Неразумное отклонение

Изменения в психике нормального человека - самое страшное последствие всемирной вирусной эпопеи Юрий Сигов, вашингтон Крайне мутная история со всей вирусной заразой не только не стихает, но и постепенно вновь набирает обороты. Со всего света (как это было и до появления вируса) опять потоком поступают сообщения о новых и новых «волнах» заразной чумы, которая охватывает только что вроде бы выздоровевшие страны. Правительства вновь и вновь предупреждают население об опасности новых заражений, но создается впечатление, что обычному народу уже не до страха. Гори оно синим пламенем- лишь бы вновь вернуться к обычным человеческим свободам и радостям! Экономисты, а главное - политики всех мастей только и делают сейчас, что подсчитывают уже понесенные потери по цифрам падения ВВП и прочих заумных показателей. А медики предупреждают (потому что толком по-прежнему о природе вируса ничего не знают) население о возможных последствиях, как в плане рецидива на другие имеющиеся уже у человека заболевания, так и возникновении новых, неведомых доселе науке вирусных проблем. Показательно, что какая-то часть народа реально начинает вновь бояться приближаться к идущему мимо человеку, кто-то опасается вновь идти в ресторан - даже в маске и перчатках (непонятно только для чего их там одевать). А еще есть и такие, которые умышленно нарушает именно сейчас всяческие предупреждения врачей. И не просто не носят различные защитные приспособления, но и нарочно обнимаются, целуются и толпами плещутся в бассейнах и сдвигая сплошным настилом лежаки на морских и речных пляжах. Общий же посыл подобного поведения в принципе один и тот же: да будь, что будет, чему бывать - того не миновать, лучше умереть с полной тарелкой на столе в любимом ресторане, чем помереть от голода с маской на лице в закупоренном защитном бункере. И все же во всей этой вирусной суматохе явно позабыто главное наследие эпидемии - мощнейший срыв ключевых человеческих психологических понятий. О хорошем и плохом, правильном и ложном, полезном и явно сверхопасном. Все - как по нотам. Но по-прежнему неизвестно ни имя композитора, ни месторасположение оркестра, ни точное количество «попавших на деньги» слушателей Я уже писал о том, что вся эта вирусная кампания оставляет по-прежнему ощущение какого-то четко срежиссированного спектакля, действа, которое помимо полного паралича мировой экономики принесшего и какое-то всеобщее помутнение общечеловеческого рассудка. То есть целый ряд аспектов того, как действовали отдельные политики, врачи, целые страны и даже регионы говорит о том, что с глобального устройства мозгом случился всеобщий обвал. Поражает и тот факт, что у очень многих - и во многих странах- с самого начала возникло чувство полнейшего абсурда и нелепости происходящего. Но вот чудо: ни одного из этих «все понимающих людей» не оказалось - причем во всем мире! - на даже мало-мальски руководящих постах. Чтобы в их власти была возможность как-то, если не немедленно остановить набиравший обороты процесс всего запрета и закрытия, то хотя бы затормозить осуществляемый всемирный медико -организационный маразм. И все же… Хотя во многих странах мира сейчас начинается так называемая «третья фаза» отмены антивирусных мер, по-прежнему создается стойкое впечатление, что всех жителей нашей планеты кто-то невидимый и неведомый сделал участниками продолжающегося абсурдного спектакля. Ну, сами посмотрите на полнейшую нелепость того, что мы видим каждый день - от Америки до Занзибара. Все четыре месяца полнейшего всего закрытия и запрета продуктовые магазины оставались открытыми, а вот хозяйственные магазины, где человек мог купить кастрюли и чайники для приготовления пиши по какой-то странной причине кем-то невидимым было «приказано» закрыть. Или домашних животных- собак, кошек, даже хомячков выгуливать человеку было можно, а вот собственных детей по неведомым никому причинам все эти недели требовалось держать под замком. Вроде бы говорили, что они могут, гуляя, заразиться вирусом. От кого? Деревьев? Травы? Проходящих на противоположной стороне улицы таких же ребятишек под присмотром родителей? А городской транспорт? Вот в Вашингтоне с марта первым делом закрыли именно метро (а через пару дней прекратилось и движение городских автобусов). А в Москве метро работало без перерывов, как и весь другой общественный транспорт. Хотя понятно, что именно транспорт - самое «заразное» место для любого вируса, потому как именно в нем можно легче всего подхватить заразу и передать ее любому другому пассажиру. Про маски да перчатки и говорить уже нет смысла. То есть сама эта идея смысла лишена напрочь. Потому как если маски носить, то всем. Если не носить, то надо четко понять их полную никчемность с точки зрения защиты обычных граждан от заразы. Пользы от нее на улице, если к тебе умышленно не подойдет человек и не чихнет в лицо – никакого. Вот в Калифорнии одна дама, которой не понравилось, что молодая мамаша латиноамериканского происхождения разговаривала со своим малышом по-испански, подошла к ним, и умышленно стала чихать в лицо ребенку. А когда ее пытались «взять за совесть» и покритиковали, она ответила: «а пусть ее ребенок вирусом заболеет, если он у меня бы был. Зато она научится в Америке говорить только по-английски». Президент США Д. Трамп уже не раз рявкал на своих медицинских помощников, которые все пытаются - но тщетно - заставить его носить маску. «Вы что, на зарплате у ВОЗ или на окладе американского правительства?» - вопрошал президент, и демонстративно не одевал маску даже в случаях, когда его предупреждали о возможном присутствии на встречах или выступлениях зараженных коронавирусом людей. Сразу же по данному поводу возникает масса вопросов. Если все в мире, словно заговоренные следуют указаниям какой-то единой, не пойми где напечатанной методички, то почему ни у кого - именно в самых верхах, за исключением руководства Белоруссии и Швеции - не возникло критического отношения к происходящему? Почему никто из ведущих мировых политиков не сказал громко, и на весь мир - подождите, секундочку, а с какого перепугу мы должны следовать именно всем этим мерам, эффективность и смысл которых никто и нигде не сможет проверить заранее? Тем самым была поставлена под сомнение такая очень хрупкая, но основополагающая ценность, как элементарная логика. Мы ведь в каждом событии, происходящем вокруг нас, всегда ищем некий смысл. Почему это так происходит? Что за этим стоит? Кому сие выгодно? И что в итоге получим мы сами, если, руководствуясь логике, поступим так, а не иначе? Ведь именно обычная, не прописанная в каких-то учебниках логика помогает нам ориентироваться в окружающем мире, действовать разумно. Чем, собственно говоря, от обычных животных человек и отличается. Паника - как средство превращение абсурда в обыденное явление. А это страшит человека куда сильнее, чем обычная опасность И здесь тот самый вышеупомянутый обычный человек вдруг ни с того, ни с сего сталкивается с полнейшим абсурдом, при этом теряется, не понимает, что вокруг него происходит, не видит смысла в том, что ему в этой ситуации предлагается делать. Соответственно он тут же ощущает себя беспомощным, и тогда им очень просто управлять и манипулировать. Кем конкретно? Не принципиально, потому как непонятно, кто всю эту вирусную историю замутил, и кто - главный выгодополучатель ее последствий. В этих условиях человек даже с крепкой психикой начинает паниковать, а тут еще что местные, что заморские СМИ буквально поминутно нагнетают просто дичайшую истерию. Тот же «телеящик» люди все эти карантинные недели смотрели целыми сутками. А там - только ужасы, кошмары, концы света и прочее, что даже крепкого в нервном плане человека очень быстро могут сделать полусумасшедшим. Что нам все это время рассказывали о вирусе? Что он непредсказуем, смертелен для целых семей и даже населенных пунктов, трупы во многих местах (тот же Нью Йорк) даже девать некуда. И тут же идут кадры братских могил, где кучно хоронят безымянных зараженных. А вспомните кадры, поступавшие несколько недель из Италии, где родственникам не позволяли присутствовать на похоронах, потому как вирус якобы такой смертоносный, что может заразить всех подряд - и даже на очень большом расстоянии. Что американские, что европейские журналисты только и твердили: посмотрите, ведь у людей осталось всего 20 процентов «неповрежденного легкого», бабушку мучает удушье, людям, лежащим на кроватях с кучей препаратов и трубок на теле и лице что-то все время вкалывают в вену. А вокруг них - в космических скафандрах врачи, не имеющие времени даже для посещения туалета или минимального приема пищи. То есть - натуральный конец света. Или все-таки не совсем? Меня во всей этой психической атаке еще просто поражала так называемая санитарная обработка улиц и площадей по всему свету. Объясните, зачем дезинфицировать асфальт и поливать дорожки возле домов, по которым вообще никто не ходит? Ведь все это и многое другое - натуральный абсурд, который приводил к тому, что даже умеющие логически мыслить люди начинали опасаться собственной тени. И им действительно начинало казаться, что «последний день Помпей» вот-вот настанет. Не пойми от чего, и по чьей все-таки вине. По этим причинам повсеместно росло и недоверие к властям. Президент Д.Трамп в США явно давал понять, что слушать советующих все, что в голову приходит врачей, не стоит. Зато СМИ только и писали в Америке о том, что слушать как раз-таки не надо самого Трампа, потому что он ничего не смыслит в медицине, и вот-вот сам заболеет. Самым непопулярным человеком в России был мэр Москвы, потому как вводил явно абсурдные запреты, за все в конечном итоге отвечал, но, как и Д.Трамп, ровным счетом ничего не понимал в медицине. Обязательно наказать. Но так, чтобы страшно было и больным, но особенно - здоровым Особого разговора заслуживает, на мой взгляд, система наказаний за то, что кто-то какие-то меры карантина или запреты не соблюдал. Или умышленно их бойкотировал. Известно, что для того, чтобы человек что-то выполнял или соблюдал, его можно либо в необходимости подобного убедить, либо запугать неизбежными карательными и штрафующими мерами. Если слов не понимает или совести соблюдать указанное не имеет - значит, как говорила героиня фильма «Бриллиантовая рука» - «отключим газ». И тут вот что интересно. Запугивая каждый день людей смертельной опасностью вируса, их не просто изолировали по домам, но и стали как натуральных преступников и нарушителей законов штрафовать. Только в России во время карантина власти собрали штрафов на миллиард рублей (около 15 миллионов долларов США). За что людей-то штрафовали, и зачем нужны были все эти запугивания? Больше всего, как оказалось, штрафовали людей старше 65 лет (еще одна абсурдная байка - дескать, эта группа населения была вроде как самой уязвимой для вируса, а уже через две недели помирать якобы начали сплошь молодые). Те уже просто до смерти боялись высунуть даже нос из квартир, а им сквозь телеэкран по-прежнему твердили: на первый раз штраф 4 тысячи рублей, на второй - 5 тысяч рублей, а если кто из-за тебя умрет (кто его знает, от кого и чего умрет?) - но могут ведь и на тебя пальцем указать- до 7 лет тюрьмы! Тут даже очень крепкий психически человек потеряет веру и в себя, и в социальную справедливость. Замечу, что людей пугали ведь не только суммой нелепейших штрафов, но и теми, кто эти штрафы будет выписывать. Не знаю, кто вообще придумал переименовать милицию в полицию, одевать ее в натурально фашистские черные шмотки, но еще вчера законопослушные, верящие в порядок и свою собственную безопасность граждане - особенно пожилого возраста - стали рассматриваться правоохранителями как обычные преступники. А ведь все то - не просто клинический абсурд, но и мощнейший удар по психике человека. Который уже никому не верит, считает себя бесполезной букашкой, ползающей по асфальту. Да еще каждому ведь навязали как обязаловку владение смартфоном. Через который якобы «умное правительство» будет за тобой следить как за уголовником, чтобы ты не дай Бог не сделал того, что тебе запрещено не пойми кем, и не пойми с какой стати. Ведь тех же больных насильно (подчеркиваю это слово) в Москве, к примеру, заставляли делать селфи в подтверждение того, что они не выходят из квартиры. Не послал в полицию свое фото каждые два часа - плати штраф. Если позвонил с телефона, выйдя на балкон, и если звонок прошел через не твою, а соседнюю телефонную интернет-вышку - так система фиксирует, что ты якобы вышел из дома. Значит - опять плати штраф. Дошло до того, что в нескольких больницах России пациентов запирали снаружи. То есть твой медицинский дом - тюрьма, а ты сам - не больной вовсе, а что-то вроде вирусного уголовника. Получается, что врачи уже должны не лечить больных, а наказывать их за то, что те заболели. Если у тебя вирус - получи штраф, не заражай других, никуда не ходи и ничего не делай, чтобы не загреметь в тюрьму. А не хочешь - заставим слушаться закона, которого не существует, который нигде не прописан, и за который в принципе вообще не может быть никакой и ничьей ответственности. Кстати, проблема это вовсе не только российская или американская. В Мексике закидывали камнями приезжавших по вызову врачей, считая, что они разносят вирус. В Аргентине врачей обливали с балконов хлоркой и отравленной краской, чтобы они не могли войти в дома к пациентам. Ну, а в самих США от больных не просто шарахались как от якобы зараженных вирусом, а вешали на двери их домов и квартир таблички с надписью «осторожно: заразно больной». Примечательно, что все выше упомянутые меры ведущие мировые СМИ почему-то стремились сравнивать исключительно с Китаем. А там, как оказалось, решено было наказывать вплоть до смертной казни, если человек умышленно пытался кого-либо заразить коронавирусом. Плюс тех, кто оставаться дома не желал, а ездил на метро или в автобусе, и тем самым нарушал карантин. А ведь к осени и в Америке, и особенно в Европе на полном серьезе обсуждается вариант всеобщей вакцинации. И если кто такой укольчик делать не пожелает, то человека могут лишить многих «обычных привилегий» здоровых ранее людей, о которых пока народ в своей основной массе и не задумывается. Начиная от допуска к работе и кончая просто посещением целого ряда мест общественного пользования, которые раньше были всегда и для всех открыты. Вроде бы Чили уже выдает своим гражданам такие «иммунно-защитные удостоверения», а в Европе подобным вариантом заинтересовались сразу несколько стран ЕС. Никак не угомонится и пресловутая ВОЗ, которая ничего не делая для борьбы с вирусом, тем не менее, сотнями штампует каждый день разные «полезные рекомендации». По типу того, что «иммунные паспорта» нужны будут чуть ли не всем «цивилизованным гражданам» нашей планеты как обычные паспорта или водительские права. Да, сейчас во многих странах мира большая часть населения возвращается к обычной, довирусной жизни. Хотя все те, кто эту истерику с вирусом устроил, продолжают через СМИ и выступления различных экспертов пугать население нашей планеты второй и даже двадцать второй волной коронавируса, какими-то якобы новыми мутациями вирусов - причем еще более страшных и беспощадных, чем нынешний. А ведь психика человеческая - вещь предельно тонкая и хрупкая, и повредить ее можно очень легко без всякой «задней мысли». Вот только последствия подобного «вирусного психологического эксперимента» могут привести, на мой взгляд, к результатам куда более опасным и тревожным, нежели бездумное строительство сотен каких-то противовирусных корпусов, закупки тысяч аппаратов для прочистки легких, большая часть из которых - просто, как оказалось, выброшенные на ветер многомиллиардные средства. И самое, пожалуй, удивительное во всей этой истории - то, что она еще далеко не закончилась. В Америке уже в открытую говорят, что число зараженных вновь растет, вот-вот толпами больных повезут в больницы (а может быть сразу и в крематории). В России все ждут «последствий 1 июля» после голосования за поправки к Конституции, когда вроде бы планируется объявить о «второй волне» заражений и новых запретах и ограничениях. А в Европе, как только наберет динамику летний туристический сезон, и народ начнет совместно отдыхать, кушать, бродить по улицам, музеям и рынкам, все согласно рекомендациям ВОЗ, могут вновь запереть и замуровать как минимум до конца года. По крайней мере, к этому население уже начали готовить ведущие мировые СМИ (зачем?) И те, кто им по-прежнему поставляет подобную информацию, имея в виду совсем даже не здоровье планеты, и уж никак не возрождение мировой экономики…