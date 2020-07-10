Траурное лето

Число жертв пандемии растет каждый день ДН ПРЕЗИДЕНТ Токаев распорядился объявить будущий понедельник, 13 июля, траурным днем по всем жертвам коронавируса в Казахстане. «К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», - заявил он в специальном обращении в среду. Почему-то глава государства отделил жертв COVID-19 от умирающих, например, от пневмонии, которых, судя по всему, куда больше, неизвестно. Пневмонию он аккуратно отделяет от COVID-19, однако признает и ее вспышку. По неофициальным данным из алматинских моргов, ежедневно только в южной столице последние недели регистрируется около 100 покойников. Сколько их по всей стране, неизвестно, официальная статистика сейчас не вызывает доверия. Отчасти это признают и в Минздраве, правда, в отношении заражения, а не смертности. «Так же, как и во всем мире, у нас официально регистрируются только подтвержденные тестированием случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Наверняка, количество больных больше. Люди переносят инфекцию на ногах, без симптомов, и через 14 дней выздоравливают. На сегодня повсеместное тестирование не является первостепенной задачей системы здравоохранения, основной упор делается на симптомных больных, которые нуждаются в качественном лечении», - заявил министр здравоохранения Алексей Цой на этой неделе. Кстати, главе Минздрава, видимо, придется очень скоро немного изменить свою риторику. Президент Токаев заявил: «…К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией». Ранее же, как мы помним, новый министр позитивно попрощался со своим предшественником: «Дорогой Елжан Амантаевич, в это сложное для страны время Вы стояли на рубеже борьбы с коронавирусом. Ваша работа в регионах и в очагах инфекции, непосредственно с населением и специалистами привела к позитивным сдвигам в системе здравоохранения». Теперь же руководство страны решило, что имели место не позитивные сдвиги, а системные ошибки. Как известно, в обществе вызвало острую критику решение властей Нур-Султана не отменять праздничный салют по случаю дня столицы, и многие критики власти даже провели флешмоб, объявляя праздничный день траурным. Теперь траур объявили сами власти страны, правда, максимально отдалив его от даты праздника. Однако, ежедневные смерти наводят на мысль о том, что траур надо объявлять, проводить и соболезновать людям каждый день все последние и, видимо, будущие недели. 6 июля ни чем не отличается по количеству жертв от 13-го, трагический список растет ежедневно. Когда еще со времен Голодомора 20-30-х годов наш народ нес такие страшные потери в мирное время? Мы предлагаем обществу и государству ежедневно поминать жертв пандемии (неважно в форме открытого COVID-19 или «пневмонии»), спустить флаги, отказаться от любых неуместных мероприятий все время, пока ситуация в стране не нормализуется. Для этого не нужно денег из бюджета, не нужно массовых акций, но нужно просто нормальное человеческое сочувствие.