Продавцы дождя

Или Зачем дорогая реклама без товара? ТУРИЗМ - одна из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей мировой экономики. Распространение инфекции, закрытые границы, обанкротившие туристические и авиакомпании - все это больно ударило по индустрии отдыха и досуга на дистанции. Для Казахстана это все еще накладывается на неготовность отечественного бизнеса, инфраструктуры и государственных органов для широкого приема иностранцев. Впрочем, в правительстве, видимо, решили, что решать проблему развития этой отрасли с конца - оплатив дорогущую разработку нового «национального бренда». Видимо, наши чиновники решили убить одним выстрелом двух зайцев и надеются, что новый имидж страны еще и вдохновит самих казахстанцев на все хорошее: от повышения национальной гордости до роста конкурентоспособности наших товаров. О том, что правительство выделяет немалые деньги на имидж в ситуации, когда мы только-только выходим из режима чрезвычайного положения и карантина, стоившего экономике и особенно сектору МСБ огромных потерь, сообщает «КазТАГ». «Т480,19 млн хочет потратить правительство на разработку нового национального бренда Казахстана и стратегию его продвижения», - сообщает агентство. Далее цитируется описание государственной услуги, » которая может появиться в случае принятия постановления правительства РК «О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года ¹ 187 «О реализации указа президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год»: «1. Разработка нового национального бренда Казахстана (страновое лого, брендбук, стандартов единой цветовой палитры, оригинального шрифта и так далее), который будет направлен на наполнение имиджа Казахстана позитивным содержанием, а также на повышение узнаваемости страны за рубежом. Новый визуальный образ будет отражать основные черты казахской философии - фундаментальные национальные и общечеловеческие ценности, которые помогают сохранить историческую преемственность поколений. 2. Разработка стратегии продвижения и популяризации национального бренда по всем основным каналам коммуникаций, которая будет способствовать усилению национальной идентичности, объединению казахстанцев вокруг идеи сохранения культурного кода нации, повышение гордости и ответственности граждан, росту конкурентоспособности казахстанских товаров, продвижению внешних экономических и политических интересов Казахстана». Авторы этой идеи предполагают, что появление логотипа, брендбука (альбома с вариациями применения логотипа), точное определение цветов национальной символики и новый «оригинальный» шрифт смогут улучшить имидж страны за рубежом. Это может быть нужно для двух вещей - привлечения инвесторов и туристов. Проблема с инвесторами в том, что они верят не изображениям, а рейтингам, с которыми у нашей страны в последние годы не очень. Инвестору интересно, чтобы его деньги принесли ему прибыль, а для этого нужны не брендбуки, а справедливые суды, нулевая коррупция, экономика на подъеме и хороший рынок услуг и сбыта. На шрифты он смотреть просто не будет. Значит, ставка авторов идеи на то, чтобы привлечь на красивые образы «казахстанской экзотики» простых иностранных граждан и их не такие большие, но все еще верные иностранные деньги. Для них красивые ролики, логотипы, виды, презентации действительно могут сработать. Правда, все это создается каждый день и без особого на то государственного заказа на сумму $1,2 млн. Проблема тут в том, что, даже очаровав потенциального туриста, наша страна не сможет предложить ему достойный сервис за разумные деньги. Природные красоты - да, уникальную культуру, необычные виды кухни - да. Но все это сводит на нет мздоимство на дорогах, «удобства на улице», отсутствие хороших гостиниц и дорог. И стоить это будет столько же, если не дороже, чем пятизвездочный сервис в Турции. Не зря в народе шутят про то, что встречающиеся в Анталье казахстанцы интересуются друг у друга, почему у тех в этом году не хватило денег на Бурабай. О том, как в наши дни добраться из одного региона страны в другой, лучше вообще не вспоминать - сейчас дешевле из Амстердама долететь до Атырау, чем из Атырау - до Алматы. Про то, что новый бренд может «способствовать усилению национальной идентичности, объединению казахстанцев вокруг идеи сохранения культурного кода нации», повышению национальной гордости и ответственности граждан, а также «росту конкурентоспособности казахстанских товаров, продвижению внешних экономических и политических интересов Казахстана», это отдельная песня. Причем, она опять же не про логотипы, пантоны и шрифты, а про развитие частного предпринимательства, доступность кредитов для МСБ, уничтожение коррупции на всех уровнях власти, справедливые суды, рост уровня жизни и хорошее социальное обеспечение граждан. Без всего вышеперечисленного никакие изыски дизайнеров и маркетологов не заставят нас больше гордиться своей страной, ибо даже гениальная реклама не сможет хорошо продавать негодный товар. Конечно, можно сказать - $1,2 миллиона - сумма небольшая, для бюджета она все равно, что зернышко для полного мешка. Но вот именно по зернышку и складываются богатства, и не зря говорят, что «копейка рубль бережет». Если мы бездумно будем тратить даже небольшие деньги, то точно также будут расходоваться и огромные. Миллион долларов туда, миллион долларов - сюда, и все это - без «выхлопа». Может быть, в самые жирные годы мы и могли себе это позволить, но точно не сейчас, когда бюджет страны недосчитается огромных сумм из-за карантина, а ведомства секвестируют расходы так, что режут «по живому». Может быть, нам завтра и нужен будет новый логотип, но не сегодня, когда нашей экономике нужно просто выкарабкаться из болота. Мы видим, что разные страны по-разному пытаются привлечь туристов или просто стимулировать спрос, например, через раздачу денег или сертификатов (на покупку национальной продукции) гостям страны или ее гражданам. Нам это, по очевидным причинам, пока не подходит, но и маркетинговые уловки с новым логотипом нас тоже не сильно спасут. А значит лучше деньги просто поберечь…