И пусть весь мир подождет

Турция решает, будет ли Айя София снова мечетью ДН ВЧЕРА весь мир ждал решения турецкого суда по поводу бывшего собора Святой Софии в Стамбуле, наверное, наиболее известного памятника зодчества восточного христианства и Византии. После взятия в 1453 году турецким султаном Мехмедом II Фатихом Константинополя эта церковь, на строительство которой, по легенде, было потрачено 3 годовых (!) дохода Византийской империи, была превращена в мечеть, коей и являлась до 1935 года, когда основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк превратил ее в музей. В прошлом году турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Айя София может стать мечетью вновь. По его словам, это может стать ответом мусульман на признание Соединенными Штатами Америки, вопреки целому ряду резолюций ООН, Иерусалима в качестве единой столицы Израиля. Эти планы вызвали ожесточенную критику со стороны общественности и государственных структур США, Греции и России. Против этого выступает также Константинопольский патриархат, местная православная церковь в Турции. Впрочем, вчера решения по поводу судьбы храма мир не дождался: по информации Би-Би-Си, турецкий суд «после 17-минутного рассмотрения заявил, что огласит вердикт в течение 15 дней». Совершенно очевидно, что статус Айя Софии - вопрос в меньшей степени религиозный, но больше политический. Собственно говоря, Эрдоган и не скрывает этого, полагая подобный шаг ответом на признание израильской аннексии Иерусалима при президенте Дональде Трампе. Именно при нем Вашингтон дал «зеленый свет» почти всем планам Израиля в отношении города трех религий, а также для многочисленных поселений израильтян на палестинском Западном берегу реки Иордан, нарушающих резолюции ООН по разграничению территорий между еврейским и арабским государствами. Для мусульман аль-Кудс (арабское название Иерусалима) - третья по значению святыня - после Мекки и Медины. Первые годы исламского призыва именно этот город был направлением для молитв (кибла) мусульман. Тем не менее, у мусульманских стран поначалу не оказалось сколько-нибудь серьезных инструментов давления на США в момент признания аннексии Иерусалима в 2017 году. Лишь президент Турции нашел возможным впервые открыто заявить о возможности пересмотра статуса Айя Софии в качестве ответной меры. Критики говорят, что подобные шаги - это не внешняя политика, а попытки Эрдогана упрочить популярность в националистической и религиозной среде внутри самой Турции, однако то, что окончательное решение принимает именно суд, несколько снижает его личную заслугу в этом, хотя и оставляет президенту пространство для маневра. Вполне возможно, что и двухнедельная пауза с решением по Айя Софии также вызвана именно стремлением дать тем же США (не от Греции же Анкаре ждать уступок) время для равнозначной политической уступки по интересующим Анкару вопросам. Таковых много и за пределами арабо-израильского вопроса, например, в Сирии (где, правда, Анкара уже добилась того, что Вашингтон, фактически, предал своих курдских союзников, которые рассматриваются турками, как террористы), Ливии или Ираке, где имеются турецкие национальные интересы. Пока США реагируют довольно сдержанно. «Мы призываем правительство Турции оставить собор Святой Софии как музей, как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия, которые внесли вклад в Турецкую Республику, и гарантировать, что он останется доступным для всех», - цитирует Би-Би-Си заявление госсекретаря США Майка Помпео. Но эти слова Эрдоган легко парирует: «Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично». Пока же наиболее острой реакцией можно назвать заявление Константинопольского патриарха Варфоломея, который заявил, что превращение музея Айя-София в мечеть может обратить миллионы христиан по всему миру против ислама. Однако в Анкаре резонно замечают: Турция вправе сама распоряжаться судьбой архитектурных объектов в границах своего суверенитета «без учета мнений других государств». Если те же США и Израиль не стали ни на кого оборачиваться по спорному вопросу о статусе Иерусалима, то почему турки должны прислушиваться к кому-либо действую внутри своей страны?