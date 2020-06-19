На подступах к рецессии

Нигмат РАМАЗАНОВ Минувший месяц ознаменовался заметным улучшением внешних и внутренних условий по сравнению с апрелем, что оказало поддержку реальному и финансовому сектору отечественной экономики. На этом фоне майские результаты продемонстрировали неплохие цифры по ряду показателей, но при этом наблюдалось существенное ухудшение динамики ВВП. Котировки нефти на Лондонской товарной бирже в апреле падали до многолетних минимумов. Цена эталонной марки опускалась до 16 долларов и в среднем за месяц сложилась несколько выше 20 долларов за баррель. Карантинный режим, снижение мировых цен на сырьевые товары, падение внешнего и внутреннего спроса негативно повлияли на статистику апреля. Эти факторы оказали отрицательное воздействие в первую очередь на показатели сферы услуг, малого и среднего бизнеса. Вместе с тем потери, с которыми столкнулась экономика в апреле в условиях, проведенных на карантине, оказались меньше, чем можно было ожидать. Заметно сократились объемы услуг транспорта, торговли, административного обслуживания и других видов услуг. Однако апрельское падение в сфере услуг было во многом компенсировано за счет показателей первого квартала, роста производства товаров, значительно более высоких цен на нефть в среднем за четыре месяца (по сравнению с прогнозом наших властей). В результате темпы падения ВВП за январь-апрель составили, по предварительной оценке правительства, 0,2%, в то время как по году ожидалось падение на 0,9%. В мае внешние и внутренние условия для развития казахстанской экономики изменились в лучшую сторону. Ослабление карантинного режима наряду со значительным повышением мировых цен на углеводороды способствовало снижению давления на экономику, повышению деловой активности. Котировки нефти в течение месяца демонстрировали повышательную динамику. Выросли с уровня порядка 26 долларов в начале месяца до отметки 37 долларов за баррель в последний день весны. Очевидно, эти факторы способствовали поддержанию положительной динамики в секторе производства товаров, росту объема оказываемых услуг. Судя по данным официальной статистики, на фоне ослабления ограничительных мер и улучшения ценовой конъюнктуры на экспортные товары в мае продолжился рост производственного сектора, отмечалось восстановление отдельных отраслей сектора услуг. Так, по сравнению с апрелем объемы услуг в сфере торговли и обслуживании населения в мае выросли более чем на четверть (на 28,3 и 28,8% соответственно), на транспорте - на 20,7%. При этом пассажирооборот в мае вырос на 41,5%, грузооборот - на 5,7%. Повысилась инвестиционная активность. Объем инвестиций в основной капитал в мае (по сравнению с апрелем) увеличился почти на треть. В то же время по результатам пяти месяцев в секторе услуг наблюдалось снижение объемов. На транспорте - на 14,1%, в торговле - на 12,3%, операциях с недвижимым имуществом - на 4,8%, административном обслуживании - на 3,8%. Объем грузооборота в январе-мае уменьшился на 2,9%, пассажирооборота - на 38,4%. Объем розничной торговли составил 3543,7 млрд. тенге, что на 16,2% меньше уровня соответствующего периода прошлого года. При этом положительная динамика роста (на 9,2%) сохранилась в отрасли связи. В минувшем месяце по сравнению с предыдущим замедлились темпы роста производства промышленной продукции. По информации Комитета по статистике, темпы прироста выпуска промышленной продукции в реальном выражении за январь-май снизились до 4,8% против 5,9% в январе-апреле. Торможение темпов роста наблюдалось как в горнодобывающей, так и обрабатывающей промышленности. При этом более высокие темпы замедления отмечены в не сырьевых секторах промышленности. Производство продукции в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в отчетном периоде увеличилось на 5,2% по сравнению с январем-маем 2019 года. Добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 5,4% (на 2 млн. до 38,5 млн. тонн). Выросли также объемы добычи природного газа и металлических руд. Темпы прироста обрабатывающей промышленности за январь-май замедлились до 4,9% против 7% в январе-апреле. Увеличилось производство продуктов питания, фармацевтических продуктов, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство напитков. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики. Наиболее высокие показатели роста отмечены в Атырауской и Костанайской области. Снижение зафиксировано в 4 регионах. Это Кызылординская, Актюбинская, Мангистауская области и город Шымкент. Снижение цен относительно аналогичного периода прошлого года отразилось на стоимостных объемах промышленной продукции. Объем продукции в действующих ценах по сравнению с январем-маем 2019 сократился более чем на 11%, составил 10,49 трлн. тенге. Положительная динамика сохранилась в агропромышленном комплексе и сфере строительства. Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства в январе-мае составил в текущих ценах 934,4 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,2%. Согласно информации Комитета по статистике, объем строительно-монтажных работ по итогам января-мая составил 1013,1 млрд. тенге. Темпы прироста по результатам пяти месяцев повысились до 5,9%. При этом в отчетном периоде на фоне снижения деловой активности и платежеспособного спроса продолжилось замедление темпов роста капитальных вложений, несмотря на увеличение в мае. Объем инвестиций в основной капитал за январь-май составил 3975,2 млрд. тенге, увеличился по сравнению с январем-маем прошлого года всего на 0,1%. По словам министра национальной экономики, рост инвестиций отмечен в 15 регионах республики. Снижение зафиксировано в Кызылординской и Атырауской области. Снижение инвестиционной активности отразится на ухудшении показателя отношения объема капитальных вложений к ВВП, которое и до этого оставалось на очень низком уровне. Если верить данным официальной статистики, на рынке труда сохраняется стабильная ситуация, несмотря на падение экономической активности, частичное или полное ограничение деятельности в сфере услуг. Численность безработных за первый квартал оценивалась на уровне 442 тыс. человек, что соответствует уровню безработицы в 4,8% к численности экономически активного населения. При этом численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, составила на конец мая 161,3 тыс. человек или 1,7% от экономически активного населения. Отметим, примерно такие же цифры на рынке труда приводились и в период нормального функционирования отечественной экономики. Несколько хуже выглядит статистика по заработной плате и доходам населения. Согласно официальным данным, номинальная заработная плата снизилась со 196 716 тенге в среднем за март до 195 272 тенге в мае. По предварительной оценке, среднедушевые номинальные денежные доходы населения в апреле составили 109 897 тенге, что на 5,7% выше, чем в апреле прошлого года. При этом реальные денежные доходы за указанный период, согласно оценке статистиков, снизились на 1%. Что касается других показателей, которые представляются на месяц позже, то снижение мировых цен и платежеспособного спроса бизнеса и населения начало отражаться в апреле на показателях внешней торговли. Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-апреле снизился на 2,5%, составил без малого 28,2 млрд. долларов США. При этом стоимостные объемы экспорта сократились на 1% до уровня около 18,37 млрд., а импорта - на 5%, составили менее 9,81 млрд. долларов. Положительное сальдо торгового баланса превысило 8,56 млрд. долларов , несколько улучшилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Замедление роста производства продукции промышленности отразилось на снижении темпов прироста производства товаров в целом до 4,8% в январе-мае против 5,8% по результатам четырех месяцев. Одновременно с этим ускорились темпы падения в отдельных сегментах сферы услуг, что в совокупности сказалось на динамике краткосрочного экономического индикатора, значение которого по результатам 5 месяцев снизилось на 0,5% против роста на 1,2% в январе-апреле. Расчет индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП. Судя по оперативным показателям министерства национальной экономики, это обстоятельство негативно повлияло на темпы роста отечественной экономики. Согласно предварительным данным, темпы падения ВВП за первые пять месяцев текущего года повысились до 1,7%. Напомним, что в январе-апреле падение экономики оценивалось в 0,2%. По оценке правительства, снижение ВВП обусловлено спадом деловой активности в мире и регионе, вызванного пандемией, а также неопределенностью на международных рынках сырья и капитала. Из-за падения мировых цен на углеводороды, карантинных мер, частичной или полной остановки производства услуг, отечественная экономики оказалась в зоне отрицательных значений с возможным сползанием в рецессию. Правительство ставит задачу в кратчайшие сроки восстановить докризисные темпы развития экономики. Чему, по заявлениям чиновников, должны способствовать принятые срочные меры по поддержке экономики и реализация Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца текущего года. Продлится падение ВВП несколько месяцев или кварталов зависит не столько от планов чиновников, сколько от дальнейшего развития пандемии и динамики мировых цен на углеводороды. В начале лета ценовая конъюнктура продолжала улучшаться, однако обстановка с распространением коронавируса оставляет желать лучшего. Количество зараженных вирусом в мире превысило 8 миллионов, не улучшается обстановка с эпидемией и в Казахстане. Рост числа заболевших усиливает опасения о начале второй волны пандемии. Все это заставляет вновь ужесточать карантинный режим, что, естественно, не будет способствовать быстрому восстановлению деловой активности, росту цен на углеводороды. Восстановление экономической активности в Казахстане прогнозировалось ранее во второй половине года. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, поддержку экономике должны были оказать меры властей в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Однако опасения роста заболеваемости коронавирусом в мире могут снизить темпы восстановления мировой и отечественной экономики, отразиться на сроках. И пока сложно сказать, как долго последствия вируса будут давить на положение дел в экономике и на рынках.