Обратный отсчет

Нигмат РАМАЗАНОВ Согласно информации Национального банка, объем внешних заимствований в первом квартале текущего года сократился почти на 4,1 млрд. долларов США. Снижение валового внешнего долга наблюдается третий год подряд, сопровождается некоторым улучшением относительных показателей долгового бремени страны. Динамика валового внешнего долга Казахстана длительное время характеризовалась стремительным ростом, что оборачивалось проблемами с обслуживанием заимствований. Так, объем долга в 2006 году увеличился более чем на 30 млрд., превысил 74 млрд. долларов США. Отношение внешнего долга к ВВП составило более 90%, превысило отметку 80%, которую перешагивать нежелательно. Пока страна ее не достигла, считается, что внешний долг не несет особых рисков. Но как только сумма задолженности превышает эту планку, у государства появляются проблемы с платежным балансом, а для самих заемщиков повышается вероятность дефолта. Последствия стремительного наращивания внешнего долга в первую очередь ощутила на себе банковская система страны, которая в так называемые тучные годы привлекала огромные средства с внешних рынков. В 2009 году, в силу известных причин, ряд крупных отечественных банков оказались неспособными отвечать по своим внешним обязательствам. Выпутаться из этой ситуации банковскому сектору удалось лишь в результате реструктуризации финансовой задолженности, прощения долгов ряда банков в размере десятков млрд. долларов. Позже проблемы с обслуживанием долга возникали также у ряда крупных отечественных предприятий, которым понадобилась поддержка со стороны государства. Несмотря на эти последствия и наличие собственных ресурсов в виде активов Национального фонда, внешний долг страны в последующие годы продолжал расти, хотя и более медленными темпами. В 2016 году объем долга превысил 163 млрд. долларов, отношение долга к ВВП составило 119%. В следующем, 2017 году, объем внешнего долга достиг исторического максимума более 167 млрд. долларов. Правда, при этом отношение долга к ВВП снизилось до 100,2%. Обратный отсчет начался в 2018-ом и продолжился в следующем году. За два предыдущих года объем валового внешнего долга снизился более чем на 10,4 млрд. долларов. Позитивная динамика сокращения долга сохранилась и в начале текущего года. Согласно информации Национального банка, объем валового внешнего долга Казахстана за первый квартал снизился почти на 4,1 млрд., составил около 152,72 млрд. долларов США (Таблица). Сокращение объема внешних заимствований в отчетном периоде было обусловлено преимущественно снижением объема долга крупных казахстанских предприятий и государственного долга. При этом межфирменная задолженность снизилась с начала года менее чем на 120 млн., а долги банковского сектора - на 30 млн. до 4,78 млрд. долларов. Рост объема экспорта товаров и ВВП в долларовом измерении в первом квартале наряду с сокращением абсолютного размера долга положительно отразились на относительных параметрах внешнего долга, показателях долгового бремени страны. Отношение валового внешнего долга к ВВП по итогам первого квартала снизилось до 83,2% против 87,4% на начало года. Отношение внешнего долга к экспорту товаров и не факторных услуг (ЭТУ) снизилось за квартал с 239,0 до 231,2%. Сокращение размера внешнего долга в последние годы сопровождалось определенными изменениями его структуры. Как видно из таблицы, в структуре внешнего долга сохраняется высокая доля так называемой межфирменной задолженности. Это обязательства филиалов иностранных компаний перед зарубежными материнскими компаниями, дочерними и ассоциированными предприятиями, которые в соответствии с международной практикой рассматриваются как подверженные наиболее низкому риску дефолта. Объем государственного долга Казахстана в абсолютных цифрах меняется, но по сравнению со многими развитыми странами по-прежнему выглядит незначительным и по итогам первого квартала текущего года составил менее 10% ВВП. Внешний долг государственного сектора в расширенном определении оценивается на уровне 20-25% к ВВП. Сюда кроме государственного долга относятся долги банков и организаций, в которых государство владеет более чем 50% участия в капитале или контролирует их иным способом, а также долги, обеспеченные гарантиями и поручительствами государства. Сравнительно невысоким (на уровне менее 80% ВВП) оставался до 2006 года и объем валового внешнего долга Казахстана. В целом ситуация с внешним долгом выглядела достаточно стабильной, мы располагали внушительной «подушкой безопасности» в виде международных резервов. Власти успокаивали себя тем, что в структуре внешнего долга высока доля межфирменной задолженности, подверженной низкому риску дефолта. Поэтому в условиях растущей экономики объем внешних обязательств не представлял для страны серьезной угрозы в краткосрочной перспективе. Однако в 2006 году отношение долга к ВВП превысило отметку в 80% и, как было упомянуто, через три года крупные отечественные банки оказались неспособными выполнять свои обязательства по внешним долгам. В последующие годы ситуация с внешним долгом улучшилась в результате реструктуризации банковских долгов и улучшения ценовой конъюнктуры. В то же время сохранялись риски очередного ухудшения внешних условий, что могло обернуться проблемами с внешним долгом. В случае катаклизмов (например, значительного падения мировых цен на нефть) могло получиться так, что с исполнением внешних обязательств вновь возникнут трудности. Как известно, ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках со второй половины 2014 года значительно ухудшилась. Цены на наш основной экспортный товар - нефть - резко снизились, что наряду с падением котировок и на другие товары аналогичным образом отразилось на притоке экспортной выручки. Падение внешнего и внутреннего спроса сказалось на замедлении роста экономики, ухудшении баланса внешней торговли, снижении международных резервов страны, обернулось девальвацией тенге и долларовой рецессией. Девальвация национальной валюты отразилась на увеличении валютных рисков, создала дополнительное давление по обслуживанию внешнего долга резидентов с доходами в национальной валюте. В результате падения мировых цен и валютных доходов обслуживание внешнего долга стало более обременительным и для экспорто-ориентированных предприятий. Такие проблемы возникали у ряда заемщиков. Так, в 2015 году АО «КазМунайГаз» пришлось спасать всем миром, к погашению его внешнего долга пришлось подключать даже Национальный банк. Проблема внешнего долга определяется не только размерами, но и условиями его обслуживания, говоря по-другому - его тяжестью для национальной экономики. Наращивать внешний долг следует крайне осмотрительно. Всегда имея в виду возможные резкие изменения мировой экономической конъюнктуры. Чтобы не повторить печальную статистику развитых стран, нашим чиновникам давно следовало обратить внимание на потенциальные риски наращивания долга, более строго контролировать рост долга частного сектора и государственных предприятий и организаций. Нельзя было забывать и о том, что ресурсы с внешних рынков нашей страной привлекаются по более высокой стоимости по сравнению с развитыми странами. С учетом этого обстоятельства обслуживание внешнего долга при сопоставимых объемах обходится для Казахстана намного дороже, чем развитым странам. Поэтому вне зависимости от структуры долга расходы по обслуживанию и погашению внешнего долга, которые в настоящее время измеряются десятками миллиардов долларов в год, стали серьезным бременем для заемщиков и экономики страны. В 2018 году платежи достигли исторического максимума, составили без малого 50 млрд., в прошлом - превысили 36,6 млрд., в первом квартале этого года сложились на уровне более 6,5 млрд. долларов. Кроме того, в последние годы выросли объемы внутреннего долга правительства, связанные с необходимостью финансирования дефицита бюджета. Объем внутреннего долга на отчетную дату превысил 7,4 трлн. тенге (более 19 млрд. долларов), соответственно, росли расходы по обслуживанию долга, повышалась нагрузка на бюджет. Так, в прошлом году расходы госбюджета на обслуживание долга составили 680 млрд. тенге, это около 5% всех расходов. Расходы на обслуживание долга в январе-апреле этого года, по сообщениям в СМИ, увеличились более чем на 19%, превысили 300 млрд. тенге. Как было отмечено, отношение внешнего долга к ВВП в 80% принято считать отметкой, перешагивать которую нежелательно. Несмотря на сокращение долга и некоторое улучшение относительных параметров долговой зависимости, объем валового внешнего долга Казахстана остается выше указанного значения. Расходы по обслуживанию валового внешнего и внутреннего долга растут и уже стали серьезным бременем для отечественной экономики. Отток ресурсов в огромном размере, кроме прочего, негативно отражается на уровне ликвидности, объемах кредитования экономики. И чтобы вновь не столкнуться с проблемами по обслуживанию внешнего долга, надо продолжить работу по снижению объема внешних заимствований.