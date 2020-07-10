Старту избирательной кампании Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК В Кыргызстане, несмотря на высокий уровень смертности от коронавируса и «внебольничной пневмонии» дан старт избирательной кампании. На прошлой неделе, в установленный законодательством срок, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении парламентских выборов на 4 октября 2020 года. Делал он это под градом критики и на фоне беспрецедентного уровня недовольства властью в стране. Причем эмоциональный градус, если не превысил, то почти достиг уровня 2005 и 2010 годов, когда в Кыргызстане произошли два переворота (или революции). Сегодня в республике Тяньшаньских гор почти нет представителя политического руководства или элит, кто бы не подвергся тотальной обструкции и не вызывал крайнего негодования со стороны земляков и сограждан. Мы видим, что в социальных сетях люди уже не боятся и не стесняются в выражениях в адрес власть имущих. Автор этих строк просто не припомнит такого накала критики за все три десятка лет независимого развития страны. Кыргызстанцы уже не боясь преследований и исков в суд записывают видеообращения к президенту и депутатам парламента лично, выражения при этом используются почти нецензурные. На этом фоне силовики несут небоевые потери. На прошлой неделе скончались несколько офицеров второго эшелона, которые скоро могли претендовать на самые высокие иерархические места в системе Министерства внутренних дел. Кого-то из них не смогли родственники госпитализировать в виду банального отсутствия мест, а кто-то скончался уже на больничной койке. Судя по всему, это уже сказалось на моральном духе силовиков. «Профессионально молча» болеют чекисты, об их потерях, пока, неизвестно. На этом фоне также отсутствует информация о том, что правительство полностью рассчиталось с милиционерами по надбавкам «за ковид». До сих пор в полном объеме не получили свои деньги медицинские сотрудники и учителя. Если на первых сегодня молится вся страна, то про вторых, кажется, просто забыли. При этом, в процентном соотношении, смертность от ковида и пневмонии в Кыргызстане - одна из самых высоких в регионе. Маленькая хитрость от чиновников кыргызского Минздрава разделять статистику по «COVID-19» и «пневмонии» просуществовала недолго. Сегодня в кыргызском сегменте интернета и социальных сетей кажется, нет ни одного поста без брани в адрес властей. И вот на этом фоне, глава государства подписал указ с назначением даты выборов в парламент. В тот самый парламент, в надобности которого сегодня сомневается почти все население страны, особенно, в его партийном варианте. Стойкая аллергия была вызвана деятельность депутатов пока последнего VI созыва, который постоянно подвергался обструкции за качество своих законопроектов, за уровень подготовки самих парламентариев, за их драки и скандалы, как внутри стен Белого дома, так и за его пределами. Вот и сегодня, на фоне отсутствия зарплат и обещанных выплат бюджетникам в условиях пандемии, депутаты на прошлой неделе привели очередной состав Кабмина к присяге, сделали друг другу подарки и благополучно ушли на каникулы. Не забыв свои зарплаты, премии, пайковые и другие выплаты, хотя все они не являются бедными или нуждающимися людьми. В это время в больницах не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ), лекарств и т.п. Некоторые медики уже успели переболеть коронавирусом по несколько раз, иные не были дома уже несколько месяцев - боятся заразить домашних. Медработники почти каждый день несут потери и хоронят близких и коллег. Один из врачей, отчаявшись, сделал видеообращение к депутату Эльвире Сурабалдиевой: мол, слабо вам отдать на благое дело свою месячную зарплату. К чести последней, ей оказалось «не слабо». Депутат передала свой доход от государства этому медику. Тот сумел даже в этих условиях - когда подорожали все СИЗы, расходные материалы к ним, накупить целый ящик необходимого. Он выложил в сеть все свои покупки, отчитался до последней копейки и задался вопросом - а что будет, если и остальные 119 депутатов перечислят свои зарплаты медикам в столь сложное время? Но другие кыргызские парламентарии остались глухи к этой инициативе. Тем временем, стало известно, что в республику от международных доноров поступили почти 500 миллионов долларов США. По решению теперь уже бывшего главы Кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева почти 300 миллионов ушли на выплаты, зарплаты, в Социальный фонд и т.п. При этом люди как-то не заметили эффекта от «массовых закупок лекарств и необходимой медицинской техники». Не говоря уже про срочное строительство больниц. В Минздраве Кыргызстане решили бороться с недостатком рабочих рук максимально просто: были запрещены трудовые отпуска. На работу вызывают даже пенсионеров старше 70 лет, вместе с ними в ковидное пламя бросают даже студентов младших курсов. Действующий премьер обратился к волонтерам: мол, спасайте родину. Из России на зов откликнулось более сотни врачей - трудовых мигрантов, имеющих опыт борьбы с коронавирусом. Они уже прибыли в Кыргызстан и приступили к работе в условиях тотальной нехватки всего. Но эффект от этого небольшой, а власти, как всегда, отделываются лишь общими фразами - «мы примем меры», «мы решим эту проблему»… Население страны, привыкшее выживать самостоятельно, уже создает свои собственные общественные центры помощи нуждающимся. К этому вынуждает эпидемиологическая ситуация - в день, по официальным данным, в Кыргызстане умирает по 40-50 человек. Бизнесмены, люди искусства, простые люди, трудовые мигранты сами ищут деньги, медикаменты, организовывают транспорт, координируют добровольцев, оперативно ведут учет свободных мест в больницах, кормят медперсонал. А чиновники не замечают или делают вид, что не замечают, как создаются параллельные структуры управления, в которых действующей власти нет места. На этом фоне особенную «любовь» кыргызстанцев заслужили владельцы аптек, резко поднявшие цены на самые ходовые лекарства. В сетях появляются призывы бойкотировать эти аптеки или даже громить их, когда пандемия спадет. Фармакологам желают «уйти поскорее из этого мира и попасть в ад», это еще одно из самых мягких выражений. Власти как всегда обещают «бороться со спекулянтами в это тяжелое время». Пока самая громкая мера от правительства - это обещание поставить чиновника в каждую больницу, чтобы «он смотрел, чтобы главврачи не держали места для своих близких и знакомых». Но горячее лето не только у медиков и простых людей. Руководитель Центризбиркома Айнура Шайылдабекова отрапортовала Жээнбекову о ходе подготовке к выборам. По ее словам, только на перевозку баннеров будет выделено 21 миллион сомов. На всю избирательную кампанию - более 550 миллионов сомов или почти 7,5 миллиона долларов. Этими цифрами ЦИК еще больше разъярил население: мол, на себя любимых деньги всегда найдутся, а на спасение людей - так у доноров просить?! В правительстве попытались робко объяснить, что вообще-то необходимо более 800 миллионов сомов, но их оправдания потонули в потоке проклятий и негодования. И в четверг 9 июля, стало известно, что руководство ЦИК «самоизолировалось» - чиновники удобно заболели. Но на этом фоне не теряют боевого настроя политики: уже 44 партии (!) выразили желание побороться за депутатские мандаты. Впрочем, не сказать, что элиты так уж сильно оторвались от народа. Много кто в Кыргызстане даже ждал момента, когда власть имущие лечатся почти в одинаковых с простым людом условиях. Чтобы все эти чиновники и депутаты, которые годами «поддерживали все реформы здравоохранения», занимались «оптимизацией», не смогли уехать из страны за границу и получали помощь в разоренных ими же больницах. Почти треть правительства переболела, несколько известных политических деятелей скончалось от двусторонней пневмонии. Самым известным из них стал экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбаев. Он имел имидж осторожного и могущественного политика. Но это не спасло от вируса, и человека не стало буквально за неполную неделю. Еще несколько парламентариев тоже сегодня лежат на больничной койке. Одни желают им здоровья, другие - совсем иного исхода. Часть депутатов и желающих участвовать в выборах политиков попыталась сделать себе рекламу на почве помощи врачам. Бывший претендент на президентское кресло Омурбек Бабанов заявил, что готов выделить пять миллионов сомов медикам. Эту же цифру он озвучивал и в марте, когда только все начиналось. Но информации о том, сделал ли Омурбек Токтогулович это дело, о чем так громогласно заявлял, пока нет. Кончину Турсунбаева попытался использовать сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Сеид, написавший на своей странице в социальной сети: мол, покойный всегда поддерживал отца, как и тот его. И сразу же напоролся на жесткую отповедь со стороны родственников умершего. Он врет! - написали они. Сразу же на свет вышла история, когда экс-глава государства устроил травлю бывшего спикера за то, что тот пожелал участвовать в президентских выборах 2017 года. Тогда Турсунбаев и лишился своего поста руководителя законодательного органа страны, потому что Атамбаев «расчищал дорогу» для Жээнбекова. Что касается самого Атамбаева, то у него тоже выявилась двусторонняя пневмония на прошлой неделе, но вчера он пошел на поправку и его даже вернули в следственный изолятор Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) из больницы. Родственники экс-президента сразу объявили, что имело место умышленное заражение Атамбаева чекистами. Те ответили, что «у Алмазбека Шаршеновича было несколько свиданий с близкими и адвокатом Замиром Жоошевым». Последний является контактным лицом своей сестры, сегодня получающей лечение по признакам ковида. К тому же, аналогичное заболевание легких было обнаружено и у президентского отпрыска, того самого Сеида. На текущей неделе в аэропорт Бишкека прилетел бизнес-джет, оборудованный для перевозки двух людей, больных коронавирусом и двух сопровождающих. Лайнер прилетел из Нюрнберга, что вызвало разговоры о том, что «канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается вызволить под видом получения лечения Атамбаева». Но в итоге самолет два дня простоял в аэропорту, на нем никто не вылетел, зато экс-глава государства из больницы переведен в более надежное место - СИЗО ГКНБ. А молчавший последние полгода глава государства в четверг, 9 июля выступил с обращением к нации. Его речь долго ждали. Даже очень. А когда услышали или прочли в интернете - разочаровались. В своем обращении, Жээнбеков обратил внимание, что сейчас страна находится в ситуации беспощадной борьбы за здоровье народа. «Успех этой борьбы зависит от единства. Герои сегодняшнего времени - медики - дни и ночи напролет ведут борьбу с невидимым врагом, рискуя жизнью во имя сохранения здоровья народа. Преклоняю голову перед их мужеством и самоотверженностью и выражаю глубокую благодарность за их бесценный труд», - заявил Жээнбеков. Он напомнил, что жизнь человека - наивысшая ценность. По его словам, для него не существует более священного и более высокого понятия. Жизнь и здоровье каждого гражданина является вопросом государственного значения. От чиновников на ответственных должностях президент Кыргызстана потребовал неустанной работы по сохранению здоровья граждан. «Ситуация в стране находится лично под моим контролем и Совета безопасности. Во всех странах усиливаются требования народа по отношению к власти. И это естественно. И у нас высказываются требования, а также недовольства по определенным проблемным вопросам. Я все вижу, все понимаю. У нас немало проблем. И я, как и каждый из вас, хочу скорейшего их разрешения. Сейчас не время для оправданий или объяснений о том, что многое на сегодня является следствием ошибок прежних лет, порождено проблемами, которые копились на протяжении 30 лет. Сейчас нет времени искать виновных», - подчеркнул он. Лидер Кыргызстана пообещал, что «все силы брошены на то, чтобы сделать все возможное», хотя это не очень вяжется с решением начать избирательную кампанию, которая мало соответствует санитарным нормам. «Будут выполнены все задачи. Я все вижу, я все понимаю»,- подчеркнул Жээнбеков. Но, кажется, народ Кыргызстана перестал понимать его самого.