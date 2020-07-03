Сырьевой экспорт в обмен на потребительский импорт

Нигмат РАМАЗАНОВ Ввиду сохраняющейся высокой сырьевой зависимости экономики Казахстана основным фактором влияния на показатели внешней торговли остаются мировые цены на сырьевые товары, в первую очередь - на углеводороды. Любое изменение котировок нефти оборачивается тем, что показатели внешнеэкономической деятельности либо ухудшаются, либо улучшаются в зависимости от динамики цен на рынке нефти. Изменение цен на сырьевые товары и курса национальной валюты оказывают ключевое влияние на показатели внешней торговли Казахстана. Падение цен и стоимости национальной валюты в 2014-2016 годах сопровождалось резким ухудшением основных параметров внешней торговли страны. За это время стоимостные объемы экспорта по сравнению с 2012-2013 годом сократились более чем в два раза, в несколько меньшей степени снизились объемы импорта, положительное сальдо торгового баланса упало почти в четыре раза. В результате основные параметры внешней торговли в 2016-ом откатились на десять лет назад, на уровень 2006 года. В последующие три года на фоне улучшения ценовой конъюнктуры наблюдался восстановительный рост. Пошли вверх показатели экспорта и импорта, заметно выросло положительное сальдо торгового баланса. По итогам прошлого года стоимостные объемы экспорта составили порядка 57,7 млрд., импорта - около 38,4 млрд. долларов США. Профицит торгового баланса превысил 19,3 млрд. долларов. В результате показатели внешней торговли по отдельным параметрам вышли на уровень 2010 - 2011 года. Первый квартал текущего года ознаменовался ухудшением ценовой конъюнктуры на наш основной экспортный товар. Котировки нефти сорта Brent снизились за три месяца с уровня порядка 65 до 30 доллара за баррель, но в среднем за квартал сложились на достаточно высоком уровне. Снижение нефтяных цен сопровождалось увеличением добычи нефти. Судя по положительной динамике экспорта, падение цен в отчетном периоде удалось компенсировать за счет увеличения продажи физического объема нефти и, возможно, ряда других товаров. По данным Комитета по статистике, внешнеторговый оборот страны, без учета неорганизованной торговли, по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 2,7%, превысил 21 млрд. долларов США. Стоимостные объемы экспорта увеличились на 4,2% до уровня около 13,91 млрд. долларов. При этом импорт сократился на 0,1% и составил около 7,1 млрд. долларов. В результате сложившейся динамики экспорта и импорта положительное сальдо внешнеторгового оборота повысилось до уровня более 6,8 млрд. против менее 6,3 млрд. долларов США в аналогичном периоде предыдущего года. Основными торговыми партнерами нашей страны остаются Россия, Италия и Китай. В первом квартале на долю Италии и Китая пришлось более 18% и около 16% соответственно всего экспорта, доля Нидерландов и России составила 7,9 и 7,8%. Более трети товаров (42%) в общем объеме импорта в отчетном периоде было завезено из России, 15,0% - из Китая. Доля импорта из Германии и США составила 4,6% и 3,7% соответственно, на другие страны пришлось менее чем по 3,2% импорта. Показатели экспорта выросли с другими странами мира, сократились - со странами СНГ. По импорту, напротив, наблюдалось сокращение объемов с другими странами мира и увеличение - со странами СНГ. Согласно информации Комитета по статистике, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан) в первом квартале сократилась на 1,3% до уровня 4,39 млрд. долларов. При этом экспорт сократился на 11,3%, импорт - вырос на 2,1%, до порядка 1,23 млрд. и 3,16 млрд. долларов США соответственно. Следует отметить, что доля России в товарообороте Казахстана со странами ЕАЭС составляет более 90%. Комитет по статистике перестал публиковать оперативные данные не только по отдельным товарам, но и по основным группам товаров. Поэтому сложно судить как цены и физические объемы продаж и покупок отдельных товаров повлияли на динамику экспорта и импорта. Однако, как представляется, основное влияние на экспорт оказало снижение цен на сырьевые товары. Судя по всему, ухудшение ценовой конъюнктуры на внешних рынках в первом квартале удалось компенсировать за счет увеличения натуральных объемов продаж отдельных товаров, в том числе нефти и газового конденсата. Основной причиной небольшого снижения объемов импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года могло стать падение платежеспособного спроса, как предприятий, так и населения, несмотря на декларируемые достаточно высокие темпы роста заработной платы и доходов наших сограждан. Сокращению импорта могло также способствовать резкое ослабление позиции тенге к американской валюте в марте, а также повышение цен на импортируемую продукцию. Сырьевая зависимость экономики отражается и на объемах, и на структуре торговли Падение мировых цен на энергоносители не отразилось на товарной структуре экспорта в сторону снижения доли сырьевых товаров. Более того, доля минеральных продуктов по сравнению с первым кварталом прошлого года выросла сразу с 71,0 до 77,7%. Соответственно, в структуре экспорта заметно снизилась доля других товаров. Продукции химической промышленности и связанных с ней отраслей, металлов и изделий из них, продуктов животного и растительного происхождения, а также машин, оборудования и транспортных средств. Менее значительно изменилась структура импорта по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Доля импорта машин и оборудования в отчетном периоде снизилась до 35,9%. При этом удельный вес, минеральных продуктов вырос до 8,4%, продуктов животного и растительного происхождения и готовых продовольственных товаров - до 13,2%, продукции химической промышленности и связанных с ней отраслей - до 17,6. Доля металлов и изделий из них в структуре импорта осталась на уровне первого квартала 2019 года (12,3%). Произошедшие изменения структуры импорта могли быть обусловлены преимущественно падением инвестиционной активности предприятий на фоне пандемии коронавируса, а также влиянием ценовых факторов. Изменение структуры и экспорта, и импорта определяется не только динамикой мировых цен, но и эффективностью мер, направленных на снижение сырьевой зависимости экономики. Решением этой ключевой проблемы власти занимаются давно, однако на деле мало что меняется. По большому счету, Казахстан превратился в экспортера сырьевых ресурсов на мировые рынки, так как экспортировать кроме сырья и товаров с невысокой долей добавленной стоимости практически нечего. Поэтому структура экспорта зависит в первую очередь от изменения мировых цен на сырьевые товары, и в значительно меньшей степени - физических объемов продаж различных товаров. Распад высокотехнологичных отраслей, в целом деградация обрабатывающей промышленности сказывается не только на сохранении сырьевой направленности экономики, но и ее зависимости от импорта. Объемы производства непродовольственных потребительских и инвестиционных товаров в стране ничтожно малы, динамика производства большинства продовольственных товаров отстает от спроса, что влияет на высокую зависимость Казахстана от импорта этих товаров. Поэтому потребность в непродовольственных потребительских товарах едва ли не на 100% удовлетворяется за счет импорта, по-прежнему высокой остается зависимость от импорта инвестиционных, а также и отдельных продовольственных товаров. Увеличение объемов не сырьевого экспорта по-прежнему остается одним из основных направлений работы кабинета министров. Так, год назад было заявлено, что согласно Стратегии перед правительством поставлена задача по увеличению экспорта товаров с добавленной стоимостью и услуг к 2022 году до 32 млрд. долларов. Для достижения этой цели ежегодно экспорт таких товаров и услуг должен был увеличиваться на 2,2 млрд. долларов. Насколько эти задачи будут выполнены, или благие намерения вновь останутся лишь на бумаге, покажет время. Пока же основное влияние на динамику внешней торговли будут оказывать сырьевая зависимость отечественной экономики, мировые цены на нефть, объемы ее добычи, изменение курса тенге по отношению к валютам основных торговых партнеров, финансовое положение отечественных предприятий, платежеспособный спрос населения. В текущем году на динамику торговли будут влиять снижение мировых цен на сырьевые товары, покупательной способности бизнеса и населения на фоне распространения эпидемии вируса и введения карантинного режима. Так, в апреле цены на нефть упали до многолетнего минимума, сократились доходы бизнеса и граждан. Эти факторы отразились на показателях внешней торговли. Стоимостные объемы экспорта по результатам четырех месяцев сократились на 1%, импорта - упали на 5%. Казахстанские чиновники традиционно демонстрируют консервативный подход при оценке мировых цен на наш основной экспортный товар. Так, еще в августе прошлого года, когда еще ничего не было известно о распространении вируса, правительство прогнозировало снижение цен на нефть в 2020 году до 55 доллара за баррель. При этом показатели экспорта прогнозировались на уровне 51,4 млрд., импорта - 34,1 млрд. долларов США. Положительное сальдо торгового баланса планировалось в размере около 17,3 млрд. долларов. В начале этого года правительство в очередной раз пересмотрело прогноз социально-экономического развития, исходя из новых реалий, связанных с эпидемией коронавируса, падением котировок нефти. Мировые цены на нефть были пересмотрены в сторону снижения сразу до 20 доллара за баррель в среднем за год, объемов ее добычи - до 86 млн. тонн. Согласно этим ожиданиям, власти планировали падение объемов экспорта и импорта товаров до уровня порядка 35,1 млрд. и 26,6 млрд. долларов США. Соответственно, положительное сальдо торгового баланса могло сложиться в районе около 8,5 млрд. долларов. Судя по динамике истекшего периода, цены на нефть не упадут до такого значения, как это прогнозировалось правительством. Скорее всего, котировки нефти в среднем за год будут примерно в 2 раза выше. При таком сценарии и показатели внешней торговли не опустятся до указанных выше значений. В то же время цены останутся существенно ниже фактического показателя 2019 года. При таком предположении стоимостные объемы экспорта могут сложиться намного выше значения в 35,1 млрд. долларов, в то время падение импорта в результате снижения покупательной способности предприятий и населения может оказаться в районе порядка 30 млрд. долларов.