Корона-­фактор

Пандемия все больше влияет на политику ДН НАПРЯЖЕННОСТЬ между Арменией и Азербайджаном совершенно неожиданно вылилась в открытые боевые действия на границе. В Беларуси перед августовскими выборами начались массовые задержания и разгон оппозиционных митингов после того, как местный ЦИК не зарегистрировал наиболее популярных альтернативных кандидатов. В России не прекращаются митинги в Хабаровске в защиту местного губернатора, арестованного по обвинению в заказных убийствах. В Кыргызстане на президента Жээнбекова подали заявление в прокуратуру за неспособность справиться с коронавирусом, общественники формируют параллельные структуры власти, а соцсети накалены настолько, что никто не удивится, если вдруг в стране произойдет третья революция. Таким образом, мы видим, как пандемия стала существенным фактором, оказывающим серьезное дестабилизирующее влияние на ситуацию в странах, где нет альтернативной смены власти. Воскресные бои на границе Азербайджана и Армении прошли не только совершенно неожиданно, но и странно далеко от традиционного места столкновений - Карабаха, до которого около 300 км. И, несмотря на то, что прошло уже несколько дней, так и не понятно, кто именно инициировал столкновения и почему. Эксперты констатируют, что вспышка военных действий выгодна, прежде всего, политическим элитам обеих стран, которые очевидно проиграли противостояние коронавирусу. «Есть еще и внутриполитические причины - азербайджанские, которые могли побудить Алиева и его соратников к действиям. В стране не очень хорошая эпидемиологическая ситуация, растет массовое недовольство. Как мы понимаем, последствия «коронакризиса» довольно сильно ударят по Азербайджану. Из-за этого возникает необходимость переключить внимание недовольных на некий объект. Совершенно очевидно, что на роль такого объекта подходит постоянно тлеющий конфликт из-за Карабаха. В Армении мы видим несколько накладывающихся друг на друга процессов. Первое - это то, что Армения оказалось самой пострадавшей от «коронакризиса» страной в регионе. Второе - это, собственно говоря, политическая ситуация в самой Армении, когда начался очередной раунд борьбы между властью и оппозицией. И, видимо, в Баку решили, что в этот момент можно показать легкий победоносный военный маневр, рассчитанный на внутреннего зрителя», - рассказал в интервью русской службе Би-Би-Си Владимир Новиков, политолог, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ. Нечто похожее заявил и Лоуренс Броерс, директор кавказской программы организации «Ресурсы примирения», эксперт Королевского института международных отношений в Лондоне («Чатэм-хаус»): «Важным кажется тот факт, что обе стороны не видели возможности отступить, несмотря на отсутствие доказательств крупной наступательной операции, как в апреле 2016-го. Это показывает очень высокую степень готовности к войне и тот факт, что лидеры обеих стран оказались в ситуации пандемии при незавершенных процессах консолидации власти у себя дома». Казахстанский политолог Ислам Кураев также написал в своем аккаунте в Facebook, что у Ильхама Алиева сейчас всего два пути: «1. Начать войну с Арменией 2. Ожидать революцию внутри страны». Неожиданно мягкая реакция властей на массовые выступления населения в поддержку армии и войны с Арменией тоже настраивает на мысль о том, что для Баку идейное единение против внешней угрозы очень выгодно оттеснило на задний план недовольство неэффективным противостоянием COVID-19. Похожим образом складывается ситуация в Беларуси, где скучное переизбрание Александра Лукашенко неожиданно приняло драматический оборот, вызвав крайне живые, но нервные реплики со стороны четвертьвекового лидера страны. «Нам досталась страна. Мы создали первое независимое суверенное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали… Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Под Минском граница была западная», - нервничает Лукашенко. В итоге ЦИК Беларуси просто не зарегистрировал Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а пришедших в центр Минска их сторонников просто разогнали и задержали. А простой народ уже не скрывает, что очень устал от Лукашенко, пришедшего к власти аж в 1994 году. Его эпатажный стиль игнорировать коронавирус не слишком помог - в стране большое количество зараженных, а экономика все равно сокращается. Хотя, тут помогает и отказ «слиться» в единое государство с Россией, за что его явно наказывает и Кремль, сокращая все прошлые преференции. В самой России эксперты видят две новые волны: арестов и протестов. Если первые пока сосредоточены на неудобных губернаторах и журналистах, то вторые неожиданно широкие, хотя и пока локальны. В Хабаровске уже пять дней десятки тысяч людей выходят в знак протеста против ареста Сергея Фургала, губернатора края, принадлежащего к квазиоппозиционной партии ЛДПР. Кремль пытается делать вид, что ничего страшного не происходит, но очевидно, что после странного голосования за поправки, позволяющие Владимиру Путину избираться на еще два срока, там переходят к чисткам элит, чтобы упрочить стабильность режима. Что же касается Кыргызстана, то там, видимо, перспектива открытого взрыва выше всего. Во-первых, потому что в истории страны уже дважды происходили революции. Во-вторых, устойчивость власти и экономические резервы у официального Бишкека очень ограничены. В страну вернулись сотни тысяч гастарбайтеров, а уровень коррупции остается устойчиво высоким. Добавьте региональный фактор - кыргызский сегмент соцсетей открыто пишет про засилье южан. При этом некоего внешнего фактора, который мог бы сплотить население, как на Кавказе или в России, в Кыргызстане практически нет. Ну, и главная претензия населения - неспособность Бишкека защитить своих граждан от вспышки коронавируса, из-за чего население уже едва ли не создает параллельные государственным структуры борьбы с болезнью. Если делать ставки, то именно в этой стране коронавирусный фактор может стать катализатором к дестабилизации ситуации в краткосрочной перспективе. Тем более, что осенью в стране также ожидаются выборы. Для нашей страны ситуация в соседних странах по бывшему СССР может стать своего рода примером того, как действовать не нужно. При этом у нас ситуация с ростом недовольства населения неэффективным противодействием COVID-19 абсолютно аналогичная. Нур-Султан сильно выручает «прививка от политика», сделанная во время прошлогодних президентских выборов, когда оппозиционный кандидат просто «слился» в нужный момент. Однако, этот фактор может дать нашим властям только временную передышку, и даже отсутствие очевидных лидеров протеста может не стать препятствием. Особенно на фоне крайне медленных действий бюрократического аппарата, который месяцами не может решать даже самые простые вопросы противостояния коронавирусу. Сегодня именно способность властей противостоять прямой угрозе жизни и здоровью людей становится ключевым фактором в сохранении стабильности политических режимов, бесконечно оттягивающих реальную демократизацию и масштабные реформы…