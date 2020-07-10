Укрепление тенге закончилось?

Нигмат РАМАЗАНОВ Первая половина года завершилась повышением мировых цен на нефть, улучшением внешних условий. На этом фоне в июне продолжилось усиление позиции тенге по отношению к доллару США. При этом рост цен на потребительские товары и услуги ускорился по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, инфляция в годовом измерении выросла до 7%. Начало июля ознаменовалось ослаблением курса национальной валюты. Значительное влияние на формирование показателей монетарной политики во втором квартале, в том числе на курс национальной валюты, оказало изменение ситуации на рынке нефти после обвального падения цен в марте и апреле. Напомним, что первый квартал текущего года ознаменовался падением котировок нефти ниже 30 доллара, а в апреле в моменте цены опускались ниже 16 доллара, и в среднем за месяц сложились несколько выше уровня 20 доллара за баррель. Восстановление котировок нефти наметилось в мае. Не затрагивая причин этого, отметим, что в конце месяца стоимость эталонной нефти сорта Brent на Лондонской товарной бирже повысилась до 36-37 доллара за баррель. Рост нефтяных котировок продолжился и в минувшем месяце, хотя темпы прироста заметно снизились. Начав с отметки 37-38 доллара, котировки нефти уже 5 июня уверенно преодолели рубеж в 40 долларов и повышались до 42 долларов за баррель. После этого нефтяные цены менялись в коридоре 43-38 доллара за баррель. В начале последней декады июня котировки эталонной нефти вплотную приблизились к отметке 44 доллара, но не смогли преодолеть этот рубеж, скорректировались вниз. На настроения участников рынка повлияли, по мнению экспертов, новости о возможной второй волне пандемии вируса, о негативных данных о распространении вируса в США, Австралии и в мире в целом. На этом фоне котировки в моменте опускались ниже уровня 40 доллара за баррель, но удержались на этом рубеже и месяц завершился на отметке выше 41 доллара за баррель. Таким образом, в среднем за июнь и за первую половину года цены эталонной нефти сложились в разы выше прогноза казахстанского правительства, пересмотревшего котировки в сторону снижения до 20 доллара за баррель. Отметим, что согласно прогнозам экспертов, цены на уровне 40 долларов за бочку ожидались в конце текущего года, а в лучшем случае – третьего квартала. Впрочем, нельзя утверждать, что котировки удержатся на текущем уровне, так как на фоне продолжающего распространения пандемии коронавируса и падения спроса цены на нефть могут вновь пойти вниз. Что касается ситуации на других внешних рынках, состязание основной пары мировых валют в июне происходило в интервале 1,11- 1,14 доллара за евро. В начале месяца котировки единой валюты повышались почти до 1,14 доллара, в середине месяца курс пары достиг района 1,12 и до конца июня котировки пары держались вблизи этого уровня. Основное влияние на движение курса оказывали решения Федеральной резервной системы США и Европейского банка по ставкам, заявления монетарных властей касательно ситуации на рынках и ожидаемых мерах ведущих банков. Ситуация на внутреннем рынке во втором квартале характеризовалась усилением позиции тенге по отношению к основным мировым валютам, несмотря на определенные потери тенге в конце июня. Примечательно, что процесс повышения курса тенге начался в апреле, в период падения мировых цен на нефть до многолетних минимумов. А в мае и июне дополнительную поддержку национальной валюте наряду с другими факторами оказывало повышение котировок нефти, а также усиление российского рубля к доллару США. На этом фоне за три дня июня стоимость американской валюты снижалась почти на 15 тенге, средневзвешенный биржевой курс доллара опускался до 396,77 тенге на утренних торгах 3 числа. На этом процесс усиления позиции тенге, продолжавшийся в течение более двух месяцев, завершился. Курс основной пары в оставшиеся дни июня менялся в коридоре 397,63-405,08 тенге за 1 доллар. На вечерних торгах в последний день июня средневзвешенный биржевой курс доллара составил 404,07 тенге. В результате биржевой курс доллара в июне снизился почти на 7,5 тенге, за второй квартал – на 43,60 тенге по сравнению с первым кварталом. Темпы девальвации тенге к доллару по итогам первого полугодия затормозились до 5,6% против 17% в первом квартале. Официальный обменный курс доллара по отношению к тенге, более объективно характеризующий ситуацию на валютном рынке, снизился в июне до четырехмесячного минимума, составил 402,44 тенге. Усиление тенге к доллару способствовало улучшению позиции первого по отношению к евро. Официальный курс единой европейской валюты в начале июня опускался ниже 446 тенге против более 454 тенге в конце мая. В начале второй половины минувшего месяца официальный курс евро вновь поднимался выше 457,50 тенге, а на последний день июня составил 455,12 тенге. Темпы девальвации тенге к евро повысились до 6,6%, но в среднем за месяц официальный курс евро снизился до 452,86 тенге против 455,18 в мае. Что касается пары рубль/тенге, в июне курс пары сложился в пользу российской валюты. В середине и в конце месяца официальный курс рубля снижался до уровня 5,76 тенге, но на протяжении большей части июня стоимость рубля держалась выше отметки 5,80 тенге. Темпы укрепления тенге к рублю по результатам первой половины года повысились почти до 6,5% (против 5,8% в мае), но в среднем за июнь официальный курс российской валюты вырос до 5,81 тенге против 5,75 в мае. Согласно данным официальной статистики, повышение курса тенге к основным мировым валютам не оказало заметного влияния на динамику потребительских цен. Инфляция в июне несколько снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, но темпы прироста относительно июня прошлого года повысились в два раза. Инфляция в июне составила 0,4%. Цены на продовольственные и непродовольственные товары в прошедшем месяце выросли по 0,5%, на платные услуги населению - на 0,2%. Накопленный уровень инфляции за первое полугодие составил 4,2% против 2,6% в январе-июне 2019 года. Основной вклад в ускорение роста инфляции внес рынок продуктов питания. Продовольственные товары с начала года подорожали на 7,3%, непродовольственные – на 2,6%, цены и тарифы на платные услуги повысились на 1,4%. Повышение цен в первом полугодии отмечено практически на все основные продукты питания за исключением яиц, риса и пшена. Наиболее значительно за полгода (на 21-10%) выросли цены на фрукты, овощи, крупы, баранину, сахар-песок. Повышение цен на другие продукты питания составило от 9,3 до 3,7%. Среди непродовольственных товаров выросли цены на импортные товары. Снизились цены на дизельное топливо. Традиционно заметно повысились цены на правовые услуги, страхование личных транспортных средств. В меньшей степени – на услуги здравоохранения, парикмахерских и заведений личного обслуживания, общественного питания, кабельного телевидения. В сфере ЖКХ снизились тарифы на горячую и холодную воду, канализацию, центральное отопление, повысились - на электроэнергию, вывоз мусора. В июне инфляция в годовом измерении повысилась до 7% против 5,4% в соответствующем месяце прошлого года. Наиболее значительно за последние 12 месяцев выросли цены на продовольственные товары (на 11,1%). Цены на непродовольственные товары за этот период повысились на 5,4%, тарифы на платные услуги населению за последние 12 месяцев, согласно информации статистиков, выросли на 3% . Напомним, что в конце прошлого года власти рассчитывали на замедление инфляции, планировали удержать рост цен в коридоре 4-6%. Однако взгляды чиновников касательно ситуации в ценовой сфере резко изменились на фоне распространения коронавируса, обвального падения в марте мировых цен на нефть и курса национальной валюты. Прогнозы по инфляции были пересмотрены в сторону ускорения до 9-11% к концу текущего года. Но и эти ожидания чиновников, напуганных резким падением мировых цен на нефть, похоже, тоже оказались ошибочными. Падение цен на углеводороды оказалось не столь масштабным, как это ожидалось правительством (до 20 долларов за баррель), а во втором квартале тенге вернул большую часть мартовских потерь по отношению к основным мировым валютам. Усиление позиции тенге наряду с падением покупательной способности населения отразилось на замедлении роста цен на потребительские товары и услуги. Соответственно вновь были изменены ожидания по инфляции. В отличие от предыдущего прогноза, предполагающего ускорение инфляции до 9-11%, согласно обновленному базовому сценарию регулятора ожидается, что годовая инфляция сложится на уровне 8-8,5% по итогам текущего года. Согласно заявлению Нацбанка, понижательное давление на цены будет оказывать более слабый потребительский спрос в результате снижения реальных денежных доходов населения. Остается только удивляться, почему очевидное влияние указанного фактора не учитывалось властями ранее, когда они прогнозировали резкое ускорение роста цен. Что касается краткосрочной перспективы, то инфляция в годовом измерении в третьем квартале, скорее всего, будет повышаться. Обусловлено это в основном базой сравнения, связанной с замедлением инфляционных процессов в июле-сентябре прошлого года до 0,2% в месяц. Необходимым условием для удержания инфляции в новом целевом коридоре (8-8,5%) по-прежнему является поддержание стабильного курса тенге по отношению не только к доллару и евро, но и российскому рублю. Во многом именно динамикой курса национальной валюты будет определяться ситуация с ценами на внутреннем потребительском рынке товаров и услуг во втором полугодии. Что касается ситуации на внутреннем валютном рынке в июле, то начало второй половины года для национальной валюты с точки зрения внешних условий оказалось благоприятным. Мировые цены на нефть оставались на 1-3 доллара выше уровня в 40 долларов за баррель. Однако такой уровень нефтяных цен перестал оказывать поддержку тенге, начиная еще со второй декады июня. Возможно, на формирование курса основной пары на внутреннем рынке начали оказывать влияние не только фундаментальные, но и дополнительные факторы. К примеру, ожидания повторной вспышки эпидемии, введения карантинных мер, или предпочтения властей. Курс национальной валюты связан не только с ценами на нефть, но и структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. А для нынешней казахстанской экономики логичным решением бюджетных проблем является девальвация тенге, что позволяет без особых усилий решать и ряд других проблем, накопившихся в экономике страны. Как бы то ни было, в минувший вторник биржевой курс доллара при ценах нефти выше 42 доллара за баррель превысил 409 тенге. Повышению стоимости доллара на внутреннем рынке, помимо прочего, могло способствовать усиление его курса по отношению рубля.