимизирует вероятность того, что нынешние курильщики перейдут на продукты с меньшим риском, и удержит пользователей от продуктов с меньшим риском от перехода на более вредные. Более высокие цены на горючие продукты будут иметь дополнительную выгоду в виде дальнейшего снижения вероятности того, что молодые люди начнут курить. Нынешний подход в отношении введения налогов и иного регулирования на альтернативные табачные изделия или повышения налогов на сигареты и другие горючие продукты на ту же сумму, что и налоги на снюс и другие бездымные продукты, имеет противоположный эффект: он не поощряет потребителей табака к переходу на продукты с пониженным риском, он поощряет двойное употребление, и увеличивает вероятность того, что молодые люди, начавшие употребление никотина, начнут употреблять самые опасные продукты. Мы считаем, что введение дифференцированных налогов на продукты, производящие никотин, исходя из степени риска, может существенно ускорить переход от курения сигарет, которое имело место в течение последних 50 лет, особенно сейчас, когда есть продукты, содержащие никотин, но представляющие значительно меньшую опасность, чем горючие табачные изделия. Почти пятая часть взрослого населения США - курильщики, и в Соединенных Штатах курение является причиной каждого пятого случая смерти. Неспособность серьезно развить подход дифференцированного налогообложения может способствовать продлению эпидемии болезней и смертности, вызванных курением. - Один из казахстанских пользователей IQOS назвал предложенную у нас поправку в Кодекс о здоровье – приравнять новые никотинсодержащие продукты к традиционным сигаретам – «экономическим стимулом» для возвращения к обычным сигаретам, поскольку они все равно будут стоить дешевле. Прокомментируйте, пожалуйста, эту точку зрения с высоты международного опыта .- Отношение к продукции с низким уровнем риска, не отличающееся от отношения к обычным сигаретам, несомненно, сбивает с толку население касательно относительных рисков и защищает именно сигаретный бизнес. В конце концов, зачем кому-то переходить с сигарет на другой продукт, если у него нет причин для этого? Это сродни одинаковому отношению к автолюбителю за рулем в трезвом состоянии и нетрезвом виде. - В своем недавнем интервью Альянсу прогрессивного общественного здравоохранения вы сказали, что чиновники в системе государственной медицины смешивают вопросы здравоохранения и политики, приведя в качестве примера прошлогоднюю ситуацию с вейпами в США и нынешнюю - с коронавирусом. Можем ли мы сказать тоже самое о ситуации с регулированием альтернативных табачных продуктов? - Многие люди в Соединенных Штатах, а также во многих других странах судят о табаке и никотине, основываясь на морали, а не из соображений общественного блага. Таким образом, они нападают на любой продукт из табака, как если бы это был грех, а не проблема здоровья. Организованные и глубоко вводящие в заблуждение атаки на вейпинг в США являются ярким примером этого. Заболевание, вызванное загрязненным незаконным наркотическим средством, было неверно представлено как вызванное употреблением легальных никотиновых продуктов. Как признали сигаретные компании, такие как Altria в своих результатах за 1-й квартал, и об этом уже сообщили в Wall Street Journal, это подтолкнуло людей, которые переключились было на вейпинг, вновь вернуться к более вредным для здоровья сигаретам. Мы должны сосредоточиться на расширении прав и возможностей потребителей, а не на их дезинформации и наказании. - А что Вы думаете об ужасных картинках на упаковках со стиками IQOS? Похоже, что Казахстан может стать первой страной, которая сделает это. Поможет ли курильщикам забыть о своих привычках? - Я лично сыграл большую роль в размещении первых графических предупреждений о сигаретах непосредственно на их пачках. Но многие люди не понимают, что сообщения, основанные на страхе, работают только тогда, когда у людей есть жизнеспособная альтернатива, которая позволяет им избежать риска. Размещение графических предупреждений на продуктах с низким уровнем риска почти наверняка введет потребителей в заблуждение относительно вреда от них, что может привести к тому, что люди просто будут продолжать курить сигареты и умирать от вдыхания дыма. Об этом хорошо сказано в книге Ноя Гольдштейна, Стива Мартина и Роберта Чалдини «Да! 50 секретов из науки убеждения». В главе «Страх убеждает или парализует?» говорится: «По большей части исследование показало, что вызывающие страх коммуникации обычно стимулируют получателей принимать меры для уменьшения угрозы. Однако из этого общего правила есть одно важное исключение: когда сообщение, создающее страх, описывает опасность, но не сообщает о четких, конкретных, эффективных средствах уменьшения опасности, получатели могут бороться со страхом, просто «блокируя» сообщение или отрицая, что это может относиться к ним. Как следствие, они действительно могут быть просто парализованы, и не предпринимать никаких действий вообще…. В случае для должностных лиц государственной службы, просто нарисовать ужасную картину воздействия опасных видов поведения, таких как курение, незащищенный секс и вождение в нетрезвом виде, также может быть неэффективным - или даже иметь неприятные последствия - если не сопровождаться хорошим планом действий». Беседовал Махамбет Ауезов