Китай – США: борьба без правил

Что делать странам Центральной Азии в условиях, когда Вашингтон фактически объявил Пекину войну до победного конца? Юрий Сигов, ВАШИНГТОН Примерно двадцать последних лет на всех уровнях американские политики, эксперты, военные и гражданские ответственные лица твердят о том, что главным противником Америки по дальнейшей нашей жизни будет Китай. Трудно сказать, почему кто-то тебе непременно должен быть противником, соперником и даже лютым врагом. Просто так удобнее - и самому себе, если хочешь всеми вокруг «рулить», и когда есть четко и ясно прописанный образ врага - то с ним бороться. Пока существовал Советский Союз, таким «назначенным врагом» Америки был именно он. Вне зависимости от того, чем конкретно СССР мог США насолить, сколько конкретно, и в какие точки запустить межконтинентальных ядерных ракет. И какое количество «развивающихся государств» перековать в свои социалистические ряды, тем самым сделав их также всех одномоментно врагами (якобы) Америки. Когда же СССР развалился, то Россия лишь теоретически оставалась неким подобием врага для Соединенных Штатов. Отношение к ней было скептическое вне территории США, но дома образ коварной Москвы для американских политиков и военных было очень удобно раскручивать. Дело в том, что Россия никогда и ничем Америке не угрожала, была подходящей «боксерской грушей для битья» ее по любым поводам. А если у самих (то есть американцев) времени и желания особо для этого не хватало, то всегда можно подобную работу было предоставить своим союзникам-вассалам. Зато о Китае разговоры всегда велись в каком-то очень отдаленном будущем времени. То есть теоретически в американских научных и политических кругах понимали вероятность подъема Китая на уровень ведущих государств мира. Но уверенность в собственном превосходстве Америки была в Вашингтоне столь велика, что ни о каких реальных угрозах со стороны китайских коммунистов никто даже не задумывался. Хотя, а почему тот, у кого что-то по жизни получается, непременно является для тебя угрозой? Чем конкретно? Тем, что эта страна или человек будет жить своей, вполне возможно непохожей на тебя жизнью? Но это, может быть, какую другую страну не особо будет волновать. Для Соединенных Штатов же любой, и по любому поводу подъем, рост или движение вперед кого бы то ни было - это обязательно вызов, угроза, опасность, с которой нужно бороться всеми имеющимися средствами. Что на данном этапе США и решили делать с так называемыми «китайскими реваншистами». Антикитайская стратегия была разработана американцами задолго до пришествия таинственного вируса Какие бы не были предварительные расчеты американских экспертов и специалистов по Китаю, то, что эта страна сумеет по очень многим позициям или сравняться, или обойти США, все они оказались провальными. Американцы по большому счету упустили момент, когда они могли каким-то не особо затратным для себя образом затормозить движение КНР вперед. А сегодня чувствуя, что китайские реалии становятся все более отдаленными от американских, в Вашингтоне приняли решение развернуть против КНР борьбу по всем фронтам, и вовлечь в нее всех своих «союзников». В том числе, кто таковыми не числится официально, но всегда готов поведать миру, что состоит с Соединенными Штатами в некоем «стратегическом партнерстве». И если после прихода к власти в Вашингтоне Д.Трампа упор делался на экономику, желание выровнять двусторонний торговый баланс (а он существенно был в пользу китайцев), то теперь «сдерживать» Китай Соединенные Штаты решили везде, как только для того появляются возможности. Причем американцы уверены, что именно таким образом можно будет нанести КНР сокрушительное поражение, не прибегая к военной силе. И в чем-то подобная борьба по всем направлениям будет похожа на то, как американцы все годы так называемой «холодной войны» боролись с Советским Союзом. Надо отметить, что эта борьба напрямую затронет очень многие страны, включая все постсоветские. Для Соединенных Штатов очень важно вовлечь в это противостояние именно на своей стороне как можно больше государств с тем, чтобы сократить возможности китайцев работать на альтернативных рынках, получать сырье, которое Пекин вынужден покупать по всему свету. А те, кто будет американцам помогать особенно усердно (а то, что именно так и будет в Вашингтоне почему-то абсолютно уверены) получат определенные привилегии и некую «помощь». Которую, однако, всем желающим поучаствовать в такой борьбе-«сдерживании» еще нужно будет заслужить. Итак, что же собираются делать Соединенные Штаты с тем, чтобы нивелировать китайскую якобы «угрозу»? Поскольку ее рассматривают во всем, что по каким-то причинам не совпадает с чем-то уже устоявшимся американским, то борьба эта будет вестись везде - в политике, экономике, военной сфере, культуре, добыче полезных ископаемых, и особенно в области образования и разработки передовых технологий. Для этого Америка вводит очень много самых различных санкций, ограничений и принимает принципиально недружественные решения, которые обязательны как для американских компаний и отдельных граждан, так и многих иностранных «союзников» США. Прежде всего, главной задачей для Вашингтона на ближайшие годы объявлено стремление изолировать Китай технологически, экономически, идеологически и научно. Для этого уже принимаются все возможные методы, которые касаются как двусторонних отношений по оси Вашингтон-Пекин, так и усиливающегося давления со стороны Соединенных Штатов на все остальные государства. К примеру, дома Соединенные Штаты уже осенью прошлого года сократили число китайских студентов и аспирантов, обучающихся в американских университетах (а таковых сейчас более 370 тысяч). В этом году по осени их число будет сведено почти до минимума - всего до 10 тысяч абитуриентов. При этом те китайские студенты и аспиранты, которые обучаются в США сейчас, в массовом количестве должны либо «по доброй воле» уезжать домой, либо им аннулируют ранее выданные учебные американские визы. Замечу, что такого не было в отношениях Соединенных Штатов ранее ни с одной страной - даже с СССР в самые жесткие годы взаимного противостояния. Американским компаниям запрещено приобретать в Китае все современные технические и электронные системы, мотивируя это тем, что все китайское оборудование так или иначе предназначено для шпионажа за любым покупателем (будь то страна или какое-то частное лицо). И даже при условии, что китайские системы в той же сфере электроники ничуть не уступают американским или европейским образцам, а по цене они значительно дешевле, руководство США всячески выкручивает руки потенциальным покупателям, чтобы они ни в коем случае не брали китайское. Это особенно касается использования ближайшими союзниками США китайской электронной системы G5. Проблема в том, что многие ведущие европейские страны, включая Великобританию, Германию и Францию активно покупали и устанавливали совсем недавно у себя систему G4 китайской компании Huawei. Теперь же всем этим странам просто в приказном порядке американцы предлагают отказаться от сотрудничества с КНР именно в сфере быстрого интернета и систем электронного слежения. Стоить такой отказ для тех же европейских союзников США будет миллиарды (потому как установить аналогичную американскую систему вместо китайской нельзя: сначала придется тратить немалые средства на полный демонтаж предыдущей китайской системы, а затем уже внедрять нового поколения американскую). И даже в этом случае американцы требуют от европейцев и канадцев немедленно подчиниться, а китайцев отрезать от важнейших и самых выгодных для себя электронных рынков мира. Китаю должно стать небезопасно. Везде, а уж вдоль его границ - так особенно Особое внимание американцы намерены уделить созданию военного напряжения как вдоль границ КНР, так и на самой китайской территории. Идея максимально окружить Китай своими военными базами и структурами новых военно-политических союзов, имеющих откровенно антикитайскую направленность не нова. Ее активно осуществляли Соединенные Штаты еще во времена президентства Б. Клинтона в начале 90-х годов прошлого столетия. А сейчас подобное «военное сдерживание» считается приоритетным для американцев как никогда ранее. В первую очередь Соединенные Штаты намерены максимально обострить отношения Тайваня и КНР. По имеющемуся соглашению Вашингтон обязуется оказать помощь Тайваню в случае вооруженной атаки на остров со стороны континентального Китая. Но у американцев есть в запасе и другой способ угрожать Пекину. Так, Д.Трамп уже давал понять, что он может напрямую обсудить с Тайбэем возможность проведения референдума о независимости Тайваня. В этом случае США поддержали бы желание тайваньцев стать независимыми, а в случае угроз с материка защитить остров от НОАК. Соединенные Штаты также намерены поддерживать всеми имеющимися средствами внутреннюю оппозицию в Гонконге, плюс стремление к широкой автономии (на начальном этапе) в Синцзянь - Уйгурском автономном округе и Тибете. С одной стороны США будут постоянно вести широкую международную кампанию по поводу нарушений прав человека Китаем в этих районах. С другой американцы планируют оказывать всяческую помощь тем силам, которые настроены продолжать борьбу с Пекином за фактическое отделение от КНР. Хотя американские компании могут потерять довольно существенные средства, которые они сегодня зарабатывают, ведя бизнес в КНР, с точки зрения перспектив, как считают в Вашингтоне, удар будет нанесен - и серьезный и по китайской экономике. К примеру, перенося производства в США, те же компании Apple и Google будут получать государственную поддержку от правительства Соединенных Штатов, которая должна компенсировать им убытки от сворачивания бизнеса в КНР. С другой стороны китайским партнерам ведущих американских компаний будет труднее, как считают в Вашингтоне, копировать и откровенно похищать различные американские передовые технологии и разработки. Касается это и нового мирового витка гонки вооружений, который неизбежно заставит Китай больше тратить на оборону, но зато в которой Соединенные Штаты намерены использовать максимально свое пока еще сохраняющееся технологическое преимущество. Параллельно с этим тот же Д.Трамп под личиной якобы растущей угрозы со стороны Китая будет активно выбивать из Конгресса новые военные ассигнования. Денег на сегодня военное ведомство США уже получает больше, чем 18 следующих за Америкой стран по размерам оборонных бюджетов. Но для того, чтобы сдерживать Китай, американское руководство намерено создать вокруг побережья Китая такую систему угроз со стороны своего флота и авиации, чтобы Пекин не смог бы противостоять даже тем американским базам, которые расположены в регионе, не говоря уже об угрозах континентальной части Соединенных Штатов. Китаю должно стать везде некомфортно. Включая отношения с Центральной Азией и Россией Не забывают руководители Соединенных Штатов и о том, чтобы попытаться стравить с Китаем его ближайших соседей, включая постсоветские государства. Американцы на ближайшую перспективу будут продолжать всячески давить на Россию военными средствами, и дальше приближать военную инфраструктуру НАТО к ее границам в Европе. Соответственно Москва будет просто вынуждена уделять именно европейским делам повышенное внимание, а тем самым меньше заниматься китайским направлением своих международных связей. Но основной расчет у американцев - попытаться стравить Россию и Китай, и заставить Москву, в которой откровенно про-американски настроенное руководство (а оно в принципе не прочь именно так себя и повести) могло бы сделать выбор именно в сторону Америки и Европы. И в обмен на, скажем, отмену санкций прислониться к американскому антикитайскому походу. Точно такой же курс будет проводиться Вашингтоном и в отношении стран Центральной Азии. Которым будет предложено сделать конкретный выбор: либо вы с Америкой и всем «просвещенным человечеством», либо будете колониями Китая и полностью от него по всем позициям - и особенно денежным и экономическим - зависимы. В то же самое время - причем это тоже напрямую коснется стран Центральной Азии - Соединенные Штаты попытаются поставить заслон устремлениям Китая в продвижении идеи проекта «Один пояс-один путь» через его морскую составляющую и направить их политические и экономические устремления вглубь азиатско-европейского материка. А в этом случае уже против Китая попробовать всячески прессовать и РФ, и страны Центральной Азии, чтобы они китайскому проекту максимально мешали. Остается в силе и американская задумка создать новый торгово-военный союз - своего рода симбиоз «свободной торговли и политической свободы» с участием, прежде всего союзников США в каждом отдельно взятом регионе, а затем и глобально. В Азии ставка будет делаться на антикитайские интересы Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Филиппин и особенно Индии. С Дели в Вашингтоне вообще планируют подписать своего рода военный пакт, согласно которому в случае обострения отношений между Китаем и Индией США окажут всяческую помощь индийцам, включая военную. В Европе у США под контролем весь блок НАТО, и его страны будут просто вынуждены отказаться от какого бы то ни было сотрудничества с КНР, включая технологическое. А ведь для Китая именно европейский рынок и перспективы сотрудничества со Старым континентом - один из главных приоритетов проекта «Один пояс-один путь». Если же европейские страны начнут по указке американцев реально проводить антикитайскую политику и сворачивать себе во вред по приказу из Вашингтона свои связи с Пекином, то это может действительно нанести серьезный удар по китайской экономике и в ближайшей перспективе, и по долговременным стратегическим планам КНР. Да, многие составляющие этих американских планов вряд ли могут быть осуществлены на практике (ведь Китай тоже не будет сидеть сложа руки, и ждать, когда американцы все эти составляющие приведут к единому знаменателю). Но сам факт того, что Вашингтон столь настойчиво и серьезно намерен «разбираться» с Китаем должно настораживать не только Пекин, но и всех остальных, кто на сегодня поддерживает сбалансированные отношения как с Соединенными Штатами, так и с Китаем. Тем не менее ясно уже сегодня, что Соединенные Штаты сделали для себя окончательный выбор. Их больше не интересует теперь Россия и ее псевдо-угрозы (включая выборные). Америку теперь по-серьезному волнует Китай и его якобы вызов всемирному господству США. Именно поэтому вирус, поразивший практически всю планету, американский президент именует «китайским». Именно Китай в Америке обвиняют в краже военных и гражданских секретов, копировании американских современных технических разработок и стремлении выдавить американцев со всех ведущих мировых рынков (только непонятно, а почему американцам можно других отовсюду выдавливать, а Китаю - нет?) В этой борьбе у самих американцев есть достаточно возможностей решать отдельные проблемы собственными силами. Но в эту антикитайскую кампанию в Вашингтоне намерены вовлечь всех, кого только можно. А поскольку постсоветские страны в полном составе поддерживают с КНР очень тесные финансовые, коммерческие и политические отношения, то особо стремящимся дружить с Соединенными Штатами будут в ближайшие месяцы делаться предложения совместно участвовать в антикитайских действиях. Приоритетно в торгово-экономической сфере, включая те же поставки энергоресурсов. Вопрос только как поведут себя все те, кого Америка «дружески попросит» присоединиться к антикитайским мерам «сдерживания». Ведь в любом случае для тех же стран Центральной Азии Китай - вот он, рядом, прямо через границу. А Америка в случае возникновения «непредвиденных обстоятельств» вряд ли особо чем-то сможет помочь государствам, которые сделают ставку в своих отношениях именно на США и попытаются при этом подыграть им в их нынешней антикитайской кампании.