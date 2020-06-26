Зачем отпилили голову Христофору Колумбу?

В Соединенных Штатах идут процессы, крайне опасные не только для самих американцев, но и для всего окружающего мира. С чем это связано? Юрий Сигов, вашингтон Наш мир и до появления таинственного вируса был местом более, чем неспокойным для жизни обычных, нормальных людей. Тем, кому до лампочки всякие политические партии, многомиллиардные бизнесы, стремление любыми путями пролезть в большие чиновники и захватить столько власти, что даже как-то неудобно о самой ее сути рассуждать. Лишь бы начальство не беспокоило, верхние властные структуры не особо донимали, давали возможность худо-бедно, но прилично и законно зарабатывать, чтобы и себе, и детишкам на излишки хватало. Но пришествие вируса повсюду на нашей планете, словно невидимой рукой, прямо-таки подстегнуло развитие очень опасных и во многом на перспективу разрушительных процессов. Которые во многих странах уже вышли фактически из-под властного контроля. И если бы подобное происходило в какой-то маленькой, ни на что не влияющей стране, то этого точно бы никто и не заметил. Но когда такое случается с самой влиятельной, экономически и в военном плане мощной страной мира - то уже не только плохо все происходящее для ее собственных граждан, но и крайне опасно для всего остального мира. Вот уже почти месяц в Соединенных Штатах продолжаются нескончаемые беспорядки, которые большая часть американской прессы, так сказать, полит-корректно, именует «мирными протестами против расизма и других видов социального угнетения». Поскольку весь остальной мир видит лишь то (очень искаженное по сути), что ему транслируют весьма специфически отобранные и политически - ангажированные СМИ и работающие там журналисты-пропагандисты, то создается впечатление, будто США как единое государство вот-вот прекратит свое существование. Помимо всего прочего, во всех этих беспорядках и бардаке умышленно с ног на голову переворачиваются причины и следственные события. А когда дело доходит до даже минимального человеческого разума и трезвой оценки происходящего, то возникает резонный вопрос: а что вообще сегодня можно считать разумным и нормальным, а что - «новой нормой», при которой черное - это даже уже не белое, а какое-то очень цветастое-размалеванное. А все человеческие добродетели чуть ли не скопом объявляются пережитками прошлого, достойными только свалки истории. Сами себя обвиняют, причем непонятно в чем, и с какой целью Среди всех тех удивительных вещей, происходящих в Америке в последние недели, я бы выделил две очень важные, на мой взгляд, от понимания которых можно примерно представить куда не только США, но и весь так называемый «цивилизованный мир» уже полным ходом направляется, уничтожая все на своем пути. Причем не только в форме разбитых витрин фешенебельных магазинов, но и отрезанных голов памятников, сожжения полицейских машин и погромов ни в чем неповинных ресторанчиков мексиканской или сальвадорской кухни. Так вот проблемы эти такие - тщетные попытки так называемых белых загладить свою вину перед так называемыми «черными» (не понятно за что, с какой стати, к чему это приводит уже сегодня, не говоря о более дальней перспективе) и снос или осквернение памятников теми, кто к сегодняшним проблемам беснующихся толп полу-сумасшедших не имеет никакого отношения. Начну с самого простого человеческого чувства-вины за совершенные ошибки или за то, что по твоему мнению, действительно сделано просто в силу твоего морально- этического состояния, уровня воспитания с детства и понимания того, что тебя лично окружает сегодня. Так вот проблема эта - конечно же не чисто американская. И переворачивать ее с ног на голову можно ровно столько раз, на сколько готово подобное воспринимать то общество, в котором это происходит. Возьмем весь тот бред, который сегодня отмечается и в США, и Европе - а именно якобы раскаивание белых перед черными за какие-то исторические чуть ли не преступления, совершенные 200-300 лет назад тогдашними колонизаторами (которые были вроде как все бледнолицыми европейцами) и пострадавшими-рабами, которые были опять-таки вроде бы исключительно черными. Кто до сих пор, и в чем конкретно раскаивается? Только белые, европейского происхождения, одурманенные собственной пропагандой, собственными политиками и прикормленными ими СМИ - и в массовом количестве (что в Европе, что в Северной Америке с Австралией). В чем вина? А в том, что европейцы безжалостно угнетали жителей Африки, вывозили их в Европу, а затем и в Северную Америку с Америкой Южной в качестве рабов для работы на плантациях. Жестоко обращались с ними, за малейшие провинности мучали-пытали и совершали над ними неслыханные для нормальных человеческих отношений преступления. Интересны тут две важные детали. Самым жестокими рабовладельцами в отношении именно черных африканцев были вовсе не европейцы, а жители султаната Оман на побережье Персидского залива. Они грабили в Африке все, что двигалось и имело какую-то ценность, что на Восточном побережье Африканского континента, что на территории полуострова Индостан. Причем тысячами ловили черных по саванне и джунглям, продавали их в рабство на невольничьих рынках в той же Османской империи, и обращались с африканцами на порядок жестче и бесчеловечнее, чем европейцы. Между тем не слышно ни об одном протесте на улицах американских городов по этому поводу, никто не носит по улицам Маската плакатов насчет важности жизни черных. А оманскую полицию по данному поводу никто не собирается реформировать из-за вспыхнувших беспорядков, которые устраивают в Европе и США сами же белые, прикрываясь «высокими черными идеалами». Теперь посмотрим, а в чем вина сегодняшних потомков белых, которые живут, скажем, в США, и в чем они конкретно виноваты перед черными? Тем, что они белые? Или тем, что их просто в Америке намного больше(65 процентов против 12 черных), и соответственно в той же полиции подавляющее число среди сотрудников служит именно выходцев из европейских стран? Конкретное нарушение закона - да, за него должны нести ответственность, что полицейский, что тот, кого он задерживает и сажает в тюрьму (тот же Джордж Флойд так и вовсе натуральный криминальный персонаж вне зависимости от его цвета кожи). Тогда кто сможет объяснить, а сколько должны каяться в том, что черным два века жилось плохо в Америке нынешние белые? Год, два, три поколения? И кто это решил? Общество? Так в нем каждый готов каждого просто скушать с потрохами. Причем в той же Америке просто удивительно наблюдать за тем, как, скажем, в эфире телевизионной программы двое белых чуть не дерутся друг с другом, оспаривая свою давнюю и истинную любовь к «черному меньшинству». Расовая тема - вообще самая взрывоопасная, и только на ней можно как всем во всем перессориться, так и просто снести любую власть - даже самую терпимую к различным расовым скандалам и конфликтам. Вопрос только зачем это все делать? Ведь чем больше (неважно в чем: просто расовый аспект - самый нынче обсуждаемый) те же белые будут каяться за то, что они в Америке белые, тем больше им на голову будут садиться не только черные, но и азиаты, выходцы из Латинской Америки. Да и в принципе любой, кто громче прокричит «жизни черных важны». И кто первый подожжет местный полицейский участок и отпилит голову памятнику Христофору Колумбу. Все цари, короли, путешественники и прочие «цивилизованные белые» - это расисты, рабовладельцы и преступники. А значит, всем им объявляется война на полное уничтожение Так вот о памятниках. Как элементы вечного и прочного наследства тех, в отношении кого требуется сегодня раскаиваться, они - самые доступные жертвы протестов и различного рода погромов. Даром, что ни один памятник за себя сам не может постоять, а медные и каменные глыбы, из которых изваяли фигуры некогда влиятельных и властных персон, сегодня могут быть безнаказанно облиты краской, натурально изгажены и попросту снесены с постаментов. Только в Соединенных Штатах за последние две недели было снесено или обезглавлено около десятка памятников Христофору Колумбу - вроде как официальному первооткрывателю Большой Америки (на самом деле он открыл остров Эспаньола в Карибском бассейне, а потом уже все остальное). Кто бы, и как бы не относился к тем первым испанским мореплавателям, приплывшим в Новый мир в конце 15-го века, факт остается фактом: это стало величайшим событием во всей человеческой истории. Которое полностью изменило весь мир, и те, кто это совершил по своему - величайшие именно исторические фигуры. Так вот памятник Колумбу в Бостоне, которому дебилы-протестующие отпилили голову (упоминаю именно об этом монументе, потому как лет 15 назад сфотографировался на его фоне, и теперь это своего рода исторический снимок - Колумб тогда еще не числился в американских «протестующих кругах» завоевателем, эксплуататором и, естественно - расистом). Показательно, что вокруг Бостона находятся известнейшие в Америке и мире университеты (тот же Гарвард, Массачуссетский Технологический институт и другие), где обучаются вроде как лучшие из лучших со всего света. И вот подишь ты: памятник осквернили, отпилили ему голову, облили красной краской (типа вот вам кровь колонизаторов!) и написали на остатках постамента слово «расист» именно больные на голову студенты. Причем процесс этот продолжался несколько часов, под улюлюканье толпы, считавшей, что «жизни черных имеют значение», а таким, как Колумб не место в новом, до крайностей всетерпимом и ненавидящем белых с полицией напополам обществе. Замечу, что если бы, то был какой-то единственный случай - может быть, это и было бы полбеды. Но точно также по всей Америке начали сносить памятники не только тем, кто в гражданской войне в США выступал за южан (раз ты за них - значит за рабовладельцев, и значит против черных рабов), но и всех первооткрывателей Америки как таковой (к примеру, в Майами опять-таки студенты отбили каменную шпагу и облили нечистотами у памятника Понсе де Леону - испанскому конкистадору, который первым высадился на берегах полуострова Флорида). А в Европе памятники оскверняют и сносят всем тем королям и президентам, которые, видите ли, «неправильно» вели себя с завоеванными европейцами землями (памятник бельгийскому королю Леопольду Второму в Брюсселе не просто облили красной краской, но и расписали и весь постамент, и территорию вокруг него непристойными гадостями). Тот же памятник Черчиллю перед зданием британского парламента в Вестминстере изуродовали черной краской, зачеркнув его выгравированную фамилию и написав поперек слово «расист». Причем единственный белый, который попытался вмешаться в этот столь бессмысленный вандализм, было освистан толпой точно таких же, как он белых и выходцами еще как минимум трех десятков народностей, нашедших себе в «криминальном и расистском» Лондоне неплохой приют из своих якобы «угнетенных колонизаторами» стран. На самом деле виноваты все: и те, кто на всем этом сумасшествии наживается, и те, кто тому своим молчанием и соглашательством потакает Когда и каким образом произошло все это перерождение «цивилизованного белого человека» что в США, что в Европе, который своими же собственными руками, в полном умственном здравии (вроде бы) и без какого-то внешнего принуждения. По крайней мере, я нигде не видел, чтобы кто-то выходил на демонстрацию в защиту черных под дулами пистолетов или автоматов чернокожего населения, хотя в Вашингтоне оно составляет более 80 процентов). То есть делаются все эти вещи осмысленно, на полном серьезе, и с уверенностью, что именно так и нужно поступать. Вот только нужно кому? Далеко от Америки, но в морально- этическом плане действуя в том же контексте «массового раскаивания за прошлую историю» правительства Австралии и Новой Зеландии дружно проводят политику извинений на государственном уровне перед коренными народами двух стран - аборигенами и полинезийцами маори. Не буду перечислять, что конкретно делается для того, чтобы повысить их социальный статус в том и другом случаях. Отмечу только главное: и одно, и другое правительства, состоящие, что вполне естественно с исторической точки зрения колонизации этих территорий преимущественно из белых, на весь мир в чем-то раскаиваются. За что? За то, что было 150-200 лет назад, за страдания, которые понесли эти местные народы по причине прибытия туда из Британской империи белых поселенцев (а в случае с Австралией так это и вовсе были сосланные на каторгу зэки). Но какое имеют к этому сегодняшние правители Австралии и Новой Зеландии? Они что - убивали аборигенов, сражались с маори, отнимали у них земли и грабили их дома? Вовсе нет. Так просто создайте всем равные условия для успеха в жизни, и не надо будет перед кем-то «специально» раскаиваться и становиться на колено - тем более не имея в том никакой ни личной, ни государственной вины. Точно также и в Америке. Полнейшее непонимание самой природы восприятия своей истории как процесс движения вперед, а не посыпания головы пеплом за то, что было когда-то, нелепое по своей сути для любого государства, что переразвитого капиталистического, что коррумпированно -развивающегося. Я что-то ни разу не встречал ни одного француза, который бы раскаивался за военные грехи-походы Наполеона в Россию, грека, который бы рыдал о безжалостном рабовладельце Александре Македонском - к тому же еще и завоевателе чужих земель. Или норвежца, который бы посыпал голову пеплом и раскаивался за то, сколько невинных людей в Европе поубивали в свое время воинственные викинги, которым не сиделось в их северных землях и так тянуло завоевать да разграбить тех, кто жил побогаче. Самое опасное здесь еще и то, что возведя фактически в культ сам факт раскаивания всех подряд перед каким-то искусственно-созданным фетишем (не было бы мученика - рецидивиста Флойда, так нашли бы кого-то другого), вполне с виду разумные и закончившие престижные университеты белые люди на самом деле думают, что они совершают некий священный акт справедливости. И общественной, и личностной, в котором они как бы очистятся от накипи ужасного прошлого, где они и их родители, к сожалению, несчастливо жили, но уж детям точно достанется нечто более приемлемое и «правильное». Вот только проблема в том, что детям-то как раз не достанется ничего - ни того, что на сегодня более или менее обеспечивает вполне приличный образ жизни миллионам людей на нашей планете. Ни на завтра, когда нараскаявшись за все, что было в прошлом якобы «неправильно», эти борцы за «черные жизни» похоронят вместе с ними и свои собственные. Причем с полной уверенностью, будто расизм - это когда белый триста раз извинится за то, что было 300 лет назад с кем-то и в каком-то другом историческом измерении. А потом примет какой-нибудь закон, по которому пра-правнуку некогда угнетенных сами же белые подарят неслыханные привилегии, а потом по морально-раскаивающимся причинам - и саму власть над собой. Ведь все эти истошные крики о необходимости роспуска полиции (она белая по составу, ведет себя жестоко в отношении черных, и несправедливо - но по отношению к кому? К паинькам, обычным прохожим или невинным овечкам, у многих из которых по десятку тюремных сроков и оружие на руках?) Введением как это было до 1996 года в Калифорнии «законов о расовом представительстве» (по нему для черных и латинов установлена была квота по 10 процентов для поступающих в местных университетах)? А, может быть, как это сейчас самым активным образом обсуждается, выдвижение непременно чернокожей женщины в пару к кандидату на президентских выборах от Демократической партии на должность вице-президента? С учетом того, что Дж. Байден, 78-летний пожилой человек даже в случае своей победы на выборах в ноябре и въедет в Белый дом от Демократической партии США, долго он там в силу не самого крепкого здоровья, а точнее - своей физической немощи не продержится. И если ему в пару сейчас демократы подберут чернокожую радикалку, которая будет говорить правильные вещи, заставлять каяться за свое прошлое белых и призовет вообще к роспуску всех государственных правоохранительных органов, то Америку ждет такой хаос, которого мир еще не видывал. Кстати, то же самое грозит и многим странам Европы, если они будут не просто и дальше «подыгрывать» Америке в ее стремлении доводить жизнь страны до абсурда, но и на расовой почве разрушать свое собственное благосостояние. Даже если оно столетия назад было обеспечено и не совсем «демократическим» по сегодняшним меркам путем.