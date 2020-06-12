Разминирование истории

Казахстану необходимо устранить риски из прошлого «Делать вид, что прошлого не существует ­ значит забыть его ужасный урок, представить себя жертвами обстоятельств, а не движущей силой собственного разрушения». Кристи Голден, американская писательница ТЕМА НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ продолжает оставаться актуальной в Казахстане, вызывая острые общественные дискуссии вокруг того, как относится к ней - оставить в прошлом и забыть или «ворошить» его и пытаться вынести оттуда какие-то уроки? У каждой из сторон этого спора есть своя правда, из-за чего компромисс между ними, видимо, пока недостижим. Впрочем, этот вопрос для себя не сумели решить не только бывшие соцстраны, где недавняя история все еще напрямую связана с современной политикой, но и государства вековой демократии, где, казалось бы, все давно расставлено по своим местам и больше не должно задевать за живое… Недавняя публикация в газете Central Asia Monitor письма Турара Рыскулова Иосифу Сталину с жесткой оценкой работы и идеологической позиции коллег по ВКП(б) и бывших деятелей «Алаш-Орды» вызвала острую реакцию в среде казахской интеллигенции. Оно и понятно: мы как-то привыкли к тому, что имена всех жертв сталинских репрессий из числа советских работников и алашординцев перечисляются вместе, через запятую, чуть ли не как соратников. То, что они могли быть смертельными врагами друг другу, у нас как-то не принято выпячивать и даже обсуждать. Безотносительно того, реальный ли документ опубликовали наши коллеги или нет, мы понимаем, что подобные доносы действительно могли иметь место. В конце концов, казахские коммунисты были довольно фанатичными последователями идей Ленина и Сталина, которые выступали не столько за исчезновение классов, сколько за их физическое уничтожение. Вполне естественно, что их визави из «Алаш-Орды» были первыми мишенями классовой чистки и только последующая гибель многих «красных» в горниле репрессий, а также наличие «общего палача» в лице Голощекина, в итоге и привело к тому, что их борьбу друг с другом решили ненавязчиво затушевать. Это очень хорошо отражено в названиях улиц, где красный «полпред» Рыскулов может пересекаться с алашординцами Кудериным и Бокейхановым, а Сейфуллин - существовать параллельно с Байтурсыновым, а затем переходить в Жансугурова, который пересечется с Жумабаевым и Дулатовым. То, что все они, в итоге, стали жертвами сталинизма, как бы уравняло их в наших глазах, хотя в этом деле наши власти пошли и дальше - сохранив «доброе отношение» и к тем сталинским чиновникам, кто вполне себе счастливо пережил те годы. Например, в названиях улиц мы по-прежнему можем найти Жумабая Шаяхметова или Левона Мирзояна (несмотря на то, что улица его имени в Алматы переименована, сохранился переулок в честь него). Под однозначное переименование пошли лишь имена вождей мирового пролетариата - Ленина, Маркса, а также иностранных коммунистов, вроде Матэ Залки, Розы Люксембург, Мориса Тореза или Эрнста Тельмана. То, что отдельные «классики литературы» писали доносы друг на друга, сильно не распространялось за пределы семей писательского круга, а отдельные публикации на эту тему, как правило, не привлекали особого внимания. Тут же столь откровенные враждебные высказывания Рыскулова, итогом которых могла стать быстрая расправа над их адресатами, вызвали откровенный слом шаблонов. Многие критики выразили сомнение в подлинности «доноса», другие просто предложили не ворошить прошлое и даже вовсе уничтожить архивы, чтобы «не провоцировать вражды» из прошлого в настоящем. На чем-то похожем, кстати, часто настаивают потомки «ответственных сотрудников» ЧК-ОГПУ- НКВД-МГБ-КГБ, указывая на риск мести со стороны потомков их жертв. Предложения нынешних политиков провести, наконец, подлинную декоммунизацию политики страны («ДН» писала об этом в прошлом номере, в материале в этой же рубрике), пока вызывают довольно слабый отклик у властей и общественности (за пределами Facebook). Зато оппоненты этих предложений немедленно откликнулись и критикуют их с позиции «хотите как на Украине?»: мол, эти темы наверняка расстроят наших северных соседей, с которыми мы «обречены дружить». Между тем, именно в эти дни мы стали свидетелями того, что старые памятники, названия и вообще историческая роль отдельных личностей может стать поводом для конфликтов сегодня - в таких странах, как США и Великобритания. Нынешние массовые беспорядки, начавшиеся в США после гибели Джорджа Флойда, сейчас вновь обострили тему осознания истории этой страны, в частности, в области памятников генералам и политикам Конфедерации и Христофору Колумбу. Потомки рабов считают себя уязвленными наличием огромных конных статуй генерала Ли или «Каменной стены» Джексона, открывателя Америки они обвиняют в начале работорговли в Западном полушарии. В прошлом власти обычно не поддерживали такие инициативы, а сторонники правых белых группировок выходили с оружием в руках на защиту памятников, но сегодня инициатива в этом плане полностью на стороне левых и черных активистов, поэтому многие статуи даже не восстанавливают после актов вандализма, а убирают от греха подальше. Даже в Великобритании, в Бристоле, была свергнута с постамента и сброшена в воду статуя Эдварда Колстона, известного парламентария и работорговца XVII века. Похожие конфликты в последние годы имели место в Восточной Европе, где местные власти демонтируют памятники советским солдатам и генералам, что вызывает крайнее возмущение со стороны официальной Москвы. Внутри самой России конфликты вызывает открытие памятных табличек и памятников деятелям Белого движения, маршалу Маннергейму и тому же Иосифу Сталину. И тут почему-то именно левые активисты говорят о том, что историю нельзя забывать, и «оставлять в покое». В Украине войны с памятниками и вовсе стали продолжением Майдана, в результате чего там, кажется, больше не осталось ни одной статуи Ленина. В этом плане сбор старых советских скульптур в том же Алматы в одном месте, где, кстати, разрешены политические митинги, также выглядит, как очередной «казахстанский компромисс». Но сработает ли это наше постоянное желание «сгладить углы» Истории? Помимо того, что неусвоенные трагические уроки могут вызвать повторение событий, сам по себе факт отсутствия четкого определения «координат» в пространстве «официального восприятия истории» может завтра стать поводом для конфликтов в обществе. И для этого даже не нужны «происки» могущественных мировых игроков, достаточно внутреннего напряжения в обществе и какого-то мелкого инцидента, чтобы старательно замазанные следы конфликтов проступили вновь. Особенно это важно в связи с тем, что тут нет и каких-то четких рецептов - «простить и забыть» может также не сработать, как и «изучить и заклеймить». Самое главное же тут - опасность того, что восприятие недавней истории способно вызвать конфронтацию среди граждан Казахстана не только по идеологическому, но и по этническому принципу, поэтому втройне важно подойти к этому вопросу, как к разминированию: чрезвычайно профессионально и осторожно. Излишний фокус действительно может стать поводом для «раскачивания» ситуации, как и отказ от этой работы вообще. Недавняя история оставила в нашей земле не только кровь, но и многочисленные «идеологические бомбы», деактивировать которые нам еще только предстоит. Просто не обращать на них внимания, обходить, забыть было бы неправильно. Еще один принципиальный момент: государство не сможет и не должно пытаться делать это в одиночку, без активного участия общества. И первым шагом в этом направлении должно стать открытость архивов, планомерная работа по установлению жертв прошлых режимов, возвращению имен, событий и дат. Возвращение личной истории отдельных семей стало бы органичным основанием для создания честной и «деидеологизированной» новой истории страны, а самое главное - лишило бы противников «копания в прошлом» оснований для критики.