Последние капли

или Вода, как будущее мировых конфликтов «Обзаводясь землей, приглядись прежде всего к воде, дороге, соседу». Плиний Старший ЖЕСТОКАЯ БОЙНЯ между китайскими и индийскими пограничниками в горном регионе Ладакх в Гималаях не должна так уж сильно удивлять: даже в этом пустынном горном краю (говорят, это единственное место, где можно умереть и от обморожения, и от жары) есть кое-что важное: вода. Через Ладакх протекает Инд, питающий влагой весь регион Западной Индии и Пакистана, и уступка в пару километров в этой безлюдной местности у устья может обернуться опустошением целых регионов и областей ниже по течению. Современная история уже знает примеры, когда сокращение водотока становилось одной из причин для кровавых войн, вроде той, что идет уже 9-й год в Сирии. Еще один конфликт вокруг перекрытия речных вод назревает сегодня в ближневосточном регионе, где без воды может остаться Египет. На этом фоне растет температура мирового океана, провоцируя новые засухи и опустынивание. Эта же беда может очень скоро коснуться и Казахстана, чьи водные ресурсы крайне скудны, а практически все реки начинаются на территории сопредельных стран, выгодно договорится о распределении влаги с которыми мы пока так и не смогли. Это редко упоминается в случае сирийской гражданской войны, когда аналитики рассуждают об истоках этого конфликта, но значительную роль в этом процессе сыграло создание новых плотин Турцией на Евфрате, что сильно сократило количество воды в Сирии. Как следствие, последовал ряд неурожайных лет, спровоцировавший резкий рост миграции из суннитской глубинки в крупные города на востоке страны, прежде всего - Дамаск. Вокруг них возникли пояса нищеты, социальный взрыв в которых был лишь делом времени, а разница в вероисповедании с представителями правящего клана (алавитами) - катализатором конфликта. В итоге, мы все знаем, что Сирия, как государство прекратило свое существование, внешние силы разной степени циничности превратили ее территорию в поле для своих «прокси-войн». Гуманитарный кризис, вызванный этой войной, накрыл такой мощный и экономический развитый регион, как Евросоюз, вызвав резкий рост недовольства населения «засильем беженцев». Все это, вместе с американским вторжением в Ирак в 2003 году, кажется, на десятилетия вперед дестабилизировало ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и на всем «Старом свете». Подобно Сирии прозябает без воды и Ирак, где население теперь вспоминает годы диктатуры Саддама Хусейна, чуть ли не как рай на земле. Кажется, что-то подобное ждет нас теперь на севере Африки. Дело в том, что в прошедшие несколько лет Эфиопия практически завершила строительство огромной плотины на Ниле. Благодаря ей отсталая аграрная страна может получить мощнейший импульс к развитию - через электрификацию всей своей территории, причем, ожидается, что энергии будет хватать даже на экспорт в соседние страны. Все это очень хорошо для Эфиопии, но крайне плохо для Египта, для которого планы Эфиопии будут означать практически экономический и экологический Армагеддон. Радикальное сокращение воды в Ниле, вокруг которого живет все население страны, приведет к смерти сельского хозяйства и вымиранию египтян. Чтобы предотвратить это, Каир готов даже воевать, чтобы предотвратить ввод эфиопской плотины. Переговоры и посредничество международных игроков пока не дали никакого результата, ибо Аддис-Абеба не собирается отказываться от уже практически реализованных планов. Некуда отступать и египтянам, для них это вопрос выживания, а не развития, как для эфиопов. А пригодной для земледелия и питья воды будет становиться все меньше. Международные эксперты уже сообщили, что после пандемии миру придется столкнуться с небывалыми последствиями климатического фиаско человечества. «Мировой океан нагрет как никогда, в Европе и Америке набирает обороты засуха. В бедных странах намечается крупнейший гуманитарный кризис столетия, по определению ООН. А богатым грозят наводнения, неурожай и выдающийся сезон ураганов», - пишут авторы статьи под заголовком «За коронавирусом идут потоп, засуха и голод. Прогнозы на 2020 год становятся все мрачнее», размещенной на сайте Би-Би-Си. В условиях глобальной пандемии усилия многих стран по борьбе с климатическими изменениями сократились, но сами печальные последствия антропогенного воздействия на ландшафт никуда не делись. «Коронавирус изменил жизнь на планете, но не отменил то, что меняло ее до последнего времени - глобальное потепление, на которое ученые возлагают вину за участившиеся природные катаклизмы. Согласно данным крупнейшей в мире базы данных о климате Земли, американского National Centers for Environmental Information (NCEI), в марте 2020 года планета рекордно нагрелась: лишь единожды за все время наблюдений с 1880 года температура отклонялась сильнее от средней. И это несмотря на всемирный карантин, из-за которого встали транспорт и промышленность», - пишется в статье. Рост температуры океана продолжает влиять на погоду, провоцируя пожары, наподобие недавних австралийских, засуху и неурожай по всему миру, что вызовет в ближайшие месяцы голод в десятках стран по всему миру, где и так живет миллиард недоедающих уже сегодня. Но, будто этого мало, Африка и Ближний Восток также подверглись самому масштабному за поколение нашествию саранчи, которая съедает и так бедные посевы. А теперь давайте вернемся домой. Мы давно стали свидетелями того, как сократился ток воды в трансграничных с Китаем реках - Или, Иртыше. Мы видим, что вопрос рек, общих с Кыргызстаном и Узбекистаном близко не урегулирован. Противоречия между странами у верховий рек и у их низовий такие же, как между эфиопами и египтянами. Таджикистану и Кыргызстану нужно развитие и электричество, а нам с узбеками - полив для прокорма населения. Плюс всем нужна безопасность эксплуатации рек, провал которой мы видели на границе Казахстана и Узбекистана в этом году. И все эти проблемы далеко не разрешены. «Поворота сибирских рек» на юг, в Казахстан, не будет. Этого не произошло в СССР, и это еще менее вероятно между двумя независимыми странами, которые не смогли наладить даже нормальные общие торговые нормы и пошлины. В этой ситуации для Казахстана, наряду с восстановлением экономики после COVID19 не будет более острой проблемы, чем водная. Каждая весна оборачивается наводнениями, а лето бьет новые рекорды по обмелению озер и таянию ледников. Нерачительное использование пашен крупными и мелкими пользователями приводит к ухудшению качества почв, опустыниванию. Экология, особенно в крупных городах, продолжает ухудшаться. Это, однако, не останавливает бегство сельчан в крупные города, что лишает аграрный сектор необходимых трудовых ресурсов. И чтобы завтра мы не оказались в ситуации Египта или, еще хуже, Сирии, нам важно вновь осознать важность борьбы и рачительного использования водных ресурсов. Тем более, что сейчас это происходит на чужом примере, когда мы видим, как китайцы и индийцы буквально палками забивают насмерть друг друга. Что-то нужно делать до того, как единственной альтернативой или последствием станут голод, разруха и войны…