Ширпотреб раздора

пойдет мимо Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек ПОКА экс-премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков получил уже третий уголовный приговор, а Казахстан тормозит на границе товары из Бишкека, Китай начал «пробивать» новый маршрут для своего экспорта - через кыргызский Юг - в Узбекстан. В Бишкеке идут суды над бывшим атамбаевским окружением, на границе Кыргызстана и Казахстана стоят вереницы грузовиков, кыргызское правительство объявляет о своей готовности выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за действий официального Нур-Султана. Но все это может быть всего лишь мышиной возней на фоне становления новых транспортных коридоров в Центральной Азии - пока автомобильных, но вскоре, возможно, и железнодорожных. По ним белый, «серый» и «черный» китайский экспорт будет попадать прямо в самое густонаселенное «сердце» центрально-азиатского региона, вовсе минуя казахскую территорию. На этой неделе на кыргызско-казахской границе вновь образовались километровые очереди из грузовиков. По информации интернет-блогеров, вереница тягачей растянулась аж на восемь километров. В заторе стояли, как перевозчики китайских товаров, так и экспортеры кыргызской продукции - в том числе, и скоропортящейся. Время простоя составляет до четырех дней. Вполне естественно, что на этом фоне правительству Кыргызстана пришлось срочно вмешаться и 3 июня на КПП «Ак-Тилек» и «Карасу» (со стороны Казахстана) его представители провели «выездное совещание с участием представителей делегаций двух сторон». Был тщательно замерен хронометраж - сколько времени тратят водители на прохождение пунктов пропуска. Что в итоге вылилось в наличие большой разницы по времени для прохождения процедур на границе. По информации пресс-службы кабмина Кыргызстана, который до сих пор возглавляет первый вице-премьер Кубатбек Боронов (премьер все еще в отпуске), «в течение трех часов хронометража из Казахстана в Кыргызстан въехал 61 автомобиль». «За это же время из нашей республики выехало 21 транспортное средство. Казахская сторона признала, что скопление образовалось по их вине, и обещала рассказать центральному руководству страны о реальной ситуации», - отметили в пресс-службе. Как мы видим, казахская сторона тратит втрое больше времени на аналогичные процедуры в сравнении с кыргызскими таможенниками. Теперь это было зафиксировано сторонами официально. В ответ на этот искусственный затор еще на прошлой неделе в жогорку кенеше (ЖК) Кыргызстана парламентарии официально отказались рассматривать любые законопроекты, касающиеся деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), «до решения проблем на границе». Солидарность с ними выразили и члены правительства республики, которые пошли еще дальше и даже пригрозили отозвать всех представителей Кыргызстана из структур Евразийского союза и объявить бойкот ЕАЭС. «Мы сейчас идем по регламенту. У нас есть последний механизм воздействия - отозвать наших министров. Тогда не будет кворума и не будет принято никаких решений. Поэтому наша республика и идет на такой шаг. Отзыв министров заставляет партнеров по интеграции обратить внимание на очередной виток обострения ситуации на кыргызско-казахской границе», - отметил министр экономики КР Санжар Муканбетов. Это - довольно радикальный шаг для Бишкека, ведь правила ЕАЭС просты: любые решения могут приниматься только единогласным решением всех сторон. А если представителей Кыргызстана не будет, тогда работа объединения будет парализована. Ранее Министерство экономики КР прямо заявило, что «Казахстан нарушает нормы ЕАЭС». В ведомстве отметили, что 14 апреля этого года главы государств ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые и продукты питания, «однако проводимые казахской стороной мероприятия не соответствуют этому заявлению». «С 24 января этого года не работает контрольно-пропускной пункт «Торугарт-автодорожный», расположенный на кыргызско-китайском участке государственной границы. Очевидно, что казахская сторона под видом борьбы с теневой торговлей целенаправленно блокирует кыргызский экспорт, в том числе сельскохозяйственной продукции», - подчеркнула кыргызская сторона. В республике отметили, что мониторинг по соблюдению стоимостных индикаторов риска (СИР) при таможенном оформлении показал: объем импорта товаров, оформленных ниже установленных СИР, в КР составил 850 тонн. В Казахстане за аналогичный период показатель составил 35 тысяч тонн, то есть в 41 раз больше. С казахстанской стороны был свой аргумент, что «Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям» Нур-Султана. «Казахстан второй год безуспешно призывает соседей решить вопрос прозрачности перемещения грузов с применением цифровых технологий путем обмена данными по перемещающимся транспортным средствам, использования электронных пломб и других способов», - отметили в Министерстве национальной экономики РК. По его информации, с начала 2019-го по июнь 2020-го через казахско-кыргызскую границу в направлении Казахстана и России проследовали почти 80 тысяч грузовиков. Из них выборочно проверили 1,547 и в 1,505 случаях «выявили грубейшие нарушения налогового законодательства РК». Так, к примеру, «указывались фиктивные получатели в Казахстане или России», также часто «перемещаемые товары не соответствовали указанным в сопроводительных документах». В результате чего были доначислены налоговые платежи на сумму более $5 миллионов. «Хотелось бы вновь подтвердить, что РК не устанавливает никаких барьеров для передвижения товаров», - заверила казахстанская сторона. По мнению экспертов в Бишкеке, бюрократическая война на самом деле идет не за нормы и соблюдение таможенного законодательства, а за реэкспорт китайского ширпотреба. Как известно, до недавнего времени самыми крупными оптовыми базами по продаже товаров из Поднебесной были в регионе кыргызские базары «Дордой» (Бишкек) и «Турат-али» (Ош). С начала 2010 годов начал раскручиваться казахстанский «Хоргос», чьи позиции особенно усилились после вступления в ЕАЭС Кыргызстана. По некоторым причинам - географическим, экономическим и другим - завоз товаров в «Хоргос» стал более целесообразным, чем в кыргызские торговые комплексы. Доходы кыргызских олигархов, сделавших себе многомиллионные долларовые состояния на контрабанде и торговле китайскими товарами, резко упали. Зато их политическое влияние в стране растет, особенно в условиях партийного парламентаризма. Плюс, их поддерживают и «китайские товарищи», предпочитающие «не класть все яйца в одну корзину». Для Пекина казахско-кыргызские трения еще интересны тем, что они «расшатывают» позиции России на евразийском пространстве, делая ее арбитраж неэффективным, и провоцируя развал ЕАЭС. На этой неделе журналисты ряда СМИ Кыргызстана сообщили о том, что Китай стал делать «особый упор» на расширение грузопотока по маршруту Кашгар (КНР) - Иркештам - Ош (Кыргызстан) - Андижан (Узбекистан). По такому же направлению ожидается строительство железной трансконтинентальной дороги из Китая в Европу. Получается, что пока чиновники и олигархи двух стран - Казахстана и Кыргызстана - дерутся за китайские товары, Пекин аккуратно подрезает геополитические амбиции Москвы в Центральной Азии. Тем временем, и внутри страны из других более-менее интересных событий в Кыргызстане стоит отметить два приговора в отношении экс-высокопоставленного чиновника и депутата-бизнесмена. В первом случае, уже третий приговор в рамках возбужденных против него уголовных дел получил бывший премьер-министр Сапар Исаков, который даже не имеет права именоваться таковым в свете неудовлетворительной оценки его деятельности на посту главы Кабмина перед его отправкой в отставку. После чего он - верная правая рука экс-президента Алмазбека Атамбаева был арестован в 2018 году. И с тех пор против него возбуждено около десяти уголовных дел, по большинству из них он проходит обвиняемым в коррупции. Самым первым его приговором было лишение свободы на 15 лет и конфискация имущества по делу о модернизации столичной ТЭЦ. Он также должен был возместить ущерб государству в размере более чем 40 миллионов сомов. На днях он получил еще 16 лет по частичному сложению сроков по двум делам - по строительству ипподрома в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области в 2014 году и модернизации Исторического музея Бишкека. Суд в обоих случаях признал его виновным и приговорил по каждому делу к 12 годам тюрьмы. Судья путем частичного сложения утвердил 16 лет лишения свободы и компенсации государству 247 миллионов сомов понесенного ущерба. Вынесение приговора происходило в отсутствие самого С. Исакова, который уже отбывает свой срок по первому делу в исправительной колонии в селе Петровка Чуйской области. Еще один заочный приговор: экс-депутат ЖК и один из богатейших людей Кыргызстана Аскарбек Шадиев на этой неделе был признан Первомайским райсудом кыргызской столицы виновным в незаконном обогащении. В результате ему - в случае его поимки и экстрадиции - предстоит отбыть в местах не столь отдаленных целых 13 лет. А его имущество должно быть конфисковано в пользу государства. По оценкам экспертов, речь может идти о капитале и имуществе в почти миллиард долларов, сверх которого ему еще необходимо будет выплатить штраф в 60 тысяч сомов. Сам Шадиев покинул республику в июне 2018 года, перейдя вброд границу с Таджикистаном. В Худжанде он использовал свой дипломатический паспорт и вылетел в Европу, после он объявился в США. Госкомитет Нацбезопасности (ГКНБ) объявил его в международный розыск. Бежать Шадиеву пришлось после того, как было возбуждено в отношении него уголовное дело о присвоении $30 тысяч, предназначавшихся для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Два года назад беглецу заочно предъявили обвинения в злоупотреблении должностным положением. После чего в ноябре 2018-го по решению руководства фракции «Бир Бол» его лишили мандата в жогорку кенеше. В декабре 2019 года суд уже приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Супруга сбежавшего, Асель Шадиева, также подозревается в легализации преступных доходов, но тоже заблаговременно покинула Кыргызстан и сегодня она намерена получить политическое убежище в одной из европейских стран.