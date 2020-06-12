Нефть подорожала, доллар подешевел

Весна нынешнего года завершилась на мажорной ноте. Минувший месяц ознаменовался замедлением инфляции, на внутреннем рынке продолжилось повышение курса национальной валюты по отношению к доллару США и евро, по сравнению с предыдущим месяцем в мае повысились мировые цены на нефть. На внешних финансовых рынках сохранялась волатильность, при этом наблюдался восстановительный рост биржевых котировок. Напомним, что нефтяной рынок в апреле пережил один из самых драматических дней в своей истории. На протяжении большей части месяца цены оставались ниже отметки 30 долларов, а в моменте на Лондонской товарной бирже опускались до уровня 16 долларов за баррель. В среднем за апрель котировки нефти Brent сложились несколько выше 20 долларов за бочку, по сравнению со средним показателем за предыдущий год обвалились более чем в два раза. Торги на Лондонской товарной бирже в мае начались с отметки в районе 26 долларов за баррель и в дальнейшем демонстрировали повышательную динамику на фоне ослабления карантинных мер, складывающегося баланса спроса и предложения на рынке. В конце первой половины мая цены вышли в район 30 долларов, а месяц завершился на отметке 36-37 долларов за бочку. По сравнению с апрелем мировые цены на нефть марки Brent выросли в мае более чем на треть. Восстановлению цен могли способствовать различные факторы, в том числе ожидания повышения деловой активности, данные о запасах нефти и нефтепродуктов, об объемах добычи. Повышению нефтяных цен в мае не помешало укрепление позиций американской валюты на мировых валютных рынках. В частности, курс американской валюты по отношению к европейской на протяжении почти всего месяца оставался ниже уровня 1,10, пара торговалась преимущественно в интервале 1,099 - 1,079 долларов за 1 евро. И только в последние два рабочих дня доллар США начал сдавать свои позиции. 28 мая курс единой валюты поднялся выше 1,10 доллара, а на следующий день уверенно превысил отметку в 1,11 долларов. В апреле тенге, как известно, вернул существенную часть мартовских потерь по отношению к доллару и евро, несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке углеводородов. В мае процесс усиления позиций национальной валюты продолжился. Поддержку тенге оказывали повышение мировых цен на нефть, а также стоимости российского рубля к доллару и евро. Так, биржевой курс доллара на российском рынке за первую половину мая снизился примерно на 2 рубля, а за месяц - на 5 рублей. На этом фоне средневзвешенный биржевой курс американской валюты на внутреннем рынке за первую половину мая упал более чем на 4 тенге до уровня немногим выше 420 тенге. Во второй половине месяца ослабление доллара ускорилось вслед за продолжающимся повышением мировых цен на нефть и стоимости рубля по отношению к американской валюте. Торги в последний рабочий день мая завершились на отметке 411,55 тенге за доллар. Биржевой курс доллара за два месяца снизился более чем на 36 тенге, темпы девальвации тенге к доллару снизились за этот период с 17% до 7,6% на конец мая. Официальный курс доллара в среднем за май снизился до 418,08 против 433,79 тенге в предыдущем месяце. Заметное укрепление тенге к доллару аналогичным образом отразилось на его позиции по отношению к евро. Официальный курс евро в мае менялся в интервале 465,27 - 450,86 тенге, по состоянию на последний день месяца составил 454,18 тенге. Темпы девальвации тенге к евро по результатам 5 месяцев замедлились до 6,4%. Официальный курс евро в среднем за май снизился до 455,18, в то время как в предыдущем месяце составил 471,68 тенге. По сравнению с апрелем мало изменился курс тенге к российскому рублю. На протяжении минувшего месяца официальный курс российского рубля менялся в коридоре 5,83 -5,64 тенге. Курс, установленный Национальным банком по состоянию на последний рабочий день мая, составил 5,81 тенге. Скорость укрепления тенге к рублю повысилась за месяц с уровня порядка 5,5% до 5,8%. При этом в среднем за май официальный курс рубля составил 5,75 тенге против 5,76 в предыдущем месяце и 6,17 тенге на конец 2019 года. Ситуация на внутреннем валютном рынке в последние месяцы сложилась таким образом, что впору говорить о валютном сюрпризе. Конечно, после значительного ослабления тенге в марте можно было ожидать определенной коррекции курса основной пары. Но вряд ли кто ожидал, что отскок будет столь существенным. Причем, в апреле тенге вернул часть позиций в условиях, когда мировые цены на нефть падали до многолетних минимумов. Очевидно, происходящее на валютном рынке обусловлено во многом резким падением спроса на иностранную валюту, как со стороны бизнеса, так и населения. Судя по официальным данным, в мае несколько замедлился рост цен на потребительские товары и услуги. Чему, помимо прочего, могли способствовать усиление позиций тенге к основным мировым валютам и резкое падение покупательной способности наших сограждан. По информации Комитета по статистике, инфляция в мае составила 0,5% против 0,6% в аналогичном месяце прошлого года. Основное влияние на динамику инфляции традиционно оказало подорожание продуктов питания. Цены на продовольственные товары выросли за месяц на 1,2%, непродовольственные товары - 0,4%, а тарифы и цены на платные услуги населению, если верить статистикам, снизились за месяц на 0,3%. Накопленный уровень инфляции за пять месяцев составил 3,7% против 2,4% в январе-мае 2019 года. Наиболее значительно в отчетном периоде повысились цены на продовольственные товары (на 6,8%), рост цен на непродовольственные товары составил 2,1%, тарифов и цен на услуги населению -1,2%. Повышение цен отмечено на большинство основных продуктов питания. Наиболее значительно подорожали свежие овощи и фрукты, сахар-песок, крупы, макаронные изделия, мясо и изделия из мяса. Снижение цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано лишь на капусту белокочанную, рис и пшено. В группе непродовольственных товаров повышение цен отмечено, как и следовало ожидать, в первую очередь на импортные товары в связи с девальвацией тенге. Рост цен наблюдался на моющие и чистящие средства, лекарства, товары личного пользования, бытовые приборы, автомобили, строительные материалы. Как ни странно, статистики отмечают подорожание бензина на 3,4% в условиях резкого падения мировых цен на нефть, в то время как дизельное топливо подешевело на 2,9%. Традиционно заметно повысился уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств (по 10%). Выросли также цены на услуги здравоохранения, детских дошкольных учреждений, кабельного телевидения, парикмахерских и заведений личного обслуживания. Проезд городским транспортом (такси) подорожал на 4,8%, воздушным пассажирским - на 0,8%. В сфере жилищно-коммунальных услуг на 7,5 - 3,3% снизились тарифы на канализацию, холодную и горячую воду, центральное отопление. Повысились тарифы на вывоз мусора и электроэнергию. Майское торможение инфляции аналогичным образом отразилось на показателе в годовом выражении. Уровень инфляции за последние 12 месяцев замедлился до 6,7% против 6,8% в апреле текущего года. Цены на продовольственные товары выросли за этот период на 10,7%, непродовольственные - 5,3%, платные услуги населению - на 3%. Однако в течение ближайших месяцев инфляции в годовом выражении может ускориться, что связано с базой сравнения. Дело в том, что в июне-августе прошлого года рост цен на потребительские товары и услуги составлял 0,2% в месяц. Несмотря на некоторое замедление годовой инфляции в мае, ее значение остается существенно выше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В то же время торможение инфляционных процессов в мае, связанное, в том числе, с усилением позиции тенге по отношению к основным мировым валютам, дает шанс удержать показатель роста цен на потребительские товары и услуги в пределах нижней планки целевого коридора (9-11%), пересмотренного в сторону значительного повышения. Этому будет способствовать также падение покупательной способности населения. Препятствовать замедлению инфляции может, как и прежде, изменение внешних условий и курса национальной валюты. Тем временем начало лета ознаменовалось дальнейшим улучшением ситуации на нефтяном и внутреннем валютном рынке. Нефть эталонной марки продолжила движение вверх и в среду, 3 июня, преодолела важный рубеж в 40 долларов за баррель. Удержаться на этой отметке ценам не удалось, продолжению движения вверх помешали новости о том, что встреча ОПЕК+, перенесенная на более ранний срок, не состоится в заявленное время из-за разногласий, возникших в ходе согласования отдельных моментов. После небольшого снижения котировки нефти в конце прошлой недели вновь выросли до 40 долларов, а затем протестировали уровень в 42 доллара за баррель. Повышение нефтяных цен и стоимости рубля к доллару оказало поддержку национальной валюте. Тенге продолжил усиливать позиции по отношению к американской валюте, причем очень высокими темпами. Средневзвешенный биржевой курс основной пары на утренних торгах в среду прошлой недели составил 396,77 тенге против 411,55 в последний рабочий день мая. Достигнув отметки ниже 400 тенге биржевой курс доллара скорректировался вверх, первая неделя июня на внутреннем валютном рынке завершилась в районе 399,53 тенге. В понедельник текущей недели цены на Лондонской товарной бирже повышались еще более чем на доллар, поднимались в моменте выше 43долларов за баррель. Поддержку рынку оказали новости о том, что экспортеры нефти договорились продлить действующее сокращение добычи нефти еще на один месяц, до конца июля. Как следует из коммюнике по итогам заседания, члены организации намерены также компенсировать недостаточное майское сокращение добычи в течение следующих трех месяцев - в июле, августе, сентябре. Отметим, что в список стран, не выполнивших свои обязательства по сокращению добычи нефти, вновь попал Казахстан. Повышение котировок нефти оказало поддержку тенге. Средневзвешенный биржевой курс доллара в понедельник, 8 июня, вновь опустился примерно на 2 тенге до 397,27 по результатам вечерних торгов. Но потенциал роста рынка нефти в результате последнего соглашения, похоже, оказался исчерпанным еще вечером в понедельник. Котировки пошли вниз, и на следующий день цены на Лондонской бирже вернулись в район 40 долларов за баррель. За ними последовал и курс тенге. Торги во вторник прошли в коридоре 398,49 - 398,69 тенге за 1 доллар.