Что было, то не прошло

и куда оно может привести «Из всех созданий в мире только тролли считают, что живые существа передвигаются по Времени задом наперед. Среди троллей ходит даже такая поговорка: если прошлое известно, а будущее скрыто, значит, вы смотрите не в ту сторону. Все живое движется по жизни от конца к началу… Очень интересная идея, особенно если учитывать, что она была высказана существами, которые большую часть времени стучат друг друга камнями по голове». Терри Пратчетт, «Мрачный жнец» НЕДАВНЕЕ прошлое стало темой уходящей недели благодаря двум событиям: российский президент Владимир Путин ни с того ни с сего напомнил «про подарки», которые вышедшие из СССР страны должны вернуть, а затем в Москве прошел военный парад, посвященный 75-летию победы во второй мировой войне. Оба события косвенно коснулись и нашей страны, поскольку мы тоже являемся постсоветской страной, а также, потому что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все же посетил парад в Москве, прошедший почему-то без соблюдения медицинских предписаний - без масок и дистанцирования. Второй глава государства был одним из немногих, кто составил компанию Владимиру Путину, проводящему парад прямо перед голосованием о, фактически, обнулении своих президентских сроков. Судя по всему, Нур-Султан не стал дистанцироваться от стареющего хозяина Кремля ни социально, ни политически. Для Москвы вопросы недавней истории, похоже, имеют, зачастую, куда большее значение, чем современность или будущее. Буквально на днях Владимир Путин написал большую статью, выпущенную на русском и английском, где защищает позицию СССР при вступлении во Вторую мировую . Речь идет о заочном споре Кремля с политиками стран Восточной Европы, которые видят СССР сегодня преимущественно в негативном свете, а тот факт, что Сталин перед войной с Гитлером захватил территории Польши, Прибалтики и Румынии ими рассматривается однозначно, как сговор с агрессором. Российский лидер, чья страна вот уже шестой год находится под санкциями из-за аннексии украинского Крыма, настолько втянут в эту дискуссию, что сам полемизирует с критиками сталинизма, и постоянно указывает, что СССР пошел на договоренности с Гитлером последним - уже после того, как Франция и Англия попытались максимально «умилостивить» нацистов, пожертвовав Чехословакией. Полякам Путин пеняет, что они также участвовали в этом разделе, подразумевая, что это не советские войска, а польские первыми стали союзниками вермахта в деле захвата чужих территорий. То, что официально вторая мировая война отсчитывается все же не от Мюнхена и бескровного раздела Чехословакии, а от нападения Германии на Польшу, в котором уже Сталин поучаствовал на стороне немцев, естественно, в Москве стараются не замечать. Для Казахстана эта дискуссия не носит такого острого характера, что, в общем-то, неплохо, поскольку ясно, что ни одна из сторон этого спора от своего не отступит, ибо видит в этом фрагменте не просто историю прошедшего, но политику сегодняшнего дня. Однако вырванное авторами передачи из контекста заявление Путина о выходе союзных республик из СССР показалось казахстанской общественности весьма и весьма симптоматичным. То, что Владимир Путин сильно жалеет о распаде Советского Союза, ни для кого не секрет, как и то, что с точки зрения нашей независимости это же историческое события является очевидным благом. Но тут до недавнего времени Москва не обостряла вопрос, а довольно враждебные высказывания в адрес Казахстана позволяли допускать себе в основном маргинальные политики или депутаты Государственной думы РФ. На этом фоне, конечно, новая позиция Путина по поводу «подарков» показалась резким изменением позиции Москвы. Вот точная цитата (которую именно так, обрезано, показали по ТВ): «При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, но хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Ведь ничего из этого не было прописано. Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции». Понятно, что речь идет об украинском Крыме. Но из контекста это вырвано самими авторами передачи таким образом, что слова о «возврате подарков» начали обсуждать и в Казахстане. Тут есть два важных момента. Первый - юридический. И с Украиной, и с Казахстаном у России границы были взаимно признаны практически сразу после распада СССР. Территориальных претензий у Москвы к Киеву до 2014 года просто не было. А потом часть украинской территории вдруг стала российской. Естественно, как прецедент того, что старые договора могут быть так легко нарушены, это крайне неприятно для всех, у кого есть такие же соглашения. Второй момент - он больше человеческий или поведенческий. Требовать подарки обратно после разрыва отношений - это в приличных кругах считается мелочностью, недостойной джентльменов. А когда партнер «не джентльмен», то вести с ним дела очень и очень сложно. Видимо, собрав реакцию на эту цитату, в Кремле сочли необходимым сгладить эффект устами пресс-секретаря Пескова, который заявил, что у России нет территориальных претензий к соседним странам. «Он говорил не о подарках, он говорил о ранее допущенных системных ошибках в конституции, в которой не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд вариантов развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Именно об этом говорил Путин, и здесь нужно внимательно это читать», - сказал представитель Кремля. Сказать, что это было в казахстанских соцсетях услышано также ясно, как первое высказывание, сложно, поскольку отдельные казахстанцы начали требовать, чтобы президент Токаев вообще не ехал на парад в Москву. На фоне того, что многие приглашенные туда президенты уже начали отказываться от визита (в итоге из глав государств там оказались лишь шесть полноценных президентов, один сопрезидент и два лидера непризнанных государств), это показалось не таким уж и вызовом, но Касым-Жомарт Кемелевич все же решил ехать. Хотя и не придерживался карантинных требований, которым, к примеру, жестко следовал министр обороны Ермекбаев. Столь малое количество гостей - это, конечно, неприятно для организаторов, хотя и симптоматично: все-таки мир охвачен пандемией, а Россия к тому же продолжает оставаться в режиме перманентного конфликта с Западом. Наверное, теперь уже было бы лишним обсуждать вопрос: правильно ли сделал Токаев или нет? Так уж сложилось, что подчеркнуто трепетное и жестко идеологически выстроенное отношение к этому периоду истории в России приобрело характер культа, и в каком-то смысле именно по отношению к этим вещам строится современная политика Кремля, определяются кто «враги», а кто «друзья». Нам же, как общественности Казахстана, в первую очередь, важно внутри своей страны четко расставить по полочкам и разъяснить, какие вещи в нашей истории были позитивными, какие - негативными. Но ожидать, что официальный Нур-Султан будет подчинять этому двусторонние отношения, превращая дипломатию в инструмент «принуждения к исторической правде», какой ее видим мы, было бы, наверное, излишне. Особенно, если с «той стороны» - не джентльмен.