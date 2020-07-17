Позитивом по коронавирусу

или Как и зачем Минздрав собирается понижать процент «негатива»? «Я не знаю, каков процент Сумасшедших на данный час, Но если верить глазам и ушам, ­ Больше в несколько раз». Виктор Цой, из песни «Муравейник» НА ЭТОЙ неделе министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой выступил с инновационным предложением: снизить процент «негативных публикаций» о борьбе с коронавирусом. Оказалось, что в ведомстве, которое вроде бы как изнемогает в борьбе с COVID-19, бросая против пандемии все силы, средства и время, успели даже точно подсчитать текущий процент и каким-то образом вывели «допустимый» уровень критики в СМИ и интернете. Видимо, делали это доблестные чиновники одновременно со срочным увольнением руководства СК-Фармации и Фонда социально-медицинского страхования, и решением проблем со снабжением населения лекарствами, которых вот уже несколько недель практически нет в продаже. Видимо, это был настолько важный вопрос, что он отодвинул на второй план даже такую вещь, как распределение гуманитарной помощи, которая из-за бюрократической закорючки провалялась на складах СК-Фармации два месяца, пока в больницах умирали люди из-за недостатка лекарств! Судя по всему, именно реакцию людей на такие вот новости сегодня, Минздрав считает важным «уравновешивать» позитивом, а акимат Алматы - нарекать очередным «хайпом» - саморекламой на фоне отсутствующей проблемы. И мы даже не говорим о том, что 600 миллионов тенге (около $1,5 млн.) государство уже потратило на пиар своей борьбы с коронавирусом, эффективность которой вызывает большие вопросы из-за постоянно растущего числа жертв официального коронавируса и таинственной «пневмонии», которое идет уже на сотни по всей стране. Но раз Минздрав считает важным тратиться на этот «баланс черного», давайте попробуем понять, почему… Все началось 14 июля, когда министр здравоохранения Алексей Цой заявил на заседании правительства, что «в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19». Чтобы достичь этого «нужно реализовывать мероприятия, которые уменьшат уровень негативного восприятия населением борьбы с Covid-19». А сейчас, мол, негатив в сети и медиа составляют 24% сообщений о коронавирусе и борьбе с ним. Как представляет себе министр Цой такую борьбу за 14%? Очень просто: акиматы должны обеспечить публикацию разъяснительных материалов в печатных и сетевых СМИ и размещение телесюжетов, производство и ротацию видео - и аудиороликов (информационные, вирусные, анимационные) на тему противоэпидемических мер, организацию и проведение пресс-мероприятий (пресс-конференций, брифингов), работу в социальных сетях (разъяснительные посты, обратную связь с аудиторией); распространение контента в мессенджерах, мобильных приложениях, печать и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, флаеров), а также мониторинг и анализ информационного поля. Тут мы должны поблагодарить чиновников в халатах, что они не предложили подвергать официальные СМИ цензуре, требовать от журналистов соблюдения 90%-ного позитива в освещении ситуации, и вообще не отключили интернет с соцсетями. Но и искусственное накачивание позитивом - это, прежде всего, траты бюджетных денег, которые сегодня на фоне огромного количества проблем из-за пандемии, можно было бы потратить не на достижение умозрительных балансов, а не спасение жизней - закупку лекарств, выплаты медикам, поставки оборудования для поддержания жизни пациентов. Честно говоря, не сильно помогло и разъяснение неожиданной инициативы министра Цоя и со стороны его заместителя, г-жи Бюрабековой. «Я думаю, что речь не шла о том, чтобы фильтровать СМИ. Как раз акцент делался на проведении разъяснительной работы среди населения, среди пациентов, так как на самом деле информационная работа проводилась недостаточно, что привело к жалобам, в том числе в социальных сетях, которые мы видим, которые мы анализируем и понимаем, что некоторые вопросы можно было снять на уровне первичной медорганизации, если бы правильно проводилась разъяснительная работа», - сказала она. Довольно странно слышать о чиновников, что именно «разъяснительная работа» «снимет весь тот ажиотаж, который произошел у нас, в том числе и с лекарственными средствами в розничной сети, и позволит правильно ориентировать пациентов, как себя вести в случае, если у него появились признаки коронавирусной инфекции». То есть, не своевременное обеспечение больниц и аптек препаратами и оборудованием, не быстрая отмена любой мешающей спасению жизней бюрократии, не расширение штатов врачей и количества коек для пациентов, а вот именно ролики, прессухи, рассылки и буклеты должны угомонить людей? Тут господам чиновникам хочется сказать предельно откровенно: мы недовольны не потому, что чего то не поняли, не узнали или не ценим труд пиарщиков; мы в ярости от того, что лекарств реально нет в продаже, нет в больницах, где к тому же не хватает коек и оборудования, из-за чего каждый день наши люди один за другим умирают. А когда нам сообщают, сколько денег потрачено на «информационное обеспечение» деятельности Минздрава, как это сделала руководитель республиканской специальной мониторинговой группы Айгуль Соловьева, то становится еще хуже. После такого любая пропаганда со стороны государства выглядит как фарс, вызывая у простых казахстанцев самые что ни на есть отрицательные эмоции. Точно также ярость людей вызвали слова заместителя акима Алматы Сапарбека Туякбаева, назвавшего «хайпом» сообщения об отсутствии лекарств в аптеках города. «Многие не знали, что у нас будет такой всплеск и увеличится распространение коронавируса и, соответственно, это породило необоснованный спрос, ажиотаж, то есть. Люди начали пачками скупать. Когда говорят, до сих пор в наших аптеках нет парацетамола, аспирина - это необоснованные заявления. К сожалению, в социальных сетях до сих пор есть определенные люди, которые хайпуют из-за этого. Мы хотим каждому индивидуально помочь, а если кто-то хочет хайповать по этому поводу - это их работа», - заявил он в понедельник. Неужели чиновник хочет сказать, что последние 3-4 недели, когда тысячи людей метались по городу, чтобы по ампуле и таблетке собрать назначение своим родным, это просто нам приснилось?! Даже сейчас очереди по-прежнему стоят у аптек и в соцсетях, люди по-прежнему бьют в набат, расспрашивая, где можно купить тот или иной препарат, необходимый их родным. Это не хайп, потому что на наших кладбищах каждую неделю появляются десятки новых свежих могил не просто так, а именно потому, что где-то не было баллона с кислородом, нужного укола, требуемого аппарата или просто медика, который бы спасал жизни. А когда вместо этого всего врачей в добровольно-принудительном порядке выводят на «флешмобы» вдоль улиц, в то время как в больницах может быть дорога каждая секунда, отделяющая жизнь от смерти, то вот именно это и есть - дешевый уродливый хайп на горе. Но не наша критика, жалобы, бессильные и отчаянные посты в соцсетях. И самое главное: господа, у вас не получится «снизить процент негатива», пока вы реально не сможете добиться эффективной защиты здоровья населения. Неважно, сколько вы потратите на пиар, этого будет недостаточно, пока люди будут умирать, ощущая себя преданными своим государством. Держать на складе два месяца гуманитарную помощь из-за бюрократических проволочек, когда люди умирают в больницах от недостатка лекарств - это выглядит как вредительство и предательство, а не халатность или недоработка. Сваливать ответственность за дефицит на людей, когда для ввоза препаратов не были вовремя сняты преграды на границе, после чего все, что могут сделать сами медики, это дать семье больного список препаратов, которых нет в больнице, чтобы они сами их купили - это выглядит, как предательство. Обвинять людей в несознательности и хайпе, когда именно государство и чиновники провалили защиту от коронавируса - это выглядит, как предательство. Тратить сотни миллионов тенге на рекламные ролики и буклеты, когда можно было бы покупать новые аппараты ИВЛ, которых по-прежнему не хватает, - это выглядит, как предательство. Объяснять неизвестной пневмонией большую часть смертельных случаев от пандемии - тоже выглядит, как предательство. Поэтому, господа в Минздраве, прекращайте заниматься пустой статистикой в интернете, занимайтесь своими прямыми обязанностями: спасайте жизни людей! Мы не будем судить о вашей деятельности по тому, сколько процентов негатива или позитива будет в медиа и интернете, мы будем судить о вас по тому, сколько людей еще покинет нас из-за коронавируса и «пневмонии».