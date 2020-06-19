COVID19 ударил в голову

коронавирусом заразилось почти все руководство страны ДН НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ стало окончательно ясно, что казахстанцы слишком рано расслабились и посчитали, что коронавирус уже в прошлом. Из-за разом позабывших обо всех предосторожностях граждан цифры заражения и смертей начали быстро расти - на более чем 15 тысяч заболевших - уже сто погибших. В итоге в отдельные регионы страны вновь начали возвращаться блокпосты и карантинные меры. Однако, больше всего, как, оказалось, расслабились чиновники - за последние несколько дней сразу 7 (!) членов кабинета министров ушли на самоизоляцию из-за подтвердившегося диагноза на COVID19 у главы Минздрава Елжана Биртанова. Выяснилось также, что исполнительная власть заразила и власть законодательную: от Биртанова, похоже, заразился коронавирусом спикер мажилиса Нурлан Нигматуллин. Ну, и главная новость недели: анализы елбасы Нурсултана Назарбаева на COVID19 тоже положительные. С учетом того, что пожизненный лидер нации буквально недавно встречался с главой ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжаном Есимовым и своим заместителем по партии «Нур Отан» Бауыржаном Байбеком, а также советником Токаева Асетом Исекешевым, можно предположить, что теперь на самоизоляцию, согласно протоколам лечения COVID19, должны пойти и эти люди. Из «подтвержденных высокопоставленных зараженных» елбасы точно встретился с Нурланом Нигматуллиным (правда, почти месяц назад - 19 мая), ну а круг «контактных» спикера нижней палаты - это практически весь депутатский корпус. В итоге выходит, что пандемия коснулась практически всего руководства страны, пока обойдя лишь президента Касым-Жомарта Токаева (сообщается, что его анализы - отрицательные). Пока руководство только одной ветви власти избежало заражения - судебной, все остальные - законодательная и исполнительная - уже пополнили список зараженных. В каком-то смысле можно говорить о том, что наша страна уже поставила рекорд по степени заболевания коронавирусом среди политического руководства. Правда, рекорд этот - печальный, и свидетельствует вовсе не в пользу Казахстана… Судя по всему, «нулевым пациентом» в казахстанской политической элите стал именно министр здравоохранения, которому и было поручено координировать все усилия страны по сдерживанию и преодолению пандемии. О заражении Биртанова стало известно 14 июня. Сам министр написал в социальных сетях: «Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь». «Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19», - так пояснил министр свое заражение. Спустя два дня, 16 июня, было сообщено, что его состояние - средней тяжести. «У него установлен диагноз - пневмония. На данный момент министр принимает лечение согласно протоколу. Но, несмотря на то, что он находится на лечении, в стационаре, в онлайне координирует всю работу штаба по коронавирусной инфекции. Мы ждем скорейшего возвращения Елжана Амантаевича», - прокомментировал его состояние представитель Минздрава Диас Ахметшарип. Присоединяясь к пожеланиям выздоровления, мы не можем не отметить, что ситуация с заражением и изоляцией почти всего высшего руководства страны - это все же громкий провал для ведомства Биртанова. Упрекать в беспечности граждан, которые уже не могут сидеть взаперти, призывая их к дисциплине и сознательности, Минздраву будет еще сложнее - после того, как его собственный глава стал причиной заражения и изоляции почти всего руководства страны. В этот же день, как оказалось, положительный результат на COVID19 показали и анализы председателя нижней палаты парламента РК Нурлана Нигматуллина, который 9 и 11 июня встречался с Елжаном Биртановым в связи с обсуждением в парламенте поправок в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». «В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова Нигматулин 16 июня прошел очередное тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утвержденного протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время он продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание Мажилиса проведет его заместитель», - сообщили в парламенте. Кстати, примерно в те же дни Нигматуллин видел на заседании мажилиса еще одного министра - экологии, геологии и природных ресурсов - Магзума Мирзагалиева, которого довольно сильно критиковал за то, что он отвечал не по существу. Мирзагалиев стал одним из членов Кабмина, кто ушел на самоизоляцию после выявления коронавируса у Биртанова. Всего таких оказалось 6: сам премьер Мамин, глава Минобороны Ермекбаев, МОН Аймагамбетов, Минсельхоза Омаров и Минфина Жамаубаев. Ни у кого коронавирус не подтвердился, но будучи «контактными» с «выявленным» главой Минздрава, они обязаны были перейти к этому режиму. Кроме них, в список «изолянтов» попал аким Жамбылской области Сапарбаев, который, кстати, был вместе с главой Кабмина на вертолете, экстренно приземлившемся в Жамбылской области после отказа одной из систем винтокрылой машины. Официально сообщается, что чиновники не пострадали, хотя неофициально проскальзывала информация о сотрясении мозга у Мамина. Кроме того, самоизоляция главы оборонного ведомства может быть связана с пожеланиями российской стороны: как стало известно, ветераны, которые будут присутствовать рядом с Путиным на параде победы в Москве, тоже заранее отправлены на самоизоляцию. Поскольку наш министр тоже едет на эту же церемонию, то он также мог пойти на подобный шаг, чтобы успокоить российских коллег. Видимо, российский президент вполне обоснованно опасается заражения коронавирусом в ситуации, когда находиться в защитном костюме ему будет политически неуместно. Ну, а факт заражения елбасы только подтверждает правоту подобных опасений. О ней сообщил официальный сайт Нурсултана Назарбаева, на котором была размещена следующая информация: «В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно». Если внимательно ознакомится с лентой событий на его сайте, то мы увидим, что елбасы очевидно пренебрегал рекомендованными Минздравом средствами индивидуальной защиты. На всех протокольных фотографиях со встреч елбасы он сидит без маски. А встреч этих было несколько. 2 июня он встречался с советником президента-секретарем Совета безопасности Исекешевым и первым зампредом «Нур Отана» Байбеком, 20 мая принимал Ахметжана Есимова, а 19 мая - Нурлана Нигматуллина. Последний, как уже говорилось выше, уже на самоизоляции, а вот главам «Самрук-Казыны», «Нур Отана» и администрации президента Токаева, наверное, тоже стоит задуматься о самоизоляции. Предваряя вопросы об этом, пресс-секретарь Токаева Берик Уали, на своей странице в Фейсбуке сообщил, что его анализы в порядке: «В ответ на обращения граждан с вопросами о состоянии здоровья главы государства сообщаю, что Касым-Жомарт Токаев чувствует себя хорошо. В последнее время в связи с обострением эпидемиологической обстановки он регулярно, в ежедневном режиме сдает тесты на коронавирус. Все тесты показали отрицательные результаты». Кстати, сам Уали продолжает лечение от COVID19, о чем он также сообщил своим читателям в четверг на этой неделе: «У меня симптомы заболевания начали проявляться после обнаружения коронавируса. Повысилась температура, были першение в горле, боли в груди, ломота и озноб. Температура не спадала в течение 10 дней. В некоторые дни термометр показывал 39 градусов. Также пропал аппетит. При обследовании врачами была диагностирована пневмония, и они назначили соответствующее лечение по протоколу. Только со вчерашнего дня начал чувствовать заметное улучшение. Температура спала, прекратились боли в грудной клетке, стало легче дышать». Сам же Касым-Жомарт Кемелевич уже пожелал своему старшему коллеге и наставнику скорейшего выздоровления в Твиттере: «К глубокому сожалению, коронавирус не обошел стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет». Вскоре после этого стало известно о еще одном случае заражения коронавирусом, который подтвердился у вице-премьер-министра Ералы Тугжанова. «Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как не старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе», - написал он в своем аккаунте в Фейсбуке. Несмотря на все это, об уверенности в здравии Токаева можно судить по такому, пускай и косвенному, но факту, как встреча с другим членом семьи первого президента - председателем президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимуром Кулибаевым, женатом на второй дочери елбасы. Она прошла вчера уже после того, как информация о заражении Нурсултана Назарбаева была обнародована. В этот же день глава государства пообщался и с главой законодательной ветви власти - председателем Верховного суда Жакыпом Асановым, который доложился о реформах судебной системы. Правда, из сообщения на официальном сайте президента не ясно, прошло ли общение чиновников тет-а-тет или удаленно. В отличие от елбасы, президент Токаев на протокольных фото почти всегда предстает как должно - в маске, хотя принимаемые им чиновники (насколько можно судить по тем же изображениям) предпочитают снимать средства индивидуальной защиты во время выступлений в непосредственной близи от президента, что, конечно, нельзя приветствовать. В этой связи возникает вопрос по поводу участия Касым-Жомарта Токаева в российском параде победы в Москве, который должен состояться 24 июня. Согласие приехать на эту церемонию он дал еще 26 мая, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Однако, судя по тому, как он активно продолжает очные встречи, и, в противоположность ему, как готовится к аналогичной поездке Нурлан Ермекбаев, мы можем предположить, что в Москву президент Казахстана не слишком рвется. Вот, к примеру, как описывает пресс-служба Минобороны причины самоизоляции главы оборонного ведомства и их причины: «В связи с предстоящим участием в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве, руководитель оборонного ведомства (…) Нурлан Ермекбаев с 11 июня 2020 года перешел на режим самоизоляции. (…) Министр обороны находится на рабочем месте. При этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными. Руководство деятельностью министерства обороны и Вооруженных сил осуществляется по телефону и посредством видеоконференцсвязи». Как уже говорилось выше, 80 российских ветеранов, которые должны будут сидеть на трибуне рядом с Владимиром Путиным, за две недели до парада также отправили на самоизоляцию. Так что, вероятно, режим, в котором пребывает Ермекбаев - это не самодеятельность казахстанской стороны даже «с учетом порядка посещения зарубежных стран, рекомендаций врачей, а также состояния санитарно-эпидемиологической обстановки», а именно условия принимающей стороны. Ну, и логичный вывод: если их не соблюдает Токаев, такой же живой человек, как Ермекбаев, значит, он и не собирается никуда ехать. Впрочем, этого нельзя не одобрить: в условиях, когда COVID19 практически парализовал правительство, парламент и Совет безопасности, отлучаться из страны куда-либо было бы слишком рискованно. Тем более, что на ближайшие выходные уже решено значительно усилить карантинные меры в общенациональном масштабе. Еще один важный момент, на который должны оказать влияние печальные новости о пандемии в высшем руководстве стране: парламентские выборы. Как известно, разговоры об этом начались еще год назад, после проведения выборов президента. Первоначально речь шла о том, чтобы провести их в начале этого года, но пандемия смешала все карты, и теперь продолжает отдалять этот момент. Несмотря на угрозу массового заражения, голосование по обнулению своих президентских сроков практически сразу после парада победы решил провести Владимир Путин. О том, что в Казахстане политические партии тоже начали готовиться к выборам, можно судить по таким косвенным признакам, как создание Лиги сторонников «Нур Отана», создание новых технологических решений для НарКомпартии и громкие заявления «Ак жола» в последние несколько недель. Теперь же, с учетом паралича власти из-за COVID19, голосование может быть вновь отодвинуто - и неизвестно на какой срок. Не то, чтобы это сильно мешало процессу управления государством в условиях тотального форс-мажора, но вот процессы либерализации системы теперь также явно «ушли на карантин», заморозив, таким образом, и саму политическую платформу Касым-Жомарта Токаева. А ведь именно реализация обещаний реформ и свободы сегодня играют для рейтинга главы государства ключевую роль - особенно на фоне крайне неблагоприятных социально-экономических показателей, также пострадавших из-за COVID19. Неэффективность государственных механизмов и резкое падение популярности власти сегодня способны стать крайне плодородной почвой для социального взрыва. Причем, даже в такой экономически, политически и социально развитой стране, как США, где одного случая полицейской жестокости хватило для подъема мощнейшей волны беспорядков и столкновений. И это после «вертолетной» раздачи серьезных сумм поддержки для граждан. Чего уж говорить о нашей стране, где банальные дорожные инциденты могли вызвать межнациональные столкновения и беспорядки и без всяких разорительных карантинных мер?