Мы тонем во второй волне

или Тщетные уроки кризиса «Люди страшатся раскачивать лодку, в которой надеются проплыть безопасно по стремнинам жизни, когда в действительности лодка застряла в песке на перекате. Им было бы лучше раскачать лодку и попытаться снять ее с мели». Томас Сас, американский психиатр АВТОР этих строк последние 7 дней ежедневно проходил по 10 км по городу, чтобы найти лекарства, необходимые родным. Нужные лекарства находились в дальних, тупиковых аптеках (и все равно все не нашлось), в то время как простые, едва знакомые люди, делились со мной последними ампулами, мы передавали друг другу информацию о появляющихся где-то тех или иных препаратах. В десятках многочасовых очередей у аптек народ пытался понять, как так могло случиться, что наше государство не защитило нас от этой страшной трагедии? А люди продолжают уходить. Автор этих строк тоже понес на этой неделе утрату, и столкнулся с тем, как сейчас казахстанцы прощаются со своими родными - во время «второй волны». Тела покойных врачи больше не забирают, предоставляя людям самостоятельно хоронить (поначалу, во время COVID-19 был протокол, по которому тела, наоборот, не выдавали), не ставятся посмертные диагнозы. Находящимся рядом с покойным людям со всем наборов симптомов COVID-19 предлагают покупать лекарства самим и лечиться самим. В очередях мы чувствуем себя просто брошенными, а когда смотрим на салют в Нур-Султане - преданными. Знаете, что делают самые гуманные провизоры в эти дни? Они вешают на двери аптек списки лекарств, которых нет в продаже, чтобы люди, которые ищут именно их, могли не стоять зря. А отсутствует именно то, что нужно сейчас для лечения больных, страдающих от «пневмонии», за которой, вероятно, прячется значительный процент случаев коронавируса. При этом, власти страны старательно сваливали вину за дефицит лекарств на само население, которое, вначале забыло соблюдать карантинные требования, а потом массово раскупило весь парацетамол и градусники, затем оказалось, что все же были некие бюрократические препоны для поступления лекарств на рынок. Об этом, в частности, сказал глава Минздрава Алексей Цой еще 7 июля: «Лекарственные средства в упрощенном порядке со складов поступают в оптовые компании. В дальнейшем будут реализовываться непосредственно в розничные точки продажи лекарственных средств. Барьер, который был, мы устранили. В кратчайшие сроки лекарства будут на рынке». Однако, когда автор этих строк пишет этот материал, на дворе уже 9-е июля, а необходимых родным лекарств практически нет. Два дня - это, видимо, короче «кратчайших сроков». Вообще, эти игры со статистикой, сроками, цифрами, в итоге и привели нашу страну на первую строчку по росту численности COVID-19. Нам понятно, что на самом деле это не было вызвано однодневным «взрывом» заражения вирусом. Речь шла просто о том, что до того наша страна отчитывалась отдельно о «зараженных» и «выявленных бессимптомных». Когда пришлось собирать обе цифры вместе, то и вышел одномоментный «взрыв». Точно также будет выходить, если власти Казахстана будут отчитываться о количестве жертв COVID-19 не ежедневно, как все цивилизованные страны мира, а раз в неделю. Такие же подозрения вызывает разделение смертей от коронавируса и от «пневмонии». Судя по тому, что сегодня в Алматы, по данным знакомого сотрудника ритуальных услуг, умирает значительно больше, чем «сезонные цифры» (примерно 100 человек в день), и сколько реально регистрируется именно, как COVID-19, то либо в Казахстане одновременно бушуют два вируса, либо один вирус «маскируют» под менее «громкие» болезни. Так вот завтра, если под давлением общественности обе статистики опять объединят, то мы вновь поставим печальный рекорд в международной статистике. Автор этих строк - живой свидетель тому, что скорая, констатирующая смерть, вообще ничего не пишет о ее причинах. Соответственно, релевантность нашей статистики вызывает огромные сомнения. Вполне естественно, что значительная часть казахстанцев, оставшихся наедине с трагедией, просто не могла соотнести невозможность купить лекарства для спасения жизней, с огромными тратами на проведение салюта в день Нур-Султана. Объяснения властей по поводу того, что тратились не государственные, а частные деньги, и вообще все было запланировано давно, а потому не вышло отменить, не устраивают общественность. Естественно вспоминается решение британской королевы отменить празднование по случаю своего дня рождения. Отговорка по поводу того, что салют был призван подбодрить медиков и больных, наоборот, вызвала отрицательные эмоции у многих казахстанцев. В условиях роста смертей, неэффективности государственной политики и постоянно опаздывающих мер, подобные высказывания могут стать искрой в пороховом погребе, наподобие того, как в США массовые бунты вызвало банальное проявление полицейской жестокости. Сегодня любой инцидент у морга, в аптеке, больнице, вирусное видео или просто слухи, распространяемые через социальные сети и мессенджеры, могут стать таковыми. Даже поиски виноватых, которые недавно покидали свои должности без какого-либо порицания со стороны первых лиц государства, сегодня не могут нейтрализовать негативный заряд. Люди уже пристроены на других должностях, а списать на них все было бы довольно странно, ибо с начала ЧП и карантина официально все решения принимались практически коллегиально, а не просто с подачи Минздрава. «Работа над ошибками» хороша в нужный момент, когда общество ждет конкретных шагов, а буквально на один-два дня позднее она же воспринимается, как поиск «козлов отпущения» или «перевод стрелок». Государственный слоган #bizbirgemiz, который означает «мы вместе», в условиях, когда государство вначале празднует салютом, а потом, наконец, бросается исправлять ошибки, которые были видны за недели до этого, превращается в пустые слова и вместо положительного заряда вызывает раздражение. Многие бизнес-коучи говорят, что кризис - это новые возможности, и, прежде всего, поменять себя, свою систему, жизнь перед лицом чего очень серьезного. В этом плане, для Казахстана COVID-19 мог бы стать поводом для глубокой переоценки государственной системой и каждым ее винтиком своих целей, задач, ответственности. Но то, что пока мы видим своими глазами, полными слез из-за смертей и болезней без лекарств, показывает нам, что казахстанская бюрократическая система никак не пересмотрела свои ценности и работает точно также, как она функционировала все последние годы. Так ей проще, удобнее, где-то даже прибыльнее, но проблема в том, что мир - он не стоит на месте, а в случае с COVID-кризисом, балансирует на грани катастрофы, и те, кто не смогут принять этот вызов, завтра останутся у разбитого корыта, полного сгоревшими петардами от последнего фейерверка...