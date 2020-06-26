Испытание на прочность

Нигмат РАМАЗАНОВ Развитие рынка финансовых услуг в начале текущего года происходило при достаточно благоприятных внешних условиях. Однако в дальнейшем последствия коронавируса, снижение мировых цен на нефть станут испытанием на прочность отечественного рынка страхования и банковского сектора, считают эксперты рейтинговых агентств. Основным событием начала текущего года, оказавшим влияние на все стороны жизни, стала вспышка коронавируса, распространившаяся из Китая в другие страны. Несмотря на это, внешние условия с точки зрения ценовой конъюнктуры на сырьевые товары складывались неплохо. Резкое падение мировых цен на углеводороды произошло на рубеже марта-апреля. Поэтому ухудшение внешних и внутренних условий в первом квартале не оказало заметного влияния на показатели отечественного рынка финансовых услуг. Более того, падение стоимости национальной валюты, курсовая переоценка способствовало ускорению роста отдельных количественных параметров банковской системы, пенсионных накоплений вкладчиков. Высокие показатели роста в первом квартале наблюдались и на рынке страхования. Темпы прироста объема страховых премий за январь-март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились более чем на треть (на 34,4%), превысили 148,1 млрд. тенге. Премии по обязательному страхованию выросли на 9,5% до уровня более 23,4 млрд. тенге. По добровольному личному страхованию премии увеличились почти на 41,9%, составили около 50,5 млрд. тенге. По добровольному имущественному страхованию объем премий вырос на 39,3%, составил более 74,2 млрд. тенге. Совокупные активы страховых организаций увеличились за квартал на 12,7% до уровня около 1358,8 млрд. тенге. Сумма страховых резервов возросла на 12% и составила без малого 638,8 млрд. тенге. Размер страховых премий, переданных на перестрахование, увеличился на 64,5% до уровня более 40,7 млрд. тенге. При этом на перестрахование нерезидентам было передано 92,4% от страховых премий (37,6 млрд. тенге). Сумма страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов, выросла на 72,6%, составила около 11,1 млрд. тенге. Страховые выплаты в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли более чем в 2,5 раза до уровня немногим менее 66,6 млрд. тенге. Выплаты по обязательному и добровольному личному страхованию увеличились на 19,8 и 6,4% до порядка 9,5 млрд. и 10,7 млрд. тенге соответственно. Выплаты по добровольному имущественному страхованию выросли более чем в 5,5 раза, составили около 46,5 млрд. тенге. Согласно информации регулятора, отношение страховых выплат к премиям повысилось до 45% против 39% по результатам прошлого года. Доходы от страховой деятельности в отчетном периоде выросли более чем на треть, составили около 101,8 млрд. тенге. При этом доходы от инвестиционной деятельности составили около 64,6 млрд. против 15,3 млрд. тенге в первом квартале прошлого года. В целом доходы страховых организаций по сравнению с январем-мартом прошлого года увеличились на 81,4%, составили 166,8 млрд. тенге. Расходы страховщиков выросли на 57,8% до уровня 108,8 млрд. тенге. Чистая прибыль после уплаты налогов увеличилась в 2,8 раза до уровня 55,3 млрд. тенге. Заметно ускорились в первом квартале основные показатели роста рынка пенсионных услуг, чему в немалой степени способствовала курсовая переоценка инвестиционного портфеля в результате падения стоимости тенге в марте. Согласно информации регулятора, общее количество счетов в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) по всем видам пенсионных взносов по состоянию на 1 июля выросло до уровня около 10,5 млн. единиц. По обязательным профессиональным взносам наблюдалось увеличение количество счетов на 5,88 тысяч до 497,97 тысяч единиц. Количество вкладчиков по обязательным взносам выросло за квартал на 48,1 тысячи до 9,96 млн., по добровольным пенсионным взносам - на 1,1 тысячи, составило около 41,04 тысяч счетов. Размер пенсионных взносов за три месяца увеличился на 261,8 млрд. (на 3,5%) до 7780,3 млрд. тенге. Сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 апреля составила около 11,68 трлн. против порядка 10,88 трлн. тенге на начало года. Объем накоплений за квартал увеличился на 879 млрд. тенге или на 8,1% против порядка 262 млрд. тенге в первом квартале предыдущего года. Скачок прироста накоплений вкладчиков произошел в марте и, как было отмечено, был обусловлен курсовой переоценкой инвестиционного портфеля вкладчиков накопительной пенсионной системы. На динамику накоплений повлияли также возврат 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих, а также выплаты состоявшимся пенсионерам. Согласно информации регулятора, общая сумма возврата, перечисленных за счет средств бюджета, составила на 1 апреля 148,7 млрд. тенге. При этом пенсионные выплаты и переводы за квартал увеличились на 44,9 млрд. до 1475,2 млрд. тенге, в том числе переводы в страховые организации в соответствии с договорами пенсионного аннуитета возросли на 8,4 млрд., составили 261,4 млрд. тенге. Значительное влияние на динамику роста накоплений оказало повышение доходности пенсионных активов. «Чистый» инвестиционный доход за квартал увеличился на 661,7 млрд. (до 4995,4 млрд. тенге). Доля чистого инвестиционного дохода в сумме пенсионных накоплений повысилась с 40,1 до 42,8%. Доходность пенсионных активов в отчетном периоде сложилась значительно выше прогнозируемого уровня инфляции в текущем году. Что в значительной степени, как было упомянуто, было обусловлено курсовой переоценкой валютных активов фонда в результате мартовской девальвации тенге. Структура инвестиционного портфеля ЕНПФ в первом квартале претерпела определенные изменения по сравнению с началом текущего года. Основную долю портфеля по-прежнему занимают государственные ценные бумаги и корпоративные бумаги отечественных эмитентов (42,0 и 27,1% соответственно), несмотря на постепенное сокращение удельного веса последних. Доля вкладов в банках второго уровня по состоянию на 1 апреля снизилась до 5,3%. При этом доля инвестиций в государственные и негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов выросла до 18,9%, составила без малого 1,9 трлн. тенге. До 3,3% повысилась также доля активов, находящихся во внешнем управлении. Представленная статистика показателей позволяет говорить, что начало года выдалось достаточно успешным. Но на рынке финансовых услуг, как и в экономике в целом, накопилось множество проблем, без решения которых сложно рассчитывать на положительные результаты развития. Одной из таких мер должна была стать программа оздоровления банковского сектора. Ряду крупных банков была оказана масштабная государственная поддержка со стороны правительства и Национального банка, которая, как ожидалось, должна была привести к оздоровлению всей банковской системы. Однако ухудшение условий на фоне пандемии вируса и падения мировых цен на сырьевые товары может вновь отразиться на ухудшении качества активов банковского сектора. Следует отметить, что создание ЕНПФ дало определенные положительные результаты. Сократились расходы на содержание частных фондов и управляющих компаний, снизились комиссионные вознаграждения, была произведена ревизия счетов и пенсионных активов. Но большинство проблем, сопровождавших реформированную пенсионную систему все эти годы, остались нерешенными. Это и недостаточная вовлеченность населения в накопительную пенсионную систему, неадекватное декларируемому размеру заработной платы поступление пенсионных взносов, низкая доходность активов и, соответственно, низкий уровень накоплений. Что касается сегмента страхования, то низкий уровень освоения рынка позволяет поддерживать устойчивый рост показателей страховых организаций на протяжении последних лет. Вместе с тем темпы роста все эти годы оставались на уровне динамики номинального ВВП. В результате отношение активов к ВВП держится в районе 2%, а собственного капитала и страховых премий - не дотягивает до 1%. В первом квартале наблюдались достаточно высокие темпы роста показателей рынка, но вряд ли в сегодняшних условиях стоит рассчитывать на существенное улучшение макроэкономических показателей страхового сектора по отношению к ВВП. Экономические и финансовые последствия пандемии коронавирусной инфекции, снижение цен на нефть и нестабильность на финансовых рынках будут проверкой на прочность для казахстанских страховых компаний в ближайшие 12-24 месяца, считают эксперты международного рейтингового агентства S&P. По их мнению, большинство страховых компаний Казахстана смогут абсорбировать страховые выплаты, связанные с пандемией вируса и последствия волатильности на финансовых рынках. Однако, по их прогнозам, перспективы роста для казахстанских компаний сектора общего страхования останутся в текущем году невысокими. Восстановление показателей рынка ожидается в 2021 году, но отмечается, что оно будет зависеть главным образом от улучшения макроэкономической ситуации, повышения покупательной способности физических лиц и оживления экономической активности. Последствия пандемии оцениваются из допущения, что ее пик придется на середину текущего года. При этом подчеркивается высокая степень неопределенности в отношении распространения и срока достижения пиковых показателей распространения коронавирусной инфекции. Новые реалии негативно отразятся и на обстановке в банковском секторе. Снижение курса национальной валюты и курсовая переоценка скажется не только на активах, но и обязательствах банков. В результате падения стоимости тенге и доходов бизнеса и населения повысятся риски невозврата кредитов. Ухудшение качества ссудного портфеля потребует формирования дополнительных резервов на покрытие потенциальных рисков, соответственно, снизятся показатели рентабельности банковской системы. Падение курса тенге положительно отразится разве что на отдельных показателях накопительной пенсионной системы. Дело в том, что порядка трети пенсионных активов размещено в ценные бумаги иностранных эмитентов, поэтому их курсовая переоценка положительно отразится на накоплениях вкладчиков в тенговом измерении. С другой стороны, ухудшения внешних условий может повлиять на снижение рыночной стоимости этих активов. Кроме того, падение доходов населения, ухудшение финансового положения предприятий может негативно отразиться на динамике поступлений пенсионных взносов.