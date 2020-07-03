Без доверия

не будет успеха «Оказанное доверие обычно вызывает ответную верность». Тит Ливий, древнеримский историк НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ власти страны признали очевидное: пандемия в Казахстане растет просто катастрофически. Президент Токаев обрушился с критикой на правительство и местные власти, в результате чего был предложен новый план ограниченного «локдауна». В рамках него предполагается, наконец, остановить расползание вируса, а также решить проблемы, которые уже возникли: нехватка лекарств, нехватка тестов для выявления COVID-19, нехватка медицинского оборудования, нехватка места для размещения больных, нехватка врачей для борьбы с пандемией. Фактически, по всем основным направлениям борьбы с болезнью наши власти не смогли подготовиться ко второму удару коронавируса. «С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев КВИ увеличилось в 7 раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения, не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти», - заявил по этому поводу Касым-Жомарт Кемелевич. Но мало констатировать факт и дежурно пожурить виноватых, которым потом ничего не будет. Сегодня государству крайне важно вновь вернуть доверие населения, которое чувствует себя оставленным один на один с коронавирусом. Выступление президента на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи с членами Правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей вышло крайне жестким. Токаев назвал работу местных органов власти «несвоевременными и малоэффективными мерами», которые «привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах». «Крупным очагом заражения стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 1222 случая коронавирусной инфекции. В Алматы имеет место высокая заболеваемость не только среди граждан, но особенно среди медработников. Многие столичные организации продолжали нарушать санитарные требования. В регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования». И это все - после того, как в начале мая в интервью российскому информационному агентству ТАСС президент Казахстана заявил, что «в целом меры, которые мы предприняли, обошлись государству в 5.5, почти в 6 трлн. тенге - это 13 млрд. долларов, или более 8% валового внутреннего продукта». Вполне естественно, что после того, как государство отчиталось об освоении такой огромной суммы, подобные провалы в работе по противодействию коронавирусу буквально по всему фронтам, вызывают гнев главы государства, который прекрасно понимает, как именно сопоставление этих фактов и цифр будет интерпретировано простыми гражданами страны. «За упущения в работе объявляю замечания акимам городов Нур-Султана и Алматы А. Кульгинову и Б.Сагинтаеву. Объявляю выговор акимам г. Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей М. Айтенову, О. Уразалину и А. Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Е. Тугжанову. Предупреждаю акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Это касается и руководителей всех областей. Ситуация усугубляется неэффективной информационной работой. Наша система диалога с населением не работает в должном объеме, информационный фон находится под давлением негативной повестки дня, героический труд медиков не виден», - заявил он. Президент был вынужден признать, что исполнительные власти буквально оградились от населения: «Акимы, министры фактически закрылись от простого народа - не реагируют вовремя на жалобы и обращения граждан, в то время как многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к кому обращаться. Из почти 40 тысяч вопросов, которые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz, на данный момент даны ответы только на треть. В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу». Обращения руководителей медицинских организаций с просьбой к населению «скинуться» на аппараты ИВЛ, поиски добровольцев для работы в больницах, длинные очереди на анализы и в аптеки - все это вызывает вполне очевидные эмоции у людей, которым непонятно, почему у государства не нашлось на это денег, ресурсов, людей. Мы видим, что власти в пожарном порядке пытаются решить какие-то вопросы, успокоить население. Так, к примеру, они были вынуждены отказаться от странной практики разделения цифр по заразившимся коронавирусом и «выявленным бессимптомным носителям», что позволяло сократить цифры статистики. Теперь на вчерашний день мы знаем о 42 тысячах заразившихся по стране. Пока, правда, нет ясности, почему происходит вспышка смертности от пневмонии, хотя специалисты и признают, что 99,9% ее случаев в эти дни - «это все-таки коронавирус». Тогда к официальным 188 смертям, которые мы имели на вчера, нужно приплюсовать какую-то часть (если не большую) из 1128 скончавшихся за последние четыре месяца от ОРВИ, гриппа и пневмонии. А это может уже на порядок изменить масштабы трагедии по стране. Честная, пускай и неприятная для чиновников статистика - сегодня одно из важнейших условий возобновления доверия со стороны населения к властям страны. Еще один важный момент в выступлении Токаева - очередной призыв сосредоточить резервы на борьбе с вирусом, в рамках чего акимам и министрам было поручено «пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат - конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг», так как «эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией». И тут мы видим, что поручение Токаева вроде бы начало исполняться. На этой неделе вначале было сообщено о широкомасштабных «народных гуляниях» на день столицы, однако, затем, после того, как в соцсетях началось массовое возмущение тратами и угрозами нарушения социального дистанцирования, акимат города быстро распространил о переводе празднования в формат онлайн. Однако, мы пока ничего не слышим о других масштабных тратах - в 91 миллиард тенге, которые государство намерено занять под государственные гарантии у Китая для реконструкции проспекта Кабанбай-батыра в Нур-Султане. Когда главврачи переполненных больниц взывают к населению с просьбой скинуться на аппараты-ИВЛ. Когда в больницах не хватает персонала, а больные люди лежат вповалку и даже снаружи. Когда за несколько недель количество заболевших возросло с нескольких тысяч до, более чем 40. Когда важнейшие лекарства пропадают из аптек, а к ним, как и к лабораториям выстраиваются километровые очереди, потому что и тестов тоже недостаточно. Когда экономика не вышла из гроги после первого раунда карантина и должна вновь выйти на ринг дня второго локдауна. В эти дни было бы просто аморальным занимать почти 100 млрд. тенге на реконструкцию одной единственной улицы. Тем более, что в столице буквально недавно государство было вынуждено изыскивать огромные средства, чтобы залатать другой скандальный проект - строительство ЛРТ. Тем более, что, как это обычно бывает, подрядчиками в этих работах, по официальной информации, являются именно китайская и совместная с китайцами компании. Такие траты в столь трагическое время выглядят совершенно необоснованными. Сейчас, когда новый карантинный план правительства уже одобрен и мы видим, что даже если он подразумевает не самый жесткий вариант ограничений, властям страны необходимо сделать следующий шаг навстречу людям: бросить все возможные силы, резервы и средства на поддержку населения. Повторение выплат 42,500 тенге, наверное, не будет иметь сильного эффекта. От «вертолетных» выплат наше правительство тоже явно не в восторге. Однако, если сегодня правительство не сможет вернуть доверие людей, это может снизить эффективность даже самых разумных и обоснованных мер просто в разы. А чем менее действенными будут они, тем еще меньшую поддержку и понимание будут вызывать. Если даже какой-то рядовой эпизод в развитых США, где много зараженных, но все же была «вертолетная» раздача денег, какой-то рядовой эпизод вывел на улицы миллионы протестантов и погромщиков, то, что говорить о нашей стране, где бытовые драки вызывают риск межнациональных трений и столкновений и без всякого коронавируса? Чрезвычайная ситуация требует не только чрезвычайных мер, но и чрезвычайного доверия.