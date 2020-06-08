Пони все еще бегает по кругу

Осталось выяснить, кто же держит в руках ее веревочку? Юрий Сигов, вашингтон Где-то там, в очень высоких кабинетах родилась идея прекратить - в несколько этапов, правда - всю ту уникальнейшую то ли операцию, то ли хитроумную комбинацию из трех пальцев под названием «Его Высочество Вирус». Вот уже больше трех месяцев всю нашу планету буквально трясет по всем параметрам. Сотни миллионов людей либо сидят сутками в заточении, либо уже наложили на себя руки то ли от неведомой болезни, то ли от сопутствующего ей повального стресса. И ведь это только то, что случилось за прошедшие месяцы. А впереди - «постепенное снятие карантинных мер», «поэтапное открытие всего того, что закрыли в марте» и прочее, что не вписывается ни в какие рамки нормального и замкнутого человеческого бытия. И ладно бы все это нашей планете навязали какие-то «не из нашей Вселенной» существа. Какие-нибудь инопланетяне, гуманоиды с квадратными головами да трехметровыми ушами. Вовсе нет: все, что мы на сегодня «касательно вируса» имеем - творение рук и умов именно человекоподобных земных особей.Когда видишь рвущиеся на пляжи обезумевших от сидения в четырех стенах людские толпы или обвешанных масками и перчатками парикмахеров, которые не могут толком ножницы в руках держать, но стараются как-то подстричь заросшего на карантине клиента. И когда отрезанные волосы падают и за шкирку, и поверх одетой не понятно зачем маски), то создается впечатление, будто весь мир не просто сошел давно с ума, а ему именно так и будет дальше по-настоящему комфортно. А ведь до сих пор так и непонятно - кто, где, и с какой все-таки конечной целью запустил всю эту вирусную историю, от которой не то что к осени - и через несколько лет большая часть человечества не оправится. К тому же каждый день так называемые «эксперты всего того, что существует» твердят о скором приходе то ли второй, то ли двадцать второй волны - и опять не пойми, чего, и с какими последствиями. Так что же делать нормальным, обычным людям, которые не пилят бюджеты, не приказывают членам семьи носить маски с перчатками, которые ровным счетом ни от чего не защищают и не спасают? Медицина - где-то в стороне. А вот все остальное - очень даже любопытно... По самым скромным подсчетам за время так называемой пандемии (которую торжественно объявила ВОЗ, но которая по всем параметрам не тянет даже на самую обычную эпидемию) по различным медицинским вопросам - от вреда или пользы ношения масок до стоимости аппаратов вентиляции легких высказалось около 40 тысяч разного рода экспертов, специалистов всего, чего имеется в наличии, а также политиков всех рангов, званий и занимаемых должностей. И это - только те, кто мелькал на экранах телевизоров и страницах, как газет, так и интернет-пространства. Если же собрать воедино все эти оценки, предсказания, страшилки и досужие рассуждения, то выяснится, что как не знали ничего толком люди про этот самый вирус, так и в неведении спустя три месяца остаются. Только по маскам было высказано более 20 полностью противоположных оценок - от того, что это «черный бизнес» тех, кто их народам навязывает до полной бессмысленности вообще защищаться от окружающего воздуха, где любой микроб-вирус живет от силы пару минут. И все же попытаемся оценить саму последовательность тех действий, которые предпринимали, словно по единой команде с очень большого «верха» практически все без исключения руководители, как государств, так и медицинских служб. Итак, начнем с изоляции подавляющей части населения планеты вроде как от вируса, но на самом деле - людей друг от друга. Замечу, что изоляция организовывалась вовсе не от больных или зараженных, а от всех и всего. Так, на всякий случай. Вся эта изоляция по сегодняшним оценкам подавляющего большинства экспертов-медиков нанесла колоссальный ущерб, прежде всего психическому состоянию населения нашей планеты. Это было ясно и понятно и до того, как подобные меры вводились (а во многих странах они до сих пор в действии), и еще более стало очевидным нынче. Как показали исследования, практически нигде именно поголовная изоляция людей друг от друга не принесла ровным счетом никакой пользы. Зато напуганные до смерти люди потенциально становились кандидатами на попадание в больницы со всеми болезнями вместе взятыми. Страх и испуг неизбежной смерти. Этому совместно - и самым активным образом все эти месяцы занимались мировые СМИ на всех уровнях и политики (медики и эксперты - чуть в меньшей степени). Кто бы, и с какой степенью не доверял бы распространяемой информации, она так или иначе все-таки срабатывала. Соответственно люди прятались по домам, не выходили лишний раз на улицу, боялись касаться всего того, что находилось в ближней досягаемости. И в конечном итоге становились полузомби, шарахаясь даже от зловещего контура собственной тени. Невероятные вещи происходили все это время с так называемым «возрастом риска» возможного заражения вирусом, который был определен (не пойми опять-таки кем - если ВОЗ, то удивляться не стоит) в 65 лет и старше. Просто представьте себе на секундочку сколько пожилых, солидных и ранее уравновешенных и спокойных людей реально - причем во всех странах мира - перепугались за свою жизнь. Одни мои знакомые в Нью Йорке, которым «за 65» более двух месяцев по «рекомендациям знающих людей» не выходили из квартиры. Вообще, даже на прогулки, свято веря в то, если им выйти за порог, то от вируса тогда уже ничем точно не удастся защититься. Интересно, что через пару недель все те же эксперты и специалисты по вирусам стали утверждать, что вообще-то опасность существует не только для тех, кому 65 и больше, но и для всех остальных. А когда «остальных» стало просто на порядок больше, чем пожилых, появилось гениальное по простоте изречение главы ВОЗ, который в одной из своих многочисленных и по сути бессмысленных пресс-конференций изрек: «Вирус имеет тенденцию распространяться среди самых различных возрастных групп населения. Но это - не точно». Самое удивительное то, что в эту самую цифру 65 буквально вцепились многие главы государств и мэры крупных городов, которые введением просто драконовских ограничений для этой категории граждан фактически обрекли их не просто на длительное домашнее заточение, но и на целый комплекс болезней, куда страшнее любого вируса. И замечу - ничего им за эти издевательства над пожилыми людьми не будет. Потому как делали они это все вроде как из самых благих побуждений - «с заботой о здоровье граждан пожилого возраста». Все эти недели по всему свету шло и еще одно крайне эффективное, и не менее опасное по своим дальнейшим (а не только сегодняшним) последствиям действо - массовое запугивание населения, в котором опять-таки отличились особо журналисты и политики. Все эти костюмы космонавтов, противочумные халаты, навороченные респираторы создавали обстановку натурального психоза и всеобщей паники. Людей охватывал неподдельный ужас при одном только виде врачей, которых словно специально с утра до вечера показывали на телеэкранах, и тем самым убивали, прежде всего, психологический иммунитет сотен миллионов пациентов на нашей планете. Вопрос только один - с какой конкретной целью? А если отбросить всяческие конспиралогические теории (типа биологической войны Китая против США или наоборот, или желание каких-то лидеров захватить власть над всем разумным - пока еще - человечеством), то во главу угла всей замороченной вирусной схемы становятся деньги. Очень большие, цинично зарабатываемые, и, похоже, навариваемые по всему свету узюсенькой группкой наиболее «шустрых» и «заботящихся о здоровье рядовых граждан». Если просто украсть средства из бюджета, то посадят. А если построишь десяток госпиталей - то «правильно освоишь средства» По данным на середину мая были опубликованы цифры самых больших доходов в эпоху коронавируса в Соединенных Штатах. Как и оказалось, еще большими «успешными миллиардерами» стали владельцы компаний Facebook, Amazon и электронной платформы Zoom. Кто бы сомневался, что пока 40 миллионов американцев потеряли работу - и соответственно какие-либо источники доходов, те, у кого и раньше было очень много денег, «наварили» на вирусном кризисе «лишние миллиарды». Вполне естественно, что когда миллионы ресторанов, магазинов, мастерских и торговых сетей разорялись и закрывались по всему миру, а не только Америке, всю их клиентуру «подбирала» компания Amazon с электронными покупками всего, что только можно продавать. А на той же платформе Zoom нынче сидят сотни миллионов всех, кому в четырех стенах надо чем-то хотя бы минимально полезным заниматься - от преподавателей вузов до обычных сплетниц-болтушек, обсуждающих последние рецепты «здорового питания» в условиях карантинно-домовой изоляции. Теперь представьте себе на секундочку, какое количество по всему свету только за последние 5-10 лет было построено разного рода торговых и развлекательных центров, стадионов, спортивных и оздоровительных комплексов, спа-салонов и прочих заведений массового посещения. Все они сооружались, как правило, за частные средства, но и по многим позициям под них выбивались и государственные средства (особенно в постсоветских странах). И вот «вдруг» объявляется о том, что все эти центры-учреждения-заведения никому не нужны. Их безжалостно закрывают, народ выгоняют на улицы, компании, которые внутри этих точек работали, в наглую разоряют. И… непонятно что со всем этим, прежде всего невидимым хозяйством будет дальше. Ведь то, что только в Америке 90 процентов подобных мест не будет вновь работать, ясно уже сейчас. Кто-то вроде как выживет, но очевидно, что эти самые «выжившие» будут завидовать по масштабам проблем и забот тем, кто просто разорился и исчез с лица бизнес-поверхности. Однако вот что важно: в то время, как позакрывали торговые центры и спортивные сооружения практически по всему миру решено было (кем, с какой стати, по чьему «высшему указанию») начать массовое сооружение, причем в авральном режиме, лечебных комплексов, предназначенных якобы для пациентов с коронавирусом. Стройки эти начались, правда, повсюду - от России c Казахстаном до Америки с Бразилией - словно по единой команде, и что также важно, за государственный счет. То бишь за деньги налогоплательщиков началось строительство лечебных центров, до которых раньше вроде как «не особо руки доходили». Ко всему этому «под борьбу с коронавирусом» практически все государства мира выделили из бюджета довольно существенные средства (это не только касается новых госпиталей, но и других расходов). Соответственно те, кто к этим государственным деньгам получил доступ (а данная ситуация - своего рода чрезвычайная ситуация), то и необходимо на всей этой вирусной истории заработать. Ведь если просто украсть из госбюджета миллиард (не важно, каких денежных знаков), то точно посадят. А если освоить их на вирусной тематике, то можно и богатым стать, и даже медаль за примерное служение народу получить. Попробовали впервые - и вроде получилось. А если попробуют еще, и еще не раз? Какие бы рестораны с расположением в три метра столиков друг от друга не открывали нынче в Лос Анжелосе или Париже, до сих пор никто не может сказать, кто же эту вирусную песню все-таки в глобальном масштабе заказал, и не постарается ли ее всемирно использовать вновь и вновь. Ведь с летучих мышей и каких-то сусликов экзотических за подобное не спросишь. А вот то, что нынешняя история при постепенном возвращении якобы к обычной жизни может вполне повториться - и в очень даже ближайшей перспективе, волнует очень многих. Не забывайте, что при всех открытиях чего-то то ли наполовину, то ли на треть (типа стадионов при возобновлении чемпионата по футболу в РФ на 10 процентов и игр без зрителей на матчах по хоккею в Северной Америке) пони вирусного сумасшествия продолжает пусть и чуть помедленнее, но, тем не менее, все еще бегать по кругу. Веревочка, которая его удерживает от полной свободы, довольно прочно по-прежнему натянута, и ее «хозяин» так просто послушное и на редкость покорное животное совсем уж отпускать не намерен. Ведущие мировые СМИ по-прежнему в руках тех же, в чьих были и раньше. Политики во всех странах мира поняли на этом коронавирусном примере, что можно ведь и без всяких карательных мер спокойно загнать весь народ по клеткам-комнатушкам, напугав обывателей «почти что концом света» - и больше ведь ничего не потребуется. Тупейшие и бессмысленные ограничения, из пальца высосанные цифры то умерших, то заразившихся (из практически всех стран Европы, к примеру, приходят сейчас данные о явно и умышленно завышаемом количестве пострадавших якобы именно от коронавируса исключительно из меркантильных соображений, ведь под вирус дают деньги, а под все остальные болезни и их лечение не дают ничего). Мозги мощнейшим образом промываются людям обсуждением идеи о, якобы спасительной вакцине, которая вот-вот позволит всем дружно привиться от вируса, и тогда - только тогда! - все ограничения (кроме тех, от которых теперь, видите ли, нельзя никак отказаться) будут сняты. Но вот ведь проблема: вакцина неизвестно когда будет готова, на всех ее точно не хватит, то, что она кому-то поможет - гарантий никаких. Плюс вакцина никогда и никого «совсем» ни от чего не вылечивала. А раз нет пока вакцины, значит и ограничения отменять ну никак нельзя. Или вся эта бредятина с социальным дистанцированием. Ведь уже сегодня планируется тем же министерством просвещения РФ с нового учебного года в школах фактически не объединять детей в процессе учебы, а разъединять. И между собой, и с учителями. Когда такое было? И с какой стати? Потому, что нет вакцины? Или потому, что так будет лучше для «будущего здорового образа жизни школьников»? Кстати, само навязываемое людям понятие социального дистанцирования полностью отвергается при любом запугивании вирусом самими людьми. Причем во всех странах. И отнюдь не по каким-то особым медицинским причинам, а потому, что человек - существо социальное. Попытки же внести в его жизнь полностью противоречащие его внутреннему миру изменения отвергаются вне зависимости от того, что придумает ВОЗ, и что попытаются сотворить на местах отдельные рвущиеся к власти политики и политиканы. За прошедшие три месяца все человечество понесло неслыханные потери, несравнимые ни с какой мировой войной. И в области экономики, и в что куда важнее - в сфере морали и психического стресса невиданных прежде масштабов. Но вот только ради чего все это? Ведь каждый день появляются все больше публикаций о том, что к медицине вся эта история имела лишь очень опосредованное отношение. А вот последствия вирусной эпопеи будут человечеством расхлебываться теперь не один год. И далеко не факт, что из этого кризиса мир сможет вообще выкарабкаться. И ведь нельзя еще исключать, что попробовав один раз столь успешно «вирусный вариант» переформатирования нашей планеты, те, кто в этом больше других был заинтересован и смог по сути дела приказать всем президентам, премьерам и даже королям с эмирами посадить на цепь миллиарды людей и разрушить то, что создавалось в экономике трудом целых поколений, не повторят подобное вновь. Метод, как показала нынешняя практика, очень ведь эффективен. Никаких бомб, снарядов, крылатых ракет и подводных лодок ведь не понадобилось для того, чтобы разгромить всю нашу планету. Достаточно подпустить поближе к людям какую-нибудь невидимую заразу, а потом превратить ее угрозу во всемирное помешательство и массовый психоз страха и ужаса толпы. А можно даже и не подпускать: просто показывать по телевизору ходящих в таинственных скафандрах то ли врачей, то ли на них похожих существ. И в уголке экрана каждый день по несколько раз утверждать, сотни тысяч то ли уже не пойми от чего погибли, то ли вот-вот заразятся невиданной прежде болезнью. И что самое страшное - люди ведь опять во все это легко поверят, а последствия подобного уже точно никто не сможет просчитать…