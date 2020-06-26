Окончательно низложен

экс-президент Кыргызстана Атамбаев осужден на 11 лет Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК ПРЕЦЕДЕНТОМ для всего бывшего советского пространства можно назвать осуждение экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Во вторник, 23 июня, суд первой инстанции приговорил бывшего главу государства к 11 годам и двум месяцам тюремного срока, конфискации имущества и лишению его всех государственных наград. В том числе, и ордена Манаса I степени (высшей награды в Кыргызстане), которым его награждал только вступивший в должность президента Сооронбай Жээнбеков, официальный преемник Атамбаева, пошедший в итоге против бывшего патрона. В Бишкеке судачат о том, что под конфискацию идет не только официальное имущество самого Алмазбека Шаршеновича, но также его родственников и близких. Произошедшее - когда сменщик садит в тюрьму предшественника не заочно, а реально - в странах бывшего Союза, относящихся к авторитарным, происходит впервые. Однако, при этом, как отмечают кыргызские политологи, говорить о том, что Сооронбай Шарипович теперь безоговорочно укрепил свои позиции в стране, по-прежнему рано. Скорее, даже - наоборот: действующий глава государства в значительной мере утратил популярность на фоне снижения доходов населения, карантина и попыток ужесточить контроль власти над обществом. В прошлую пятницу, 19 июня, суд по первому из уголовных дел, где главным обвиняемым проходит экс-президент (а таковых - несколько) - незаконному освобождению криминального авторитета («вора в законе») Азиза Батукаева весной 2013 года - вышел на финишную прямую. Процесс дошел до прений сторон. Однако, сам Атамбаев отказался прибыть на суд и выступить с последним словом. Его адвокат Замир Жоошев просил оправдать своего подопечного «за отсутствием события преступления и недоказанностью вины». Защитник отметил, что «в показаниях Шамиля Атаханова (экс-главы Госкомитета нацбезопасности) говорится: он сообщил Атамбаеву, что у Батукаева лейкоз острой формы, то есть он тяжело болен. Атамбаев дал согласие на его освобождение взамен на Жаныша Бакиева (брата беглого экс-президента КР, сегодня скрывающегося в Беларуси). «В чем преступность его согласия на освобождение человека, которому по закону это положено?» - сказал Жоошев, оставив за скобками тот факт, что на самом деле Батукаев не был смертельно болен и диагноз его был подделан. Он также подчеркнул, что Атамбаев «не получил каких-либо материальных благ в результате освобождения Батукаева». «Наоборот, бывший глава государства получил лишь проблемы - голословные обвинения», - продолжил свою линию адвокат. Всего по этому делу обвиняемыми проходят 19 человек. Кроме бывшего президента Кыргызстана в этот перечень входят врачи и лаборант, ставившие диагноз осужденному Батукаеву, представители Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) и другие высокопоставленные чиновники. Обвинение запросило для экс-президента полтора десятка лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишения всех государственных наград. Решение, как уже говорилось выше, было вынесено на этой неделе во вторник. Параллельно с атамбаевским процессом, в ту же пятницу, 19 июня шло рассмотрение и другого уголовного дела, только в городском суде Бишкека. Там рассматривалась апелляция Икрамжана Илмиянова, бывшего советника Атамбаева, известного своей ролью «теневого кардинала» при нем, а также прозвищами «Шумахер» или «Водитель». Именно его стараниям приписывают тот факт, что третий президент Кыргызстана избрал бывшего в 2017 году премьер-министром Сооронбая Жээнбекова в качестве своего преемника. Первая кандидатура на эту роль - также бывший премьер Сапар Исаков - по слухам, был забракован президентом России Владимиром Путины. Туда же, в Российскую федерацию, в конце лета 2018 года сбежал и Илмиянов, но был задержан и быстро возвращен на родину. Обвиненный по статье «коррупция» Илмиянов судом первой инстанции был приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом и конфискацией имущества. Теперь же горсуд «скостил» приговор бывшей правой руке Атамбаева. Судебная коллегия Бишкекского горсуда применила амнистию по случаю 75-летия победы, и сократил срок его заключения почти в два раза с 10 лет до 5 лет и 6 месяцев. В остальной части приговор Октябрьского райсуда Бишкека оставлен в силе. Происшедшее, по мнению бишкекских политологов, выглядит, как своего рода договоренность между земляками (Илмиянов - тоже «южанин», как и Жээнбеков). Учитывая период его заключения в следственном изоляторе ГКНБ (1,5 года), который засчитывается как «день за два», выходит, что Илмиянов уже отбыл более половины срока и в самом скором времени может подать на условно-досрочное освобождение (УДО). Это особенно бросается в глаза на том фоне, что его патрон - Алмазбек Атамбаев - только-только начинает свое «хождение по мукам» в Кыргызстане, ведь кроме батукаевского дела его ожидает еще полтора десятка уголовных дел, квалифицируемых по статьям из разряда «тяжкие» и «особо тяжкие». На оглашении приговора самому Атамбаеву были приведены списки того, чего лишается экс-президент. От наград - ордена «Манас» I степени, ордена «Данакер», медали «Данк» и именных часов, до более 40 единиц недвижимости и долей в юридических лицах, и содержимое банковских ячеек. Последние, судя по представленному перечню, были арендованы буквально во всех крупных банках столицы Кыргызстана. В числе конфискованного оказались и два телеканала, которые успели открыть экс-президент и его окружение на закате их политической карьеры. При этом можно заметить, что кыргызская Фемида все-таки довольно избирательно жестока. Кроме уже упомянутого выше Илмиянова, относительно мягкий приговор получила и бывшая генеральный прокурор страны Индира Джолдубаева, также весьма приближенная к экс-президенту. По делу Батукаева она «отделалась» лишь штрафом в пять миллионов сомов (около $70 тысяч - «ДН») и домашним арестом. Судьбы остальных подсудимых пока не известны: приговоры им будут оглашены в скором времени. С учетом вышесказанного и того, что как минимум часть их дали показания против бывшего патрона, ожидается, что они могут отделаться мягким наказанием. После оглашения приговора сохранившие верность сторонники бывшего главы государства стали возмущаться жестокостью суда. По их словам, лишать всего имущества его семью это - «полный беспредел действующей власти». Но тут же экс-депутат Исхак Масалиев и судья Конституционного суда Клара Сооронкулова подчеркнули, что подобной практики придерживались суды и в бытность президентства самого Атамбаева, который таким образом «прессовал своих оппонентов». О своем примере напомнил бывший мэр столицы и депутат Нариман Тюлеев. На своей странице в соцсети последний написал: «Не могу оценивать решение суда, я уже писал, что желаю Атамбаеву и его сподвижникам справедливого приговора, и вот свершилось. Я не злорадствую и не пожелал бы такого даже врагу. Но все это - следствие практики, внедренной самой системой Атамбаева, им лично… Ваша же система поступила так же, как со мной. Это говорю не я, а все эксперты, Сооронкулова и Масалиев - впервые отъем имущества у всех близких применили вы». Политик отметил, что его родные и он сам обращались к Атамбаеву, писали напрямую и через СМИ. «Считаю неправильным, что конфисковано то, что было заработано в бизнесе до президентства, так не должно быть. Но, тем не менее, это система, построенная вами, и ее не изменить без коренной реформы», - говорится в обращении. Также политик добавил: Атамбаеву «надо радоваться, что никто не притесняет его близких». «В вашей системе за моими близкими вели наблюдение, возбуждались липовые дела, проверки, осуществлялось моральное давление. Ваши же близкие, судя по соцсетям, живут себе спокойно, и это не та система подавления, которую развили вы», - написал экс-мэр. Тюлеев напомнил, что в его приговоре не было «ни слова о конфискации», «но все ссылались на команду от вас и просто решили отнять даже то имущество, которое досталось мне и моим родным трудом моего отца, задолго до того, как я стал мэром». «Конфискация имущества даже у бывшей супруги, с которой я развелся давным-давно. У детей, которым подарил их дед. Это не предусмотрено ни одним законом. Но все это бесправие свершилось лишь по вашему слову», - написал Тюлеев. - Когда я обратился к вам, мне ответили: «Нариман, просто оплати и тогда выйдешь». И я оплатил, но не потому, что так хотели вы, а чтобы люди из моей команды, которые были осуждены «за компанию», могли освободиться по амнистии, по УДО. И вы, как мужчина, оплатите! С вами пострадали другие люди и их семьи. Оплатите ущерб, и тогда они смогут быстрее вернуться к своим семьям. Ущерб по делу о ТЭЦ составил 5 миллиардов, по музею, ипподрому и строительству южной дороги не меньше, если не больше. Всплывут и другие дела, и там тоже ущерб. В итоге наберется ущерба миллиардов на 15». Он припомнил, что экс-президент Кыргызстана часто хвастался своим богатством и называл себя мультимиллионером. «И кроме указанного имущества у вас были наличные, следы которых потерялись во время ареста. Уверен, в небезызвестном пакете (который пропал из улик после штурма дома экс-президента) были данные по счетам, ваш ноутбук и телефон. Значит, у вас есть из чего оплатить, оплатите и живите спокойно. Бедным вы не останетесь», - отметил экс-мэр. Еще один важный момент: приговор Атамбаеву был объявлен прямо перед тем, как президент Сооронбай Жээнбеков вылетел в Москву для участия в параде победы. Как известно, Москва играла свою роль в конфликте Жээнбекова и Атамбаева до того, как последнего попытались арестовать спецназовцы. Атамбаев даже летал в Россию, чтобы обсудить свои отношения с вышедшим из-под контроля преемником с российским президентом Владимиром Путиным. Открыто российский лидер не стал вмешиваться в происшедшие затем события, но, возможно, он все еще мог повлиять на судьбу бывшего коллеги, попросив за него в личном разговоре с Жээнбековым. И чтобы не оказаться в положении человека, который не может отказаться от предложения, сделанного в Кремле, возможно, суд и поставил точку до того, как он оказался в Первопрестольной. Наверное, только этот вариант событий объясняет, почему по прибытии сразу у двух членов его делегации получили положительные результаты тестов на коронавирус. «Поэтому президент страны принял решение согласно протокола не участвовать в торжествах»,- заявила пресс-служба Сооронбая Шариповича. Официально сообщается, что ПЦР-тест выявил наличие болезни у заведующего отделом международной политики Данияра Сагынбаева и одного из телохранителей. В Кыргызстане эту новость восприняли неоднозначно. С одной стороны поднялся шум по поводу того, как так могло произойти, что под угрозой заражения оказались первые лица Кыргызстана и России. Другие увидели в происшедшем именно «привет» от российского лидера Владимира Путина. Последние уверены, что президент России несколько раз предлагал Жээнбекову выпустить из страны Атамбаева «под свою ответственность», поскольку «президенты не должны сидеть» в тюрьме. И вроде как Сооронбай Шарипович отказался выполнить данную «просьбу», в ответ, на что и не был допущен на трибуну парада в Москве. К тому же, как указывают критики, кыргызскому лидеру, видимо, также не удалось объясниться по поводу строительства китайцами железной дороги через территорию Кыргызстана в Узбекистан. Как известно, Москва не в восторге от того, что Пекин активничает в Центральной Азии. О том, что в течение ближайшего месяца начнутся первые работы по этому проекту, стало известно тоже буквально на днях - из сообщения национального перевозчика «Кыргыз темир жолу» (КТЖ). Через пару дней ведомство почему-то убрало эту информацию со своего сайта. А правительство и профильное министерство сделали вид, что ничего не произошло. Сложно судить о том, в каком настроении президент Жээнбеков вернулся в страну. Косвенно об этом можно судить по тому, что одновременно депутаты жогорку кенеша, не имея кворума, и с явным нарушением регламента одобрили законопроект «О манипуляции информацией», авторами которого выступили две дамы - Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Если говорить вкратце, то он призван «бороться с фейками»в интернет-пространстве, в том числе и социальных сетях. При этом, было видно, что новый закон, который будет жестко лимитировать свободу слова в соцсетях, частями просто переписали у россиян. В некоторых местах законопроекта даже проскакивали отсылки на «Федеральный закон РФ». Согласно новому законодательству, Министерству культуры КР даются полномочия досудебного разбирательства с правом закрытия информационного ресурса. Нашими свободолюбивыми соседями это было сразу воспринято, как посягательство на свободу слова, особенно в условиях возобновления карантина и предстоящих парламентских выборов. Персональные страницы авторов законопроекта в последние сутки-двое подверглись жесткой атаке противников данного законопроекта с хэштегом #янефейк#. «К тому же, правительство не подсчитало сумму расходов на реализацию законопроекта «О манипулировании информацией», - заявила в четверг на пленарном заседании депутат Наталья Никитенко, выступающая против него. «Эта инициатива - дополнительная нагрузка на бюджет и на карман граждан. Это неправда, что расходы не потребуются. Все это ляжет на плечи граждан. Провайдеры будут вынуждены докупать оборудование, а это приведет к подорожанию интернет-трафика», - отметила Никитенко, подчеркнув также, что предложение Асылбаевой противоречит еще и судебной реформе. «В рамках судебной реформы мы пытаемся все правовые вопросы решать только в суде. А тут досудебное разбирательство возлагается на государственный орган», - сказала депутат, и добавила, что «законопроект в нарушение регламента рассматривается сразу во втором и третьем чтениях». «Во время режима ЧП и ЧС совместно в режиме второго и третьего чтений можно рассматривать только законопроекты экономического характера, а не политического», - напомнила она. Теперь в Бишкеке пошли слухи, что власти страны готовы вновь ввести жесткий карантин под предлогом борьбы с новой волной COVID-19, чтобы заморозить любую политическую активность, направленную против них. Однако, эти меры крайне непопулярны на фоне возвращения в страну сотен тысяч гастарбайтеров, уволенных в России, где также бизнес сократил рабочие места из-за пандемии. Прибавьте сюда и вероятное недовольство Жээнбековым со стороны Кремля, и торт под названием «Третья кыргызская революция» можно ставить в духовку. В итоге, как полагают пожелавшие остаться анонимными бишкекские политологи, Кыргызстан может стать первой страной, где борьба с коронавирусом может закончиться восстанием и свержением властей. Впрочем, у наших соседей это уже целая политическая традиция - свергать президентов. «Инновация» в виде осуждения экс-главы государства не в заочном суде может лишь усилить нежелание властных элит использовать демократические институты смены власти. Судя по всему, 2020-й год для Кыргызстана может оказаться «тяжелым високосным» не только из-за пандемии, но и очередного политического кризиса, в который власти страны загнали себя сами.